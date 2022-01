–

El campo de concentración del Estadio

de Vallecas

Juan Jiménez Mancha | Vallecasweb

El Estadio de Vallecas, feudo del Rayo

Vallecano desde los años cincuenta del siglo XX, fue durante el mes de abril de

1939 uno de los cerca de 300 campos de concentración que la dictadura

franquista creó para mantener encerradas en unas condiciones infrahumanas, al

margen de normas internacionales sobre prisioneros y extrajudicialmente, a un

total de, al menos, 700.000 personas que habían perdido la Guerra Civil.

Vallecas vivió durante el mes de abril

de 1939 uno de los periodos más tristes y humillantes de su historia. El 1 de

abril, tras ganar la Guerra Civil las tropas franquistas, el Estadio de

Vallecas, o Stadium de Vallecas, como todavía se le conocía, era transformado

en un campo de concentración. No importaba el abandono de las armas; la llegada

de la paz. La represión hacia los vencidos era atroz. La mayoría de los campos

de concentración franquistas, establecidos en lugares tan dispares como

monasterios, conventos, castillos, fábricas, escuelas, almacenes, plazas de

toros, estadios de fútbol o levantados en el campo gracias a la construcción de

barracones, desparecieron a lo largo de 1939, aunque alguno duró hasta 1947 ó

1948. El Estadio de Vallecas funcionó como campo de concentración más o menos

medio mes.

Como sardinas en lata, miles de

vallecanos y madrileños fueron hacinados en unas instalaciones que apenas

contaban con aseos y lugares para la higiene, y menos para ellos, ni con

lugares para protegerse del frío y la lluvia, y donde lo mejor que se podía

hacer, y casi lo único, era permanecer en la posición para no perder el sitio.

El 4 de abril había en su interior 9.500 personas, tal y como afirma Carlos

Hernández de Miguel en su libro ‘Los campos de concentración de Franco:

sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas’ (Ediciones B, 2019).

Custodiaba el recinto el I Cuerpo del Ejército. En uno de sus estadillos se

expresa la cifra mencionada. El 1 de abril, según Hernández de Miguel, las

autoridades militares habían difundido un bando que exigía “al personal del

ejército rojo” que se presentara durante la mañana de ese día en el Estadio de

Vallecas.

Lo sufrido en el Estadio de Vallecas

pesa como una losa en la memoria de los vallecanos. Los afectados y sus

familias tuvieron que esperar a la llegada de la democracia para empezar a

exteriorizar lo vivido. El grado de hacinamiento era extremo; no se podían usar

las pocas letrinas del campo; no existían camas ni nada parecido, ni se

facilitaban mantas; apenas daban comida a los prisioneros; y no se adoptaron

medidas sanitarias ni se prestaba servicio de enfermería. Los familiares y

vecinos solidarios aprovechaban la noche para pasar mantas y comida a los

presos, arriesgando sus propias vidas. Se produjeron bastantes muertes. Los

intentos de ayuda a los prisioneros ocasionaron frecuentes incidentes entre los

vallecanos y las fuerzas del orden.

Llovió mucho durante aquellos días. El

frio provocó numerosas pulmonías, y se propagaron enfermedades como el tifus y

la tuberculosis. Los piojos cada vez abundaban más, al tiempo que el calzado se

estropeaba. Los testimonios vallecanos coinciden en señalar que el campo se

transformó en un espantoso lugar.

En el libro de Hernández de Miguel se

recogen unas palabras del vecino de Vallecas Blas Conesa, publicadas en la

revista Interviú del 18 de enero de 1984, donde éste cuenta que llevó mantas y

alimentos a los prisioneros, que introducía a través de las alambradas que

rodeaban al estadio. “El campo duró más de una semana. La lluvia convirtió en

un barrizal el recinto. Enfermedades y fallecimientos estaban a la orden del

día. Tuvieron que abrir las puertas y dejar marchar a los prisioneros, porque

no había comida”.

En la web de la asociación Vallecas

Todo Cultura se puede consultar una ponencia, titulada ‘La II República y la

Guerra Civil en Vallecas (De la euforia a la depresión/represión)’, redactada

por Gabriel Pérez y Alfredo Pérez, que contiene información y testimonios sobre

el campo de concentración de Vallecas. Los autores aseguran que las condiciones

de los campos de concentración eran en general infrahumanas, con hacinamiento,

frío, hambre extrema, enfermedades (parásitos, sarna, tifus…) y humillaciones

de todo tipo; y con malos tratos y ejecuciones de personas. Como en otros

textos sobre el tema, se dice que el campo de concentración del Estadio de

Vallecas duró más de un mes.

En la ponencia aparece el siguiente

testimonio de Matilde, vecina de Vallecas: “Allí [en el Estadio de Vallecas] se

morían como chinches, a la intemperie, con frío, lluvia, pues los pobrecitos,

algunos, venían heridos y no los curaban. Había mucha gente cuya familia era de

aquí y les llevaban algo, pero, qué les iban a llevar, si los de fuera tampoco

tenían nada”.

Los de fuera, además, sentían un enorme

miedo. Los falangistas se hicieron con las calles y sembraron el terror en

Vallecas. Existía una vigilancia exagerada; cualquiera podía ser delatado por

cualquiera. Se depuraban de “rojos” los trabajos, se propinaban palizas

ejemplares a republicanos en lugares públicos, se “visitaban” sus hogares para

atemorizarlos o detenerlos y en las escuelas comenzó a practicarse un

adoctrinamiento inaudito.

Otra vecina, Manoli, evoca en la

ponencia los fusilamientos y las humillaciones a las mujeres en las calles

vallecanas: “Recuerdo cuando decía mi madre: suena otro tiro, otro al hoyo.

También solía decir mi madre que Franco reunía a los presos donde es ahora el

campo de fútbol y sonaban los tiros y otro que mataban. Otra cosa que recuerdo

es que decían que por la calle Peña Prieta a las mujeres les daban aceite de

ricino para que se fuesen haciendo caca por la calle, y las cortaban el pelo al

cero”.

Estadio de Vallecas a punto de

terminarse su construcción, aún con la plaza de toros próxima en pie. Crónica,

22 de diciembre de 1929. (© Foto: HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID /

Vallecasweb.com)Estadio de Vallecas a punto de terminarse su construcción, aún

con la plaza de toros próxima en pie. Crónica, 22 de diciembre de 1929. (©

Foto: HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID / Vallecasweb.com)

Nicolás Sanchez Martín nos ha

proporcionado un valioso testimonio acerca de su padre, Nicolás Sánchez

Sánchez, prisionero en el Estadio de Vallecas. El padre, que se había alistado

en el ejército en 1937 con 15 años, mintiendo sobre su edad, pertenecía a la

99ª Brigada Mixta. Cayó prisionero en Hortaleza, en la defensa del cuartel

instalado en el noviciado de los Padres Paúles, y “de allí le llevaron al campo

de concentración que estaba en el campo del Rayo, en Vallecas, custodiado por

guardas moros. Contaba que el campo de concentración estaba a rebosar de gente

y que les daban una lata de sardinas sin abrir por cada diez personas. Tenían

que organizarse para repartirse la comida y para poder abrir las latas sin

derramar o dañar el contenido. La falta de noticias hizo que la gente se

acercara al campo para saber sí estaban presos sus familiares, y eso propició

que se cayese la valla de la zona donde estaba y en donde se agolpaba gente

tanto dentro como fuera”. Nicolás logró escaparse del campo aprovechando un

descuido de los vigilantes. Cogió la cazadora de cuero que siempre llevaba, que

le había regalado un miembro de las Brigadas Internacionales, y se marchó

andando. “Se agarró a una señora que estaba fuera preguntando por su hijo. Mi

padre vivía en Ventas, en lo que ahora es la M-30, en un barrio que llamaban de

La Bomba. Tardó dos días en llegar desde Vallecas a su casa porque solo se

movía de noche, y se escondía de día”.

No estuvo confinado en el campo de

concentración del estadio el alcalde de Vallecas al llegar la guerra, el

maestro de escuela Amós Acero Pérez, como a veces se ha dicho, pero sí Lorenzo

Díaz Pérez, que era justo el alcalde del pueblo de Amós, Villaseca de la Sagra

(Toledo), y que dejó el recinto el 2 de abril. Amós Acero pasó por los

durísimos campos de concentración alicantinos de Los Almendros y de Albatera

antes de ser trasladado a las cárceles de Madrid y ser fusilado, tras dos

juicios paralelos que aseguraban su condena a muerte, en las famosas tapias del

cementerio del Este, el 16 de mayo de 1941.

Es muy probable que el fútbol tuviese

que ver en el precipitado final del campo de concentración de Vallecas. Los

otros dos estadios principales de Madrid, el Metropolitano y el de Chamartín,

también habían sido convertidos en campos de concentración y no podían ser

utilizados por hallarse muy deteriorados. El régimen franquista quería

recuperar lo antes posible la vida cotidiana, y el fútbol ocupaba un lugar de

honor en el ocio de la época.

El Estadio de Vallecas, inaugurado en

marzo de 1930 como feudo del Racing de Madrid, o de Chamberí, barrio madrileño

al que pertenecía este club, estaba situado a unos 800 metros del inicio de la

actual avenida de la Albufera, es decir, muy cerca de Madrid, así que se

presentaba como una buena opción para reiniciar la práctica oficial del fútbol.

Desaparecido en 1931 el Racing, el Athletic de Madrid, años más tarde Atlético

de Madrid, lo había usado como campo propio hasta la guerra. El 17 de abril de

1939, probablemente tras no ser ya campo de concentración, la prensa informaba

que regresarían los partidos de fútbol a Madrid en breve, al Estadio de

Vallecas. El diario falangista leonés Proa, anunciaba que se había acordado el

arreglo de este estadio para la organización de encuentros a partir del día de

San Isidro.

No obstante, el estreno del fútbol en

la capital (Vallecas era un pueblo independiente, pero la cercanía de Puente de

Vallecas hacía que se viese como un barrio de Madrid) se produjo nada más

empezar el mes de mayo. El 2 de este mes, se celebraba en el Estadio de

Vallecas el primer partido de fútbol tras “la liberación de Madrid”, disputado

por el Aviación Nacional, equipo que se uniría al Athletic de Madrid, y el

Deportivo Alavés, resuelto con empate a un gol. Antes de iniciarse el choque,

la banda militar de la Sexta División de Navarra interpretó el himno nacional,

con todos los jugadores brazo en alto realizando el saludo fascista, y a

continuación se guardó un minuto de silencio por los caídos en la guerra en el

bando nacional. El nombre de Franco estaba presente en las paredes de la valla

del campo.

Anuncio del partido entre Aviación

Nacional y Deportivo Alavés del 2 de mayo de 1939 en el Estadio de Vallecas,

considerado primer encuentro de fútbol en Madrid tras el final de la Guerra

Civil. Hoja del Lunes de Madrid, 1 de mayo de 1939. (© Foto: PRENSA VIRTUAL

HISTÓRICA / Vallecasweb.com)Anuncio del partido entre Aviación Nacional y

Deportivo Alavés del 2 de mayo de 1939 en el Estadio de Vallecas, considerado

primer encuentro de fútbol en Madrid tras el final de la Guerra Civil. Hoja del

Lunes de Madrid, 1 de mayo de 1939. (© Foto: PRENSA VIRTUAL HISTÓRICA /

Vallecasweb.com)

Las formaciones del Aviación Nacional

y el Deportivo Alavés escuchando el himno nacional antes de enfrentarse en el

Estadio de Vallecas el 2 de mayo de 1939. Fotografía tomada de Noticias de

Álava. (© Foto: NOTICIAS DE ÁLAVA)Las formaciones del Aviación Nacional y el

Deportivo Alavés escuchando el himno nacional antes de enfrentarse en el

Estadio de Vallecas el 2 de mayo de 1939. Fotografía tomada de Noticias de

Álava. (© Foto: NOTICIAS DE ÁLAVA)

El Estadio de Vallecas durante el

encuentro Aviación Nacional-Sevilla F.C. celebrado el 5 de junio de 1939, menos

de dos meses después de ser las instalaciones un campo de concentración. La

palabra “Franco” seguía en la zona de la valla que daba a la avenida de la

Albufera. Fotografías de Gerardo Contreras, signaturas 131848. (© Fotos:

ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID / Vallecasweb.com)En estas cuatro

imágenes, el Estadio de Vallecas durante el encuentro Aviación Nacional-Sevilla

F.C. celebrado el 5 de junio de 1939, menos de dos meses después de ser las

instalaciones un campo de concentración. La palabra “Franco” seguía en la zona

de la valla que daba a la avenida de la Albufera. Fotografías de Gerardo

Contreras, signaturas 131848. (© Fotos: ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE

MADRID / Vallecasweb.com)

El Estadio de Vallecas continuó

acogiendo partidos de fútbol. El 4 octubre de 1939, el Athletic de Madrid y el Aviación

Nacional se fusionaban en el Athletic Aviación, desde 1940 Atlético Aviación y

desde 1947 Atlético de Madrid. En las temporadas 1939/40 y 1940/41, con el

Estadio de Vallecas como casa, los rojiblancos lograron las dos primeras ligas

de su historia. El equipo colchonero regresó al Estadio Metropolitano en

febrero de 1943, una vez finalizada su remodelación tras la Guerra Civil.

Los vallecanos callaron durante años.

No está cerrada la herida del campo de concentración del Estadio de Vallecas,

ni mucho menos. Jamás se ha producido un reconocimiento oficial de la gravísima

humillación producida durante aquellos fatídicos días. Es más, decenas de años

después, multitud de españoles están empezando a conocer de verdad lo sucedido

con los campos de concentración y con otras formas de represión franquistas.

Durante la dictadura nada se aclaró por razones obvias, en las primeras décadas

de democracia no convenía para asentar la concordia política, y ahora resulta

que la vergüenza, en el mejor de los casos, fue por igual —dicen unos— en ambos

bandos; no entrándose a enjuiciar la supuesta paz de Franco, obviamente

posterior a la conclusión de la guerra. Así que setenta años después de los

campos de concentración franquistas, continúa oculta la historia del Estadio de

Vallecas.

http://vallecasweb.com/reportajes/item/vallecas-el-campo-de-concentracion-del-estadio-de-vallecas-220116