El bono social telefónico

Si eres pensionista o est谩s jubilado, puedes optar al abono social telef贸nico, una de las ayudas que ofrece Movistar para afrontar el gasto de tel茅fono en los hogares.

Movistar dispone de un abono social dirigido a jubilados y pensionistas, que consiste en un descuento del 95% en la cuota mensual de la l铆nea individual fija, adem谩s de un 70% en la cuota de alta.

En Loentiendo.com te cuentan los requisitos que debes reunir y cu谩nta es la cantidad m谩xima de ingresos que se permite para obtenerla.

驴Cu谩l es el importe de la ayuda?

70% de descuento en la cuota de alta de la l铆nea telef贸nica individual fija.

95% de descuento en cada cuota mensual de la l铆nea telef贸nica individual fija.

Es importante tener en cuenta que este abono social es solo para l铆neas fijas (no tel茅fono m贸vil) y no se podr谩 compatibilizar con otros productos que incluya de forma empaquetada la cuota de l铆nea individual, como es por ejemplo L铆neas con llamadas, Movistar Fusi贸n, etc.

