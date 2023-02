–

De parte de Briega February 26, 2023 300 puntos de vista

La campa√Īa para defender el bosque en Atlanta, Georgia, se ha convertido en uno de los movimientos m√°s vibrantes de la era post-Trump, entrelazando el ambientalismo, el abolicionismo y la lucha contra la gentrificaci√≥n. Sin embargo, a medida que la polic√≠a pasa a emplear la violencia letal y los cargos de terrorismo indiscriminado, ha llegado a un punto cr√≠tico. Lxs participantes exploran c√≥mo se ha desarrollado esta lucha durante el √ļltimo a√Īo, reflexionando sobre las pr√°cticas que le han dado fuerza y analizando los desaf√≠os que enfrenta.

Lo que est√° en juego en la lucha

Nuestra sociedad est√° en un punto de crisis. D√©cadas de creciente presi√≥n econ√≥mica han creado una desigualdad y una desesperaci√≥n desenfrenadas. En lugar de abordar las causas profundas de estos, los pol√≠ticos de todo el espectro pol√≠tico contin√ļan canalizando m√°s y m√°s dinero a la polic√≠a, confiando en ellos para reprimir los disturbios solo por la fuerza. Esta dependencia ha permitido que los departamentos de polic√≠a y sus aliados consuman una gran cantidad de recursos p√ļblicos. Mientras tanto, impulsado por las mismas presiones econ√≥micas, el cambio clim√°tico catastr√≥fico est√° generando huracanes, incendios forestales, sequ√≠as y un colapso ecol√≥gico generalizado.

En este contexto, a partir de abril de 2021, un movimiento audaz se dispuso a defender un bosque en Atlanta, Georgia, donde los políticos locales y los especuladores corporativos quieren construir un complejo de entrenamiento policial y un estudio de sonido para la industria cinematográfica. El complejo de entrenamiento, conocido como Cop City, sería el centro de entrenamiento policial más grande de los Estados Unidos. Devastaría el South River Forest, también conocido como Weelaunee Forest en honor a la gente de Muscogee Creek que vivió allí hasta que fueron deportados en el Trail of Tears.

El movimiento para defender el Bosque de Weelaunee ha reunido a una amplia gama de grupos y estrategias. Organizaciones de defensa legal como South River Forest Coalition, que est√° entablando una demanda contra el gobierno del condado de Dekalb, trabajan en paralelo con grupos como SRY Campaign, un colectivo an√≥nimo de investigadores que publican las direcciones de las casas y oficinas de quienes buscan destruir el bosque. . Mientras que los abolicionistas y los ambientalistas radicales han establecido campamentos y casas en los √°rboles en el bosque, una red de preescolares y padres ha construido jardines comunitarios y organizado eventos de divulgaci√≥n p√ļblica. Otros m√°s han organizado raves y eventos culturales en el bosque, conectando a los artistas m√°s ambiciosos con el esp√≠ritu incontenible del movimiento.

Entre los que desean que se construya Cop City se encuentran la Fundaci√≥n de la Polic√≠a de Atlanta (APF), el alcalde Andre Dickens y las diversas corporaciones que se beneficiar√°n del desarrollo. Al mismo tiempo, gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de la ciudad, el magnate inmobiliario y ejecutivo de la industria cinematogr√°fica Ryan Millsap se prepara para destruir un parque p√ļblico en una parcela de tierra adyacente dentro del mismo bosque.

Detrás de escena, Cop City cuenta con el apoyo del Comité para el Progreso de Atlanta, una asociación empresarial que involucra a las camarillas industriales y burocráticas más poderosas de la región. Alex Taylor, el expresidente, también es presidente interino de Cox Enterprises, propietaria de varios medios de comunicación de Atlanta y se encuentra entre los principales patrocinadores de la Fundación de la Policía de Atlanta. Con el fin de crear una apariencia de proceso democrático y apoyo local, la APF y sus partidarixs crearon el Comité Asesor de Partes Interesadas de la Comunidad (CSAC), compuesto por miembrxs de la Fundación de la Policía y algunxs residentes de Southwest Dekalb. Cuando uno de los miembros iniciales de CSAC se pronunció en contra del proyecto, fue destituido de su cargo.

Estas son las fuerzas que se enfrentan sobre el bosque. Por un lado, algunas de las figuras m√°s ricas e institucionalmente poderosas del estado de Georgia. Por el otro, una red de activistas locales y sus amigos.

Manifestantes en el centro de Atlanta el 21 de enero de 2023.

Durante la rebeli√≥n de George Floyd de 2020, por primera vez se pudo hablar de la abolici√≥n policial como una propuesta viable sobre c√≥mo romper el ciclo de violencia que la pobreza y la militarizaci√≥n policial imponen en nuestras comunidades. Sin embargo, todos los esfuerzos por ‚Äúdefund the police‚ÄĚ a trav√©s de medios institucionales llegaron a un callej√≥n sin salida. Bajo Joe Biden, el Partido Dem√≥crata se ha duplicado en el apoyo incondicional a la polic√≠a. Si existe alguna esperanza de limitar la continua expansi√≥n de la infraestructura policial y la violencia estatal, los movimientos de base y la acci√≥n directa tendr√°n que mostrar el camino. Lo mismo ocurre con el cambio clim√°tico. En este punto, pr√°cticamente todo el mundo est√° de acuerdo en que la humanidad est√° en curso de colisi√≥n con el desastre ecol√≥gico, pero los esfuerzos institucionales para abordar la situaci√≥n han logrado muy poco.

El movimiento para defender el bosque en Atlanta ofrece un vistazo de lo que se necesitaría para defender a nuestras comunidades de la especulación y la represión desenfrenadas que nos están imponiendo a todos esta catástrofe. El bosque de Atlanta se ha convertido en un punto álgido en ambas peleas. Con tanto en juego, es fácil ver por qué las personas de ambos lados están dedicando tanta energía a este conflicto.

Despu√©s de dos a√Īos de conflicto latente, la situaci√≥n se est√° intensificando. A partir de diciembre, la polic√≠a comenz√≥ a presentar cargos de terrorismo contra casi todos lxs activistas que arresta, citando como motivos suficientes estar en el bosque y publicar en las redes sociales. El 18 de enero, agentes de la Patrulla Estatal de Georgia mataron a Manuel Ter√°n, conocido en el bosque como Tortuguita. Tortuguita hab√≠a estado viviendo bajo asedio durante casi un a√Īo como una parte querida de la peque√Īa comunidad que habitaba en los campamentos.

Mientras las autoridades buscan aplastar el movimiento por cualquier medio, los esfuerzos de solidaridad están surgiendo en todo el mundo.Lxs defensorxs del bosque en Atlanta están planeando otra Semana de Acción del 4 al 11 de marzo, invitando a todxs a unirse a ellos.

El siguiente texto fue redactado por personas desconsoladas en habitaciones abarrotadas, que recib√≠an llamadas telef√≥nicas y mensajes de texto d√≠a y noche. Ofrecemos este humilde aporte en medio del dolor y el horror por la matanza de Tortuguita. Esperamos transmitir recuerdos y an√°lisis de la lucha a la que se uni√≥ Tortuguita en abril de 2022. Para apoyar a los arrestados, haga una donaci√≥n aqu√≠. Para conocer los antecedentes del movimiento y las estrategias que los participantes emplearon desde su inicio hasta marzo de 2022, lea “La ciudad en el bosque”. Tambi√©n hemos preparado un cartel que puedes usar para promover la lucha en las paredes de tu propia comunidad.

Haz clic en la imagen para descargar el cartel. Obra de arte cortesía de Breakaway.

Tomar la iniciativa

A fines de enero de 2022, como se describe en un ensayo anterior, parec√≠a casi imposible reducir el ritmo de los preparativos para la construcci√≥n que estaban llevando a cabo Reeves+Young y su subcontratista Long Engineering. Ni las acciones de grupos peque√Īos ni las protestas m√°s grandes lograron retrasar la perforaci√≥n y el muestreo del suelo en Old Atlanta Prison Farm. Los segmentos del movimiento que anteriormente hab√≠an buscado influir en el Concejo Municipal estaban desorganizados, mientras que lxs activistas orientadxs hacia la acci√≥n directa todav√≠a buscaban la influencia que necesitaban.

El 1 de marzo de 2022, un grupo an√≥nimo verti√≥ lej√≠a en los motores de cinco veh√≠culos pertenecientes a Long Engineering. Seg√ļn una declaraci√≥n en l√≠nea, esta acci√≥n ten√≠a la intenci√≥n de imponer consecuencias por su participaci√≥n en los esfuerzos de “preconstrucci√≥n” en el bosque. El 19 de marzo, seis m√°quinas propiedad de Reeves+Young, incluidas dos excavadoras, fueron supuestamente destruidas por saboteadorxs en el suburbio de Flowery Branch. El 9 de abril, apareci√≥ un sitio web que enumeraba los nombres y domicilios particulares de los ejecutivos de Reeves+Young. Esto se produjo solo unos d√≠as despu√©s de que investigadores independientes descubrieran que Brasfield & Gorrie hab√≠a sido contratado para construir Cop City. Es raro que m√°s de un contratista general supervise proyectos como este. Lo que estaba pasando detr√°s de puertas cerradas era confuso; lo √ļnico que estaba claro era que los destructores del bosque avanzaban y nada los deten√≠a.

Y luego, inesperadamente y sin explicaci√≥n, Reeves+Young rescindi√≥ el contrato. Buscando controlar la narrativa, la Fundaci√≥n de la Polic√≠a afirm√≥ que el trabajo que hab√≠an contratado a Reeves+Young estaba completo y que ya no estaban en el proyecto. En ese momento, sin embargo, Reeves+Young apenas hab√≠a hecho ning√ļn trabajo. Hab√≠an enviado a un representante para escoltar a un subcontratista al bosque varias veces, pero las banderas y estacas de top√≥grafo que hab√≠an colocado hab√≠an sido retiradas durante la noche.

Probablemente no se retiraron como consecuencia de la acumulación de acciones, ni como resultado de ninguna acción en particular. Lo más probable es que fuera la sensación de que las cosas podían ir en cualquier dirección, que no se podía predecir el futuro del proyecto ni calcular los costes de forma fiable.

Todo el movimiento interpret√≥ esto como una victoria. Con esta peque√Īa victoria se abri√≥ un nuevo per√≠odo de resistencia.

La primavera fue nuestra

Siguió un frenesí de actividad. Las reuniones masivas, los esfuerzos de captación, las entrevistas con los medios y el sabotaje aumentaron en frecuencia y enfoque. Muchos movimientos y organizadorxs confían en la represión o el miedo para movilizar a sus seguidorxs; Lxs activistas que defienden el bosque en Atlanta han buscado mantener una actitud positiva y proactiva en todo momento, destacando la confianza y los objetivos incluso frente a los contratiempos, con el objetivo de fomentar mentalidades y propuestas ambiciosas y orientadas a la solución.

A finales de abril, la policía comenzó a explorar el bosque, haciendo incursiones poco entusiastas en la puerta norte de la granja de la prisión de Old Atlanta en algunas ocasiones. A veces estos pasaron desapercibidxs o ignoradxs; en ocasiones, los activistas los repelían con piedras. Nadie estaba segurx de cómo se desarrollaría la situación para aquellxs que acampan en el bosque. Lxs organizadorxs anunciaron una tercera Semana de Acción para la segunda semana de mayo de 2022. Parecía probable que atrajera a muchas más personas al movimiento que las semanas de acción anteriores.

En el período previo, lxs organizadorxs locales comenzaron a promover una cumbre con las comunidades de Muscogee (Creek) en Oklahoma. Sobre la base de la ceremonia Stomp Dance de noviembre de 2021, esta fue una oportunidad para escuchar a ancianxs, historiadorxs y activistas. Una estación de radio local vino a transmitir las presentaciones en vivo al aire. Varios preescolares asistieron a la cumbre junto con estudiantes, profesorxs y padres.

Unir diferentes narrativas, formas de comprensión y formas de conocimiento ha sido una fortaleza del movimiento desde el principio. En lugar de combinar esfuerzos en nombre de la eficiencia, diferentes grupos realizan las mismas tareas, reproduciendo infraestructuras, esfuerzos y eventos similares. A veces, esto es intencional, a veces no. Esto ha creado resiliencia en el movimiento, asegurando que el poder se distribuya entre muchas personas y proyectos en lugar de acumularse en unas pocas manos. Cuando un grupo se agota, se enfrenta a la represión, pierde fuelle o se ralentiza, otras secciones del movimiento toman el relevo. Las diferentes actitudes, estéticas y estilos de organización que componen este movimiento son inconmensurables, a veces incluso mutuamente ininteligibles, pero esto ha hecho que el movimiento sea más fuerte, como la proverbial hidra de muchas cabezas.

Una pancarta que describe la relación de los pueblos Muscogee Creek y Cherokee con la tierra.

Tercera Semana de Acción (Mayo 2022)

La tercera Semana de Acci√≥n marc√≥ el umbral entre una fase y otra, nada menos que cuando el Ayuntamiento de Atlanta aprob√≥ la ordenanza de Cop City en un momento decisivo anterior en el oto√Īo de 2021.

A partir del 8 de mayo de 2022, cientos de personas ingresaron al bosque: anarquistas, ambientalistas, abolicionistas y otros grupos orientados a la acci√≥n directa que trajeron tiendas de campa√Īa, hamacas, sacos de dormir y comida. Algunxs llegaron preparadxs para operar una cocina de campa√Īa. Peque√Īos campamentos surgieron por todas partes, algunos adoptando nombres propios. Grupos de tiendas de campa√Īa y marquesinas aparecieron en un mosaico a ambos lados del South River, algunos organizados por grupos de afinidad, otros por casualidad. Es dif√≠cil hacer un recuento en el bosque, como probablemente tambi√©n lo hayan notado lxs opositores al movimiento. Los equipos de cocina estimaron que un m√≠nimo de 200 personas dorm√≠an en el bosque por la noche; algunos d√≠as, muchas m√°s personas se unieron a la ocupaci√≥n.

El bosque sigui√≥ siendo familiar; los ni√Īos estaban presentes en el bosque todos los d√≠as de la semana, recibiendo visitas guiadas, haciendo arte o dirigiendo su propio tiempo bajo el cuidado de los miembros de la comunidad. Pero este no era su campamento de protesta est√°ndar. Muchos de lxs participantes llevaban pasamonta√Īas. Llegaron preparadxs para emprender acciones directas contra la Fundaci√≥n de la Polic√≠a y sus afiliadxs, con el objetivo de cambiar el equilibrio de poder.

El primer d√≠a de la Semana de Acci√≥n, el 9 de mayo, lxs defensorxs de los bosques se despertaron con el sonido de los √°rboles que ca√≠an. A instancias de Ryan Millsap, un peque√Īo equipo de construcci√≥n y un grupo de alguaciles del condado de Dekalb que trabajaban como seguridad privada se dirig√≠an hacia la l√≠nea de √°rboles desde el club Radio Control (“RC”) en el lado sureste de Intrenchment Creek Park. Varias personas decididas respondieron de inmediato, repeliendo las excavadoras con algunas piedras antes de unir sus brazos y gritar al un√≠sono ‚Äúretrocedan‚ÄĚ a lxs polic√≠as que se encontraban m√°s lejos. Una persona valiente se acerc√≥ a un oficial y le explic√≥ que el equipo de construcci√≥n estaba realizando una actividad ilegal. M√°s tarde, el condado de Dekalb emiti√≥ una orden de ‚ÄúParar el trabajo‚ÄĚ, aparentemente luego de una serie de llamadas de abogadxs y grupos de vecinxs que les informaron sobre el trabajo ilegal.

En los días siguientes, en medio de asambleas, talleres, comidas compartidas, caminatas de hongos y socialización informal, los reunidos para la semana de acción se esforzaron por convertir el bosque de Weelaunee en una zona libre de policías. Cada vez que lxs oficiales se acercaban al área, se aventuraban en el estacionamiento o estacionaban sus vehículos cerca, los activistas los confrontaban. En algunos casos, varias docenas de personas descendieron desde varios lados del bosque, embistiendo vehículos policiales, cortando neumáticos, rompiendo ventanas y arrojando piedras.

Nadie fue arrestadx o heridx en estos enfrentamientos. Tampoco dieron forma desproporcionada a la atmósfera del bosque. Había mucho espacio en el que cualquiera que tuviera objeciones o preocupaciones sobre este tipo de acción podía estar seguro de que no se vería atrapado en una confrontación. La tercera Semana de Acción creó un espacio en el que podían coexistir personas de muy diferentes temperamentos y estrategias.

El infierno está vacío, todxs lxs demonixs están aquí

Al mismo tiempo, comenzaron en serio las acciones dirigidas a lxs bur√≥cratas y ejecutivxs que supervisan la destrucci√≥n del bosque. Estas acciones destacaron a las fuerzas responsables de Cop City. Est√°n impulsadxs por abstracciones, v√≠ctimas de un sistema competitivo que enfrenta a la humanidad contra todos lxs seres vivxs. Pero tambi√©n son seres humanos. El 9 de mayo, varias decenas de personas marcharon hacia la casa suburbana de Shepherd Long, director ejecutivo de Long Engineering, una subsidiaria de Atlas Technical Consultants y subcontratista de Brasfield & Gorrie. Esta fue la primera de varias acciones de este tipo durante la Tercera Semana de Acci√≥n. El 11 de mayo, una peque√Īa multitud se reuni√≥ frente a la casa suburbana de Keith Johnson, presidente regional de Brasfield & Gorrie. Lxs manifestantes escalaron la cerca y tocaron tambores temprano en la ma√Īana, gritando “¬°Abandonen el contrato!” Johnson est√° investido de la autoridad para tomar decisiones en nombre de Brasfield & Gorrie, y recibe una generosa compensaci√≥n por esta responsabilidad, a juzgar por el tama√Īo y la ubicaci√≥n de su patrimonio de varias casas. Brasfield & Gorrie es uno de los contratistas generales de construcci√≥n m√°s grandes del sureste. Tienen su sede en Birmingham, Alabama, pero tienen oficinas en todo el sureste, incluida una en la periferia noroeste de Atlanta, junto al estadio de los Bravos de Atlanta, en un distrito conocido como “The Battery”. Esta parte de la ciudad, un pseudo-barrio inventado recientemente por lxs desarrollistas, ofrece una imitaci√≥n rid√≠cula de la vida urbana. Restaurantes de comida r√°pida, condominios de lujo, hoteles corporativos y gasolineras llenan el √°rea, interrumpida por estacionamientos y unidades de almacenamiento. Nunca hubo una protesta all√≠, ni siquiera en 2020 durante la rebeli√≥n de George Floyd.

El 12 de mayo, alrededor de 80 personas con sudaderas con capucha y camuflaje llegaron a la oficina regional de Brasfield & Gorrie en The Battery. Los manifestantes corearon “Stop Cop City” mientras algunos en la multitud pintaban graffiti y disparaban fuegos artificiales a la fachada del edificio. Despu√©s de romper el c√©sped de la instalaci√≥n, algunas personas decididas comenzaron a arrojar globos de pintura y piedras al edificio, rompiendo las ventanas de vidrio. Otros continuaron lanzando fuegos artificiales. Despu√©s de varios minutos, la multitud se dispers√≥ por las calles de los alrededores.

En unos minutos, los coches de polic√≠a rodearon el √°rea, deteniendo a los coches y arrebatando a los peatones de la calle. Algunas personas fueron detenidas en centros comerciales y gasolineras cercanas. En las horas que siguieron, la polic√≠a del condado de Cobb acos√≥ e intimid√≥ a cualquiera que vistiera ropa negra o ‚Äúalternativa‚ÄĚ. Al final del d√≠a, la polic√≠a arrest√≥ a cinco personas que, seg√ļn afirman, participaron en la acci√≥n contra Brasfield & Gorrie. Todxs fueron acusadxs de delitos graves, incluidos “disturbios” y “da√Īos criminales a la propiedad“. En ese momento, esta fue la represi√≥n m√°s grave que hab√≠a enfrentado el movimiento. La cobertura de noticias de la manifestaci√≥n se extendi√≥ dentro de las “infoesferas” de izquierda y las “c√°maras de eco” construidas algor√≠tmicamente. En el comunicado de prensa que sigui√≥, Brasfield & Gorrie confirm√≥ por primera vez lo que los activistas ya sab√≠an: estaban participando en la construcci√≥n de Cop City.

A la ma√Īana siguiente, muy temprano, varias personas con overoles blancos destrozaron la sede corporativa de Brasfield & Gorrie en Birmingham, Alabama. Un video difundido por la empresa mostraba al grupo pintando esl√≥ganes, arrojando piedras y usando objetos contundentes para romper puertas y ventanas de vidrio. La noticia de esta acci√≥n lleg√≥ al campamento en Atlanta muchas horas despu√©s, cuando se ley√≥ en voz alta un reclamo de responsabilidad en l√≠nea a una gran multitud alrededor de una fogata, compensando la desmoralizaci√≥n que algunos pueden haber sentido despu√©s de los arrestos en la oficina de Atlanta.

Imágenes de la demostración en la sede corporativa de Brasfield & Gorrie, cortesía de Unicorn Riot.

No entienden quiénes somos

La situaci√≥n que se desarrollaba en el bosque era incontrolable y el gobierno lo sab√≠a. A la luz del vandalismo, la cobertura de noticias y los comentarios de Internet opuestos al movimiento comenzaron a evocar una imagen de militancia de una pel√≠cula de Hollywood. Seg√ļn esta narrativa falsa, el movimiento estaba compuesto por extremistas de l√≠nea dura de otras partes del pa√≠s. Mirando una zona cultural hermosa y bulliciosa llena de creatividad y apoyo mutuo, el gobierno describi√≥ solo terror y caos. Al pintar este cuadro, lxs opositorxs del movimiento esperaban preparar al p√ļblico para apoyar una represi√≥n.

En lugar de reforzar esta caricatura de la militancia y contribuir as√≠ indirectamente a la estrategia represiva del gobierno local, los hechos del 14 de mayo ‚ÄĒ√ļltimo d√≠a de la tercera Semana de Acci√≥n‚ÄĒ la contradijeron directamente. Esto no fue una artima√Īa: de hecho, se trata de un movimiento popular con un amplio apoyo cultural y c√≠vico, y el final de la Semana de Acci√≥n fue un buen momento para mostrarlo.

Temprano en la tarde, m√°s de 100 residentes marcharon en East Atlanta Village, principalmente ni√Īxs en edad preescolar con sus padres y maestrxs. Muchos ni√Īxs tomaron el meg√°fono para expresarse. Comprendieron las apuestas pol√≠ticas de la lucha m√°s claramente que sus cr√≠ticxs: no quer√≠an que se destruyera el bosque porque estaban preocupadxs por su futuro; no quer√≠an que la polic√≠a tuviera el control de una gran parte de la ciudad porque no quer√≠an ver m√°s infraestructura productora de violencia. Hubo muchas fotograf√≠as de esta marcha, pero los medios de comunicaci√≥n locales no las distribuyeron, y probablemente ninguna aparece en las presentaciones de diapositivas de la Oficina de Investigaciones sobre el movimiento. De igual manera, algunos segmentos del movimiento han participado sin darse cuenta en la censura de los escolares al enfocarse √ļnicamente en las acciones militantes o en el avance de los juicios, en detrimento de un an√°lisis coherente del movimiento en su conjunto.

Unas horas despu√©s de esta marcha, alrededor de las 4 pm, otro grupo de m√°s de 200 personas se reuni√≥ en Freedom Park, cerca de Little 5 Points. Con muchxs participantes sosteniendo peque√Īas ramas y plantas, que recuerdan a los soldados al final de Macbeth de Shakespeare, partieron detr√°s de pancartas y tambores hacia los vecindarios circundantes. Adem√°s de bloquear el tr√°fico y lanzar algunos fuegos artificiales, lxs reunidxs parec√≠an m√°s interesadxs en comunicarse con el p√ļblico que en participar en acciones directas o enfrentarse a la polic√≠a. El ambiente era jubiloso e innumerables automovilistas y residentes locales se detuvieron para aplaudir. Despu√©s de una hora, la multitud comenz√≥ a dispersarse en Inman Park, en Euclid Avenue. Helic√≥pteros volaban sobre sus cabezas. Las patrullas de la polic√≠a corr√≠an arriba y abajo por todas las calles circundantes. ¬ŅFue la polic√≠a lo suficientemente temeraria como para caer en la trampa? Despu√©s de que la protesta se dispers√≥, los polic√≠as frustrados salieron corriendo de sus veh√≠culos y entraron al parque y al distrito comercial por todos lados. Esta no era la turba que escupe fuego que ellos mismos hab√≠an convencido que estar√≠a sitiando el √°rea. A√ļn as√≠, no pudieron alterar sus planes. La composici√≥n cultural de los manifestantes coincid√≠a con la est√©tica bohemia de la mayor√≠a de los peatones, vecinos y compradores de la zona, lo que hac√≠a imposible distinguir entre los partidarios del movimiento y las personas que sal√≠an de las tiendas de ropa de segunda mano o tiendas naturistas cercanas. calles Las c√°maras de noticias filmaron a los vecinos gritando a los oficiales desde sus jardines. Varias personas fueron abordadas y golpeadas por agentes por su presunta participaci√≥n en la protesta. Un periodista fue tazed. Al final, 17 personas fueron detenidas y acusadas de ‚Äúpeat√≥n en v√≠a‚ÄĚ.

Desde una perspectiva, la protesta fue un desastre. La multitud no estaba lista para enfrentar a la polic√≠a en una confrontaci√≥n f√≠sica. Por otro lado, alter√≥ la narrativa medi√°tica y la percepci√≥n p√ļblica del movimiento a favor de los manifestantes. Es raro ver un cambio as√≠ poco despu√©s de que activistas enmascarados rompan ventanas y destrocen una sede corporativa. En lugar de una camarilla enloquecida de extremistas violentos, el movimiento pod√≠a verse como lo que realmente era: una lucha popular que enfrentaba la hostilidad imprudente de las autoridades locales. El verdadero arte de la subversi√≥n no puede reducirse a la actividad ilegal oa la resistencia f√≠sica. M√°s bien, se trata de poner patas arriba los sistemas de control, cultivando una situaci√≥n en la que la actividad autodirigida pueda florecer de manera contagiosa.

En pocos días, se retiraron todos los cargos contra los 17 detenidos. Los acusados ahora pueden llevarse a casa miles de dólares cada uno en restitución por sus arrestos injustos. Esta protesta no estaba planeada para producir ese resultado, pero si lo hubiera sido, habría sido astuta.

El bosque.

Intentaron doblegarnos: incursión posterior a la semana

Despu√©s de la tercera Semana de Acci√≥n, muchos esperaban que la polic√≠a buscara venganza. La forma m√°s f√°cil de responder ser√≠a atacar los campamentos en el bosque. Aunque la cobertura de los medios que la polic√≠a de Atlanta hab√≠a recibido por sus excesos en Little 5 Points hab√≠a cambiado las actitudes del p√ļblico, probablemente no alter√≥ sustancialmente el entusiasmo de las agencias de aplicaci√≥n de la ley por usar la fuerza. Dado que el panorama de los medios de hoy en d√≠a tiende a mostrar a los consumidores solo lo que ya creen, es probable que las fuerzas del orden p√ļblico y sus aliados solo vieran la cobertura que confirmaba sus propias perspectivas.

El 17 de mayo, la frustraci√≥n y el rencor de la polic√≠a, que se hab√≠an acumulado durante una semana, se desataron sobre los que viv√≠an en Old Atlanta Prison Farm. Temprano en la ma√Īana, decenas de veh√≠culos policiales, helic√≥pteros y drones rodearon el bosque. El Departamento de Polic√≠a de Atlanta, los alguaciles del condado de Dekalb, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Recursos Naturales, el Escuadr√≥n Antibombas de Atlanta, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo y posiblemente otras agencias movilizaron sus fuerzas y se prepararon para atacar.

La policía ingresó al bosque alrededor de las 10 am desde Key Road. La mayoría de lxs oficiales usaban cascos u otras formas de equipo de protección; algunos lucieron camuflaje y máscaras. Lxs agentes y oficiales involucradxs en la operación se dedicaron de inmediato a destruir alimentos, albergues e infraestructura de protesta. Un oficial usó un mazo para destrozar un generador. Otros trabajaron con arboricultores para destruir casas en los árboles en desuso o se sentaron debajo de los árboles ocupados y amenazaron con ejercer violencia contra los activistas que se encontraban sobre ellxs.

Mientras tanto, otrxs activistas se involucraron en respuestas proporcionales al operativo policial. Un cami√≥n abandonado se incendi√≥, al igual que barricadas de madera y llantas sin usar. Peque√Īos grupos e individuos involucrados en acciones de golpe y fuga. Mientras que la polic√≠a emple√≥ equipos, armaduras y armamento de √ļltima generaci√≥n, los defensores del bosque utilizaron estructuras rudimentarias, sudaderas con capucha harapientas, palos, piedras y fuegos artificiales. En m√°s de una ocasi√≥n, los defensores del bosque utilizaron c√≥cteles molotov para evitar m√°s incursiones policiales, presumiblemente buscando evitar que los invasores causaran da√Īos graves a los indefensos activistas que ocupaban los √°rboles. Esos dispositivos solo se usaban en claros donde los resultados pod√≠an predecirse f√°cilmente. Los defensores de la polic√≠a pasaron muchos meses haciendo un esc√°ndalo por unas cuantas botellas improvisadas de l√≠quido inflamable. Seguramente, la polic√≠a no preferir√≠a enfrentarse a las bolas de destello, los gases lacrim√≥genos, el gas pimienta, los helic√≥pteros buscadores de calor y las unidades K9 que han utilizado habitualmente contra los defensores del bosque.

Ver Video La policía discute el uso de la fuerza letal contra lxs manifestantes en el bosque en mayo de 2022.

Despu√©s de varias horas, la polic√≠a comenz√≥ a retirarse del √°rea. Al otro lado del bosque, los oficiales de polic√≠a del condado de Dekalb ingresaron al parque Intrenchment Creek y arrestaron a las primeras ocho personas que encontraron, acus√°ndolos a todos de ‚Äúentrar sin autorizaci√≥n‚ÄĚ en un parque a plena luz del d√≠a. Estxs asistentxs al parque pueden o no haber sido participantes en el movimiento, pero es casi seguro que no eran las mismas personas involucradas en la defensa en Prison Farm al otro lado del r√≠o, a casi una milla de distancia.

Sin embargo, la precisi√≥n no era el objetivo. Estos arrestos fueron un componente esencial de la estrategia policial. Hasta el d√≠a de hoy, los informes noticiosos afirman que ‚Äúocho manifestantes fueron arrestadxs despu√©s de que lxs activistas arrojaran piedras y c√≥cteles molotov a la polic√≠a‚ÄĚ, lo que implica fuertemente que lxs arrestadxs fueron acusadxs de realizar tales acciones. De hecho, nadie que participara en t√°cticas de protesta combativa fue arrestado en el transcurso de la redada. Al final, a pesar de los da√Īos a la infraestructura del campamento, la redada fue un fracaso.

Prensa de cancha completa

Sin las acciones defensivas que se hab√≠an llevado a cabo en el bosque, incluido el lanzamiento de piedras y otras formas de acci√≥n directa, es posible que quienes viv√≠an en casas en los √°rboles o tiendas de campa√Īa hubieran sufrido heridas importantes, o que el bosque mismo hubiera ca√≠do en el agua. manos de la polic√≠a. Ese d√≠a tambi√©n se realizaron otras intervenciones. Mientras continuaba el enfrentamiento en el bosque, una red de activistas y organizaciones envi√≥ un comunicado de prensa anunciando una conferencia de prensa a las 4 pm.

El operativo policial terminó con la llegada de simpatizantes del movimiento y medios corporativos al borde del bosque. Los ponentes denunciaron el operativo policial, pero no se limitaron a comentar la represión. Frente a las cámaras de noticias, enfocaron a la multitud reunida en la necesidad de una resistencia directa, en lo que está en juego en la lucha contra el caos climático, el racismo, la gentrificación y el colonialismo. Las imágenes de las declaraciones se reprodujeron en las noticias de televisión en el área metropolitana, que generalmente es dominio exclusivo de los reaccionarios y los portavoces de la policía, quienes en su mayoría guardaron silencio sobre el movimiento durante varios meses después.

Esta fue una inversión directa del panorama mediático habitual. Optar por el silencio y la oscuridad no ayudó a la policía, como rara vez ayudó a los movimientos subversivos en el pasado.

Hablando por nosotrxs mismxs

Hoy en d√≠a, es inusual que lxs anarquistas u otros aspirantes a revolucionarixs se dirijan a los medios corporativos. Durante las √ļltimas d√©cadas, lxs radicales han desarrollado muchas teor√≠as sobre el papel de las organizaciones de noticias corporativas, los efectos de la comunicaci√≥n de masas en la imaginaci√≥n popular y las consecuencias para los movimientos que consienten en ser representadxs. Informadxs por estos an√°lisis, muchas personas han desarrollado proyectos de medios alternativos y clandestinos que incluyen sitios web, revistas, revistas y podcasts para eludir la censura y dirigirse a las audiencias de manera m√°s horizontal. Aunque las luchas de masas han estallado a√Īo tras a√Īo, los que est√°n en primera l√≠nea generalmente han optado por no tratar de explicarse ante los cientos de millones de personas que aprenden sobre el mundo principalmente a trav√©s de la radio, los peri√≥dicos, las revistas y los televisores corporativos. La experiencia de la revuelta en s√≠ misma puede transformar la conciencia de aquellxs que participan en ella, cambiando su punto de vista sobre la realidad. Pero las acciones no son suficientes cuando una sociedad est√° tan llena de falsas narrativas como la nuestra. Mientras lxs participantes m√°s ambiciosxs y valientes en estas luchas no puedan dirigirse a la gente en su propio nombre, lxs bur√≥cratas, lxs liberales, lxs reformistas y lxs acad√©micos tienen las manos libres para tergiversarlos. A menudo, esto significa retratarlos como soldadxs rasxs de otros grupos que est√°n dispuestos a explicar la situaci√≥n a audiencias masivas de acuerdo con sus propias pol√≠ticas. Con la esperanza de romper este patr√≥n, el movimiento para defender el bosque ha asumido abordar los medios corporativos como una de sus actividades centrales. Algunas personas conocen este movimiento como Defend the Atlanta Forest, otras como Stop Cop City. Ambos esl√≥ganes describen m√°s o menos la misma constelaci√≥n de grupos, t√°cticas, objetivos y bosques, pero se refieren a datos demogr√°ficos ligeramente diferentes. Entendido como un todo, el movimiento opera una infraestructura de redes sociales sofisticada que incluye Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, TikTok y Telegram, as√≠ como sitios web, kits de medios y correos electr√≥nicos que figuran en la lista p√ļblica. Estas plataformas aseguran que el movimiento pueda comunicarse con aquellxs que ya lo apoyan y quiz√°s con aquellxs inmediatamente adyacentes a ellxs.

https://twitter.com/defendATLforest/status/1627058976784535553

Cuando lxs periodistas se ponen en contacto con una de las plataformas del movimiento, lxs activistas se coordinan para asegurarse de que alguien dentro del movimiento pueda interactuar con ellxs. Por lo general, son lxs defensorxs del cambio social radical quienes asumen esta responsabilidad, incluidxs lxs abolicionistas, lxs autonomistas negros, lxs anarquistas u otrxs aspirantes a revolucionarixs. En lugar de presentarse como l√≠deres o portavoces, lxs activistas responden las preguntas de los periodistas, les dan recorridos a pie, les ofrecen paquetes de informaci√≥n, les brindan investigaciones y les brindan perspectivas internas, pistas, im√°genes, citas y narraciones adecuadas para sus tareas. Este trabajo no es remunerado y es en gran medida invisible para lxs consumidores de los medios. Todas las fuentes y plataformas m√°s accesibles asociadas con el movimiento se han negado a denunciar la acci√≥n directa o la pol√≠tica radical. Si bien las diferentes plataformas presentan sus propias perspectivas en una variedad de tonos diferentes, ninguna de ellas se ha alejado tanto de las dem√°s como para ofrecer a los medios de comunicaci√≥n brechas para explotar. Durante entrevistas y conferencias de prensa, los comentaristas del movimiento hablan en oraciones claras y concisas. Idealmente, cada oraci√≥n debe valerse por s√≠ misma como un fragmento de sonido, de modo que sea imposible para un editor mutilarlas. Cuando los periodistas hacen preguntas sobre temas complicados o inesperados, los activistas no dudan en decir simplemente: “No s√© nada de eso en este momento, pero tal vez podamos hacer un seguimiento m√°s adelante“. Los periodistas no esperan que todos sepan todo, pero quieren que otras personas hagan la mayor parte posible de su trabajo por ellos. Siempre que los participantes en el movimiento est√©n dispuestos a tomarlos de la mano durante todo el proceso, los escritores o fot√≥grafos a menudo les ofrecer√°n una cobertura comprensiva. Si los radicales no asumen este trabajo que requiere mucho tiempo, las organizaciones liberales lo har√°n en pos de sus propias agendas. Si las historias no son coherentes, interesantes o lo suficientemente oportunas, las agencias de noticias optar√°n por la ret√≥rica a favor de la polic√≠a o inventar√°n historias falsas de la nada. Debido a que la cobertura de los medios corporativos es el principal medio por el cual las autoridades preparan a la opini√≥n popular para que acepte la represi√≥n de lxs manifestantes y la gente pobre, puede ser peligroso no intervenir en ella. Los movimientos nunca deber√≠an presentarse gratuitamente como m√°s poderosos o destructivos de lo que realmente son; es mucho mejor ser subestimado que dar a tus adversarixs la oportunidad de movilizar a otrxs contra ti. Asimismo, no deben perder ninguna oportunidad de humanizar a lxs participantes y enmarcar ellxs mismxs la narrativa.

Al mismo tiempo, hacerlo implica una serie de desafíos.

Puede ser tentador, por ejemplo, que los portavoces de los medios diluyan sus mensajes para que atraigan a la audiencia más amplia posible. Sin embargo, esto no preparará a las audiencias para comprender las tácticas o prioridades del movimiento, ni lo que está en juego por lo que luchan. Lo más importante no es generar una cobertura favorable sino estructurar la percepción popular del movimiento, fijando los términos del debate.

Si lxs participantes en movimientos combativos no est√°n dispuestxs a aparecer en la prensa con sus nombres legales o al menos con sus rostros visibles por miedo a la violencia estatal y de lxs vigilantes, los medios corporativos generalmente no trabajar√°n con ellxs. Los riesgos son bastante reales; de hecho, incluso lxs l√≠deres liberales que denuncian t√°cticas radicales pueden seguir siendo blanco de trolls y polic√≠as de extrema derecha que los asocian con un movimiento feroz. Afortunadamente, los medios de comunicaci√≥n social del siglo XXI han brindado a los activistas de base cierta influencia contra esta forma de censura corporativa al derribar algunas barreras a la comunicaci√≥n masiva. Si lxs editorxs temen perder la oportunidad de generar ingresos al negarse a suavizar sus pol√≠ticas con respecto al anonimato, a veces har√°n excepciones, incluso presentando plataformas a manifestantes vestidxs con pasamonta√Īas si estxs √ļltimxs pueden presentarse de manera cre√≠ble como participantes en movimientos poderosos. Sin embargo, la mayor√≠a de las veces, los medios de comunicaci√≥n simplemente pasar√°n a cubrir otras historias.

Los movimientos ambiciosos deben tratar de mantener una interfaz de medios de espectro completo. Deben estar preparados para trabajar extraoficialmente con periodistas y documentalistas simpatizantes, para operar estrategias de redes sociales las 24 horas del día, para tener algunos participantes disponibles que estén dispuestxs a mostrar sus rostros, otros que estén dispuestos a expresar sus voces, y más que estén dispuestxs a responder entrevistas escritas. En aras de la reciprocidad, los grupos anticapitalistas, abolicionistas y anarquistas no deberían criticar innecesariamente a los grupos más moderados.

Algunxs podr√≠an objetar que es mejor invertir toda esta energ√≠a en otras tareas. Seguramente, hay cuestiones m√°s apremiantes que la forma en que el movimiento es percibido por aquellxs que ni siquiera participan en √©l. A menudo, son lxs oportunistas orientadxs a la carrera lxs que terminan manejando las operaciones de los medios. Esto deja a lxs participantes de primera l√≠nea al margen de la atenci√≥n p√ļblica, lo que hace que sea casi inevitable que tengan que invertir incontables horas y noches de insomnio luchando por desenmascarar o superar las perspectivas reformistas divisivas y contraproducentes. Al final, puede ser m√°s eficiente comenzar con una estrategia de medios adecuada que ponerse al d√≠a al final del juego.

En el movimiento para defender el bosque, lxs activistas de la prensa local y nacional apoyan abiertamente la acci√≥n directa, fomentan la participaci√≥n diversa y abogan por un cambio social radical en un lenguaje claro, sin hip√©rboles. En este caso, son lxs arribistas los que se quejan de la cobertura ‚Äúdesequilibrada‚ÄĚ. Cuando los periodistas hacen preguntas tendenciosas, tratando de incitar a los activistas a que se denuncien unos a otros, casi siempre se rechazan de plano. Ha habido excepciones. Un participante denunci√≥ estupefacto el movimiento como ‚Äúm√°s decepcionante que Cop City en s√≠ misma‚ÄĚ, seguramente m√ļsica para los o√≠dos de la APF. Tales cr√≠ticos a menudo enmarcan la pol√≠tica a trav√©s de met√°foras espaciales, describiendo identidades y l√≠mites coherentes entre el interior y el exterior. En lugar de contribuir libremente en un campo de juego abierto, algunos se apresuran a asociarse o desvincularse de tendencias espec√≠ficas o facciones percibidas, mientras que otros observan desde el margen, emitiendo juicios o esperando instrucciones.

El impulso de denunciar la lucha parece apoderarse de algunas personas con especial fuerza durante los momentos de brutal represi√≥n. Algunas personas incluso publicaron cr√≠ticas c√≠nicas de ‚Äúte lo dije‚ÄĚ despu√©s del asesinato de Tortuguita. Al mismo tiempo, estas personas no dudan en asociarse al movimiento cuando les proporciona capital social. Sin embargo, a pesar de las campa√Īas de difamaci√≥n individuales como estas, los medios corporativos y las fuerzas del orden p√ļblico no han logrado fomentar que las facciones rivales se enfrenten entre s√≠.

Si los movimientos no pueden tolerar las diferencias entre sus participantes, deben poder abordarlas internamente, directamente oa trav√©s de mediadores. Si eso no es posible, las tendencias o grupos en conflicto deben ignorarse entre s√≠. La claridad sobre las diferencias es importante, pero los conflictos prolongados entre campos rivales casi siempre benefician m√°s a las autoridades. Cuantas m√°s divisiones haya en un movimiento, m√°s envalentonadas estar√°n las autoridades para atacar las corrientes m√°s efectivas dentro de √©l; cuando los rivales publican en las redes sociales sobre los errores o vulnerabilidades de los dem√°s, esto puede ayudar a las autoridades a dise√Īar estrategias o construir una narrativa para justificar la represi√≥n. A menudo, tales conflictos polarizan innecesariamente movimientos enteros, ya que todos se ven obligados a tomar partido; muchas ideolog√≠as justifican este tipo de comportamiento, para desgracia de todxs. Desafortunadamente, las plataformas de redes sociales contempor√°neas a menudo incentivan este tipo de conducta.

Un defensor del bosque.

El impulso genera resistencia

En todo el país, al menos veinte actos de acción directa siguieron a la redada policial de mayo de 2022. Con la moral alta después de la tercera Semana de Acción, lxs participantes del movimiento fuera de Atlanta estaban decididos a preservar la iniciativa. Cultivar estrategias ganadoras no es simplemente una cuestión de usar las tácticas correctas, ni de acumular acciones contra un objetivo. Más bien, la estrategia de focalizar la logística del desarrollo sobre una base descentralizada ha tenido éxito porque otorga poder: ha permitido que muchas personas participen en el movimiento en sus propios términos. Al mismo tiempo, el torbellino de diferentes eventos y tácticas ha confundido a la Fundación Policial, sus partidarios burocráticos y sus contratistas.

La moral es un factor crucial en la lucha. Los que creen que van a ganar tienen más probabilidades de ganar. Es más probable que respondan con urgencia a los ataques, que estén preparados para hacer sacrificios, para enfrentar los problemas en lugar de evitarlos. Curiosamente, en los movimientos autónomos con base en los EE. UU., muchos de los participantes más inteligentes a menudo adoptan el cinismo sobre los movimientos en los que participan y las ideas que defienden. Al hacerlo, se encogen de hombros ante la responsabilidad de formular planes efectivos, probar nuevas hipótesis, fomentar movimientos fuertes y diversos. El pesimismo y el desapego irónico sirven para excusarlxs de convencer a la gente, trabajar bien con lxs demás o realizar actos valientes.

En manifestaciones, conferencias de prensa y asambleas, en declaraciones escritas, los participantes del movimiento por la defensa del bosque muestran regularmente una actitud de confianza. Afirmar que tienen la intención de ganar esta pelea no es arrogante, es una decisión impulsada por una convicción real. Esa convicción surge de algo más grande que la voluntad individual.

La gente del √°rbol

Varixs activistas hab√≠an establecido casas en los √°rboles (“√°rboles sentados”) en el bosque a partir del 19 de enero de 2022. Esta fue una de varias intervenciones durante un per√≠odo dif√≠cil para el movimiento. En ese momento, Reeves+Young todav√≠a era el contratista general de la Fundaci√≥n de la Polic√≠a. Su subcontratista, Long Engineering, estaba realizando trabajos de inspecci√≥n y excursiones de muestreo de suelo y lxs activistas no sab√≠an c√≥mo detenerlxs. Cuatro meses despu√©s, en mayo de 2022, la situaci√≥n hab√≠a cambiado por completo.

Al salir de la tercera Semana de Acción, los grupos de movimiento dedicados a la resistencia en el lugar necesitaban innovar su forma de lucha. Si los medios de comunicación continuaran transmitiendo imágenes de personas encapuchadas lanzando cócteles Molotov, eso podría animar a la policía a utilizar niveles de fuerza que pocos estaban preparados para resistir. El árbol se sienta hizo posible replantear la narrativa.

Se construyeron al menos media docena de casas en los √°rboles en Old Atlanta Prison Farm y una secci√≥n de Intrenchment Creek Park a fines de mayo de 2022. Lxs residentes y arquitectxs les dieron nombres y las decoraron seg√ļn sus gustos; algunas casas en los √°rboles coexistieron con campamentos terrestres adyacentes. En las semanas posteriores a la redada, lxs activistas que viv√≠an en estas casas en los √°rboles redactaron declaraciones, dieron entrevistas a la prensa y tomaron fotograf√≠as para documentar su determinaci√≥n. Para junio, la mayor√≠a de la cobertura de noticias, incluso en la prensa nacional como The New Yorker, se hab√≠a desplazado hacia un inter√©s casi antropol√≥gico en los ex√≥ticxs y rom√°nticxs cuidadores de √°rboles.

La estrategia de quienes buscaban destruir el bosque tambi√©n cambi√≥, aunque tom√≥ m√°s tiempo. En un principio, a las autoridades no les pareci√≥ claro que el allanamiento del 17 de mayo hubiera fracasado. Esto solo se hizo evidente cuando los contratistas de Long Engineering ingresaron al bosque cerca de Constitution y Old Constitution Road el 2 de junio. El equipo de construcci√≥n lleg√≥ con una pieza de maquinaria para talar √°rboles, pero sin suficientes detalles policiales; unos diez activistas los repelieron f√°cilmente. Adem√°s de gritar y agitar los brazos, algunos de estos defensores del bosque arrojaron petardos en direcci√≥n a las cuadrillas de trabajo para llamar su atenci√≥n. El trabajo fue cancelado por el d√≠a. Durante los siguientes seis meses, no se realiz√≥ ning√ļn trabajo dentro del per√≠metro del bosque sin una protecci√≥n policial considerable.

Una casa del √°rbol en el bosque.

Nuevas Aperturas

Este fue el comienzo de una espiral de paranoia para las agencias policiales. El 6 de junio de 2022, un convoy de polic√≠as acompa√Ī√≥ a un equipo de trabajo en Key Road. Los trabajadores de Boyette Brothers Construction Rental estaban derribando √°rboles al costado de la carretera. Esto estaba destinado a ser parte de la fase previa a la construcci√≥n del desarrollo que deb√≠a incluir la construcci√≥n de una cerca de seguridad de 8 pies. Los manifestantes se acercaron desarmados a los destructores de bosques. Tocando silbatos y agitando los brazos, los defensores del bosque intentaron entrar en las inmediaciones de las cuadrillas de trabajo de una manera que pudiera inducirlos a detener el trabajo. Sin dudarlo, lxs polic√≠as sacaron sus armas y las apuntaron directamente a los manifestantes. Retir√°ndose al bosque, los defensores del bosque lograron salvar sus propias vidas, pero no pudieron detener la destrucci√≥n. Al final del d√≠a, lxs trabajadorxs hab√≠an talado decenas de √°rboles.

M√°s tarde esa noche, sin embargo, las m√°quinas que hab√≠an usado para destruir los √°rboles estaban en ruinas. Un comunicado an√≥nimo en l√≠nea indic√≥ que la empresa hab√≠a sido identificada y sus instalaciones ubicadas en Conyers, GA. La mayor parte de su flota fue destrozada, parte de ella quemada. La declaraci√≥n en l√≠nea dec√≠a “Si lo construyes, lo quemaremos”.

El 10 de junio, unos d√≠as despu√©s, el gobierno del condado de Dekalb public√≥ una orden de “Parar el trabajo” en la puerta de entrada de Old Prison Farm, probablemente debido a las llamadas telef√≥nicas a varios departamentos y comisiones. Evidentemente, la obra antes mencionada se hab√≠a realizado sin los permisos correspondientes, que a√ļn no hab√≠an sido aprobados por el gobierno del condado. Despu√©s del sabotaje y la orden de detener el trabajo, no se intent√≥ ni un solo d√≠a de trabajo de “preconstrucci√≥n” durante casi cinco meses en Old Atlanta Prison Farm. Es posible que otros posibles subcontratistas que normalmente trabajan para Brasfield & Gorrie no est√©n dispuestos a ofertar por este contrato a la luz de lo que sucedi√≥ en Boyette Brothers Rental.

A lo largo del verano, las iniciativas para defender el bosque continuaron ocurriendo en todo el país. Actos de desobediencia civil ocurrieron en una oficina de Brasfield & Gorrie en Charlotte, Carolina del Norte. Los manifestantes distribuyeron volantes en las casas, barrios e iglesias de los ejecutivos asociados con el proyecto. También hubo actos de sabotaje y vandalismo en las oficinas de los subcontratistas. Cada semana, parecía haber nuevas declaraciones y artículos de noticias.

Durante este tiempo surgieron nuevas constelaciones y grupos dentro del movimiento. El grupo de maestros, estudiantes de preescolar y organizadores asociados que organizaron la marcha en mayo continuaron organizando caminatas, eventos comunitarios y d√≠as de jardiner√≠a que llevaron a lxs ni√Īxs al bosque. Su participaci√≥n como grupo organizado, la Coalici√≥n Weelaunee, permiti√≥ a lxs simpatizantes con ni√Īxs participar en el movimiento sin tener que comprometerse con acciones arriesgadas o encontrar guarder√≠as para sus hijos. Estos grupos no son fuerzas auxiliares que solo sirven para limpiar la reputaci√≥n del movimiento. Conservan su propia autonom√≠a estrat√©gica y discurso, participando como lo hacen todxs lxs dem√°s participantes, dando forma al movimiento y asumiendo la responsabilidad de √©l a su manera.

Uno de los √°rboles en el bosque.

Atrayéndoles

La estrategia pol√≠tica se desarrolla a medida que las fuerzas contendientes act√ļan y reaccionan entre s√≠ en un circuito creativo, cada una de las cu√°les identifica las debilidades de la estrategia opuesta y las explota. Las estrategias que resuelven un problema a menudo producen otro.

A lo largo de junio y julio y hasta bien entrado el oto√Īo, la polic√≠a comenz√≥ a realizar “barridos” rituales en el bosque, espec√≠ficamente en la granja de la prisi√≥n de Old Atlanta. Estos barridos generalmente involucraban de cinco a veinte oficiales del Departamento de Polic√≠a de Atlanta. Debido a que estaban operando fuera de su jurisdicci√≥n y, por lo tanto, no pod√≠an realizar arrestos, estas intervenciones fueron principalmente simb√≥licas. Los martes por la ma√Īana y, a veces, tambi√©n los mi√©rcoles o viernes, lxs oficiales ingresaban por la llamada “Puerta norte” en Key Road. Se reunir√≠an durante una hora m√°s o menos antes de abordar los veh√≠culos utilitarios (UTV) o los veh√≠culos todo terreno (ATV).

Suponiendo que estas redadas eran principalmente simb√≥licas, lxs activistas se negaron a involucrar a la polic√≠a durante ellas. Esconderse, correr, treparse a las casas de los √°rboles o mantenerse alejado de los agentes se convirti√≥ en la principal respuesta de lxs defensorxs, mientras que los polic√≠as se dedicaban a derribar tiendas de campa√Īa, arrojar comida, robar agua y merodear. Durante este per√≠odo, las agencias policiales fueron atra√≠das, conscientemente o no, a enredos infructuosos en el bosque. Con lxs activistas obstruyendo sus esfuerzos, no pudieron avanzar en el proyecto, pero tampoco pudieron encontrar a los defensorxs del bosque bien escondidxs.

Los altos mandos recibieron actualizaciones en el sentido de que lxs manifestantes habían abandonado la zona, que pasaron a la Fundación de la Policía de Atlanta. Aparentemente, la APF difundió esta información errónea al Comité Asesor de Partes Interesadas de la Comunidad (CSAC), una organización ideada por la Fundación de la Policía de Atlanta y sus defensores con el propósito de aprobar Cop City bajo el pretexto de una retroalimentación democrática.

Dos personas, Sharon Williams y Allison Clark, comenzaron a usar CSAC como una plataforma para difundir mitos cada vez m√°s paranoicos e inveros√≠miles a los medios. Fueron de lxs primerxs en denunciar a lxs activistas como ‚Äúecoterroristas‚ÄĚ. A medida que la opini√≥n popular se volvi√≥ contra Cop City, las opiniones de CSAC se volvieron m√°s importantes para el proyecto, ya que era el √ļnico grupo p√ļblico dispuesto a pararse frente a las c√°maras de noticias para defenderlo.

https://twitter.com/UR_Ninja/status/1623150549066711040

La Cuarta Semana de Acción

Los grupos locales anunciaron la cuarta Semana de Acci√≥n para fines de julio. Con tan poco tiempo desde la √ļltima Semana de Acci√≥n, no estaba claro qu√© podr√≠an organizar a gran escala. Por otro lado, un cronograma de construcci√≥n publicado por la Fundaci√≥n de la Polic√≠a expres√≥ su intenci√≥n de comenzar la “Limpieza y nivelaci√≥n“, un eufemismo para talar √°rboles y perturbar la tierra, antes del final del verano. Si la tercera Semana de Acci√≥n hab√≠a sido esencialmente un ejercicio de convergencia de masas y acci√≥n directa, la pr√≥xima tendr√≠a que ser algo completamente distinto.

El sonido de la m√ļsica

Rara vez surgen nuevas ideas de la pol√≠tica; simplemente se traducen a √©l. Las innovaciones en el pensamiento y el lenguaje no surgen solo de la reflexi√≥n y la conversaci√≥n. As√≠ como algunos atletas profesionales toman clases de baile fuera de temporada, los rebeldes y los aspirantes a revolucionarios se han inspirado durante mucho tiempo en la literatura, la poes√≠a, el arte y la m√ļsica, quiz√°s la √ļnica forma de actividad humana que canaliza de manera inmanente la vitalidad compartida y la intensidad com√ļn a todos los seres. y sistemas en el cosmos.

https://twitter.com/defendATLforest/status/1627906812887412736

Los movimientos de liberaci√≥n negra siempre han tenido una relaci√≥n generativa con la m√ļsica negra. Esta relaci√≥n nutre la lucha, ayudando a transmitir conocimientos, lecciones y conciencias culturales y pol√≠ticas. La m√ļsica juega un papel igualmente importante en muchas luchas ind√≠genas. Por el contrario, algunos movimientos predominantemente blancos no atribuyen un papel comparable a la m√ļsica y el arte. Algunos participantes intentan compensar con fantas√≠as militantes, o consumen acr√≠ticamente innovaciones culturales sin entender qu√© tienen de poderosas. Algunxs activistas pueden incluso ocultarse c√≠nicamente en los c√≠rculos culturales, esperando su momento hasta que pueda comenzar la acci√≥n ‚Äúreal‚ÄĚ.

Afortunadamente, el movimiento para defender a Weelaunee no es uno de esos movimientos. Esta lucha renueva constantemente su conexi√≥n con la m√ļsica, las comunidades art√≠sticas y los eventos culturales. Ser√≠a dif√≠cil exagerar el impacto que esto ha tenido en la longevidad y creatividad de la defensa forestal, tanto en los bosques, el centro de la ciudad y alrededor de la regi√≥n.

Cuando se anunci√≥ la cuarta Semana de Acci√≥n, un grupo organizador aut√≥nomo declar√≥ que estar√≠a coordinando un festival de m√ļsica gratuito en el bosque. A los pocos d√≠as, un artista folcl√≥rico local popular entre la juventud negra alternativa anunci√≥ su intenci√≥n de organizar uno tambi√©n. Artistas y m√ļsicos comenzaron a acercarse. Pronto, se reunieron alineaciones completas que inclu√≠an artistas de las escenas de m√ļsica dance regional, indie, folk, hip hop y hardcore punk. Otras personas anunciaron talleres y acciones adicionales. Lxs periodistas musicales comenzaron a comunicarse con los organizadores locales, expresando el deseo de acampar con lxs manifestantes y asistir a los eventos musicales.

Weelaunee People’s Park después de la ceremonia de inauguración del 23 de julio de 2022.

Parque del Pueblo de Weelaunee

En los d√≠as previos a la Semana de Acci√≥n programada para comenzar el 23 de julio, Ryan Millsap de Blackhall Studios comenz√≥ a trabajar con la polic√≠a de Dekalb para bloquear el acceso a Intrenchment Creek Park. Durante las semanas anteriores, Blackhall Studios pas√≥ a llamarse Shadowbox Studios luego de su adquisici√≥n por parte de Commonwealth Asset Management, una firma de inversi√≥n de la que Millsap forma parte del directorio. Millsap cre√≠a que esta venta anulaba sus acuerdos con el gobierno del condado de Dekalb para desarrollar un claro cercano (que ya hab√≠a destruido) en el “Parque Michelle Obama” a cambio de construir un complejo de escenarios sonoros. A trav√©s de esta artima√Īa, esperaba robar legalmente alrededor de 40 acres ubicados en y alrededor del comienzo del sendero Intrenchment Creek Park, incluida una secci√≥n del sendero para bicicletas y caminatas de la Fundaci√≥n PATH, el RC Field y parte del bosque. Las demandas en curso coordinadas por activistas de South River Watershed Alliance fueron una de las √ļnicas cosas que impidieron que esta apropiaci√≥n de tierras siguiera adelante. De acuerdo con los t√©rminos de la demanda, el bosque no se perturbar√≠a sustancialmente y el parque permanecer√≠a accesible al p√ļblico hasta que el caso se resolviera en los tribunales. Mientras que quienes llevaban a cabo la demanda y los esfuerzos relacionados para llegar a soluciones judiciales operaban a distancia del resto del movimiento, la mayor√≠a de los activistas que ocupaban el bosque o presionaban a los contratistas consideraban que estas estrategias eran medios leg√≠timos para defender la tierra.

El gobierno de la ciudad de Atlanta hab√≠a adoptado ‚ÄúThe South River Forest Vision‚ÄĚ, la visi√≥n de Watershed Alliance, como el prop√≥sito oficial de esta tierra antes de cambiar a la propuesta de Cop City despu√©s de la rebeli√≥n de George Floyd. Los equipos que trabajan en las demandas sirven al bosque como baluarte defensivo, ejemplificado por la orden de Paro Laboral del 10 de junio, pero tambi√©n constituyen uno de los frentes ofensivos de la lucha. Si el movimiento gana, eso probablemente se manifestar√° como una decisi√≥n en los tribunales.

El 19 de julio, Ryan Millsap viol√≥ el acuerdo para mantener el parque accesible al p√ļblico. Esta no fue la √ļnica vez que lo hizo. La defensa legal es una parte importante de una estrategia hol√≠stica, pero no ser√° suficiente para prevenir la destrucci√≥n de la tierra. A √ļltima hora de la tarde del 19 de julio, los contratistas acompa√Īados por los alguaciles del condado de Dekalb erigieron barreras de hormig√≥n en la entrada de Intrenchment Creek Park Trailhead, bloqueando el acceso al estacionamiento. Presumiblemente, Millsap cre√≠a que esto mantendr√≠a a la gente fuera del parque durante la Semana de Acci√≥n. Con cientos de personas prepar√°ndose para acampar en el bosque y bandas esperando tocar all√≠, parec√≠a urgente eliminar las barreras y reorientar esta secci√≥n del bosque por el momento, ya que los esfuerzos previos a la construcci√≥n en Prison Farm hab√≠an llegado a su fin. detener.

En la noche del 21 de julio, un grupo que se autodenominaba ‚Äú100 Cute Little Ants‚ÄĚ movi√≥ las pesadas barreras a un lado, dejando suficiente espacio para que entraran uno o dos autos a la vez. La nueva ubicaci√≥n de las barreras permiti√≥ que los civiles ingresaran con facilidad, pero dificult√≥ la operaci√≥n de maquinaria o veh√≠culos grandes en la peque√Īa entrada que daba a West Side Place. La gente redecor√≥ las barreras grises con pintura rosa y esl√≥ganes.

La Semana de Acci√≥n se lanz√≥ el 23 de julio con una ceremonia de inauguraci√≥n que atrajo a m√°s de 100 personas. En el suelo se plant√≥ un hermoso letrero de aspecto oficial que dec√≠a “Weelaunee People’s Park” en un lado y “South River Forest Park” en el otro. Despu√©s de cortar la cinta, la multitud reunida core√≥ “¬°Parque del pueblo, parque del pueblo!” mientras los autos y el equipo comenzaron a cargar. Por la tarde, cientos de personas llenaron el √°rea.

Mientras lxs asistentes al parque y lxs defensorxs del bosque instalaban campamentos y escuchaban las primeras presentaciones en vivo, otros organizaban demostraciones en sus casas. A partir del 25 de julio, los manifestantes visitaron las casas de varios ejecutivos de Brasfield & Gorrie, cantando y sosteniendo pancartas. La respuesta policial a estas manifestaciones se intensificó a lo largo de la semana, creando una atmósfera de peligro en lo que de hecho eran protestas legales.

Al otro lado del bosque, una startup de tecnolog√≠a de vigilancia llamada Flock Safety comenz√≥ a instalar c√°maras de seguridad en peque√Īas torres. El 25 de julio, dos d√≠as despu√©s de la Semana de Acci√≥n, un grupo de defensorxs del bosque se enfrent√≥ a un cami√≥n de trabajo asociado con Flock Safety. El trabajador del interior acababa de instalar una nueva c√°mara de vigilancia en Key Road. Lxs activistas ahuyentaron el cami√≥n arroj√°ndole grava, rompiendo una de sus ventanas y desmantelando la nueva c√°mara. Esta acci√≥n en la que nadie result√≥ herido contribuy√≥ a la creciente paranoia de las fuerzas del orden.

Durante los d√≠as siguientes, Sharon Williams y Allison Clark del Comit√© Asesor de Partes Interesadas de la Comunidad (CSAC) trabajaron con bur√≥cratas en el departamento de polic√≠a para difundir la falsedad de que lxs activistas hab√≠an disparado un arma contra el trabajador de Flock Safety. La √ļnica “evidencia” que ofrecieron fue un casquillo de bala al azar.

Una pancarta en la glorieta del Weelaunee People’s Park. Lxs ni√Īxs tendr√°n su opini√≥n

El festival de m√ļsica comenz√≥ el 28 de julio. Los materiales promocionales promet√≠an tres d√≠as de ‚ÄúPaz, amor y anarqu√≠a‚ÄĚ. Lxs m√ļsicxs tocaron en un escenario improvisado debajo de lonas colgadas entre postes y √°rboles. El sistema de sonido funcionaba con generadores. Los asistentes pod√≠an ayudarse de folletos y otros materiales informativos, as√≠ como ropa, agua y comida.

Durante los dos primeros d√≠as, cientos de personas pasaron por la zona, escuchando la m√ļsica latiendo a trav√©s de un peque√Īo claro entre los pinos. Tiendas de campa√Īa y peque√Īos campamentos aparecieron por todas partes. La multitud era diversa en cualquier medida, reuniendo a personas de diferentes or√≠genes √©tnicos; los estilos de m√ļsica no estaban segmentados en d√≠as o bloques distintos, sino que entraban y sal√≠an unos de otros exclusivamente de acuerdo con el principio de comenzar lentamente y tomar fuerza. Juntos, los asistentes crearon una experiencia transformadora, lejos de los lugares corporativos y las experiencias musicales controladas a las que la mayor√≠a estaba acostumbrada.

El 30 de julio, el √ļltimo d√≠a de la Semana de Acci√≥n, los campistas se despertaron gritando: ‚Äú¬°Te van a remolcar el auto! ¬°Todos despierten! ¬°Ha llegado una gr√ļa! ¬°Ve al estacionamiento!‚ÄĚ

Alrededor de las 8 am, Ryan Millsap y un colega suyo llegaron al Weelaunee People’s Park con una gr√ļa tirando de una excavadora encima de un remolque de plataforma, acompa√Īadxs por una peque√Īa cohorte de polic√≠as del condado de Dekalb que hab√≠a contratado como seguridad privada. En Georgia, puede contratar legalmente a polic√≠as fuera de servicio, a quienes se les permite traer sus armas de servicio, uniformes y veh√≠culos de propiedad de la ciudad mientras cumplen un contrato privado. Esto es inusual en otras partes del Norte Global, pero bastante com√ļn en otras partes de las Am√©ricas.

Millsap no se alej√≥ mucho de su autom√≥vil, pero su colega, Anthony Wayne James, se acerc√≥ a los defensores del bosque que estaban sentados debajo de una glorieta en medio del estacionamiento. James comenz√≥ a usar la excavadora para golpear el techo de la glorieta, a pesar del riesgo potencialmente letal que esto representaba para quienes estaban debajo. En este punto, intervino el polic√≠a a sueldo, notificando a James que no era aceptable que intentara arriesgarse a matar personas frente a ellos. Frustrado, comenz√≥ a gritarles que arrestaran a la gente: “¬°Hagan su trabajo!“.

En unos minutos, comenzaron a llegar m√°s personas desde la l√≠nea de √°rboles, la mayor√≠a con m√°scaras y sudaderas con capucha. Una persona se dirigi√≥ a la multitud, ahora compuesta por unas 40 personas: “¬ŅVamos a hacer algo o nos quedaremos aqu√≠?”. Inmediatamente, esta persona sac√≥ un martillo de su cintura y comenz√≥ a romper las ventanas de la camioneta de Millsap. Al ver el vandalismo, la polic√≠a vacil√≥. Una ligera lluvia de piedras y latas de bebidas comenz√≥ a caer sobre James, Millsap y la polic√≠a de Dekalb, quienes se apresuraron a regresar a la calle. Algunas personas continuaron destruyendo el cami√≥n, mientras que otras juntaron montones de rocas anticipando una confrontaci√≥n adicional. La barricada de hormig√≥n que se hab√≠a construido por orden de Millsap unos d√≠as antes se utiliz√≥ ahora para cerrar el estacionamiento; otros agregaron llantas y tarimas de madera. M√°s veh√≠culos policiales intentaron acercarse; √©stos tambi√©n fueron apedreados. Millsap, escondi√©ndose detr√°s de los oficiales con una rabia ciega, gritaba ep√≠tetos a la multitud: ‚Äú¬°Ve a comprar tu propio parque! ¬°Deja de estar sin hogar!‚ÄĚ

Media hora despu√©s, su cami√≥n estaba hecho pedazos. Se quit√≥ el convertidor catal√≠tico, se desmantel√≥ el interior, se destruy√≥ el motor. Despu√©s de una hora o m√°s de calma, qued√≥ claro que la polic√≠a no iba a regresar. La multitud, que hab√≠a crecido a unas 100 personas, se dispers√≥ lentamente hacia el bosque o regres√≥ a la ciudad. Los activistas escucharon presentaciones o se prepararon para la √ļltima noche de m√ļsica.

Finalmente, después de que todos se dispersaron del estacionamiento, alguien prendió fuego al camión. El humo se elevaba por encima de la línea de árboles. El parque está al otro lado de la calle de una estación de bomberxs, y un camión de bomberxs roció el camión desde la calle.

Algunxs tem√≠an que la vista del cami√≥n calcinado pudiera disuadir a las personas de asistir a los talleres o eventos musicales, que ten√≠an como objetivo atraer a lxs lugare√Īxs al bosque que no ten√≠an experiencia previa en movimientos de esta naturaleza y que podr√≠an haber sido cautelosxs acerca de participar.

‚ÄúNo sabemos qu√© va a pasar‚ÄĚ, dijo un ocupante del bosque a largo plazo a otrxs. “Vamos a ver. No nos asustemos‚ÄĚ.

Al final, esa persona tenía razón. El camión se convirtió en un monumento a la fortaleza y valentía del movimiento. La gente no dudó en asistir a las presentaciones que historiadorxs y académicxs ofrecieron ese día.

Al caer la noche, cientos de asistentxs al concierto llegaban al parque para la √ļltima noche del festival. Muchxs de ellxs se tomaron fotograf√≠as con los restos del cami√≥n o lo decoraron con grafitis. A medida que el espect√°culo cobraba impulso, una multitud alegre se mov√≠a mientras una serie de bandas de hardcore punk sub√≠an al escenario. Luego se balanceaban y saltaban al ritmo de los rockeros indie post-punk, y luego giraban al ritmo de la m√ļsica disco.

‚Äú¬°Ve a comprar tu propio parque!‚ÄĚ el magnate de los negocios Ryan Millsap grit√≥ a lxs defensorxs del bosque. Posteriormente, su cami√≥n llevaba estos lemas.

Caída

Muchxs participantes en el movimiento, especialmente aquellxs que vivían en los campamentos, esperaban que la cuarta Semana de Acción fuera seguida por una redada masiva, tal como lo había sido la tercera. El Comité Asesor de Partes Interesadas de la Comunidad estaba difundiendo mentiras sobre el presunto uso de armas de fuego contra un trabajador de Flock Safety. Un sentimiento de pavor dominó algunas secciones del movimiento.

Cuatro d√≠as despu√©s, el 3 de agosto de 2022, se produjo una gran operaci√≥n en los alrededores del bosque. En Bouldercrest Road, Key Road, Fayetteville Road, Constitution y Old Constitution‚ÄĒtodas las calles adyacentes a la secci√≥n del bosque que estaba ocupada‚ÄĒlxs trabajadorxs de la construcci√≥n y las empresas de servicios p√ļblicos iniciaron el trabajo, acompa√Īadxs por polic√≠as y guardias de seguridad. Algunxs de estxs trabajadorxs estaban haciendo mantenimiento el√©ctrico; otrxs estaban trabajando en la plomer√≠a debajo de la calle, o en los baches, en el mantenimiento de las alcantarillas u otros proyectos municipales en las inmediaciones del bosque. Georgia Power, la compa√Ī√≠a el√©ctrica que financia el APF, us√≥ cortadoras de c√©sped industriales en una secci√≥n del Weelaunee People’s Park para crear una servidumbre a trav√©s de la cual pudieran realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, dada la oportunidad de destruir un jard√≠n comunitario construido por ni√Īxs en edad preescolar una semana antes, optaron por rodearlo.

https://twitter.com/defendATLforest/status/1554856617778335744

Era difícil decir lo que estaba pasando. Pero estaba claro lo que no estaba pasando.

La operaci√≥n no estaba atacando a lxs cuidadorxs de √°rboles. Los estaba ignorando. No fue talar √°rboles, ni construir una cerca. Sin embargo, despu√©s de semanas de expectativa, era dif√≠cil no percibir todo este trabajo como relacionado con alg√ļn tipo de operaci√≥n represiva en el bosque. Y tal vez lo fue. Tal vez lxs contratistas del condado de Dekalb estaban all√≠ en nombre de APF, Millsap u otros intereses corporativos con el objetivo de aumentar la capacidad de carga de las carreteras por el bien de la maquinaria grande, o la capacidad de la red el√©ctrica para la futura infraestructura de Cop City. Algunas de las empresas ten√≠an hojas de papel pegadas sobre sus logotipos. ¬ŅFue porque no quer√≠an ser identificadxs como subcontratistas de Brasfield & Gorrie? ¬ŅO porque la polic√≠a lxs hab√≠a enga√Īado para que creyeran que todos en el √°rea estaban en peligro de sufrir un da√Īo inminente a manos de los despiadados manifestantes que viv√≠an en el bosque?

Hasta el día de hoy, no lo sabemos. Durante los meses siguientes, la situación siguió siendo confusa. Cada semana, apareció cobertura del movimiento en Rolling Stone, The Guardian, CNN, Vice, the Intercept, NPR, Fox, MSNBC, The New Yorker, The Washington Post. El movimiento había alcanzado un nuevo umbral de publicidad, casi toda favorable.

Al mismo tiempo, lo que hab√≠a sido un movimiento innovador parec√≠a estar estabiliz√°ndose en sus elementos m√°s simples y reproducibles. Dado que la deforestaci√≥n se hab√≠a estancado definitivamente, era dif√≠cil identificar exactamente qui√©n estaba trabajando con Brasfield & Gorrie, aunque eso no impidi√≥ que los activistas intentaran averiguarlo. Continuaron las campa√Īas de llamadas, las demostraciones en los hogares y otras acciones, especialmente contra Atlas Technical Consultants, la empresa matriz de Long Engineering, que trabajaba para Reeves+Young.

La construcci√≥n de casas de palets en el bosque en oto√Īo de 2022.

Atasco e Innovación

Debido a que era difícil recopilar información actualizada, lxs activistas no podían saber si su estrategia estaba funcionando. Más allá del aparente estancamiento en el bosque y la persistencia de los campamentos, no estaba claro si presionar a los contratistas y subcontratistas estaba surtiendo efecto. Irónicamente, este escenario fue el resultado de las victorias que los grupos defensivos habían logrado en el terreno, así como la orden de Parar el Trabajo para la Prisión Granja.

Las pocas declaraciones que las fuerzas del orden hicieron a la prensa sugirieron que todxs se estaban pasando la pelota: la policía de Dekalb estaba delegando la responsabilidad en la policía de Atlanta, que estaba delegando la responsabilidad en la Oficina de Investigaciones de Georgia, que estaba delegando en el Departamento de Seguridad Nacional, que estaba esperando. para que la CSAC estableciera sus prioridades, quienes estaban a la espera de los informes de la policía. Debido a que nadie enviaba trabajadores al bosque y ninguna de las empresas hacía declaraciones a la prensa (aparte de los denunciantes dentro de algunas empresas que filtraban información a los investigadores del movimiento), era imposible juzgar la efectividad de las estrategias en juego.

Una consecuencia de este estancamiento fue una tendencia hacia acciones dirigidas con menos precisión. Algunas personas incluso defendieron esto. Aparte del sabotaje habitual de las cámaras de Flock Safety en la zona, algunos individuos aparentemente intentaron convertir el bosque en sí, anteriormente una zona de operaciones defensivas, en un frente ofensivo. De septiembre a noviembre, se produjeron una serie de acciones contra la infraestructura alrededor del bosque, incluidos algunos ataques incendiarios. No hay evidencia que sugiera que alguien que viviera en el bosque estuviera involucrado en alguna de estas acciones, aunque la policía luego les atribuyó todas las acciones específicamente.

La construcci√≥n de casas de palets en el bosque en oto√Īo de 2022.

En una ocasión, se incendió equipo que pertenecía a Norfolk Southern, un financiador de la fundación policial (y, por cierto, la corporación detrás del descarrilamiento de un tren y la catástrofe química tóxica en East Palestina, Ohio, el 3 de febrero de 2023). En otra ocasión, a principios de noviembre, apareció un hombre con un remolque de plataforma y comenzó a enemistarse con los asistentes al parque y los defensores del bosque, insistiendo en su derecho a retirar los restos quemados del camión de Millsap. Después de un breve altercado, su camioneta también se incendió. Más tarde, dijo a los medios que no tenía idea de lo que estaba pasando y que simplemente era víctima de un crimen violento. En otra ocasión, un edificio anexo perteneciente a Shadowbox/Blackhall se incendió. Varias piezas de maquinaria pesada estacionadas en un área cercana al bosque fueron saboteadas, quizás en respuesta a información que las relacionaba con los desarrollos planeados. Finalmente, en noviembre, alguien saboteó las líneas eléctricas que alimentan el campo de tiro de la policía ubicado en una sección del bosque, inhabilitando la entrada.

Mientras todo esto sucedía, la mayoría de los segmentos del movimiento parecían inertes. Las herramientas que el movimiento había desarrollado eran simples, pero no proliferaban. Se seguían organizando paseos por la naturaleza y eventos comunitarios con los preescolares; Se seguían realizando cenas semanales en el parque, así como talleres y capacitaciones, mítines y conferencias de prensa, conciertos y fiestas. Sin embargo, ningunx de ellxs había atravesado el muro imperceptible que mantenía el movimiento en una meseta.

Un grupo de constructorxs aficionads construy√≥ una cocina incre√≠ble en el estacionamiento del Weelaunee People’s Park, y la llamaron “Weelaunee Caf√©“. Durante semanas, se llevaron a cabo comidas compartidas y reuniones all√≠. En otra parte del bosque, un equipo se dedic√≥ a construir un refugio c√°lido visualmente impresionante. El movimiento apenas carec√≠a de apoyo moral o simpat√≠a pasiva.

A√ļn as√≠, ninguna forma de actividad a gran escala surgi√≥ en este per√≠odo. S√≥lo la actividad autodirigida de un gran n√ļmero de personas puede movilizar el tipo de potencial colectivo que puede prevalecer sobre las estructuras de poder autoritario. Esta es la fuerza que los levantamientos de masas, las huelgas generales y las insurrecciones pueden ejercer y que las campa√Īas activistas no pueden. El movimiento hab√≠a avanzado, pero no hab√≠a salido del aislamiento pol√≠tico que limita a tantos movimientos.

La casa de palets, construida en el oto√Īo de 2022 por y para lxs defensorxs del bosque

Quiz√°s la especializaci√≥n contribuy√≥ a este callej√≥n sin salida. Los grupos enfocados que trabajan incre√≠blemente en tareas particulares pueden lograr muchas cosas. Pueden operar equipos de contravigilancia o mantener campamentos; pueden supervisar iniciativas legales y asistir a audiencias c√≠vicas; pueden realizar entrevistas y asesorar a los periodistas; pueden organizar reuniones o equipos de sondeo; pueden trabajar incansablemente en apoyo a la c√°rcel o asistencia legal; pueden organizar beneficios y eventos para recaudar fondos…

Pero hay límites a lo que pueden lograr los grupos especializados. A menudo son incapaces de crear el tipo de impulso participativo en expansion que los movimientos necesitan para ganar. A medida que se vuelven más hábiles en las tareas que eligieron, puede resultarles difícil mantener bajas las barreras de entrada para conectar a los recién llegados con su propia agencia. En la medida en que las diversas formas estándar de compromiso reproducen roles en el movimiento, esto puede contribuir a un cuello de botella, ya que la mayoría del entusiasmo proviene de personas sin habilidades o conexiones especiales, que no pueden integrarse fácilmente en la confusa red de funciones, y mucho menos hacer arreglos para contactos de luchas anteriores para dar fe de su confiabilidad. De todas estas formas, los grupos especializados pueden limitar involuntariamente los movimientos que construyen, provocando una forma de contención política de facto.

Tras la rebeli√≥n de George Floyd de 2020, es posible que las tensiones m√°s agudas dentro de los movimientos futuros no surjan en torno a la cuesti√≥n de la violencia (como hace 20 a√Īos), ni las identidades de los participantes (como hace 10 a√Īos) , sino m√°s bien, sobre la tensi√≥n entre especializaci√≥n y participaci√≥n. Despu√©s de 2020, necesitamos urgentemente formas de acci√≥n y pensamientos que puedan permitir que la emoci√≥n social transforme a las personas, cultivando nuevos cuerpos sociales y formas organizativas en lugar de simplemente combinar lo que ya existe. Solo el tiempo dir√° si el movimiento de Atlanta puede contribuir a estas nuevas pol√≠ticas, o si solo expresar√° el t√©rmino de la inteligencia pol√≠tica cultivada por los movimientos de los a√Īos anteriores.

La construcci√≥n de la casa de palets en el bosque en oto√Īo de 2022.

Preparándose para la represión

Mientras tanto, durante el oto√Īo, los destructores de bosques estaban desarrollando una nueva estrategia de medios, ya que la Oficina de Investigaciones de Georgia, el Comit√© Asesor de Partes Interesadas de la Comunidad, el Departamento de Seguridad Nacional y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, se involucraron.

Despu√©s de la cuarta Semana de Acci√≥n, estos grupos comenzaron a experimentar con la criminalizaci√≥n abierta del movimiento. Sharon Williams, Allison Clark y varios agentes del orden p√ļblico comenzaron a utilizar la frase ‚Äúecoterrorista‚ÄĚ en sus reuniones y ruedas de prensa. Trabajaron con los medios de comunicaci√≥n locales para difundir historias infundadas, como la falsedad sobre los defensores del bosque que le dispararon a un trabajador de Flock Safety. Algunas de estas historias no eran solo exageraciones, sino pura invenci√≥n, incluidas afirmaciones de que los defensores del bosque estaban destrozando casas, asaltando personas o robando autom√≥viles. Nada de eso hab√≠a ocurrido. Cuando el chatarrero entr√≥ en el bosque para robar los restos del cami√≥n de Millsap, le dijo a la polic√≠a que ‚Äútem√≠a por [su] vida‚ÄĚ y que casi lo ‚Äúquemaron vivo‚ÄĚ, otra falsedad.

Con toda probabilidad, las autoridades de alto rango en el gobierno local y las agencias estatales y federales tienen una idea bastante clara de a qué se enfrentan. Esto no les impide difundir teorías de conspiración y mentiras entre los oficiales de base, los financiadores de APF y sus seguidores. Sin embargo, para los oficiales en el terreno, la capacidad de distinguir los puntos de conversación de la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Para ellos, todo lo malo en el suroeste del condado de Dekalb era culpa de unas pocas docenas de jóvenes que comían en estufas de propano y fumaban cigarrillos hechos a mano.

Pero ese era el tipo de narrativa que necesitaban sus jefes para justificar la violencia que estaban a punto de desatar.

La construcci√≥n de la casa de palets en el bosque en oto√Īo de 2022.

La represión

El estancamiento se rompi√≥ en diciembre. En el oto√Īo de 2022, no era raro escuchar a lxs activistas especular que en los meses de invierno la polic√≠a y sus aliadxs se reagrupar√≠an, especialmente en el bosque, donde la cubierta de √°rboles y el follaje se reducir√≠an. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedi√≥.

Después de semanas de propaganda, el 13 de diciembre, una redada interinstitucional masiva rodeó el bosque. Bajo la dirección de la Oficina de Investigaciones de Georgia, oficiales de la Policía de Atlanta, la Policía de Dekalb, el Bomb Squad y el Departamento de Seguridad Nacional ingresaron al bosque de Key, Constitution, Fayetteville, Bouldercrest y West Park Place. Avanzaron a pie desde Constitution y Fayetteville. Los drones sobrevolaban y los helicópteros volaban en círculos sobre los árboles con cámaras térmicas enfocadas en los campamentos. Oficiales con equipo antidisturbios equipados con vehículos todo terreno invadieron la Granja de Prisiones a través de la Puerta Norte con armas de fuego listas.

Lxs activistas se retiraron a casas en los √°rboles o escondites o huyeron del bosque por completo. Como no hab√≠a subcontratistas presentes, pocos optaron por resistirse a la operaci√≥n; los defensores del bosque no quer√≠an verse atrapados en conflictos con la polic√≠a que en realidad no retrasaban la construcci√≥n. Anteriormente, esta hab√≠a parecido la idea m√°s sabia, especialmente despu√©s de que comenzaran los barridos simb√≥licos del bosque. Pero se trataba de una misi√≥n de extracci√≥n: en lugar de escoltar a los excavadores o subcontratistas o hacer una aparici√≥n simb√≥lica, la polic√≠a pretend√≠a realizar arrestos y destruir campamentos. En retrospectiva, si hubiera llegado m√°s gente para resistir, las cosas podr√≠an haber sido diferentes. Algunas personas en el bosque chocaron con los oficiales, principalmente arrojando piedras y levantando barricadas. La polic√≠a destroz√≥ decenas de tiendas de campa√Īa y campamentos. Arrasaron el Caf√© Weelaunee. Usaron motosierras para demoler la estaci√≥n de calentamiento junto con hamacas, mesas, estaciones m√©dicas, botellas de agua y escenarios improvisados. Un recolector de cerezas entr√≥ en el bosque; los arbolistas lo usaron para destruir casas en los √°rboles desocupadas. Los oficiales que pudieron localizar a los defensores del bosque colocados en los √°rboles se pararon debajo de ellos, insult√°ndolos y amenaz√°ndolos. La polic√≠a apunt√≥ con armas de fuego a lxs cuidadorxs de √°rboles; les dispararon con bolas de pimienta, gases lacrim√≥genos y balas de goma. La polic√≠a de Atlanta solt√≥ perros de ataque contra lxs activistas que se mov√≠an a pie por el bosque. Al final del d√≠a, cinco personas estaban detenidas. Todos ellxs fueron abofeteadxs con cargos por delitos graves, incluido “Terrorismo dom√©stico“.

Todos Somos Defensores de los Bosques

El movimiento respondió de inmediato. El 14 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa en las afueras del Weelaunee People’s Park. El parque fue cerrado temporalmente por la policía, que ilegalmente cerró el acceso al terreno con sus vehículos durante un segundo día de operaciones en el bosque. No habían desalojado con éxito todas las casas en los árboles, por lo que regresaron para completar su objetivo. Mientras los policías del condado de Dekalb estaban en el bosque disparando bolas de pimienta en Tortuguita, en ese momento, conocido solo como un activista anónimo que ocupaba una casa en el árbol, activistas y miembrxs de la comunidad se reunieron fuera del parque para dar discursos a los medios de comunicación locales. Esto no puso fin a la redada, como lo había hecho la conferencia de prensa de mayo de 2022, pero atrajo los recursos policiales hacia el estacionamiento, especialmente después de que los activistas violaron la línea policial al caminar hacia el borde del bosque, trayendo equipos de noticias con ellos para fotografía a la policía antidisturbios en las ruinas del Weelaunee Café y el mirador del parque.

Las im√°genes de la conferencia de prensa se reprodujeron repetidamente en la televisi√≥n local. Otra persona fue detenida en las inmediaciones del bosque y acusada de ‚ÄúTerrorismo Dom√©stico‚ÄĚ. No obstante, la operaci√≥n policial no logr√≥ sacar a los restantes cuidadores de √°rboles y a los dem√°s activistas que permanecieron en el bosque. Durante los d√≠as siguientes, la cobertura nacional de la represi√≥n apareci√≥ en Democracy Now!, CNN y otros medios.

Todas las diversas organizaciones y tendencias involucradas en el movimiento se unieron para defender a lxs acusadxs. Otros grupos, incluidos lxs socialistas y otros que se habían mantenido alejadxs del movimiento por cualquier motivo, dieron un paso al frente para denunciar la represión de los seis jóvenes detenidxs.

El 16 de diciembre, el gobierno del condado de Dekalb neg√≥ el ‚ÄúPermiso de perturbaci√≥n de la tierra‚ÄĚ requerido para comenzar la destrucci√≥n de la granja de la antigua prisi√≥n de Atlanta. Esta fue la cuarta vez que se deneg√≥ una solicitud de permiso. Al d√≠a siguiente, 200 personas se reunieron en East Atlanta Village. En ese momento, esta fue una de las mayores protestas locales en el contexto del movimiento. Oradores de organizaciones locales de liberaci√≥n negra, un preescolar, una organizaci√≥n de solidaridad y dentro del movimiento denunciaron la represi√≥n. ‚ÄúNo podemos permitir que seis j√≥venes se pudran en prisi√≥n por tomar medidas que todos estamos de acuerdo en que son necesarias‚ÄĚ, declar√≥ una persona a una multitud que vitoreaba. Toda la multitud comparti√≥ la sensaci√≥n de que este ataque a los ocupantes del bosque constitu√≠a un ataque al movimiento en su conjunto.

Despu√©s de una hora de encendidos discursos, la multitud se reuni√≥ detr√°s de una pancarta que exig√≠a que Brasfield & Gorrie rescindiera el contrato con la APF y otra que dec√≠a ‚ÄúTodxs somos defensorxs de los bosques‚ÄĚ. Marcharon alrededor del √°rea comercial y residencial durante una hora, recibiendo aplausos y v√≠tores. En muchos sentidos, el asalto policial hab√≠a fomentado la simpat√≠a con el movimiento, no la par√°lisis.

Por su parte, la polic√≠a afirm√≥ que se trataba de un enfrentamiento largo y peligroso que ‚Äúfinalmente llega a un punto cr√≠tico‚ÄĚ, dando a entender que el movimiento hab√≠a terminado. Nada mas lejos de la verdad.

Destrucción en el Parque del Pueblo de Weelaunee

El 21 de diciembre, una semana después de la redada, Ryan Millsap y su secuaz ingresaron al Weelaunee People’s Park. Casi ocho meses después de su intento de destruir el área durante la tercera Semana de Acción, finalmente tuvo las manos libres.

A la zona ingresaron excavadoras y maquinaria pesada por la entrada del club Radio Control. Seg√ļn se informa, la Oficina de Investigaciones de Georgia solicit√≥ esto con el prop√≥sito expl√≠cito de negar a los anarquistas la capacidad de operar libremente en el bosque. Derribaron docenas de √°rboles a lo largo del carril bici pavimentado, volcaron la glorieta del parque y cortaron una gran cantidad de √°rboles j√≥venes y arbustos. Para el mediod√≠a, hab√≠an destruido grandes extensiones de bosque cerca del estacionamiento y el comienzo del sendero, creando l√≠neas de visi√≥n claras a nivel del suelo. Nunca se sabr√° cu√°ntos habitantes no humanxs del bosque mataron o desplazaron esta operaci√≥n. Esta fue la primera destrucci√≥n del bosque a esa escala. Cuando algunxs periodistas llegaron al lugar, los contratistas se retiraron.

Al d√≠a siguiente, 22 de diciembre, regresaron lxs contratistas. Esta vez, demolieron el estacionamiento con maquinaria pesada y arrancaron un gran segmento de la ciclov√≠a pavimentada. Trabajaron r√°pidamente. Ning√ļn polic√≠a lxs acompa√Ī√≥. Solo un hombre con una chaqueta de “Oficial de la paz” supervisaba el √°rea del estacionamiento. Cuando llegaron algunos defensores forestales y periodistas, los contratistas huyeron una vez m√°s. Los camiones de trabajo asociados con una empresa llamada Stake Center estaban cerca; se los ha visto en numerosas ocasiones en las cercan√≠as del bosque, pero no est√° claro qui√©n estaba ejecutando la destrucci√≥n a instancias de Millsap.

En las horas posteriores al segundo d√≠a de destrucci√≥n, los miembros de la comunidad llamaron a los comisionados del condado de Dekalb ya varios departamentos para notificarles sobre el trabajo que se estaba realizando. En unas pocas horas, dos polic√≠as del condado de Dekalb se acercaron con cautela al estacionamiento, que ahora estaba en ruinas. Notificaron ansiosamente a los reunidos que pronto regresar√≠an con una orden de “Parar el trabajo”. Pidieron a los manifestantes que les permitieran hacerlo sin ser molestados.

Con las √≥rdenes de “Parar el trabajo” ahora vigentes en ambos lados del bosque, muchas personas en el movimiento sintieron un poco de alivio temporal. Sin embargo, no hab√≠a nada que impidiera que la polic√≠a entrara en el bosque para retirar los campamentos o atacar la infraestructura de movimiento.

La glorieta volcada en Weelaunee People’s Park despu√©s de la destrucci√≥n del 21 de diciembre de 2022.

Recuperando la Confianza

En las √ļltimas semanas de diciembre, el movimiento trabaj√≥ duro para reorganizar las prioridades y recuperar la confianza. Los campamentos en Old Atlanta Prison Farm se mantuvieron firmes ante la represi√≥n. M√ļsicos y artistas locales organizaron una recaudaci√≥n de fondos ‚ÄúRock contra la represi√≥n‚ÄĚ para quienes enfrentan cargos de terrorismo; asistieron varios cientos de personas. Los equipos de apoyo penitenciario y asistencia legal trabajaron incansablemente en un esfuerzo sobrehumano para garantizar la seguridad de los acusados. Activistas y abogados de todo el pa√≠s ofrecieron asistencia junto con consejos destilados de √©pocas anteriores de represi√≥n, incluido el Green Scare.

El movimiento estaba atrayendo la atenci√≥n nacional, especialmente de medios como Motherboard que estaban preocupadxs por el enjuiciamiento pol√≠ticamente cargado de lxs defensorxs de los bosques. Los trolls de extrema derecha tambi√©n se dieron cuenta y se pusieron del lado de las autoridades organizando esfuerzos de doxing y campa√Īas de difamaci√≥n dirigidas a lxs acusadxs.

La fiscal de distrito del condado de Dekalb, Sherri Boston, y los portavoces de la polic√≠a argumentaron que la afiliaci√≥n con el movimiento Defend the Atlanta Forest era en s√≠ misma una base leg√≠tima para los cargos de terrorismo. Seg√ļn el gobierno, algunos de los actos que ‚Äúafirmaban‚ÄĚ la ‚Äúpertenencia‚ÄĚ de uno al movimiento inclu√≠an acampar en el bosque, estar en el bosque durante una redada, publicar sobre el movimiento en las redes sociales y protestar contra la destrucci√≥n del bosque. Los fiscales afirmaron falsamente que el Departamento de Seguridad Nacional hab√≠a ‚Äúclasificado‚ÄĚ al movimiento como Grupo Extremista Violento Dom√©stico.

Una vez m√°s, esto era una falsedad. La documentaci√≥n interna del Departamento de Seguridad Nacional sobre acciones criminales es simplemente eso: memorandos internos sobre acciones y eventos. Incluso si hubieran clasificado a todo el movimiento como un grupo terrorista dom√©stico, eso habr√≠a sido un asunto administrativo, no legal. Pero el DHS no clasifica a los movimientos, como se ve en su rechazo a la absurda exigencia de Donald Trump de categorizar a ‚ÄúAntifa‚ÄĚ como grupo terrorista.

Para desalentar los continuos ataques al bosque y reconstruir la moral dentro del movimiento, la gente comenz√≥ a organizar vigilias diarias en las ruinas del estacionamiento. Cada ma√Īana temprano, decenas de personas se reun√≠an para desayunar y tomar caf√© en el antiguo estacionamiento del Weelaunee People‚Äôs Park. Esto lxs posicion√≥ para enterarse de inmediato de las intervenciones policiales o la llegada de maquinaria pesada.

Ning√ļn contratista o polic√≠a se present√≥ en las ma√Īanas de las vigilias. Sin m√°s puntos de datos, no podemos saber si las vigilias matutinas afectaron la l√≠nea de tiempo para la destrucci√≥n del bosque. En el futuro, tal vez se podr√≠an usar t√°cticas creativas similares para movilizar a aquellos que no pueden pasar la noche en el bosque, suponiendo que la tierra misma siga siendo una zona en disputa. En la v√≠spera de A√Īo Nuevo, cientos de personas convergieron en el bosque.

Vecinxs, raverxs y activistas se reunieron debajo de una nueva glorieta que se hab√≠a ensamblado de manera encubierta durante el transcurso del d√≠a en una secci√≥n del parque apenas fuera de la zona que Millsap afirma poseer. Las barras luminosas iluminaron un sendero para caminar a trav√©s de la destrucci√≥n hacia el sonido de la m√ļsica. Un colectivo queer local organiz√≥ la fiesta, que fue un gran √©xito.

Para muchas personas, regresar al bosque se hab√≠a vuelto tenso y estresante. Muchxs asistentes dijeron que esperaban que esta fiesta marcara el cambio de tendencia contra aquellos que deseaban destruir el bosque. Interdicto anulado Despu√©s de la destrucci√≥n del 21 de diciembre, los defensores legales presentaron una solicitud de orden judicial contra Ryan Millsap ante el tribunal del condado de Dekalb. La apelaci√≥n destac√≥ el continuo abuso de la tierra por parte de Millsap y sus secuaces y las persistentes violaciones de los t√©rminos del acuerdo de intercambio de tierras alcanzado entre Millsap y el condado de Dekalb, incluidos sus repetidos intentos de cerrar el acceso al parque y su decisi√≥n de romper el carril bici que conecta el comienzo del sendero que afirma poseer con varios otros parques sobre los que no tiene ning√ļn derecho legal.

El 28 de diciembre, el juez rechaz√≥ la apelaci√≥n, asoci√°ndola infundadamente con las protestas y afirmando descaradamente que ‚Äúel da√Īo que las personas que la habitan est√°n causando a la propiedad es mucho peor que cualquier otra persona que est√© haciendo en este momento‚ÄĚ. Ella estaba repitiendo un clich√© repetido a menudo por otros opositores del movimiento (derecha, izquierda, burocr√°ticos y de base) de que las protestas estaban haciendo m√°s da√Īo que bien. Lxs manifestantes no talaron √°rboles, destruyeron infraestructura p√ļblica ni bloquearon el acceso p√ļblico al parque.

En sus comentarios finales, dejó explícitamente en claro que Ryan Millsap era libre de continuar destruyendo el bosque como quisiera, independientemente de los acuerdos con el condado de Dekalb o cualquier otra cosa. La Oficina de Planificación y Sostenibilidad del Condado de Dekalb rechazó esta idea cuando emitió su orden de Suspensión de Trabajo el 22 de diciembre. En la actualidad, como consecuencia de esa orden, Millsap no puede continuar destruyendo Weelaunee sin permisos. Pero como consecuencia de la sentencia del 3 de enero, es libre de solicitar los permisos que le permitan hacerlo.

La policía del condado de Dekalb y Atlanta se prepara para llevar a cabo una redada letal el 18 de enero de 2023.

18 de enero de 2023

Durante la primera quincena de enero, la situación en los campamentos forestales había cambiado, pero lxs activistas se fueron adaptando. Fuera del bosque, los organizadores también estaban elaborando estrategias, tratando de descubrir cómo responder a la represión mientras recuperaban la iniciativa. Casi todos los grupos de organización estaban ocupados con reuniones, llamadas telefónicas, entrevistas y tareas similares.

Al mismo tiempo, aparecieron nuevos antagonistas, probablemente atra√≠dos por toda la cobertura de noticias. La congresista Marjorie Taylor Greene, el expresidente Donald Trump y su legi√≥n de imitadores en l√≠nea comenzaron a comentar sobre el movimiento, describi√©ndolo caricaturescamente como una ‚Äúzona aut√≥noma ANTIFA‚ÄĚ. Aprovechando esta demagogia, los medios m√°s grandes comenzaron a usar la descripci√≥n intencionalmente enga√Īosa de ‚Äúel √°rea, a la que se hace referencia como una ‚Äėzona aut√≥noma de ANTIFA‚Äô‚ÄĚ. Lxs fascistas locales comenzaron a vigilar el movimiento haci√©ndose pasar por periodistas. Muchxs partidarixs de la extrema derecha exigieron que el gobernador Brian Kemp tomara medidas dr√°sticas contra el movimiento.

Dado que la polic√≠a del √°rea metropolitana no hab√≠a logrado aplastar los campamentos, el gobernador decidi√≥ probar suerte enviando a la Patrulla Estatal de Georgia (GSP). Estxs oficiales, la gran mayor√≠a de los cuales son hombres blancos que viven lejos de los l√≠mites de la ciudad, normalmente realizan paradas de tr√°fico en la interestatal; tienen muy poca experiencia en el control de protestas. La oleada de propaganda a lo largo del oto√Īo y la redada del 13 de diciembre empujaron el conflicto hacia un nuevo terreno.

Las experiencias que ha tenido la Patrulla Estatal de Georgia con las protestas solo subrayan las tensiones que ya existen entre el GSP y los activistas. El 27 de noviembre de 2014, luego de que un gran jurado no acusara al oficial de policía de Ferguson, Darren Wilson, por el asesinato de Michael Brown en Missouri, GSP respondió a lxs manifestantes en el conector I-75/I-85, atacando a mujeres negras y otras personas que estaban bloqueando pasivamente el camino. El 4 de julio de 2020, un bloque negro destrozó la sede de la Patrulla Estatal de Georgia, rompió ventanas y provocó incendios dentro del edificio. Más tarde ese verano, los agentes de GSP atacaron a las multitudes desde el interior de los vehículos blindados Bearcat, disparando botes de lágrimas a las cabezas de los manifestantes.

Es posible que, aparte de estos episodios, pocos oficiales actuales de GSP hayan participado alguna vez en una protesta en Atlanta. En cualquier caso, es casi seguro que estxs policías creyeron las narrativas falsas de sus jefes y los miembros del Comité Asesor de Partes Interesadas de la Comunidad. GSP entró en el bosque anticipando la violencia, preparado para matar a los que vivían en los campamentos.

El tiroteo

En la madrugada del 18 de enero, la polic√≠a estableci√≥ un centro de control de operaciones en el estacionamiento de Gresham Park. Docenas de veh√≠culos policiales de las agencias metropolitanas de Atlanta comenzaron a acumularse all√≠. Al otro lado del bosque, otras agencias encabezadas por el Departamento de Polic√≠a de Atlanta comenzaron a acumularse en Key, Fayetteville, Woodham y las calles adyacentes. Helic√≥pteros volaban sobre sus cabezas. Los defensores del bosque pod√≠an escuchar los sonidos de los drones de la polic√≠a que se cern√≠an cerca de sus casas en los √°rboles y tiendas de campa√Īa. Las unidades K9 llegaron con perros. El escuadr√≥n antibombas estaba estacionado cerca, mientras que los SUV completamente negros estaban estacionados junto a Constitution Road cerca de Shadowbox Studios. Por primera vez, la Patrulla Estatal de Georgia ingres√≥ al Parque Popular de Weelaunee.

A las 9:04 am, sonaron unos 30 o m√°s disparos en el bosque.

La Patrulla Estatal de Georgia había asesinado a Manuel Páez Terán, un anarquista venezolano de ascendencia Tomoto-Cuica que se hacía llamar Tortuguita en el bosque.

Obra de arte que celebra la vida de Manuel Páez Terán, conocido en el bosque como Tortuguita, de N.O. bonzo. Puede imprimir copias del póster aquí.

Tortuguita hab√≠a estado viviendo en el bosque desde mayo de 2022. Durante el tiempo que estuvieron en Atlanta, se ganaron el cari√Īo de muchxs otrxs defensorxs del bosque. Coordinaron los esfuerzos de ayuda mutua para quienes viv√≠an en el bosque, algo que ten√≠an experiencia haciendo en Tallahassee para las personas sin hogar y las v√≠ctimas de desastres naturales. Eran conocidxs por ser muy valientes y muy c√°lidxs con las personas cercanas a ellxs. Murieron defendiendo el bosque. Su muerte es una p√©rdida incalculable.

Horriblemente, la operación no terminó ahí. Durante las próximas horas, los oficiales continuaron desplegándose por el bosque, continuando descaradamente su asalto. Una vez más, destrozaron la infraestructura del campamento, apuntaron con sus armas a los asistentes al parque y dispararon bolas de pimienta contra las casas en los árboles. Una persona valiente que vivía en una casa en un árbol fue rodeada por la policía, que envió a un arbolista al árbol. El arbolista destruyó la casa del árbol, pero el activista subió más alto y se negó a bajar.

El activista permaneció suspendido en el aire sostenido por un arnés durante casi 19 horas. La policía no dejó el pie del árbol durante todo el día y luego, por primera vez, permaneció en el bosque después del anochecer. Finalmente, el cuidador del árbol bajó y también fue arrestado.

Cinco de las personas que sobrevivieron al asalto letal en el bosque fueron arrestadas y acusadas de terrorismo doméstico.

En esta y otras declaraciones juradas, la polic√≠a acusa a los detenidos de terrorismo dom√©stico √ļnicamente por estar presentes en el bosque y ocupar una casa en un √°rbol. En este caso particular, la polic√≠a aduce como prueba adicional que el detenido estaba en el bosque cuando mataron a Tortuguita.

Tortuguita Vive, la Lucha Sigue

A medida que la ma√Īana del 18 de enero pas√≥ a la tarde, a√ļn no se sab√≠a qui√©nes hab√≠an sido asesinados. Lo que se supo, gracias a una conferencia de prensa policial realizada al mediod√≠a, fue que un patrullero hab√≠a sido baleado. Hasta el d√≠a de hoy, las autoridades no han dado a conocer informaci√≥n sobre qui√©n era este patrullero ni c√≥mo le dispararon. Sin m√°s informaci√≥n, no podemos saber si este oficial se peg√≥ un tiro, si un compa√Īero le dispar√≥, ya que un video policial publicado posteriormente mostr√≥ a los oficiales preocupados por el fuego cruzado y uno que dec√≠a: “Usted jodi√≥ a su propio oficial“, o si le dispar√≥ un defensor del bosque. actuando en defensa propia.

La fase inicial de la propaganda policial afirmaba que lxs agentes hab√≠an sido ‚Äúemboscadxs‚ÄĚ por un tirador. The New York Times invent√≥ la idea de que el tiroteo hab√≠a ocurrido durante un ‚Äútiroteo‚ÄĚ en el bosque. M√°s tarde, la Oficina de Investigaciones de Georgia cambi√≥ su historia, afirmando que lxs agentes se hab√≠an encontrado con alguien en una tienda de campa√Īa (sic), les ordenaron salir y esa persona abri√≥ fuego ‚Äúsin previo aviso‚ÄĚ contra lxs patrullerxs. Sin embargo, la foto que publicaron para acompa√Īar su historia no mostraba una tienda de campa√Īa, sino una hamaca. A diferencia de una tienda de campa√Īa, las hamacas no obstruyen ninguna l√≠nea de visi√≥n. Uno no puede ‚Äúesconderse‚ÄĚ en una hamaca, raz√≥n por la cual el GBI decidi√≥ usar la palabra ‚Äútienda‚ÄĚ en su campa√Īa de mentiras.

La hamaca de Tortuguita el d√≠a que los mataron. Como se puede ver claramente, no estaban en una ‚Äútienda‚ÄĚ, contrariamente a las mentiras de la Oficina de Investigaciones de Georgia.

El 19 de enero, luego de una cuidadosa deliberación, lxs defensorxs del bosque decidieron que no era aceptable permitir que la policía fuera la primera en anunciar el nombre del difunto. A muchos les preocupaba que tal anuncio incluyera un esfuerzo por difamar la reputación de Tortuguita, como es habitual en la policía que busca justificar los asesinatos que comete con frecuencia. Era mejor adelantarse a la máquina de propaganda.

No se sabe si Tortuguita dispar√≥ o no a los oficiales durante la redada. Debido a las dificultades, es posible que nunca sepamos los detalles. Dado que todas las agencias policiales que pudieron investigar el evento participaron en la operaci√≥n, ninguna de ellas es una fuente cre√≠ble sobre este tema; incluso la Fiscal√≠a lo reconoci√≥ al recusarse del caso. Ningunx de los asesinxs llevaba c√°maras corporales y ning√ļn testigo cre√≠ble se ha presentado todav√≠a.

Lo que es innegable es que Tortuguita (quien también era conocido como Geese, Onka, Cami, Manny y otros nombres) dedicó su vida a defender la selva y sus habitantes, al planeta y todos sus pueblos oprimidos. A pesar de la escalada de violencia dirigida contra ellos, permanecieron firmemente comprometidos a resistir la militarización de la policía y la destrucción del planeta hasta el final. Por eso los mató la policía.

La noche del asesinato, unas 200 personas se reunieron en Findley Plaza en Little 5 Points. A pesar de la lluvia, esta multitud se reunió para encender velas y defender el espacio para los afligidxs. Algunxs asistentes leyeron declaraciones o pronunciaron discursos. Otros permanecieron en silencio. Muchxs lloraron.

La mayoría de lxs reunidxs bloquearon la avenida Moreland. Cuando se acercó una patrulla de la policía, algunas personas le arrojaron objetos para alejarla. La multitud marchó lentamente por Euclid Avenue, arrastrando escombros a la calle. Alguien rompió la ventana de una tienda. Eventualmente, todos se dispersaron tranquilamente.

Resistencia Indomable

Durante los días siguientes, la cobertura del movimiento alcanzó proporciones internacionales. Los medios corporativos de todo el mundo occidental publicaron artículos sobre la matanza y el movimiento para defender el bosque. Se anunció otra vigilia para el viernes 20 de enero en Weelaunee People’s Park. Se anunciaron acciones y vigilias similares en docenas de otras ciudades en los EE. UU. y en todo el mundo. Algunas de esas vigilias fueron bastante grandes, considerando el contexto y el clima frío; los eventos en Richmond, Portland, Nueva York, Chicago y Austin atrajeron a más de 100 personas cada uno. En total, varios miles de personas se movilizaron ese fin de semana en memoria de Tortuguita.

A la vigilia en Weelaunee People’s Park asistieron alrededor de 100 personas y varios policías encubiertxs. Lxs oficiales con equipo antidisturbios estaban estacionados cerca. Sin embargo, la vigilia se desarrolló sin incidentes. Era importante que la gente pudiera reunirse cerca del lugar del asesinato como comunidad, para escuchar algunas de las canciones que Tort había adorado, para compartir espacio entre ellxs y llorar.

Esa noche se realizaron acciones solidarias en todo el país. Una instalación de UPS fue destrozada en Portland porque UPS financia la Fundación de la Policía de Atlanta. Una oficina de Atlas Technical Consultants fue destrozada en Detroit debido a su contrato con Brasfield & Gorrie. En Oakland, se rompieron decenas de ventanas en un Bank of America en memoria de Tortuguita. Bank of America también es patrocinador de la APF. El sábado 21 de enero, alrededor de 300 personas se reunieron en Underground Atlanta, una plaza y centro comercial en el centro. La mayoría de esta multitud vestía ropa negra para llorar el fallecimiento de Tortuguita, como lo solicitaba el volante. Alrededor de las 5 de la tarde, miembros de una organización socialista nacional comenzaron a pronunciar discursos ante la multitud desde detrás de sus pancartas. En ocasiones, pasaban el megáfono a quienes lo pedían. Nadie más parecía preparado para pronunciar discursos, pero los socialistas del megáfono no habían organizado este evento, simplemente habían llegado con el objetivo de instrumentalizar a los reunidos para sus propios objetivos políticos. Esta es una estrategia que utilizan con eficacia, especialmente en los juegos de poder dirigidos a movimientos espontáneos, en los que lxs organizadorxs pueden no estar preparadxs para dar discursos ellxs mismxs.

Alrededor de las 5:45, la multitud parti√≥ de la plaza en direcci√≥n al edificio del Capitolio del Estado. Un contingente de unas cien personas que vest√≠an sudaderas negras con capucha y m√°scaras detuvo a la multitud y comenz√≥ a marchar en direcci√≥n opuesta, explicando a los dem√°s que ese era el plan original de la ruta. Finalmente, lxs amigxs y compa√Īerxs de Tortuguita estaban al frente.

La multitud gir√≥ hacia Peachtree Street en direcci√≥n norte. Humo de colores comenz√≥ a flotar sobre la multitud. Algunos peatones se sumaron a la marcha. El tr√°fico peatonal y automovil√≠stico en hora punta en el centro de la ciudad dio audiencia a los manifestantes mientras coreaban ‚Äú¬°La ciudad de la polic√≠a nunca se construir√°!‚ÄĚ. y “¬°Polic√≠as, cerdos, asesinos!” Justo al norte de la estaci√≥n MARTA de Peachtree Center, una camioneta de la polic√≠a de Atlanta intent√≥ dar la vuelta y retrocedi√≥ despu√©s de que un manifestante le arrojara fuegos artificiales. Lxs oficiales estacionaron el auto y se alejaron trotando. Cuando la multitud lleg√≥ al veh√≠culo, rompieron sus vidrios. El veh√≠culo policial estaba estacionado directamente frente a la Torre Deloitte. La sede de la Fundaci√≥n de la Polic√≠a de Atlanta est√° en la planta baja; ya fue vandalizado una vez, durante la primera Semana de Acci√≥n de 2021.

En la noche del 21 de enero de 2023, varias personas arrojaron piedras al edificio mientras que otros rompieron las puertas y ventanas. Alguien en la multitud lanzó fuegos artificiales fuera del edificio. Desafortunadamente, esos explotaron en la multitud, lo que sobresaltó a la parte de atrás de la marcha, enviando a algunas personas en la dirección opuesta.

Una cuadra más adelante, la multitud pasó junto a otro vehículo de la policía de Atlanta y se dispuso a romper sus ventanas. Alguien arrojó fuegos artificiales en su interior. Unos minutos más tarde, el vehículo en llamas derramó humo en el horizonte de la tarde. Alguien rompió una ventana de Truist Bank. Media cuadra más adelante, un Wells Fargo perdió muchas ventanas y los dos cajeros automáticos del nivel de la calle estaban rotos. Una vez más, los fuegos artificiales explotaron cerca de la multitud al nivel de la calle, sin un propósito claro. La ansiedad se acumulaba en la marcha, aunque hasta ese momento no había encontrado obstáculos.

M√°s adelante, tres veh√≠culos policiales bloquearon Peachtree Street cerca de la intersecci√≥n con Baker Street. Algunos defensores del bosque comenzaron a lanzar fuegos artificiales y piedras a los autos, lo que les impidi√≥ avanzar m√°s cerca de la marcha. Casi media cuadra separaba a la multitud de los patrulleros, y no hab√≠a polic√≠as detr√°s de la marcha, que ahora contaba con unas 120 personas. En lugar de confrontar a los oficiales, una confrontaci√≥n que la marcha probablemente podr√≠a haber ganado, el grupo vacil√≥ y se detuvo durante unos momentos cruciales. De repente, algunos polic√≠as de Atlanta salieron de sus autos hacia el bloque negro. Solo un pu√Īado de manifestantes lanz√≥ piedras y fuegos artificiales; todos los dem√°s retrocedieron, aunque no se dispersaron ni salieron en estampida.

Lxs oficiales lograron abordar a algunxs j√≥venes cerca del frente de la protesta. Movi√©ndose r√°pidamente, el bloque negro se dispers√≥ hacia el centro. Poco despu√©s, la polic√≠a abord√≥ y arrest√≥ a algunas personas m√°s de las que sospechaba que participaban en el evento. Los patrulleros del estado de Georgia estacionaron a lo largo de Peachtree Center y Piedmont, se pusieron m√°scaras de gas y recuperaron gases lacrim√≥genos de sus ba√ļles, pero la manifestaci√≥n hab√≠a terminado.

Manifestantes conmemorando la vida de Tortuguita en el centro de Atlanta el 21 de enero de 2023.

Todxs lxs arrestadxs esa noche fueron acusados de terrorismo dom√©stico, elevando el n√ļmero total de acusadxs bajo el estatuto a 18 personas. Una persona enfrenta dos cargos, uno por el ataque al bosque del 13 de diciembre y otro por estar cerca de la protesta del 21 de enero. Al momento de la publicaci√≥n, a 7 de esos 18 se les ha negado la fianza por m√°s de un mes. Varios de los acusados no est√°n recibiendo atenci√≥n m√©dica adecuada ni alimentos apropiados para sus necesidades diet√©ticas.

Todxs lxs acusadxs est√°n siendo acusadxs bajo el Proyecto de Ley 452 de la C√°mara de Representantes, la ley de Terrorismo Dom√©stico de Georgia. Esta ley redefine el terrorismo dom√©stico en Georgia luego del horrible asesinato de feligreses negros en Charleston, Carolina del Sur en 2017. Bajo la ley anterior, tal acto no habr√≠a constituido terrorismo dom√©stico, porque solo nueve personas fueron asesinadas, y la ley anterior requer√≠a que diez personas mueren antes de que se pueda aplicar una mejora de Terrorismo. Bajo HB 452, no existe tal cuota. La ley es extremadamente amplia; dependiendo de c√≥mo se interprete, podr√≠a servir para criminalizar una amplia gama de actividades ordinarias de protesta, debido a una cl√°usula vagamente redactada sobre ‚Äúinfraestructura cr√≠tica‚ÄĚ.

Lxs manifestantes arrestadxs el 21 de enero no están siendo acusadxs de Terrorismo Doméstico porque rompieron vidrios. Si lo hubieran hecho, eso ya constituiría un abuso de autoridad judicial impactante y novedoso. Más bien, se les acusa de estar en una multitud en la que algunas personas rompieron ventanas y lanzaron fuegos artificiales. Los fiscales del área de Atlanta pretenden sentar el precedente de que enviar mensajes de texto, acampar en el bosque, publicar en las redes sociales y participar en una protesta rebelde son todas formas de terrorismo. Esto sienta un precedente para el totalitarismo absoluto. Manifestantes conmemorando la vida de Tortuguita en el centro de Atlanta el 21 de enero de 2023.

Lxs fiscales del √°rea de Atlanta pretenden sentar el precedente de que enviar mensajes de texto, acampar en el bosque, publicar en las redes sociales y participar en una protesta rebelde son todas formas de terrorismo. Esto sienta un precedente para el totalitarismo absoluto.

Manifestantes conmemorando la vida de Tortuguita en el centro de Atlanta el 21 de enero de 2023.

¬ŅTodo est√° llegando a un punto cr√≠tico?

Las im√°genes de la patrulla de polic√≠a incendiada el 21 de enero se difundieron de forma viral en l√≠nea. Tanto los informes corporativos como los de base destacaron la precisi√≥n del vandalismo: lxs manifestantes rompieron las ventanas solo en las sucursales bancarias con conexiones directas con la APF, as√≠ como algunos cruceros de la APD y la propia sede de la APF. A juzgar por la charla en la ciudad y en l√≠nea, el p√ļblico parec√≠a entender los objetivos y la ira de los defensores del bosque tras el asesinato de Tortuguita, incluso si no aprobaban el vandalismo pol√≠tico en abstracto.

Al mismo tiempo, la popularidad del movimiento se disparaba. Miles de organizaciones sin fines de lucro y grupos cívicos se unieron a anarquistas, autonomistas, anticapitalistas y revolucionarios de todo el mundo para firmar una declaración de solidaridad con el movimiento. Entre esos grupos se encontraban 350.org, Rainforest Action Network, Center for Biological Diversity, Greenpeace, Sierra Club, Sunrise Movement, No More Deaths, Black Alliance for Peace, National Lawyers Guild y PEN America, el tipo de grupos que anteriormente habían estado además de la lucha por la defensa del bosque. Varios más redactaron sus propias declaraciones de apoyo al movimiento, incluido el King Center. Muchos de estos grupos enfatizaron la lista de objetivos secundarios y terciarios relacionados con Cop City, y pidieron a sus miembros que presionen a esas empresas para que se deshagan de la APF. Poco después de la marcha en el centro de la ciudad, tres congresistas del Partido Demócrata declararon su apoyo al movimiento.

En menos de una semana, el movimiento había enfrentado una tragedia indecible y reorientó la narrativa 180 grados, superando las falsedades de la policía, los políticos y los medios corporativos.

Si el movimiento contin√ļa en su trayectoria actual hacia la movilizaci√≥n y el apoyo de masas, demostrar√° la viabilidad de su estrategia, siempre que no se borre la forma en que el movimiento se desarroll√≥ en primer lugar (como ocurri√≥, por ejemplo, en la rebeli√≥n de George Floyd). ). Espec√≠ficamente, mostrar√≠a que un grupo peque√Īo y dedicado de activistas militantes puede precipitar una movilizaci√≥n a gran escala, no solo perseguirla. Si el movimiento contin√ļa creciendo, eso se debe a la obstinada determinaci√≥n, flexibilidad, coraje, creatividad e inteligencia de un par de cientos de personas que empujaron los l√≠mites continuamente desde el principio.

Un coche de policía en llamas en el centro de Atlanta la noche del 21 de enero de 2023.

Sangre en el agua

El 31 de enero, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, y el director ejecutivo del condado de Dekalb, Michael Thurmond, realizaron una conferencia de prensa conjunta. Despu√©s de invitar a toda la prensa local, las autoridades cambiaron de opini√≥n en el √ļltimo minuto, cerrando el acceso p√ļblico al evento y bloqueando todos los medios de comunicaci√≥n corporativos, excepto dos, con los manifestantes. Desplegaron 60 patrullas policiales alrededor del per√≠metro del Ayuntamiento para contener a las decenas que se congregaron para protestar por la rueda de prensa.

Juntxs, el alcalde y el director ejecutivo del condado de Dekalb anunciaron un “compromiso” entre los dos gobiernos. El nuevo acuerdo, que no es legalmente vinculante, surge de una serie de reuniones a puertas cerradas sin aporte p√ļblico ni transparencia. Introduce cambios que nadie pidi√≥: por ejemplo, supuestamente, los nuevos planes para Cop City ya no incluyen un sitio de prueba de explosivos. Presumiblemente, este cambio tiene la intenci√≥n de acelerar el proyecto a trav√©s del proceso de obtenci√≥n de permisos. Los nuevos permisos incluyen una ‚Äúcl√°usula de elasticidad‚ÄĚ, que permite a la APF alterar o expandir el desarrollo una vez que est√© en marcha; esto les deja una oportunidad para cumplir clandestinamente su plan original. Si bien el anuncio no representa una victoria, sugiere que podr√≠a estar surgiendo cierto grado de p√°nico institucional.

Se aprobó el Permiso de Perturbación de Terrenos. Durante toda una hora de mentiras y medias verdades, el alcalde Dickens no mencionó el asesinato de Tortuguita ni una sola vez.

Mientras tanto, la familia de Tortuguita había encargado una autopsia privada, que reveló que varios oficiales les dispararon al menos 13 veces diferentes. La semana siguiente, el alcalde Dickens anunció su intención de organizar una sesión de preguntas y respuestas en el Centro Universitario de Atlanta (AUC). Las AUC albergan el Morehouse College, el Spelman College, Clark Atlanta y la Morehouse School of Medicine. Estos son los colegios y universidades históricamente negros de propiedad privada por los que Atlanta es famosa.

El alcalde estaba decidido a organizar esta sesi√≥n de preguntas y respuestas con lxs estudiantes negros el 7 de febrero, porque una semana antes, el 31 de enero, un grupo de estudiantes organiz√≥ una interrupci√≥n p√ļblica de un evento en el campus, durante el cual exigieron que la escuela se deshaga de la Fundaci√≥n de la Polic√≠a de Atlanta y denuncie a Cop City. Al mismo tiempo, el 20% de la facultad de Morehouse firm√≥ una carta abierta a la administraci√≥n del campus, denunciando en√©rgicamente la participaci√≥n de la instituci√≥n con la APF.

https://twitter.com/kamaufranklin/status/1621509325

Durante la sesi√≥n de preguntas y respuestas del 7 de febrero, algunos estudiantes y miembros de la comunidad se negaron a ingresar al auditorio, corearon consignas y denunciaron el evento desde afuera. Dentro del evento, un orador tras otro critic√≥ al presidente de Morehouse, al alcalde de Atlanta y a los sistemas de supremac√≠a blanca y capitalismo que aterrorizan y matan a las comunidades que se supone que la escuela debe educar y mejorar. El evento fue un desastre para la estrategia de relaciones p√ļblicas del Gobierno de la Ciudad.

Al día siguiente, el 8 de febrero, el Departamento de Policía de Atlanta publicó imágenes de la cámara corporal de la redada del 18 de enero. Este metraje se publicó sin ceremonias, sin declaración ni conferencia de prensa. Después de que el GBI afirmó que no existían imágenes que fueran relevantes para el caso, muchos se sorprendieron por lo que mostraba el video.

Las im√°genes de la c√°mara corporal no muestran el asesinato de Tortuguita por parte de patrullerxs del estado de Georgia. M√°s bien, muestra a algunxs oficiales caminando por el bosque cuando estallan disparos cerca. No hay gritos ni √≥rdenes antes del tiroteo. Un oficial de polic√≠a de Atlanta dice: “¬ŅT√ļ jodiste a tu propio oficial?” En las im√°genes, que muestran muchas perspectivas y momentos de la ma√Īana, tres grupos separados de polic√≠as de Atlanta parecen tener la impresi√≥n de que lxs patrullerxs le dispararon accidentalmente a uno de los suyos. El video tambi√©n registra un solo disparo inexplicable varios minutos despu√©s de la descarga inicial.

TWITTERhttps://twitter.com/atlanta_press/status/1623484224924798976

Todo esto parece socavar la narrativa oficial. Al publicar las imágenes, la policía de Atlanta se inclinó ante la presión ejercida sobre ellos por la familia de Tortuguita y sus abogadxs, que habían organizado una conferencia de prensa dos días antes. También es concebible que esperaran distanciarse de las acciones del GBI.

En los días siguientes, una gran cantidad de policías comenzó a apostarse alrededor de Key Road y dentro de la puerta norte de la Granja de la prisión de Old Atlanta. Escoltaron a Brent Scarborough Company, un subcontratista de Brasfield & Gorrie y donante del Gobernador y la APF, hasta la propiedad, donde los oficiales erigieron una lona de barrera y varios focos grandes de cara al bosque. Dentro de la puerta, lxs trabajadorxs comenzaron a colocar grava y talar árboles para erigir cercas de limo para el control de la erosión. Lxs oficiales de policía y los vehículos no identificados se organizan las 24 horas del día en posiciones cada pocas docenas de pies a lo largo del perímetro de Prison Farm. En una declaración reciente ante la corte del condado de Dekalb (descargar fuente original), la APF afirma que está gastando $41,500 por día para asegurar el sitio.

Vandalismo ocurrido en el centro de Atlanta la noche del 21 de enero de 2023.

La resistencia se est√° extendiendo. Durante la √ļltima semana de enero, se produjeron protestas y vigilias en m√°s de 20 ciudades. El 9 de febrero, m√°s de 100 estudiantes de Georgia Tech marcharon por el campus denunciando a Cop City e intentando asaltar los edificios administrativos. Desde principios de febrero, se han realizado m√≠tines, marchas y espect√°culos ben√©ficos en Ann Arbor, Washington, DC, Binghamton, Nueva Orleans, Flagstaff, Tucson, Vancouver, Humboldt y otros lugares.

Mientras Brasfield & Gorrie y sus subcontratistas contin√ļan avanzando a instancias de la APF, los defensores de los bosques en todas partes se est√°n organizando en comit√©s locales y organizando grupos para presionar a los contratistas, difundir la conciencia, recaudar fondos y enviar delegaciones a Atlanta para la Semana de Acci√≥n. programado para comenzar el 4 de marzo.

Es posible que el movimiento esté más cerca de la victoria de lo que parece. Sin duda, se encuentra en un umbral crucial, seguro que será el más determinante de toda la lucha. Depende de las personas valientes seguir impulsando estrategias más audaces y creativas.



Obra de arte N.O. Bonzo.

Apéndice: Cronología de eventos (Ver en fuente original)