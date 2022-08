–

EL CAMPO Y SUS MISERIAS EL CAMPO Y SUS MISERIAS […] Tierra , tierra de pinares, tierra de solares, / tierra de ejemplares, el pino pi帽onero ya no da dinero, / aqu铆 los que se forran son todos los ajeros, / trabajamos mas horas que Paquito lechero […]



Tierra de Pinares, Mon贸xido. En la zona de Tierra de Pinares (Segovia norte y Valladolid sur), as铆 como en cualquier comarca rural del estado espa帽ol, la estructura general de la tierra es el resultado de a帽os de liberalismo y caciquismo previos y tras la derrota revolucionaria del movimiento libertario y revolucionario de las primeras d茅cadas del siglo pasado. Hay diferencias entre la mitad sur y la mitad norte, donde se aprecia una diferencia en la tenencia del terreno, dado que en la primera se desarrolla mayoritariamente el latifundismo y en la segunda el minifundismo, lo que se traduce en grandes y peque帽os propietarios respectivamente. Familias cuya previa generaci贸n colaboraba con el franquismo (raz贸n por la que heredaron o compraron dichas tierras) y grandes casas de t铆tulos nobiliarios y gran poder econ贸mico de 铆ndole caciquil. Ello provoc贸 que en el sur se desarrollara de manera m谩s extendida un modo de vida jornalero, de lo m谩s bajo en la escala social pero con gran tendencia a la organizaci贸n insurreccional y m谩s tarde revolucionaria mediante huelgas, motines y ocupaciones de tierras.

La peque帽a propiedad proporcionaba un modo de vida algo m谩s modesto, pero tambi茅n pobre, era un complemento a otras actividades econ贸micas (de tipo comunal por ejemplo) para poder subsistir. Econom铆as familiares de subsistencia que con el tiempo, cuando su posici贸n se mejore y el capital les vuelva empresarios agrarios, gozar谩 de trabajadores temporales y/o fijos como en la actualidad.

La gran propiedad siempre ha mantenido un cierto car谩cter se帽orial (aunque no estrictamente) en donde unas personas trabajan para otras con cierta dependencia y una diferencia de renta abismal.

Como reflejo de la organizaci贸n de la propia sociedad, la estructura y gesti贸n de la tierra reproduce la misma escala de valores y poder entre unas personas y otras. Podr铆amos hablar de los precios de los productos, de los costes de producci贸n para la labor agr铆cola, de los abusos de la cadena de producci贸n alimentaria, de la extensi贸n de la tecnolog铆a, del poder de los intermediarios y las cadenas de distribuci贸n, del sindicalismo agrario de aut贸nomos, de la relaci贸n entre el mundo agr铆cola y el medio natural, de las macrogranjas, de la racionalidad en el uso del agua, de la pantomima de las interprofesionales agroalimentarias, del segundo trasvase del r铆o Cega al acu铆fero de la comarca del Carracillo debido a la sobreexplotaci贸n del regad铆o, de los chanchullos entre las grandes empresas agrarias y de transformaci贸n con la Junta de CyL[1], del verdadero significado de los sellos de garant铆a y calidad alimentaria para repartirse el pastel entre los 5 empresarios de turno gracias al benepl谩cito de sus colegas del gobierno regional, de la transici贸n del campesino al empresario agrario鈥 pero no, en este caso vamos a detenernos en el primer pelda帽o de la pir谩mide de la producci贸n capitalista agroalimentaria en nuestro entorno m谩s cercano (y lejano), el de las personas jornaleras o campesinas que se dec铆a antes, ahora somos peones agr铆colas (en su mayor铆a) con contratos de obra y servicio (en extinci贸n) y/o fijos discontinuos, pero pocos indefinidos dada la gran demanda de mano de obra temporal que se requiere en el mundo agrario, no as铆 en el ganadero. Sobre el contrato de fijo discontinuo en un texto anterior hablamos sobre sus caracter铆sticas fiscales[1].

En nuestra zona (como en tantas otras) el oficio de jornalero/a siempre ha sido muy com煤n en las zonas rurales, ya que el sector primario ha sido el m谩s importante a nivel rural (en esta zona se puede a帽adir el oficio de resinero). Tanto a nivel de paisanas dedicadas al oficio como migraciones interregionales dentro del estado. A principios del siglo pasado fue un sector organizado en sindicatos y muy combativo sobre todo en el sur y levante peninsular (UGT y CNT respectivamente con la filiaci贸n mayoritaria), puesto que en el centro y norte ten铆a m谩s peso el sindicalismo cat贸lico. El primero intent贸 crear puntos de ruptura para materializar las ideas anarquistas y socialistas de colectivizaci贸n de la tierra a trav茅s de huelgas y ocupaciones de tierra, conflictos que chocaban con la represi贸n. En nuestra regi贸n, muchas de las personas encarceladas por el franquismo ten铆an de oficio el de jornalera[2]. El franquismo es el 煤ltimo r茅gimen espa帽ol que reprimi贸 duramente esas pr谩cticas y en la actualidad ya no es as铆 tampoco, no hay organizaci贸n obrera de ning煤n tipo en el sector agr铆cola. La sindicaci贸n brilla por su ausencia dada su gran temporalidad. Es considerado un trabajo duro, precario y mal pagado que ning煤n padre o madre recomienda a su hija o hijo. Ese factor, impide la negociaci贸n de un convenio de sector u otro tipo, pero debemos exigir cualquier medida que redunde en unas mejores condiciones laborales.

Las condiciones laborales fluct煤an mucho, depende del empresario (peque帽o agricultor/a, empresa agraria, grandes sociedades de plantaci贸n y transformaci贸n鈥) para el que trabajes. No es lo mismo la flexibilidad y garant铆as que en algunos casos ofrece una empresa familiar peque帽a a las jornadas inhumanas de grandes empresas agrarias (en el Carracillo tenemos varios ejemplos que todo el mundo conoce). Pero la regulaci贸n laboral es la misma en ambos casos bajo el paraguas del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por Cuenta Ajena. Se puede cotizar por jornadas reales o por meses completos. En el primer caso el salario est谩 sujeto a las horas que se trabajen, sino trabajas no cobras, pero en el segundo caso ser铆a una modalidad de contrato ordinario con sus vacaciones y dem谩s. Para los periodos de actividad establece una base de cotizaci贸n m铆nima en el peor de los casos de 1.166,70 euros/mes. Para los periodos de inactividad establece un tipo de cotizaci贸n opcional del 11,50% sobre su base[3]. Por tanto, debemos exigir que se equiparen las dos f贸rmulas de cotizaci贸n, o que se derogue la cotizaci贸n por jornadas reales puesto que en ella no se contemplan horas extras ni se cobran pluses por festividades y las bajas as铆 no existen, se extingue el contrato o te quedas en casa sin trabajar y sin cobrar. Cierto es que el campo precisa de unos tiempos muy espec铆ficos para realizar las labores, pero la temporalidad tampoco puede ser una excusa para reducir los derechos laborales. No somos aut贸nomos, as铆 que no se nos puede exigir esa parte de autoexplotaci贸n.

Pero una cosa es lo que dice la ley y otra lo que hagamos, por eso las jornadas var铆an, muchas son muy largas y sin apenas tiempo de descanso, solo el justo para no desfallecer. Los salarios son de miseria, desde 4 鈧/h hacia arriba, pero no mucho m谩s, pero cuando la jornada es a destajo el sueldo var铆a en funci贸n de la producci贸n que hagas. As铆 que ni hablemos de trabajar con estas olas de calor sin ning煤n tipo de prevenci贸n, como afirman lxs compa帽erxs que trabajan en los campos de Huelva, a cuyas condiciones habitacionales de mierda (chavolismo), falta de suministros b谩sicos (agua, luz), jornadas extenuantes, trabajos a destajo, muchos en B鈥4] se suman las altas temperaturas con que deben desempe帽ar su trabajo[5]. En nuestro entorno cercano contamos con las situaciones que se dan en la zona del Carracillo y aleda帽os, donde se da el cultivo de multitud de hort铆colas y sobre todo la fresa (cuyo consumo de agua es brutal, lo que ha conllevado problemas de abastecimiento de agua del acu铆fero de dicha zona), donde se dan casos similares entre los trabajadores del campo. En muchos casos viven hacinados en barracones y naves al lado de la empresa hort铆cola de turno (vete a saber c贸mo est谩n, hay cierto hermetismo en el asunto) y en otros casos m谩s extremos viven en campamentos en medio del pinar sin agua corriente y durmiendo al raso o en alguna nave del entorno viviendo a escondidas. Decimos vivir por decir algo, porque a esta pobre gente poco le da el d铆a para vivir.

Actualmente es la poblaci贸n migrante la que soporta estos trabajos, la patronal agraria (grande y peque帽a) se aprovecha de su situaci贸n de necesidad y de su escaso nivel reivindicativo para explotarles hasta las entra帽as. Pues en su precaria situaci贸n vital no buscan otra cosa que ganar dinero para sobrevivir. En algunos casos, la existencia de mafias de tr谩fico de trabajadores es evidente, son los que se encargan de suministrar al empresario el n煤mero de trabajadoras que demanden en los tajos llev谩ndose un tanto por ciento correspondiente. En otros, se han creado empresas de servicios agrarios a modo de ETT (Empresa de Trabajo Temporal), que tiene el mismo funcionamiento s贸lo que es legal. Existen otros m茅todos como los convenios internacionales (Marruecos, Ruman铆a鈥) para traer las personas exactas que se necesitan en un tiempo determinado y cuando terminan vuelven para su tierra, ya no hace falta ni que residan aqu铆.

Cabe decir que la parte femenina migrante es muy alta, sino mayoritaria en estos curros, una tremenda casualidad que se extiende a otros curros similares como el de la limpieza y los cuidados, duros y de baja cualificaci贸n que nadie prefiere realizar si pueden elegir otro mejor.

El ministerio de trabajo del gobierno progre actual prometi贸 acabar con la precariedad en el campo dentro del marco de su novedosa reforma laboral, pero lo 煤nico que ha hecho es intensificar un poco las inspecciones previo aviso claro, (fiel a su estilo de perdona-vidas de los empresarios) con el objetivo de que todas las trabajadoras est茅n dadas de alta en la seguridad social. Ellos a lo suyo, a recaudar y las condiciones laborales les importan un bledo.

En el campo, en la limpieza, en los cuidados, en el transporte, en la hosteler铆a鈥 Es una verg眉enza c贸mo se desarrollan este tipo de trabajos con total impunidad considerados duros y detestados por el espa帽olito de a pi茅 y ver que a nadie le importa. De este modo, al factor de clase, se le suma el de la nacionalidad y el de g茅nero en muchos casos, creando nacionalidades de primera, de segunda, de tercera鈥 lo cual es usado por algunos discursos pol铆ticos rancios tanto de izquierda como de derecha para pedir la regularizaci贸n inmediata de los migrantes dado que hay una falta de mano de obra en muchos sectores, sectores de mierda que nadie quiere cubrir claro, porque unas podemos elegir mientras otros no. Una desfachatez en toda regla hablar de este modo, pues evidencia un puro inter茅s econ贸mico y no una sincera solidaridad entre personas que se apoyan entre s铆. Que el poder adopte estos discursos y los practique no nos sorprende, pero que las personas de abajo que pertenecen a una misma clase (obrera) los defiendan, da cuentas de cu谩n perdida esta la gente gracias al gran poder de des-informaci贸n del estado y el mercado que necesariamente debemos combatir si queremos provocar alg煤n cambio en contra de este mercantilismo de vidas.

Mientras estos curros considerados inferiores pero que en verdad representan la base de la sociedad no se dignifiquen, reflej谩ndose en las condiciones, salario y dem谩s, hasta que no se lleven a cabo los cambios legislativos oportunos, hasta que no les veamos realmente como compa帽eras de clase sin importar su cultura, nacionalidad, g茅nero鈥 la dictadura del capital vence una vez m谩s sobre la clase trabajadora. Hasta que la mierda no nos llegue un d铆a al cuello no nos daremos cuenta de su importancia.

Por ello debemos generar un movimiento organizado activo que luche para lograrlo, atacando a la vez al racismo y la xenofobia que impide un apoyo amplio de la clase obrera, as铆 como presionando a empresarios y gobiernos (regional y nacional) para provocar cambios en su estatus quo que siempre perjudica a las mismas personas. Denunciando estos abusos, se帽alando a los responsables y apoy谩ndonos entre nosotras.

隆NO A LA EXPLOTACI脫N LABORAL, NI EN EL CAMPO NI EN NING脷N SITIO!

隆NATIVA O EXTRANJERA LA MISMA CLASE OBRERA!



Exigimos las siguientes medidas para frenar esta situaci贸n:



1. Salarios m谩s justos.

2. Condiciones de vivienda y abastecimiento dignas.

3. Derogaci贸n de la cotizaci贸n por jornadas reales.

4. 14 pagas anuales.

5. Altas temperaturas como factor de riesgo laboral.

6. M谩ximo 9 h/d铆a de trabajo.

7. Retribuci贸n de horas extras (m铆nimo 50%) y festividades (m铆nimo 70%).

8. Medidas de prevenci贸n e incentivos para TODOS los trabajos que se realizan al aire libre a partir de 30 oC.

9. Descansos dignos.

10. No trabajar a partir de 35 oC.