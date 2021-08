–

El 24 de agosto El Pa铆s public贸 el art铆culo El buz贸n de la Inspecci贸n de Trabajo o c贸mo gestionar 200 chivatazos an贸nimos cada d铆a que reproducimos en este post, te animamos a leerlo y a utilizar dicho buz贸n para denunciar situaciones irregulares en AtoS Spain.

Por ejemplo no estar铆a mal denunciar la situaci贸n actual de discriminaci贸n y castigo al personal del Centro de Capacitaci贸n, puesto que a煤n est谩 vigente la normativa sobre Teletrabajo por causa del COVID-19, y si bien es cierto que se pueden “adoptar medidas para la reincorporaci贸n progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo” tambi茅n lo es que se debe potenciar “el uso del Teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible“. Y precisamente el personal asignado al Centro de Capacitaci贸n puede realizar los cursos que deben hacer sin necesidad de acudir presencialmente a su puesto de trabajo… con la mayor铆a de la plantilla en Teletrabajo sin acudir al centro de trabajo desde hace meses, tendr铆a co帽a que volvieran a usar el argumento de la “peligrosa desvinculaci贸n de la empresa” para justificar que no pueden teletrabajar como los dem谩s.

El buz贸n de la Inspecci贸n de Trabajo o c贸mo gestionar 200 chivatazos an贸nimos cada d铆a

“Una trabajadora se puso en contacto con nosotros para ver qu茅 pod铆a hacer porque, a pesar de estar contagiada del coronavirus, la empresa le ped铆a que fuera a trabajar. Le dijimos que no lo hiciera, y que de producirse su despido este ser铆a decretado nulo”. Habla Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), recordando uno de los casos que han llegado al buz贸n de la Inspecci贸n de Trabajo.

La mec谩nica es sencilla. Basta con rellenar un formulario de un solo folio. Se hace de forma an贸nima y no es necesario presentar ning煤n papeleo adicional. Esta herramienta alojada en la p谩gina web del Ministerio de Trabajo, que naci贸 en agosto de 2013 para luchar contra el fraude, ha ido ampliando sus competencias a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El buz贸n se ha convertido hoy, con una media de 197 comunicaciones al d铆a, en la forma m谩s habitual de dar un chivatazo para denunciar alguna irregularidad en una empresa. “Es muy 煤til y nos llega de todo”, asegura Ercoreca.

Las denuncias m谩s recurrentes en el 煤ltimo a帽o y medio han sido las relacionadas con el coronavirus. Especialmente, las que advert铆an de la falta de mascarillas en el centro de trabajo o las que destapaban que algunas empresas trataban de impedir que los empleados contagiados se cogieran la baja. Aunque en las 煤ltimas semanas, tal y como anunci贸 la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, la Inspecci贸n ha priorizado las denuncias relacionadas con la exposici贸n a las altas temperaturas derivadas de la reciente ola de calor que ha castigado al pa铆s. “Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, indic贸 D铆az.

Los 煤ltimos datos oficiales son los de 2019, ya que la memoria anual que realiza la Inspecci贸n se publica al final del ejercicio del a帽o siguiente al evaluado. En 2019 se contabilizaron 71.970 comunicaciones a trav茅s del buz贸n, de las cuales 43.121 fueron remitidas a las inspecciones provinciales. El c贸mputo total de las infracciones sancionadas se redujo finalmente hasta las 1.224.

El organismo explica que no todos los avisos superan el primer filtro, en muchos casos por defectos de forma. “A veces no ponen los detalles suficientes para que se pueda abrir una investigaci贸n, y al ser an贸nimas no tenemos forma de ponernos en contacto con el remitente”, se帽alan. “Otra situaci贸n que sucede a menudo es que se reciben denuncias de distintas personas, pero sobre una misma infracci贸n, por lo que se contabiliza una 煤nica vez”, detallan en la Inspecci贸n.

El anonimato es, por tanto, aliado y enemigo de muchas de estas denuncias. Por ello, en la Inspecci贸n recomiendan poner siempre los datos personales dentro del formulario. El que aparezca la identidad de la persona afectada no significa que esta vaya a darse a conocer a la empresa se帽alada, y sirve para que la Inspecci贸n pueda comunicarse con ella para informarle del estado de su reclamaci贸n. “Una denuncia an贸nima, sin embargo, no recibe comunicaci贸n”, detallan.

“Hace poco me lleg贸 un mensaje sobre una obra en Benasque (Huesca) sin ning煤n tipo de medidas de prevenci贸n de riesgos. Fue una odisea porque tuve que ir por el pueblo, calle por calle, viendo d贸nde estaba esa obra y encontrarla fue un l铆o”, recuerda Ercoreca. “El buz贸n est谩 bien para tramitar denuncias de gente que igual no se atreve a denunciar, pero solo es una v铆a de entrada”, a帽ade. A diferencia de lo que sucede con una denuncia formal, al buz贸n de la Inspecci贸n puede recurrir no solo el trabajador afectado, sino “todo aquel conocedor” de alg煤n incumplimiento de la normativa laboral, de casos de discriminaci贸n o irregularidades en la Seguridad Social o prevenci贸n de riesgos laborales.

La plantilla de la Inspecci贸n est谩 compuesta por 1.852 empleados p煤blicos (858 inspectores y 994 subinspectores), seg煤n los datos de SITSS, aunque los registros de Funci贸n P煤blica recogen un millar m谩s (2.861). Son estos n煤meros bajos para el volumen de trabajo que tienen cada d铆a. “En Espa帽a, a diferencia de otros pa铆ses como Italia, el inspector tiene competencias en todo: en materias de prevenci贸n, laboral y Seguridad Social. Es m谩s rentable y efectivo porque en una visita se pueden revisar todas las condiciones de trabajo. Pero hace falta refuerzos. Estos meses no hemos parado”, reclama Ercoreca.

Muchos de los avisos que han ido apil谩ndose desde la irrupci贸n de la covid-19 estaban relacionados con los expedientes de regulaci贸n temporal de empleo (ERTE) y las dudas acerca de la ejecuci贸n de las jornadas. Tambi茅n con el teletrabajo y los excesos en las horas realizadas, as铆 como por la vulneraci贸n de la desconexi贸n digital.

El coronavirus ha sido una fuente recurrente de comunicaciones en los 煤ltimos meses que adem谩s ha obligado a acelerar los tiempos en la gesti贸n de incidencias por sus consecuencias sanitarias. “Al principio de la pandemia nos llegaban muchos mensajes de que no se estaban repartiendo mascarillas en el trabajo. Y ten铆amos que ir lo antes posible para evitar brotes de contagio”, recuerda Ercoreca.

Al enviar la queja, se reconocen 11 tipos de anomal铆as (incumplimiento en materia de jornada, discriminaci贸n, acoso sexual…), y es necesario identificar a la empresa infractora. En 2019, la materia sobre la que m谩s actuaciones se llevaron a cabo por avisos a trav茅s del buz贸n fue la referente a Seguridad Social (7.760, de las que se estimaron 506 infracciones), seguida de relaciones laborales (2.058 y 477 infracciones) y seguridad y salud (639 y 240, respectivamente). El resultado de las inspecciones con resultado de expediente sancionador deriv贸 en multas de m谩s de seis millones de euros.