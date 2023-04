–

De parte de Valladolor April 21, 2023 126 puntos de vista

Después de 10 años de guerra, los griegos

no veían la manera de entrar en Troya y de asaltar sus magníficas

murallas… pero he ahí que la astucia, personificada en Odiseo, tuvo la

solución: hacer como que se iban derrotados, dejando un enorme caballo

de madera que, supuestamente, era una ofrenda a los dioses y, realmente,

estaba llena de soldados griegos dispuestos a atacar en el momento

oportuno.

La historia es conocida, los troyanos

picaron el anzuelo y el caballo fue introducido dentro de las murallas

de Troya, siendo así los propios troyanos los causantes de su ruina y de

la desaparición de la ciudad. Y Troya ardió, convertida en ruinas desde

aquel instante. Y ya nada más supimos de los troyanos, muertos y

derrotados por el engaño.

Alguno se preguntará a qué viene esto..

pero creemos que la comparacióm es fácil de entender, hasta para los más obtusos.

El soterramiento es el caballo de

Troya y Cecilio Vadillo y sus colegas de la Plataforma y el partido

Contigo Avanzamos son el traidor y astuto Odiseo… que siempre se ha

vendido como un gran hombre pero no era más que el perfecto modelo de

comerciante (el buen burgués), engañador y astuto siempre, claro está,

en su propio beneficio.

Porque al señor Vadillo le importa en

realidad bien poco el Este de la ciudad. Lo que le importa en realidad

es la poltrona que perdió en las primarias del Psoe. Y ya sabemos lo que

se suele decir, los rivales son enemigos, pero el verdadero enemigo

está en tu propio partido.

Esta, y no otra, es la explicación de por

qué ha surgido ese partido y todo lo que pretenden arrastrar. Desde la

utilización torticera de ciertas asociaciones de vecinos y colectivos

vecinales a las múltiples mentiras que siguen repitiendo como un mantra,

unidos siempre a la derecha y extrema derecha de la ciudad.

No quieren soterrar por el beneficio

social, sino económico. No somos los vecinos de la Zona Este más que

carne de cañón para la guerra interna de todos estos políticos.

Así que sí, el soterramiento es el

caballo de Troya: parece un regalo, se presenta bonito y social a favor

de los barrios, pero su panza está repleta de derechistas, especuladores

y burgueses a los que les importan mucho sus beneficios y nada los

vecinos.

Un vecino de la Zona Este contra las mentiras y la especulación

Otros textos sobre (y contra) el SOTERRA-MIENTO:

