El buen migrante o cómo salvar a un europeo te puede sacar del paro

De parte de Briega January 17, 2023 215 puntos de vista

El buen migrante o c贸mo salvar a un europeo te puede sacar del paro

La migraci贸n como proceso intr铆nseco a la humanidad se encuentra desde hace siglos atravesada por factores sociales, econ贸micos, pol铆ticos, culturales, etc. Desde la creaci贸n de l铆neas imaginarias a cargo de los Estados-naci贸n y su necesidad de que la gente est茅 dispuesta a ser asesinada en guerras por preservarlas, el impulso de los nacionalismos ha sido fundamental. Esto implica que las empresas, tambi茅n denominadas naciones, buscar谩n por todos los medios posibles diferenciar entre un 鈥nosotros鈥 y un 鈥ellos鈥. Y casi siempre la categor铆a de 鈥ellos鈥 es, como m铆nimo 鈥menos buena鈥 que el 鈥nosotros鈥, aunque casi siempre es definida como inferior. As铆, la creaci贸n de bandos est谩 asegurada, y lo que en principio podr铆a parecer imposible, como la probabilidad de que una persona guiada por una idea abstracta, por unos colores en un pedazo de tela, a partir de identificar a otra persona como un 鈥no nosotros鈥, est茅 dispuesta a lastimarla o incluso matarla o que, en defensa de una quimera, acceda a arriesgar su integridad y hasta su vida, se hace posible. Para ello se hace fundamental incentivar el orgullo por la patria y el himno, la aceptaci贸n del orden social impuesto, el capitalismo, la civilidad, la legalidad como 鈥渟entido com煤n鈥, sus instituciones como parte fundamental y hasta l贸gica de la organizaci贸n social, entre muchos otros aspectos con distintas aristas.

Y cuando el sistema pol铆tico-econ贸mico entra en su habitual fase de crisis, se torna en facetas abiertamente violentas como el fascismo, y se帽ala culpables echando mano de las categor铆as que previamente construy贸 en la poblaci贸n. El chivo expiatorio por excelencia en estos periodos (antes supuestamente pasajeros y hoy constantes con matices de permanentes) es la otra, la diferente en todas sus formas posibles. As铆, el relato se construye redondo y se conforma por piezas perfectamente intercambiables, listas para usarse seg煤n las necesidades del momento: este periodo de 鈥crisis鈥 (perfectamente calculado) es 鈥una fase鈥 que est谩 siendo provocada/remarcada por un 鈥no nosotros鈥 (que puede ser el Estado-naci贸n malvado en turno, el suceso no occidental que se prefiera, el sector de la poblaci贸n mundial de piel no blanca preferiblemente y aquellas personas fuera de la norma, entre otros).

En este sentido, las personas migrantes han sido un sector habitual en cual depositar responsabilidades eludidas por un sistema que precisa de v铆ctimas para alimentarse.

A lo largo de la historia, los sectores de poblaci贸n migrante han tenido diversas lecturas, aunque de forma frecuente cuando la migraci贸n sale de Europa suele ser en t茅rminos heroicos, salvadores, como embajadores de progreso y cultura. En cambio, cuando la migraci贸n es hacia Europa, suele verse como un empobrecimiento social y cultural, una carga para las sociedades que la reciben o un peligro en diversas esferas de la vida. La 鈥buena migraci贸n鈥 s贸lo es posible si viene respaldada por el dios omnipotente dinero. Si no es as铆, desde los sectores de ultraderecha se apuesta por su erradicaci贸n, y en sectores m谩s 鈥渕oderados鈥 (o un poco menos gilipollas), se considera posible su 鈥渋ntegraci贸n鈥 a trav茅s de la meritocracia.

Del enfoque meritocr谩tico para la integraci贸n, que es el dominante actualmente en la burocracia estatal, se desprenden una serie de elementos dignos de an谩lisis. Para empezar, la noci贸n de que la persona migrante es culpable, peligrosa o estorba, a menos que demuestre lo contrario. Por lo tanto, acceder a la aprobaci贸n social de la cultura dominante de un pa铆s (de los orgullosos defensores de las l铆neas imaginarias tambi茅n denominadas como fronteras) ser谩 un premio que ser谩 merecido una vez que la persona 鈥otra鈥 demuestre su val铆a. El 30 de marzo del 2022, una persona migrante proveniente de 脕frica de 22 a帽os salv贸 a otra cuando se estaba ahogando en el r铆o Pisuerga. Fue s贸lo hasta entonces cuando su situaci贸n cobr贸 relevancia, y s贸lo hasta entonces import贸 que lleg贸 en patera a Italia a los 17 a帽os y que en el momento del suceso se encontraba sin empleo. El Ayuntamiento de Valladolid organiz贸 un homenaje y lo calific贸 de h茅roe, y una empresa le hizo una oferta de empleo. A煤n as铆 en la prensa se hace un espacio para matizar que, en el homenaje por su heroicidad, al momento de agradecer, el castellano de esta persona no fue perfecto 鈥aunque s铆 entiende el idioma鈥. Las personas migrantes que no tienen la suerte de encontrarse con un paisano ahog谩ndose en un r铆o para poder salvarlo, pero que tambi茅n llegaron en patera (si es que antes no fueron asesinadxs en el mar o por otros medios), o buscando un mejor panorama para su familia, y que se encuentran sin empleo o en una condici贸n legal que las hace vulnerables a deportaciones, tendr谩n mayores dificultades con el racismo y la xenofobia que, adem谩s de los ataques cotidianos, les impedir谩n acceder en igualdad de condiciones a una vida digna.

El siguiente aspecto por considerar es la idea de que el 鈥buen migrante鈥 se 鈥渋ntegra鈥. La premisa para esta necesidad es la de que el extranjero tiene que dejar de serlo, o al menos minimizar esta condici贸n, y pasar a hispanizarse. Como persona que desea incorporarse a la sociedad espa帽ola, el extranjero entrar谩 en un proceso de unificaci贸n con ella, pues se asume al mismo tiempo que la sociedad espa帽ola es una, unificada, homog茅nea. Esta integraci贸n ser谩 verificada en t茅rminos institucionales y con fines legales a trav茅s de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de Espa帽a (prueba CCSE), y en la cual, adem谩s de incluir preguntas de 铆ndole hist贸rico, geogr谩fico o cultural, se incluyen otras como el nombre del aperitivo seg煤n su tama帽o o presentaci贸n (tapa, banderilla, pincho o raci贸n) o los representantes de la m煤sica moderna espa帽ola, entre las que destacan Enrique Iglesias o Rosal铆a. Aprobar o no esta prueba tiene repercusi贸n directa en la solicitud de la nacionalidad espa帽ola para la persona solicitante pues sin ella no podr谩 serle otorgada la misma. De entre los requisitos para obtener el permiso de residencia legal en sus diversas modalidades, el carecer de antecedentes penales en el pa铆s de origen y en el Estado Espa帽ol es uno frecuente. La criba aqu铆 en t茅rminos morales/c铆vicos deja fuera a todas aquellas personas que han sido obligadas a enfrentar al sistema legal de control social. Y si la migrante pretende obtener la nacionalidad espa帽ola, es requisito obligatorio “jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constituci贸n y a las Leyes“.

Ante este panorama, es importante destacar el absurdo que las fronteras imaginarias representan, y denunciarlas cuando estas a su vez implican muros y concertinas hechas para lastimar a personas que, por el azar, nacieron en una ubicaci贸n distinta y buscan nuevos caminos. Es importante enfrentar y desenmascarar a todos aquellos discursos que siembran odio hacia las personas migrantes y asumir que el fascismo se ha anotado m煤ltiples victorias (incluso en aspecto 鈥inofensivos鈥 de lo cotidiano como las 鈥bromas鈥 que agreden a 鈥las otras鈥) al no ser combatido en este frente. Tambi茅n es importante hacer eco de organizaciones migrantes que, priorizando la digna lucha antes que la aprobaci贸n social o la certidumbre legal, hacen del apoyo mutuo y la fuerza colectiva una herramienta para enfrentar al racismo, la xenofobia y el fascismo. La migraci贸n desobediente, insumisa, y “lxs malxs migrantes” que toman parte de la realidad social, que no ser谩n fieles ni obedientes, que no callan y se rebelan, tienen un papel activo en el devenir de las circunstancias sociales de aquel lugar en el que se encuentren. Los discursos de la ultraderecha deben ser confrontados por el antifascismo, del cual las personas migrantes forman parte esencial. La respuesta ante la escalada fascista ser谩 tambi茅n en un castellano imperfecto.

Art铆culo publicado en el bolet铆n Briega en papel n潞39 de Enero de 2023