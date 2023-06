–

Es una leyenda urbana muy extendida lo de que 鈥渘o se puede鈥 viajar o incluso salir estando de baja. Pero es mentira, como vamos a demostrar muy f谩cilmente; no con opiniones, sino con la legislaci贸n publicada en el BOE. Hay que comenzar analizando los tres elementos del bulo, que son el 鈥渘o se puede鈥, el 鈥渧iajar/salir鈥 y el 鈥渄e baja鈥.

Empezamos por el final: 鈥渄e baja鈥. 驴Qu茅 es estar de baja m茅dica? Hay gente emitiendo bulos y opiniones 鈥減rofesionales鈥 que ni siquiera saben lo que realmente es estar de baja. La baja ni siquiera se llama as铆, sino que es una 鈥渋ncapacidad temporal鈥 o IT. La baja o IT es estar impedido para el trabajo y es una de las variadas causas legales que producen una suspensi贸n del contrato de trabajo. Es decir que durante una baja se pone 鈥渆n pausa鈥 la relaci贸n laboral y dejas de estar bajo el poder organizativo de la empresa. Por tanto, t煤 no tienes por qu茅 pedirle permiso ni opini贸n a la empresa sobre tus actividades estando de baja. Ni siquiera tienes por qu茅 comunic谩rselas.

Tambi茅n tenemos el ub茅rrimo y omnipresente 鈥渘o se puede鈥. No hay cu帽ao que no empiece sus opiniones diciendo 鈥渘o se puede鈥 y las acabe con 鈥減or ley鈥. O con sus variantes: “te pueden”, “no te pueden”, “hay sentencias”… Ya hemos dicho muchas veces en Laboro que quien hable en esos t茅rminos demuestra solo por eso que no tiene ni idea de lo que est谩 hablando. Cuando acierta es solo por casualidad, como el reloj roto que acierta la hora dos veces al d铆a, y sin saber por qu茅 ha acertado. 驴Qu茅 significa exactamente 鈥渘o se puede鈥? 驴Que est谩 prohibido viajar estando de baja? Pues no, no lo est谩. 驴Que la empresa 鈥渢e puede鈥 despedir por viajar estando de baja? Nos ha jorobado, la empresa te puede despedir por viajar estando de baja, por apuntarte a Netflix o por comparte un tel茅fono rosa. Otra cosa es que ese despido fuera declarado procedente, improcedente o nulo si el trabajador presentara demanda por despido y el asunto llegara a juicio.

驴Y qu茅 es exactamente viajar o salir a efectos de la receta del cu帽ao que dice que no se puede? Que lo explique el cu帽ao. 驴Ir a la piscina del pueblo de al lado es viajar? 驴Si est谩 lejos entonces s铆? 驴Qu茅 es lejos? 驴Ir a hacer la compra es salir? 驴Es solo salir de fiesta? 驴Qu茅 es la fiesta? 驴Ir al cumplea帽os de tu prima es salir de fiesta? 驴Es fiesta a partir de una hora o seg煤n el sitio? Como es evidente, el cu帽ao no sabe responder a estas preguntas tan simples porque no sabe lo que dice. O peor a煤n, las responde demostrando a煤n m谩s que no sabe lo que dice.

As铆 que vamos a dejar de mirar lo que dice el cu帽ao y vamos a mirar lo que dice el BOE, que es lo 煤nico que cuenta. La realidad legal es que existen unas causas de p茅rdida o suspensi贸n de la prestaci贸n por baja, perfectamente definidas en el art.175 LGSS. Hay que tener en cuenta que durante la baja no se cobra salario, aunque el cu帽ao no sepa ni eso, sino una prestaci贸n. Estas causas, resumidas, son:

Que hayas actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestaci贸n.

Que trabajes por cuenta propia o ajena mientras cobres la prestaci贸n.

Que rechaces o abandones el tratamiento.

Por incomparecencia a las revisiones y reconocimientos m茅dicos del INSS y de la mutua.

Como ves no pone en ning煤n sitio que una de las causas de suspensi贸n o p茅rdida de la prestaci贸n sea viajar, salir, bailar, hacer deporte o sulfatar cebollinos. No lo pone en ning煤n sitio ni lo ha puesto nunca. Por eso el cu帽ao no sabe qu茅 ley es exactamente cuando dice 鈥減or ley鈥, ni en este caso ni en ning煤n otro.

Otra cosa ser铆a que haber realizado un viaje concreto, o cualquier otra actividad concreta, demostrara supuestamente que no estabas impedido para el trabajo o que no segu铆as el tratamiento; en cuyo caso podr铆a producirse la suspensi贸n o incluso la p茅rdida de la prestaci贸n. Pero una cosa es estar impedido para el trabajo y otra cosa es estar impedido para la actividad de la que se trate. Una pierna rota puede impedirte trabajar, pero no impedirte unas vacaciones en la playa. Una depresi贸n puede impedirte trabajar, sobre todo cuando precisamente la depresi贸n tiene causa en el trabajo, pero no tiene por qu茅 impedirte hacer la vida social que consideres conveniente. Todo depende de no abandonar el tratamiento m茅dico prescrito y acudir a las revisiones. Ya ni siquiera es obligatorio presentar los partes de baja a la empresa.

En un caso as铆, la empresa podr铆a aventurarse a hacerte un despido disciplinario, generalmente con el apoyo del informe y/o grabaciones de un detective privado. Pero entonces t煤 podr铆as presentar demanda por despido y la empresa tendr铆a toda la carga de la prueba de que fuera procedente, como en cualquier otro despido. Si el asunto llegara a juicio, ser铆a la empresa la que tendr铆a que probar que el de la grabaci贸n eras t煤, que fue realizada en una fecha en la que estabas de baja y que esa actividad implicara ausencia de incapacidad para el trabajo o que no segu铆as el tratamiento m茅dico. T煤 no tendr铆as que demostrar nada y obviamente podr铆as negar la mayor por muy cierta que fuera: yo no soy el del v铆deo, el v铆deo no es de tal d铆a. Si el juez no lo considerara demostrado, tendr铆a que declarar el despido improcedente.