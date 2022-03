–

Si hay un camino, hay que tomarlo, superando los l铆mites de la vacilaci贸n hasta el final. No se puede entrar en la ruta si no se es capaz de llamar a la puerta del valor. Si hay un camino, hay que recorrerlo, es decir, no hay que tener miedo de cruzarlo. El pasajero no debe detenerse si ha llegado el momento. Es el verdadero camino que profundiza las b煤squedas y conecta las historias鈥

Muchas historias de luchadores por la liberaci贸n se encuentran en el camino de la verdad. Pueden proceder de lugares y culturas muy diferentes, pero comparten un viaje com煤n. Pueden tener antepasados de la misma familia, y nunca se han encontrado. Sin embargo, se convirtieron en viajeros en el mismo viaje que las historias narradas.

La historia de la guerrillera Jiyan es una de ellas.

Jiyan creci贸 en Nusaybin, Mardin (Bakur, Kurdist谩n turco), donde naci贸. Jiyan es exactamente igual que donde naci贸, creciendo en un basti贸n de la resistencia como Nusaybin. 驴No es cierto que la humanidad se parece a su propia tierra? Las caracter铆sticas de Jiyan tambi茅n est谩n influenciadas por el entorno en el que creci贸. Una mujer, por otra parte, se parece a煤n m谩s a su propio pa铆s. Las mujeres tienen un mayor apego a su pa铆s. A Jiyan le ocurre lo mismo.

Jiyan, de Nusaybin, cautiv贸 a todo el mundo en el barrio donde creci贸, con sus cualidades de personalidad. Era conocida por su respeto a la sociedad. Era una mujer sensible con un fuerte sentido de la responsabilidad. Jiyan era adorada por todos, desde los ni帽os hasta los ancianos. Las cualidades humanas que atra铆an a la gente eran visibles en ella. Estaba furiosa por los ataques del enemigo contra el Kurdist谩n de entonces. Como resultado de su amor y responsabilidad por su pa铆s y su pueblo, se embarc贸 en b煤squedas. Los ataques del Estado turco provocaron en ella largas b煤squedas. Opt贸 por el 煤nico camino que le permit铆a alcanzar la emancipaci贸n.

Lleg贸 la hora de Jiyan, y parti贸. Sin ninguna espera, sin ninguna tensi贸n鈥 Tal vez ella reconoci贸 que el miedo matar铆a el coraje. Tal vez fue consciente de no hacer esperar el camino. Por eso, a finales de 1991, decidi贸 unirse al PKK y a la resistencia. Recorri贸 los caminos de las nobles monta帽as. Tuvo un 茅xito temprano al participar en operaciones guerrillas en lugares como Mardin y Botan.

1997 es el a帽o鈥

El mayor deseo de Jiyan, en este momento, era conocer al L铆der Apo (Abdullah 脰calan) y respirar el mismo aire que 茅l. Siempre esperaba el d铆a en que pudiera alcanzar su objetivo. Se puso en marcha con una alegr铆a inocente. Sin embargo, fue asesinada en una emboscada tendida por el ej茅rcito turco invasor.

Los ojos de Jiyan se fijaron en el infinito mientras sonre铆a. Envi贸 al universo su eterna sonrisa. Y fue desde all铆 que pudo llegar al Sol. Tal vez vio el sol que hab铆a imaginado en ese preciso momento. Por eso, ten铆a una expresi贸n de felicidad en su rostro.

S铆, su sue帽o se qued贸 a medias鈥 Sin embargo, sus compa帽eros estaban en la misma ruta que ella para lograr su ambici贸n. Muchos cumplieron el sue帽o de Jiyan. Se iluminaron al ver el sol.

Pasaron los a帽os鈥 Su hermana, que nunca hab铆a visto a la guerrillera Jiyan, creci贸 escuchando las historias de su hermana a trav茅s de su madre y su vecindario. Jiyan, su hermana mayor, era ahora una hero铆na de cuento para ella. No le preguntar铆a qu茅 se siente al vivir con alguien sin verlo, al compartir las mismas emociones que ella. Porque 茅ste es el sentimiento m谩s com煤n entre el pueblo kurdo. Miles de luchadores por la libertad siguieron la ruta del L铆der Apo sin verlo nunca鈥 Tal vez no sea tan com煤n en otros lugares.

La madre de Jiyan admira a su hija y la ve como la encarnaci贸n de toda la guerrilla en su coraz贸n. Ella guard贸 todas las pertenencias de Jiyan en su propio acervo. Todas las cosas que no soportaba mirar: su ropa, su hebilla, todo lo que dejaba atr谩s鈥 Ampli贸 su anhelo por miles de luchadoras como su hija.

En el Kurdist谩n no se da un nombre a menos que pertenezca a un m谩rtir. Porque el martirio es su grado m谩s valorado. Se cree que la magia se romper谩 si se hace de otra manera. Durante un tiempo, su madre permaneci贸 ajena al martirio de Jiyan. Hasta entonces, se opon铆a a poner nombre a los ni帽os reci茅n nacidos de la familia. Debi贸 de cambiar de opini贸n cuando su primera nieta se llam贸 Jiyan, en 1997. Todo el mundo estaba asombrado. 驴Por qu茅 su madre acept贸 ahora ponerle a su nieta el nombre de su hija? Porque cuando la escucharan, entender铆an lo que su madre sufri贸 y el martirio de Jiyan, al mismo tiempo.

El mismo camino, un s贸lo coraz贸n

Es el a帽o 2006鈥

La hermana de la m谩rtir Jiyan, a la que nunca hab铆a conocido, creci贸 y sigui贸 los pasos de su hermana mayor. Con el valor de estar en el camino, asumi贸 todos los riesgos. Pero segu铆a sin conocer el martirio de su hermana. Compart铆a la emoci贸n de participar en la misma lucha con cada uno de sus compa帽eros, porque respiraba el mismo aire que ellos.

Por el momento, su nombre segu铆a siendo Pel艧in. Aspiraba a encontrarse un d铆a con su hermana en un paseo o en la ladera de una colina. 鈥淢ira, he tomado el mismo camino y he llegado a ser tu camarada鈥, le dir铆a a su hermana. La abrazar铆a, la admirar铆a y la dejar铆a hablar todo lo que quisiera. Qui茅n lo dir铆a鈥

Pel艧in sol铆a ser la 煤ltima que quedaba al final de cada ceremonia de despedida o reuni贸n en las Monta帽as de la Libertad. Debi贸 de despertar el inter茅s de sus compa帽eras, pues un d铆a le preguntaron: 鈥溌縋or qu茅 siempre esperas hasta el final de la ceremonia?鈥.

Pelsin respondi贸: 鈥淧or si acaso, heval (camarada) Jiyan se encuentra entre las compa帽eras que vuelven alg煤n d铆a. Por si acaso nos encontramos cuando est茅 all铆, al final de la ceremonia y la abrace鈥. Sus palabras salieron de su coraz贸n. La pena y la alegr铆a se un铆an ahora.

Estas palabras causaron una gran impresi贸n en sus compa帽eras. Sus compa帽eras estuvieron de acuerdo en que hab铆a que decirle que su hermana hab铆a sido martirizada.

Pel艧in no podr铆a ver a su hermana, una camarada que le fascinaba mucho, pero estar铆a pendiente de todos sus movimientos. Caminar铆a por los senderos que ella hab铆a tomado, tratando de sentirla. Oler铆a las margaritas que florec铆an junto al camino y enviar铆a saludos con mariposas voladoras. Cuando caminaba por las monta帽as, incluso saludaba a la piedra y a la tierra. Porque los recuerdos de los camaradas de Jiyan estaban incrustados en cada parte del territorio. Al igual que sus otros camaradas, ella no cruzar铆a estos caminos sin hacerlo.

Con el paso del tiempo, sus camaradas de lucha aconsejaron a Pel艧in que tomara el nombre de su hermana, pero Pel艧in lo rechaz贸. 鈥溌縔 si no soy digna de ella?鈥, se preocupaba. La imagen de Jiyan apareci贸 en sus ojos mientras volaba en profundos pensamientos. Ser Jiyan y mantenerla viva en estas monta帽as鈥 驴No ser铆a mejor seguir con su nombre en su mente? Pel艧in se sumergi贸 en las maravillas de la vida, conectando con la vida de la monta帽a un poco m谩s cada d铆a. De ese modo, comprendi贸 mejor por qu茅 su hermana hab铆a tomado esa decisi贸n. Comprendi贸 que luchar por la libertad hace que la gente se sienta m谩s noble. Y comprendi贸 que el verdadero sentido de la vida es seguir el camino del l铆der Apo. Como resultado, tom贸 el nombre de su hermana y se puso en marcha de nuevo. Sigui贸 caminando tras Jiyan.

Eligiendo un camino digno del significado de la vida鈥 Tomando el camino por el bien de la recreaci贸n de la vida鈥 O estar en el camino de la verdadera vida.

El n煤mero de individuos que toman el camino crece. Aquellos que comparten el sue帽o de Jiyan, crecen en fuerza. Hacen un juramento. La carga del camino se alivia con la posibilidad de ver al L铆der Apo. El camino debe ser tomado. Cuando llega el momento, uno no debe detenerse. De lo contrario, la mediocridad equivale a la muerte. Si hay un camino que tomar, uno debe tomarlo, con valor y amor鈥

