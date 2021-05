–

De parte de Periodico Anarquia May 19, 2021 46 puntos de vista

No existe vanguardia para la transformación social. El cambio será voluntad de lxs explotadxs cuando nos levantemos contra lxs poderosxs y su mundo de miseria. Pero lxs anarquistas sabemos que existe la influencia, que no es equivalente a la vanguardia porque no pretende dirigir o conformar una doctrina directriz. No habrá un programa homogéneo y acabado para la transformación, ya que estamos hablando precisamente de un proceso heterogéneo. Pero sí hay ejemplos -y necesitamos muchos más- de formas antiautoritarias y autónomas.

Esperar al resto de la sociedad para empezar a luchar es desperdiciar la oportunidad presente en nuestra existencia. No queremos delegar a nadie y tenemos un fuerte impulso de intervenir la realidad. Ahora bien, no considerar al resto de la sociedad en nuestras acciones no es para nada estratégico.

Necesitamos más proyectos bajados a tierra y menos delirios futuristas sobre cómo será la sociedad post-revolucionaria. Necesitamos compromiso con la acción sostenida en el tiempo, estratégica, sustentada por un análisis del presente. No hay recetas y hay mucho por hacer.