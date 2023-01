–

De parte de ANRed January 15, 2023 232 puntos de vista

La abuela Lucinda fue asesinada en 1993 de tres balazos en su casa de Cuesta del Ternero, Paraje ubicado a 14 km de El Bols贸n: 鈥渄urante a帽os la quer铆an convencer para que venda la tierra, a lo que nunca accedi贸; el crimen no fue resuelto y actualmente sus tierras no la ocupan sus herederos sino otras personas. Reivindicamos su memoria como la de todos los ca铆dos, la de Rafa, la de El铆as, y no olvidarlos es una manera de fortalecernos y que nuestra lucha siga viva鈥, se帽al贸 ayer Romina Jones de la Lof Quemquemtrew, en el marco de una actividad con diferentes propuestas art铆sticas. Por ANRed.

鈥 La causa ya fue cerrada hace varios a帽os y no hay nada. Nunca se supo nada o nunca se quiso investigar nada. Hace 30 a帽os, en el a帽o 93, asesinaron a la lamuen y -hoy contamos con la comunicaci贸n, podemos contar lo que sucede- pero hace 30 a帽os era todo m谩s dif铆cil y aprovecharon esa situaci贸n: la polic铆a agarr贸 los casquillos con las manos, todo muy sucio, porque evidentemente estaban cubriendo a alguien con mucho poder鈥, cont贸 a 茅sta agencia Romina Jones de la Lof Quequemtrew.

鈥淒ecidimos hacer este homenaje ahora porque es una fecha redonda y porque nosotros hace un a帽o y algunos meses que vivimos aqu铆 y hemos podido construir una relaci贸n de cari帽o y de lucha con el resto de las Comunidades que viven en la Cuesta del Ternero: la Lof Pich煤n, la Lof Inalef, la Lof Anticura, y algunos miembros de la Lof Quintupuray; entonces comenzamos a conversar que se cumpl铆an 30 a帽os y que ser铆a importante poder recordarla a la lamuen, poder hacer algo, aqu铆 en la escuela (Escuela Nro 211 Lucinda Quintupuray), para recordar su memoria, para que no quede en el olvido, y ojal谩 se pueda seguir haciendo todos los a帽os鈥, enfatiz贸.

La actividad cultural de homenaje a Lucinda Quintupuray se realiz贸 durante la tarde de ayer s谩bado en el patio de la Escuela 211 鈥淟ucinda Quintupuray鈥, en un escenario donde se presentaron diferentes artistas, entre ellos los Titiriteros de la zona 鈥 Viruta y Sudor鈥 y 鈥淢ahuidanches鈥, el guitarrista y cantor Carlos Fuentes y la rapera mapuche y feminista antiracista Urraka Negra 鈥搑eci茅n llegada de Buenos Aires. Tambi茅n se ley贸 poes铆a para la resistencia y diferentes personas que conocieron a Lucinda ofrecieron su testimonio. Se acerc贸 al escenario Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga ,desaparecido y asesinado por la polic铆a en 2009, quien se encontraba de paso por la zona.

Mientras tanto, un grupo de muralistas pintaban el rostro de la 脩a帽a en las paredes de la Escuela y una muestra de fotos con la cronolog铆a de la lucha de Pueblo Mapuche era armada a un costado del escenario. Por su parte, los medios comunitarios de la regi贸n hicieron su acompa帽amiento con sonido y video a pesar de que la transmisi贸n en vivo no era posible debido a la total falta de se帽al en ese paraje monta帽oso.

En 鈥Recordando a la anciana鈥 un relato radial hecho por chicos de la Escuela 211 para participar del Concurso Nacional 鈥淢omento de Radio鈥 en 2003, escuchamos: 鈥淓se d铆a hab铆an ido a visitarla todos los chicos de la escuela y el maestro; cuando llegaron, no la encontraron en la casa. Despu茅s de esperar un rato una de las nenas la encontr贸 tirada en el pasto, no muy lejos de su casa. Asustados, todos corrieron a ella, pensando que le hab铆a pasado algo, parec铆a estar desmayada, pero de repente abri贸 los ojos y se ri贸 de las caras de preocupaci贸n de los que la rodeaban; 鈥渓os enga帽茅鈥, dijo con una sonrisa p铆cara. As铆 era la abuela Lucinda. Hab铆a llegado a Cuesta del Ternero cuando era peque帽a; su familia de origen mapuche vino de Neuqu茅n en 1900. Su padre instal贸 una f谩brica de quesos y de chiquita Lucinda ayudaba en esas tareas. Todas las ma帽anas sal铆a a buscar las vacas para orde帽arlas. Luego de hacer ese trabajo, iba a la escuela. Ten铆a que recorrer 8 km a caballo. Sol铆a llegar al mediod铆a justo para el almuerzo. Entonces su maestro se quedaba un rato m谩s para darle algunas tareas. As铆, con mucho esfuerzo, pudo terminar 4to grado. Cuando fallecieron sus padres y se fueron sus hermanos Lucinda sigui贸 con la tradici贸n familiar. Arriaba las vacas, las orde帽aba, las llevaba a la veranada, hac铆a queso, horneaba y tej铆a en un telar mapuche. Muchas veces, los animales se iban muy lejos, y tardaba mucho tiempo en encontrarlos. Cuando los juntaba, los retaba por haberse ido tan lejos. Eso pasaba porque la costumbre de ella y de su pueblo era no alambrar los campos y dejar a los animales libres, porque creen que la tierra no es propiedad de nadie, sino que la gente forma parte de ella. Se cuenta que era buena carneando, y que todos los veranos bajaba a visitar a sus vecinos y les tra铆a queso de regalo. Siempre la ve铆an llegar con su yegua, en compa帽铆a de su perro.

En el a帽o 93 un grupo de misioneros fue a visitarla. Se acercaron a la puerta y como nadie contest贸, se acercaron por la ventana y les pareci贸 verla dormida.Despu茅s de un rato de llamarla y no obtener respuesta, fueron a avisarle a su sobrino; 茅ste fue a verla y cuando lleg贸 la encontr贸 muerta. La hab铆an asesinado de tres balazos. Actualmente, sus tierras no est谩n ocupadas por los herederos de su familia, sino por otras personas. Por sus haza帽as, generosidad, solidaridad y humildad es recordada hasta el d铆a de hoy. Como muestra de ese cari帽o en 1996 maestros y alumnos de la escuela decidieron que la biblioteca escolar lleve su nombre y hoy es nuestra escuela, la Escuela Nro 211 de Cuesta del Ternero la que lleva el nombre de nuestra querida abuela Mar铆a Lucinda Quintupuray 鈥