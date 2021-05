–

Han pasado 49 a帽os desde que el MIT (Instituto Tecnol贸gico de Massachussets, una de las instituciones t茅cnicas de mayor prestigio mundial) a petici贸n del Club de Roma se帽alara la existencia de unos l铆mites f铆sicos al crecimiento continuo. Crecimiento entendido como aumento del PIB, del consumo de recursos y de bienes. Y ya son 24 a帽os desde la aprobaci贸n del protocolo de Kioto, primer gran acuerdo internacional para la reducci贸n de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Despu茅s de todo este tiempo, por fin, en Espa帽a hay una Ley de Cambio Clim谩tico (LCC). Pero como no pod铆a ser de otra forma, llega tarde y mal.

Sabemos que uno de los grandes retos inmediatos de la humanidad es la crisis ecol贸gica, que es la suma de diversos indicadores que nos muestran un futuro incierto. El Cambio Clim谩tico es una parte de esta crisis, y quiz谩s la que m谩s atenci贸n medi谩tica est茅 teniendo. Y es normal, si bien apreciar la crisis derivada de la p茅rdida de biodiversidad nos es m谩s complicada de percibir en nuestro d铆a a d铆a, el Cambio Clim谩tico es algo que ya lleg贸 para quedarse. Veranos m谩s largos e intensos, aumento de fen贸menos climatol贸gicos extremos o el deshielo de los grandes glaciares son hechos que hoy percibimos sin ning煤n tipo de duda. Frente a esta situaci贸n ninguna ley es suficiente, puesto que ninguna ley es capaz de frenar la inercia de 200 a帽os de capitalismo industrial. Pero habr谩 leyes, acuerdos y normas mejores o peores. En el caso de la nueva Ley de Cambio Clim谩tico el mayor problema es que ser铆a una gran ley de haber sido escrita en 1995.

驴Qu茅 dice la Ley?

El Acuerdo de Par铆s de 2016 establece, en base a criterios cient铆ficos, una reducci贸n de los GEI del 7鈥6% anual. Este ritmo llevar铆a a Espa帽a a una reducci贸n del 55% (respecto de las emisiones de 1990, que es el a帽o de referencia) para 2030. Pues la nueva LCC fija una reducci贸n del 23% para ese mismo a帽o. Este ser铆a el dato m谩s negativo e importante, puesto que de ese objetivo de reducci贸n derivar谩n todas las acciones posteriores. El otro aspecto negativo es la poca concreci贸n y el dejar muchos asuntos en manos de Autonom铆as o Ayuntamientos, lo que deja en el aire elementos que deber铆an ser vinculantes y expl铆citos.

Pero como no pod铆a ser de otra forma, la ley tambi茅n incluye aspectos que van a ser positivos. Se pone fin a las concesiones para la explotaci贸n de nuevos yacimientos de hidrocarburos, acabando con el fracking. No habr谩 minas de uranio a cielo abierto, como la que se estaba proyectando en Salamanca. Se refuerzan los recursos destinados a la rehabilitaci贸n energ茅tica de edificios. Se incluir谩 en el curr铆culum acad茅mico la educaci贸n ambiental de forma transversal.

En cuanto a producci贸n energ茅tica, se espera para 2023 un 42% de consumo de origen renovable, hoy es el 20%, hasta llegar al 100% en 2050. El despliegue de las energ铆as renovables tendr谩 que atender a criterios de ordenaci贸n territorial y conservaci贸n del patrimonio cultural, esto viene despu茅s de varios conflictos abiertos en zonas m谩s rurales donde la instalaci贸n de molinos e贸licos entra en conflicto con las formas de vida locales o la destrucci贸n de parajes naturales.

Respecto a la movilidad y el autom贸vil, los municipios de m谩s de 50000 habitantes deber谩n tener zonas de bajas emisiones, al estilo de Madrid Central. A partir de 2040 no se vender谩n turismos que emitan CO2.

Las grandes empresas tendr谩n que elaborar anualmente informes sobre los riesgos medioambientales derivados de su actividad y la transici贸n hacia una econom铆a sostenible.

Como vemos la ley no supone un gran cambio de paradigma. En realidad, los deseos h煤medos de las 茅lites es continuar como si todo siguiera igual pero cambiando el motor de combusti贸n por uno el茅ctrico. No hay un freno al crecimiento ilimitado. No hay una expropiaci贸n o regulaci贸n a fondo del oligopolio el茅ctrico. Es una ley que se ajusta al modelo capitalista de producci贸n y que de ninguna manera carga contra los fundamentos de la crisis clim谩tica.

Fondos Europeos, 鈥渂usines as usual鈥

A la par que se aprueba la LCC se produce todo el debate entorno a los Fondos Europeos para la Recuperaci贸n, conocidos como Next Generation. No son hechos aislados y debemos entenderlos como un aut茅ntico plan estrat茅gico de las 茅lites a d茅cadas vista. Estos fondos surgen por la crisis de la Covid19, una especie de Plan Marshall tras la destrucci贸n producida por la segunda guerra mundial, que pretenden realizar una transformaci贸n de la econom铆a tomando como base la digitalizaci贸n y la sostenibilidad ambiental.

Lo que en un principio parec铆an unos fondos solidarios en los que los distintos Estados de la Uni贸n Europea se juntaban para reactivar la actividad y dotar de medios para salir de la crisis, vuelve a ser el en茅simo mecanismo de generaci贸n de deuda y transferencia de fondos p煤blicos a entidades privadas que se encargar谩n de gestionar aut茅nticas millonadas que determinar谩n nuestra econom铆a para las siguientes d茅cadas.

Negacionismo de nuevo tipo

Si bien ya son una diminuta minor铆a quienes niegan el Cambio Clim谩tico y hablan del 鈥渃amelo clim谩tico鈥, el mayor peligro frente a la emergencia clim谩tica son quienes promueven una esperanza en que la digitalizaci贸n y las nuevas tecnolog铆as nos permitir谩n hacer frente de mejor forma a la crisis ecol贸gica. Esta forma de plantear soluciones es un nuevo negacionismo que se viste de defensor del planeta, pero que trata de reutilizar viejas f贸rmulas cuyo fracaso est谩 ya anticipado. Esperar a que un nuevo descubrimiento tecnol贸gico en la pr贸xima d茅cada nos va a salvar de 200 a帽os de destrucci贸n salvaje de nuestro planeta no parece muy sensato. M谩s aun cuando todos los indicadores cient铆ficos hablan de que el origen de este desastre reside en nuestro consumo voraz de recursos naturales. Mientras se invierten ingentes cantidades de dinero en tecnolog铆as completamente innecesarias, la destrucci贸n del planeta contin煤a y nuestras formas de vida se ven cada vez m谩s deterioradas.

No existe una soluci贸n m谩gica a este problema. Pero desde luego s铆 que existen marcos de pensamiento y acci贸n m谩s capaces de hacerle frente. Continuar como si nada pasara, invertir en acelerar la destrucci贸n medioambiental, automatizar procesos que requieren de combustibles f贸siles o dejar la gesti贸n pol铆tica en manos de las grandes empresas contaminantes no parece un marco ganador para la humanidad. Reducir el consumo energ茅tico, relocalizar la producci贸n, producir lo necesario, invertir en eficiencia energ茅tica o hacer un uso de la tecnolog铆a adecuado a nuestras necesidades b谩sicas parece bastante m谩s sensato. Una pena que a nadie de los que est谩n al mando les interese.