El l铆der de Green Day, Billie Joe Armstrong, expres贸 el viernes durante el concierto que la banda Green Day di贸 en Londres, que quiere renunciar a la ciudadan铆a de los Estados Unidos despu茅s de que el Tribunal Supremo anulara su hist贸rica decisi贸n de 1973 sobre el caso Roe vs Wade que brindaba garant铆a constitucional al derecho al aborto en el pa铆s del norte.

芦A la mierda Estados Unidos. Voy a renunciar a mi ciudadan铆a. Me voy a la mierda禄, declar贸 antes de comenzar a cantar 芦American Idiot禄 uno de los temas emblem谩ticos de la banda.

芦Hay demasiada puta estupidez en el mundo como para volver a esa puta excusa miserable de pa铆s禄, gritaba mientras sus fan谩ticos seguidores le aplaud铆an. 芦No estoy bromeando. Vais a tener mucho de m铆 en los pr贸ximos d铆as禄, concluy贸.

billie joe鈥檚 statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1

鈥 friendly neighborhood clikkie (@armstr0ngtyler) June 25, 2022