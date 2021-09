–

por Shoshana Zuboff

Extracto del muy recomendable libro “La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder (Estado y Sociedad)”, de Shoshana Zuboff.

El capitalismo de vigilancia se aparta de la historia del capitalismo de mercado de tres maneras sorprendentes. En primer lugar, insiste en el privilegio de la libertad y el conocimiento sin restricciones. En segundo lugar, abandona las tradicionales reciprocidades org谩nicas con las personas. En tercer lugar, el fantasma de la vida en la colmena delata una visi贸n social colectivista sustentada por una indiferencia radical y por su expresi贸n material en el Gran Otro. En este cap铆tulo exploramos cada una de estas desviaciones de las normas hist贸ricas y luego abordamos la pregunta que suscitan: 驴es el capitalismo de vigilancia simplemente un 鈥渃apitalismo鈥 m谩s?

LIBERTAD Y CONOCIMIENTO

Los capitalistas de la vigilancia no se diferencian de otros capitalistas en lo de exigir que se los libere de toda clase de restricciones. Insisten en la “libertad de” lanzar al mercado cada pr谩ctica novedosa, al tiempo que defienden agresivamente la necesidad de que se los “libere de” las leyes y las regulaciones. Este patr贸n cl谩sico refleja dos supuestos fundamentales sobre el capitalismo formulados por sus propios te贸ricos: el primero es que los mercados son intr铆nsecamente imposibles de conocer con antelaci贸n, y el segundo es que el desconocimiento que produce este desconocimiento requiere que los agentes del mercado dispongan de una amplia libertad de acci贸n.

La idea de que la ignorancia y la libertad son caracter铆sticas esenciales del capitalismo tiene su origen en las condiciones de vida que imperaban antes de la llegada de los sistemas modernos de comunicaciones y transportes, y no digamos ya de las redes digitales globales, Internet o las ubicuas arquitecturas computacionales, sensoriales y actuantes del Gran Otro. Hasta estos 煤ltimos momentos de la historia humana, la vida era necesariamente local y el “todo” era necesariamente invisible para las “partes”.

La famosa met谩fora de la “mano invisible” de Adam Smith estaba inspirada en estas realidades duraderas de la vida humana. Cada individuo, argumentaba Smith, emplea su capital en un contexto local buscando satisfacer unas necesidades y proporcionarse unas comodidades inmediatas. Cada uno atiende “su propia seguridad… su propio beneficio, pero .. guiado por una mano invisible la que conduce a promover un objetivo que no formaba parte de sus prop贸sitos”. Ese objetivo es el uso eficiente del capital en el mercado general m谩s amplio: la riqueza de las naciones. Las acciones individuales que producen mercados eficientes forman un impresionante y complejo patr贸n agregado, y ese es un misterio que ninguna persona o entidad puede aspirar a conocer o comprender, y mucho menos dirigir: “El estadista que pretenda intentar dirigir a las personas privadas sobre la manera en que deben emplear sus capitales… asume una autoridad que no deber铆a ser delegada con seguridad, no solo a ninguna persona, sino tampoco a ning煤n consejo o Senado…” (1).

El economista neoliberal Friedrich Hayek, cuya obra discutimos brevemente en el Cap铆tulo 2 por considerarla uno de los cimientos fundamentales de las pol铆ticas econ贸micas a favor del mercado del pasado medio siglo, dedujo los principios m谩s b谩sicos de sus argumentos de aquellos supuestos de Smith sobre el todo y la parte. “Adam Smith”, escribi贸 Hayek, “fue el primero en percibir que casi nos hemos topado con ciertos m茅todos de ordenaci贸n de la cooperaci贸n econ贸mica humana que exceden los l铆mites de nuestro conocimiento y nuestra percepci贸n. Su ‘mano invisible’ quiz谩s hubiera sido mejor descrita como un patr贸n invisible o imposible de vigilar” (2).

Al igual que con Planck, Meyer y Skinner, tanto Hayek como Smith vinculan inequ铆vocamente la libertad y la ignorancia. Seg煤n la formulaci贸n de Hayek, el misterio del mercado estriba en que tantas y tantas personas pueden comportarse de forma eficaz aun sin ser conscientes del todo. Los individuos no solo pueden elegir libremente sus propios objetivos, sino que deben hacerlo, porque no hay alternativa: no hay ninguna fuente de conocimiento total o control consciente que pueda guiarlos. El “dise帽o human deliberado” es imposible, dice Hayek, porque los flujos de informaci贸n relevante est谩n “m谩s all谩 del alcance del 谩mbito controlable por mente alguna”. La din谩mica del mercado hace posible que las personas act煤en en la ignorancia sin que “nadie tenga que decirles qu茅 hacer” (3).

Hayek puso el mercado por encima de la democracia, bas谩ndose en la idea de que el sistema de mercado permite no solo la divisi贸n del trabajo sino tambi茅n “la utilizaci贸n coordinada de recursos basada en un conocimiento dividido por igual”. Este sistema, argument贸, es el 煤nico compatible con la libertad. Quiz谩s se podr铆a haber ideado alg煤n otro tipo de civilizaci贸n, pensaba, “parecido al ‘estado’ de las termitas”, pero no ser铆a compatible con la libertad humana (4).

Sin embargo, algo est谩 mal en esa argumentaci贸n. Es cierto que muchos capitalistas, incluidos los de la vigilancia, se valen vehementemente de estas justificaciones centenarias para defender su libertad de acci贸n cuando rechazan las interferencias p煤blicas regulatorias, legislativas, judiciales, sociales o de cualquier otro tipo en sus m茅todos de operar. Pero la realidad es que, hoy en d铆a, el Gran Otro y la aplicaci贸n constante del poder instrumental cuestionan el cl谩sico quid pro quo entre libertad e ignorancia.

El capitalismo de vigilancia no es el viejo capitalismo, y sus l铆deres no son los capitalistas de Smith o incluso los de Hayek.

Cuando se trata de las operaciones de los capitalistas de la vigilancia, el “mercado” deja de ser invisible, al menos no de la forma en que Smith o Hayek imaginaban. La lucha competitiva entre los capitalistas de la vigilancia produce en ellos la b煤squeda compulsiva hacia la totalidad. La informaci贸n total tiende a la certeza y, adem谩s, promete resultados garantizados. Las operaciones de este tipo de capitalismo hacen que la oferta y la demanda en los mercados de futuros de comportamiento est茅 descritas y representadas con infinidad de detalles. El capitalismo de vigilancia reemplaza as铆 el misterio por la certeza al sustituir aquel viejo “patr贸n insondable” con la conversi贸n, la modificaci贸n del comportamiento y la predicci贸n. Vemos que se produce, pues, un vuelco fundamental del ideal cl谩sico del “mercado” como intr铆nsecamente imposible de conocer.

Recordemos como alardeaba Mark Zuckerberg de que Facebook llegar铆a a conocer todos los libros, pel铆culas y canciones que una persona hab铆a consumido en su vida y que sus modelos predictivos le dir铆an a qu茅 bar ir cuando lleg谩ramos a una ciudad extra帽a, en la que el barman tendr铆a preparada nuestra bebida favorita (5).

Como dijo una vez el jefe del Departamento de Ciencia de Datos de Facebook, “Esta es la primera vez que el mundo ve semejante escala y calidad de datos sobre la comunicaci贸n humana… Por primera vez, disponemos de un microscopio que… nos permite examinar la conducta social a un nivel muy preciso que nunca antes hab铆amos sido capaces de ver鈥” (6). Un ingeniero de Facebook de alto nivel lo expres贸 de manera sucinta: “Estamos tratando de trazar un gr谩fico de toda la poblaci贸n mundial y sus interrelaciones” (7).

Los mismos objetivos se repiten en las otras empresas l铆der del capitalismo de la vigilancia. Desde Google, Eric Schmidt se帽al贸 en 2010, “Si nos dais m谩s informaci贸n de vosotros mismos, de vuestros amigos, podemos mejorar la calidad de nuestras b煤squedas. No nos hace falta que tecle茅is nada. Sabemos d贸nde est谩is. Sabemos d贸nde hab茅is estado. Podemos saber m谩s o menos qu茅 est谩is pensando” (8). Satya Nadella, de Microsoft, considera que todos los espacios f铆sicos e institucionales, las personas y las relaciones sociales son. indexables y buscables: todos est谩n sujetos al razonamiento de las m谩quinas, el reconocimiento de patrones, la predicci贸n, la anticipaci贸n, la interrupci贸n y la modificaci贸n (9).

El capitalismo de vigilancia no es el viejo capitalismo, y sus l铆deres no son los capitalistas de Smith, ni tan siquiera los de Hayek. Bajo este r茅gimen, la libertad y la ignorancia ya no son hermanas gemelas, dos caras de una misma moneda llamada misterio. El capitalismo de vigilancia se define, m谩s bien, por una convergencia sin precedentes de libertad y conocimiento. El grado de esa convergencia corresponde exactamente al alcance del poder instrumental. Esta acumulaci贸n de poder sin obst谩culos secuestra efectivamente la divisi贸n del aprendizaje en la sociedad, e impone la din谩mica de la inclusi贸n y la exclusi贸n de la que dependen los ingresos derivados de la vigilancia. Los capitalistas de la vigilancia reclaman la libertad para ordenar el conocimiento, y luego aprovechan esa ventaja del conocimiento para proteger y expandir su libertad.

Aunque no hay nada inusual en que las empresas capitalistas busquen para s铆 todo tipo de ventajas del conocimiento en un mercado competitivo, las singulares capacidades del capitalismo de la vigilancia a la hora de traducir ignorancia en conocimiento no tienen precedentes porque se basan en el 煤nico recurso que distingue a los capitalistas de vigilancia de los utopistas tradicionales: capital financiero e intelectual, que permite la transformaci贸n real del mundo, materializado en forma de las arquitecturas en continua expansi贸n del Gran Otro. M谩s asombroso a煤n es el hecho de que el capitalismo de la vigilancia se derive de la desposesi贸n de la experiencia humana, efectuada a trav茅s de sus propios programas unilaterales y un铆cuoos de conversi贸n: nuestras vidas son reba帽adas y vendidas para financiar su libertad y nuestra subyugaci贸n, as铆 como su conocimiento y nuestra ignorancia sobre lo que ellos saben.

Esta nueva condici贸n desmonta la justificaci贸n neoliberal para debilitar el doble movimiento y el triunfo del capitalismo crudo, con sus mercados libres, los actores del libre mercado y las empresas autorreguladas. Y nos indica que los capitalistas de la vigilancia han sabido dominar la ret贸rica y el ingenio pol铆tico de la defensa ideol贸gica neoliberal, pero que, al mismo tiempo, tambi茅n han sabido fomentar una l贸gica novedosa de acumulaci贸n que contradice los postulados m谩s b谩sicos de la cosmovisi贸n capitalista. No solo han vuelto a barajar las cartas, sino que las reglas del juego mismas han sido transformados en algo sin precedentes e inimaginable fuera del entorno digital y de los vastos recursos de riqueza y destreza cient铆fica aportados por los nuevos utopistas aplicados.

Hemos examinado cuidadosamente aqu铆 los novedosos mecanismos fundamentales, los imperativos econ贸micos, la acumulaci贸n de poder y los objetivos sociales del capitalismo de la vigilancia. Una conclusi贸n de nuestras investigaciones es que el dominio y el control del capitalismo de la vigilancia sobre la divisi贸n del aprendizaje social son los rasgos distintivos que rompen con las viejas justificaciones de la mano invisible y de los derechos asociados a ella. La combinaci贸n de conocimiento y libertad act煤a acelerando la asimetr铆a de poder entre los capitalistas de la vigilancia y las sociedades en las que operan. Este ciclo solo se romper谩 cuando reconozcamos como ciudadanos, como sociedades y, de hecho, como civilizaci贸n, que los capitalistas de la vigilancia saben demasiado para merecer la libertad que piden.

