En plena quinta ola de la pandemia y con la incidencia acumulada aumentando, el sistema de citaci贸n para la segunda dosis de la vacuna contra la covid en la Comunidad de Madrid presenta fallos. As铆 lo denuncian algunos madrile帽os, que pasados m谩s de 21 d铆as tras recibir la primera dosis de Pfizer, siguen sin noticias de la segunda cita.

La Comunidad de Madrid alega falta de dosis y pide m谩s al Gobierno. En este sentido, Sanidad ya advirti贸 a las comunidades aut贸nomas que en julio volver铆an a recibir las dosis que se hab铆an repartido en meses anteriores ya que el mes de junio fue excepcional porque se consigui贸 un adelanto de dosis de Pfizer. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calz贸n, afirm贸 este lunes por la tarde que “a d铆a de hoy ninguna comunidad debe tener problemas de stock para administrar segundas dosis en tiempo y forma tal y como recomienda la ficha t茅cnica”.

M.L.G explica a P煤blico que le pusieron la primera dosis de Pfizer el 27 de junio en el Hospital 12 de Octubre. Este domingo, se cumplieron los 21 d铆as y “en vista de que esta semana” no le “llegaba el mensaje”, opt贸 por llamar al tel茅fono habilitado por la Consejer铆a de Sanidad de la regi贸n. “Llamo todos los d铆as y siempre me dicen que no tengo programada una cita”, detalla. “Algo ha tenido que pasar con los datos, porque estamos en un limbo”, afirma.

A Ra煤l Sala la segunda dosis tendr铆an que hab茅rsela administrado la semana pasada. “Cuatro veces he llamado ya. Siempre me cogen los datos, pero ni me pueden dar una cita ni me pueden decir cuando me van a llamar”, dijo.

Este lunes se acerc贸 “al 12 de Octubre, que es donde me han vacunado, y me han dicho que no pueden hacer nada. He ido al ambulatorio que me corresponde, -que tambi茅n vacunan- y me han dicho que hay mucha gente que est谩 pasando lo mismo y no pueden hacer nada”, dijo.

En la misma situaci贸n se encontr贸 Carmen C. P., vecina de Almendrales, que en la noche de este lunes consigui贸 vacunarse con la pauta completa. “A m铆 la segunda dosis me habr铆a correspondido el 16 de julio”, afirm贸. Carmen explic贸 que al acercarse la fecha y ver que no recib铆a el mensaje con la citaci贸n, llam贸 al tel茅fono habilitado por la Comunidad, pero le dijeron que no ten铆a una cita asignada y ten铆a que esperar. Desde el Hospital 12 de Octubre responden a P煤blico que no ponen dosis sin cita previa ya que cuentan con viales dependiendo del n煤mero de citas. Si alg煤n usuario a lo largo del d铆a no se presenta a su cita, puede darse el caso de que se pueda administrar esa dosis sobrante a otro ciudadano sin cita que acuda al centro para aprovecharla, como ha pasado en el caso de Carmen. Se trata de una situaci贸n excepcional.

El pasado s谩bado, alrededor de un centenar de madrile帽os que tendr铆an que haber recibido la segunda dosis de la vacuna acudieron al hospital, lugar al que tuvo que personarse la Polic铆a aunque finalmente no intervino.

Pero no es la primera vez que la Comunidad de Madrid retrasa las segundas dosis. A finales de junio, los estudiantes de Enfermer铆a de la Universidad Aut贸noma de Madrid (UAM) denunciaron que hab铆an pasado m谩s de 40 d铆as desde que recibieron la primera dosis de Moderna. Seg煤n los testimonios de varios alumnos, los que no estaban empadronados en la Comunidad de Madrid no aparec铆an en los listados.

Este lunes, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido a los ciudadanos en su intervenci贸n en el Nueva Econom铆a Forum “un poco de paciencia”. “Citamos 24 o 48 horas antes de tener la vacuna disponible para esa cita. En algunas no se hace estrictamente a los 21 d铆as [de la primera dosis]”, a帽ade. Adem谩s, detalla que en ocasiones puede haber un “retraso” de la segunda “avalado por la ficha t茅cnica”. Seg煤n ha podido saber P煤blico por fuentes de Sanidad, se est谩n registrando retrasos de cuatro d铆as a una semana en varios puntos de vacunaci贸n y todo apunta a que la situaci贸n seguir谩 as铆 durante este mes.

“Estamos dentro de lo que dice la Agencia Europea del Medicamento. Podr铆amos extenderlo hasta 42 d铆as, pero el objetivo es hacerlo lo m谩s cercano posible al d铆a 21″, detalla. Adem谩s, Ruiz Escudero, puntualiza que “en julio estamos recibiendo la mitad de las vacunas recibidas en junio”. “Recibimos menos vacunas de las necesarias para cumplir con los objetivos. Para avanzar en la inmunizaci贸n y controlar la pandemia, hemos de insistir en la vacunaci贸n, pero hay que tener m谩s vacunas”, insiste el consejero a trav茅s de un mensaje en Twitter.

En este sentido, Ruiz Escudero afirma que en la Comunidad hay almacenadas sin administrar unas 700.000 vacunas, de las que 193.000 son de Pfizer (160.000 asignadas para las segundas dosis); 281.000 de AztraZeneca (de las que se devolver谩n 200.000); 82.190 de Moderna y 191.000 de Janssen.

La semana pasada, la Comunidad de Madrid dej贸 de dar citas para la primera dosis de Pfizer en todos los puntos de vacunaci贸n de la regi贸n, alegando falta de dosis.

