Tras la conmoci贸n del Covid retorna la m煤sica del 芦business as usual禄 en una normalidad tan aparente que para diferenciarla de la anterior se le llama eufem铆sticamente 芦nueva normalidad禄. Nueva, pese a que persiste el desorden clim谩tico, el crecimiento de las desigualdades sociales, la expansi贸n de los niveles de endeudamiento, la automatizaci贸n del trabajo, el impulso de la Inteligencia Artificial, y el avance del capitalismo cognitivo, adem谩s del ritmo de agotamiento de las fuentes de energ铆a, etc. Es decir; la nueva normalidad es la persistencia de la anormalidad habitual.

As铆 pues, la nueva normalidad se sostiene tanto sobre la fe tecnol贸gica,

como sobre el dopaje monetario de los mercados a los dos lados del Atl谩ntico.

Dopaje que recibe el pomposo nombre de fondos 芦next generation禄 en

la Uni贸n Europea y el gran 芦Plan de Recuperaci贸n禄 de Biden en

EE.UU. En ambos casos el sostenimiento del sistema privado 鈥搈谩s all谩 del

cl谩sico neoliberal de la competitividad y de la libertad de mercado sin

intervenci贸n estatal鈥, se fundamenta en la financiaci贸n p煤blica de las grandes

corporaciones y en el mantenimiento de la rentabilidad 贸ptima del capital

inversor. Si bien parece contradictorio, lo cierto es que en el mundo real no

hay alternativa.

El delirio neoliberal

Si usted es de los que piensan que el neoliberalismo es la fase m谩s

avanzada del capitalismo, no se asuste; es normal, pues se trata es una

afirmaci贸n que muchos pueden compartir sin entrar en m谩s detalle. La

anormalidad surge justo en el intento de definir en qu茅 consiste cada cosa.

Algunos expertos en la materia piensan que el capitalismo tiene que ver con el

mundo bipolar organizado bajo la tensi贸n capital鈥損atrimonio, mientras que otros

especialistas, m谩s filantr贸picos, son de la opini贸n de que el neoliberalismo

tiene que ver con la l贸gica que justifica la acumulaci贸n de capital en el mundo

capitalista.

Sea como fuere existe tambi茅n la idea extendida de que el neoliberalismo

constituye una doctrina de pol铆tica econ贸mica fundamentada en la excelencia de

la competitividad por encima de ideas caducas como la igualdad, la justicia

basada en la equidad, o la solidaridad. As铆, entre los m谩s acad茅micos el

neoliberalismo se define, m谩s bien, como una forma de pensamiento pragm谩tico

incongruente, de n煤cleo egoc茅ntrico, que resurge en las primeras d茅cadas del

siglo XX en la Europa de entreguerras como revisi贸n del fracasado 芦laissez

faire禄 del liberalismo del siglo XIX. Revisi贸n que se efect煤a frente

al avance de los distintos colectivos que revindicaban una democracia de voto

universal, la extensi贸n de los derechos y un empoderamiento de los trabajadores.

Desde entonces el neoliberalismo presenta diferentes variantes y capas

hist贸ricas hasta convertirse en un concepto poli茅drico dif铆cil de concretar.

Desde una perspectiva hist贸rica el neoliberalismo recibe un primer impulso

importante en la Alemania autoritaria de principios del siglo XX bajo el dueto

del jurista Hans Kelsen y su influyente doctrina del 芦positivismo

jur铆dico禄, y el m谩s reaccionario Carl Schmitt y su

doctrina jur铆dica del 芦derecho amigo禄 y 芦el concepto

de lo pol铆tico禄. Las ideas de ambos no solo sobrevivieron la segunda

guerra mundial, sino que fueron modulando con 茅xito gran parte del pensamiento

pol铆tico y jur铆dico occidental desde la posguerra hasta nuestros d铆as. No

obstante, si el primer impulso tiene alma alemana, el segundo se genera en los

Estados Unidos de los a帽os 60 y 70 del siglo XX como proyecto ideol贸gico y

econ贸mico promovido por el capitalismo corporativo norteamericano que se siente

amenazado (1). Consecuentemente el neoliberalismo puede describirse como un pensamiento

pragm谩tico que funde dos almas del convulso siglo XX; la alemana y la

norteamericana.

El liberalismo del orden, el positivismo jur铆dico y la libertad de la

desigualdad

Bajo la impronta del esp铆ritu alem谩n 鈥搚 antes del denominado 芦Coloquio

Walter Lippmann禄 en 1938 y de la constituci贸n de la Sociedad

Mont Peler铆n en 1947鈥, el n煤cleo econ贸mico del ideario neoliberal se

empieza a cocer en la Escuela de Friburgo, en la Alemania de los a帽os 30 del

siglo XX. El conjunto de ideas se agrup贸 entonces bajo la denominaci贸n de 芦ordoliberalismo禄; o

lo que es lo mismo; 芦liberalismo del orden禄. Un 芦orden禄 que

se distingue por detestar la democracia al considerarse incompatible con las

din谩micas del mercado y la libre expansi贸n del capitalismo.

Pronto se vio que el 芦liberalismo del orden禄 no es posible

sin el positivismo jur铆dico que desecha el concepto de justicia social basado

en la equidad para sustituirlo por el m谩s funcional de una sociedad regulada

por reglas. De esta forma se hace desaparecer del debate pol铆tico y acad茅mico

la l贸gica de los equilibrios arm贸nicos en un conjunto social integrador, en

favor del principio de competitividad entre individuos y de la libertad de

mercado. Aqu铆 no hay reparto equitativo porque no se reconoce la riqueza com煤n,

y las ganancias son solo atributo del capital.

Ni siquiera el planeta es patrimonio com煤n de la humanidad, y el ejemplo

m谩s delirante de esta parad贸jica realidad lo constituye la explotaci贸n de los

combustibles f贸siles en la doble vertiente de su extracci贸n del subsuelo, como

en la vertiente de su enorme responsabilidad destructora del bien com煤n que

constituye el medioambiente. Ni el Derecho tiene una concepci贸n ecol贸gica o

medioambiental, ni ninguna contabilidad capitalista repercute en su cuenta de

resultados las consecuencias negativas de su producci贸n en el medio ambiente

f铆sico y social. S贸lo China acaba de limitar el desarrollo de su potente

industria de videojuegos bajo el convencimiento de que 芦ninguna

industria puede desarrollarse de forma que destruya una generaci贸n禄. (2)

En el capitalismo, la realidad se reduce a lo que se conoce como la

econom铆a de goteo que establece, de facto, la estructura jer谩rquica de la

sociedad capitalista. La riqueza pierde entonces su car谩cter de capital social

que solo puede generarse de manera colectiva para transferirse como derecho

privado en forma de patrimonio y capital. Napole贸n no solo dilapid贸 el sue帽o

revolucionario de 芦Libert茅, 脡galit茅, Fraternit茅禄 con el art.

544 de su c贸digo de 1804 por el que establec铆a la propiedad privada como

derecho absoluto natural, sino que tambi茅n facilit贸 la l贸gica ordoliberal

alemana de una 芦libertad禄 fundamentada en la desigualdad.

Una idea que se desarrolla con fuerza en la segunda mitad del siglo XX bajo

la impronta pragm谩tica del esp铆ritu corporativo norteamericano en respuesta

tanto al avance del keynesianismo en la Europa de la posguerra, como en contra

del despertar de los movimientos sociales con la oleada de huelgas y

reivindicaciones de las d茅cadas de los a帽os 60 y 70. No obstante David Harvey

(3) destaca, en este sentido, el gran papel decisivo que, en la promoci贸n

global de las ideas neoliberales, desempe帽an los grandes capitales corporativos

que no solo financian las campa帽as electorales de los pol铆ticos

norteamericanos, sino que tambi茅n marcan la agenda pol铆tica y legislativa del

pa铆s m谩s influyente del planeta desde la perspectiva econ贸mica y militar.

La democracia de los desiguales y el derecho amigo

As铆 pues, la denominada 芦democracia liberal禄 conforma hoy

el ox铆moron de 芦la democracia de los desiguales禄 donde la

equidad se reduce a puro formalismo y la armon铆a social es un sue帽o irracional.

Sin embargo, en la democracia liberal las reglas son la clave del sistema

capitalista pues, a duras penas, responden al inter茅s com煤n, sino que, mediante

el mecanismo de las mayor铆as, el poder legislativo sigue, en lo fundamental, la

l贸gica de los intereses de las 茅lites en una sutil variante del 芦derecho

amigo禄.

Se trata del secreto, a voces, mejor guardado del siglo XX, pese a que la

jurisprudencia del derecho positivo est谩 plagada de numerosos ejemplos de esta

praxis en todas las ramas del derecho 鈥搕anto en Espa帽a como en el resto de

pa铆ses occidentales鈥, solo var铆a la intensidad y la forma. Un positivismo que

con la globalizaci贸n ha transferido, de facto, el poder legislativo nacional a

la soberan铆a de los grandes fondos de inversi贸n internacionales mediante la

din谩mica de los numerosos tratados internacionales que aseguran los intereses

globalizados de las grandes corporaciones econ贸micas (4). No obstante, el

ejemplo m谩s lacerante de esta realidad es la modificaci贸n expr茅s en 2011 del

art. 135 de la Constituci贸n Espa帽ola para proteger los intereses de la banca alemana

y europea.

En todo occidente los grandes inversores no solo controlan la econom铆a,

sino tambi茅n el orden jur铆dico. O lo que es lo mismo; la soberan铆a del inversor

corporativo triunfa sobre la soberan铆a nacional. Consecuentemente, la

justicia 芦positiva禄, fundamentada en reglas, est谩 tambi茅n

urbanizada con gran diversidad de lagunas y ambig眉edades, a la vez que

embellecida con leyes placebo y otras bromas togadas. Con el neoliberalismo la

justicia asume la funci贸n del cancerbero encargado de asegurar el estatus

quo del capitalismo como 煤nico orden social posible, o lo que es lo

mismo; sin alternativa. No en vano; 芦El derecho no es un simple

complemento, como consideran algunos, sino el n煤cleo mismo de la riqueza禄 (5).

Consecuentemente no es, pues, la econom铆a; es el derecho lo que conforma el

n煤cleo eficiente de la doctrina neoliberal. Si bien 芦resulta cuando

menos parad贸jico que, siendo el capital la piedra angular de nuestro sistema,

desconocemos las caracter铆sticas m谩s b谩sicas que permiten y promueven tal

acumulaci贸n de riqueza y de desigualdad禄 (6).

El laboratorio neoliberal de la Uni贸n Europea para sost茅n del capital

Es por esta raz贸n que en el marco de la denominada 芦guerra fr铆a禄 entre

capitalismo y comunismo, el ideario liberal asume el estandarte de guerra

ideol贸gica contra toda clase de valores colectivos, cobr谩ndose su primera

v铆ctima en la socialdemocracia europea. As铆, pues, la l贸gica neoliberal se

imbrica en instituciones y gobiernos como un credo antikeynesiano; o lo que es

lo mismo; una doctrina favorable a las restricciones tanto a la acci贸n del

Estado 鈥揳 la que tildan de intervencionismo鈥, como al alcance de la democracia

mediante la austeridad en el gasto p煤blico; o ajuste presupuestario. Y todo en

favor del orden competitivo del mercado y la protecci贸n de la sociedad de los

empresarios (7). En la misma l铆nea, un reciente libro de Thomas Biebricher

publicado por la Universidad norteamericana de Stanford se帽ala a la Uni贸n

Europea como el laboratorio m谩s avanzado de las formas pol铆ticas neoliberales.

(8)

Sin embargo, Biebricher en su libro sobre 芦Teor铆a Pol铆tica del

Neoliberalismo禄 se帽ala 芦la sorprendente incapacidad del pensamiento

neoliberal para teorizar una pol铆tica de reforma neoliberal, al menos no sin

violar los mismos supuestos que subyacen a sus propios an谩lisis y cr铆ticas de

las deficiencias de la pol铆tica democr谩tica禄 (9).Biebricher

resalta aqu铆 la paradoja general de que el neoliberalismo, si bien carece de

relato coherente, muestra una extraordinaria eficacia en la implantaci贸n de sus

ideas urbi et orbe.

Quiz谩s la virtud principal de esa eficacia desarrollada en los 煤ltimos

decenios del siglo XX sea la de haber transformado el cl谩sico eslogan de

Margaret Thatcher 芦There is no alternative禄 (No hay

Alternativa), en materia de fe en el siglo XXI. Fe que deviene incomprensible a

la luz de las crisis econ贸micas, por cuanto 茅stas muestran di谩fanamente la

incongruencia de que, lejos de ser antiestatales, los neoliberales ven el

Estado como el instrumento de garant铆a para la defensa a ultranza del orden

capitalista; y no tienen reparo alguno en el desarrollo de generosas pol铆ticas

monetarias para sost茅n del capital financiero y accionarial cada vez que el

sistema capitalista colapsa. No importa la enorme masa de damnificados y perdedores

que, en proporciones desconcertantes, causan las crisis. Lo realmente

parad贸jico es que es entonces cuando los intereses del capital se elevan

p煤blicamente a inter茅s general, transformando la deuda privada en deuda

p煤blica, para que las 茅lites sigan haciendo caja con la bendici贸n de los Bancos

Centrales. Ciertamente 隆No hay alternativa!鈥 隆隆隆para el

capital!!!

El socialismo neoliberal de la realidad compartida

Quiz谩s una explicaci贸n a este fen贸meno social de subordinaci贸n masiva a la

doctrina neoliberal se encuentre en el hecho de que frente al empuje neoliberal

en la crisis del petr贸leo del a帽o 1973 鈥搎ue puso fin al periodo conocido

como 芦los treinta gloriosos禄, 1945鈥1973, o 芦el boom de la

posguerra禄鈥, la socialdemocracia no supo defender, con eficacia, ni las

ideas keynesianas, ni los equilibrios b谩sicos de un Estado democr谩tico del

bienestar. As铆 mientras Thatcher arrasaba en Inglaterra a los sindicatos del

carb贸n declarando ilegal la huelga de 1984 (10), las socialdemocracias

escandinavas balbuceaban t铆midamente con la democracia econ贸mica incorporando a

los representantes de los trabajadores en los consejos de administraci贸n de las

empresas.

No obstante, el intento no tuvo mayor impacto toda vez que el laborismo

ingl茅s termin贸 sucumbiendo a las principales tesis econ贸micas del

neoliberalismo thatcheriano; 鈥揷ompetitividad y libre mercado鈥, integr谩ndolas en

la conocida como 芦tercera v铆a禄 de Tony Blair (11). Sin

embargo, no deja de sorprender que laboristas y socialdem贸cratas europeos

terminaran aceptando no solo el postulado thatcheriano de que 芦la

sociedad no existe禄, sino que adem谩s se sumaran pasivamente al

programa neoliberal de cambiar el concepto mismo de vida social borrando toda

idea de lo com煤n. Incluso desde el punto de vista jur铆dico hay

constitucionalistas que ven hoy la esfera social como una 芦realidad

compartida禄 entre individuos.

Esa pasividad de la izquierda europea en la tolerancia de la

denominada 芦democracia liberal禄 鈥搇a creaci贸n maestra del

fundamentalismo neoliberal del siglo XXI鈥, hay que conectarla directamente

tanto con las facultades de derecho, como con los propios 贸rganos

parlamentarios legislativos. As铆, la idea de un individualismo mecanicista 鈥搒in

m谩s v铆nculos reconocidos jur铆dicamente que los transaccionales (contratos) y

patrimoniales (propiedades)鈥, es la piedra angular del neoliberalismo que

penetra instituciones, gobiernos y partidos como pauta evidente de sentido

com煤n.

En ning煤n momento la izquierda occidental 鈥揺uropea, norteamericana, o

latinoamericana鈥, ha criticado a fondo los postulados del positivismo jur铆dico,

ni planteado revisi贸n alguna de sus fundamentos en orden a formular un

ordenamiento jur铆dico neutral, alejado de la peregrina visi贸n de la sociedad

como un taller mec谩nico propiedad de la 茅lite. Un ordenamiento, en definitiva,

regido m谩s por un principio de equidad integradora que reconozca la amplia gama

de v铆nculos que rigen la vida en com煤n, y se fundamente, tambi茅n, en el

equilibrio arm贸nico del conjunto social vinculado (12). Y todo sin darle

prioridad alguna a la protecci贸n de los intereses en juego en la competencia

entre desiguales. Consecuentemente, sin poner fin al positivismo jur铆dico es

imposible siquiera modificar el capitalismo. 隆隆隆No hay

alternativa!!!鈥 ni para la sociedad humana, ni para el planeta. (13)

La toxicidad letal del derecho positivo de la desigualdad y la nueva tribu

de j铆baros

No importa cuantas alarmas est茅n ya activadas, ni cuantos informes haya

sobre amenazas de cat谩strofes sociales o naturales. Ni siquiera importa el

descubrimiento de una energ铆a limpia y gratuita. Si nuestro Derecho sigue

defendiendo el imperio de la desigualdad y la primac铆a de la propiedad privada

sobre el inter茅s general, la l贸gica capitalista acabar谩 irremediablemente con

el planeta.

La ficci贸n hist贸rica de la separaci贸n de poderes mantiene vigoroso el juego

trilero de la pol铆tica en el que izquierdas y derechas se alternan en un

profesionalismo de 茅lites del cambio para que todo siga igual. La l贸gica del

mercantilismo liberal lejos de palidecer se refuerza constantemente pese a que

la estructura institucional, y su sistema de gobernanza, carecen de rumbo y

empiezan a mostrar signos preocupantes de deterioro consecuencia de muchos factores.

Entre estos factores destaca su cambio de sentido, una burocratizaci贸n

irracional, una eficacia fluctuante y grandes bolsas de inoperatividad frente a

las graves crisis econ贸micas sanitarias y medioambientales.

En este ambiente t贸xico, el lenguaje pol铆tico desvanece su certeza en una

niebla espesa de jerogl铆ficos sintagm谩ticos y algoritmos ret贸ricos convertida

en el gran teatro de las tragicomedias trileras de conveniencia. En el reparto

de papeles, los medios de comunicaci贸n asumen la funci贸n de ampl铆ar y mantener

densa la niebla como parte fundamental de su negocio convirtiendo las noticias

en una dimensi贸n m谩s del entretenimiento donde el reduccionismo de la realidad

acompa帽a a la jibarizaci贸n de sus seguidores.

La IDA de Madrid y el J煤piter de Francia; il faut s鈥檃dapter

En este orden de cosas se impone la idea de que los derechos sindicales, la

justicia social, los impuestos progresivos, los servicios p煤blicos, etc. son

delirios colectivistas que constituyen rigideces del mercado y que, por tanto,

deben limitarse y preferiblemente eliminarse. Madrid es un ejemplo extremo de

este discurso que en Francia se abre paso bajo la idea de Macron de modernizar

y liberalizar el pa铆s pese a que las fuertes protestas callejeras de los

chalecos amarillos y otros colectivos se oponen continuamente a la ideolog铆a de

la competitividad y el libre mercado.

J煤piter, como Macron gusta llamarse a s铆 mismo, rompi贸 con la izquierda

reformista francesa cuando baj贸 considerablemente los impuestos a los

accionistas e inversores, al mismo tiempo que reduc铆a los derechos sociales,

bajaba las ayudas a la vivienda y recortaba las pensiones. Pero Macron, al

igual que Thatcher, combate tambi茅n a los movimientos sindicales bajo la

convicci贸n de que el capital es la 煤nica verdad real, y toda alternativa al

neoliberalismo la define como 芦populismo禄. Llegados a este

punto, la pregunta vuelve al centro del debate; 驴c贸mo es posible

que poblaciones, asombrosamente mayoritarias, asuman su subordinaci贸n a unas

茅lites tan sorprendentemente minoritarias?

Una respuesta obvia es que a diferencia del 芦pueblo禄, las

茅lites detentan el control hist贸rico de los poderes legislativo y coercitivo;

polic铆a y ej茅rcito. Sin embargo, durante los 煤ltimos 50 a帽os el 茅xito del

neoliberalismo como corriente de pensamiento se ha visto reforzado por la

aceptaci贸n generalizada de su l贸gica por gran parte del mundo, a excepci贸n de

unos pocos pa铆ses, entre los que destaca China. En todo caso, la globalizaci贸n

de esta doctrina se ha efectuado sobre la transferencia de las ideas de Darwin

al campo de la econom铆a competitiva, mezclando las ideas de progreso y

evoluci贸n social con el realismo del capital inversor. As铆, el capitalista

empresario, rico, es considerado como el 芦Big Man禄 con

capacidad para crear empresa, dar trabajo y pagar salarios.

Pero si el capital es la verdad, los flujos de capital

son la realidad. Esta es, al menos una de las tesis que desarrolla Barbara

Stiegler (14) en su ensayo publicado en 2019 芦Il faut s鈥檃dapter禄

(Es necesario adaptarse) (15). Stiegler enfrenta la vieja tesis de

Walter Lippmann sobre un modelo psudodarwiniano que marca la direcci贸n de la

evoluci贸n social en la sociedad del mercado y la competencia. Seg煤n Lippmann el

imaginario de la masa de individuos se encuentra anquilosado en la vieja

sociedad est谩tica que gravita en torno a ideas como la igualdad, la justicia

social o el control de los excesos. Se trata de un imaginario atrasado e

inadecuado porque ignora 芦los flujos禄; ignoran la realidad.

Raz贸n por la que la democracia obstaculiza el progreso y debe ser sustituida

por la regla de los expertos. El razonamiento podr铆a parecer sensato en el

siglo XX, si no se tiene en cuenta el hecho de que son los expertos los que han

llevado al planeta a la comprometida situaci贸n del siglo XXI.

El determinismo evolutivo y

la dictadura de la adaptabilidad

No obstante, la idea de progreso est谩 todav铆a

impregnada en el imaginario occidental de un determinismo evolutivo en la

secuencia de m谩s riqueza, m谩s especializaci贸n, m谩s tecnolog铆a, m谩s divisi贸n del

trabajo, m谩s globalizaci贸n y una vida humana totalmente absorbida por la

din谩mica del mercado y la competencia. Ni siquiera la pandemia del Covid, o las

amenazas del cambio clim谩tico tienen fuerza suficiente para frenar la inercia

de este determinismo evolutivo neoliberal de crecimiento perpetuo.

En su libro Stiegler denuncia lo que denomina 芦la dictadura de la

adaptabilidad禄 a este determinismo evolutivo ya que el principal

problema del neoliberalismo es la exigencia de adaptaci贸n pragm谩tica de los

individuos a los nuevos entornos resultantes de los cambios industriales y

tecnol贸gicos generados por la din谩mica del mercado y su desarrollo tecnol贸gico.

La autora defiende la tesis de que el modelo neoliberal fundamentado en 芦reglas

del juego禄 (16) que organizan las interacciones de los individuos,

requiere algo m谩s que el control legislativo a los efectos de conseguir una

verdadera 芦acci贸n social禄 (17) neoliberal en la l铆nea

evolutiva de producir individuos plenamente adaptados al juego de la

competitividad en los mercados. O lo que es lo mismo; individuos eficazmente

formados y con el m谩ximo grado de productividad. El problema serio es que el

progreso de la desigualdad es cada vez m谩s excluyente generando preocupantes

cifras de individuos plenamente inadaptables.

El ensayo de Stiegler trasciende el an谩lisis de las originarias ideas de

Lippmann y del pragm谩tico John Dewey en el entorno de principios del siglo XX

para mostrar en la segunda d茅cada del siglo XXI que el proyecto neoliberal es

plenamente intervencionista m谩s all谩 del mero ordenamiento jur铆dico, pues

reorienta y estructura los entornos sociales e institucionales a los efectos de

generar las individualidades adecuadas a cada momento tecnol贸gico para la

generaci贸n de beneficios. O lo que es lo mismo: 隆隆隆sin negocio no hay

nada; solo el abismo del vac铆o!!!

El capital es la verdad鈥 constitucional.

El Estado se convierte as铆 en el principal instrumento neoliberal capaz de

reorientar las instituciones en la direcci贸n necesaria. Su aprovechamiento

var铆a seg煤n las caracter铆sticas internas de cada Estado. Si bien es f谩cil

observar que todos los sistemas p煤blicos de formaci贸n est谩n reorientados en la

direcci贸n de la capacitaci贸n laboral. Los sistema p煤blicos sanitarios se

conciben como empresas de servicios bajo l贸gica mercantil antikeynesiana, la

producci贸n de vacunas Covid es solo un ejemplo. La justicia se concibe como un

sistema bunkerizado (soberano), en sus aspectos m谩s relevantes, para servicio y

protecci贸n del estatus quo. El sistema militar, tambi茅n; tan solo

hay que mirar las cuentas de resultados de todas las guerras desde Vietnam

hasta Afganistan, as铆 como los presupuestos astron贸micos de los ministerios de

defensa. Y as铆 sucesivamente con todas las instituciones del Estado. No deviene,

pues, irracional pensar que; 隆隆隆El capital es la verdad!!!

Tan verdad que ya se habla en las facultades de derecho espa帽olas de

la 芦Constituci贸n econ贸mica禄 separada de la 芦Constituci贸n

pol铆tica禄. Reaparece ahora la vieja idea del ordoliberalismo alem谩n que

ve铆a la necesidad de separar el orden pol铆tico del orden econ贸mico. En la

Constituci贸n Espa帽ola de 1978, algunos juristas acostumbran a extraer los

art铆culos que afectan al Derecho Mercantil para agruparlos bajo la denominaci贸n

de 芦Constituci贸n econ贸mica禄. Otros la ampl铆an a帽adiendo

aquellos que afectan al trabajo y al consumo. En cualquier caso el Tribunal

Constitucional reconoce en sentencia de 1982 el concepto de Constituci贸n

Econ贸mica ligado al T铆tulo VII de la Constituci贸n de 1978, (18) donde en su

art. 128.1 se afirma algo tan eufem铆sticamente l铆rico como que; 芦toda la

riqueza del pa铆s en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est谩

subordinada al inter茅s general.禄 Precepto tan cierto como in煤til si

como 芦inter茅s general禄 se entiende el inter茅s del capital. Otra

cosa muy distinta es si el 芦inter茅s general禄 cambia de criterio.

En cualquier caso un reciente art铆culo de mayo 2021

(19) va m谩s all谩 del criterio de independencia de los Bancos Centrales y

defiende 芦la desvinculaci贸n conceptual de las Constituciones econ贸mica

y pol铆tica, lo que implica aceptar una separaci贸n funcional entre el mercado y

la pol铆tica.禄 Seguidamente Daniela Dobre, investigadora predoctoral

de la Universidad de Granada, afirma que; 芦Alcanzar un equilibrio entre el

principio democr谩tico y el mercado libre representa uno de los retos m谩s

importantes del Derecho constitucional en la actualidad.禄 (20) Equilibrio

que la autora fija claramente en el resumen inicial se帽alando 芦鈥dos posibles funciones de la Constituci贸n

econ贸mica, definidas como efectos de la regulaci贸n jur铆dica: la funci贸n

constitutiva (reconocimiento del mercado como herramienta de protecci贸n

de la libertad econ贸mica en sentido estricto) y la funci贸n potenciadora

(garant铆a de la libertad econ贸mica sustantiva y su

armonizaci贸n con el resto de vertientes de la libertad humana).禄

Llegados a este punto, la pregunta vuelve al centro del debate; 驴c贸mo

es posible que poblaciones, asombrosamente mayoritarias, asuman su

subordinaci贸n a unas 茅lites tan sorprendentemente minoritarias? O lo que es lo

mismo; 驴Estamos ya tan adaptados al neoliberalismo que somos las propias masas

de subordinados los que en realidad sostenemos las 茅lites minoritarias?

NOTAS:

(1).- Ver; https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance/ Ver tambi茅n: David Harvey,

Breve historia del neoliberalismo. Akal, 2007.

(2).- Ver; https://www.xataka.com/empresas-y-economia/a-china-nadie-se-le-sube-a-chepa-asi-como-estan-parando-pies-a-sus-gigantes-tecnologia-distracciones?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=recommended6&utm_campaign=20_Aug_2021+Xataka

(3).- Ver; https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance/

(4).- 芦La ofensiva contra la democracia representativa se culmina

con la apuesta por una justicia privatizada en defensa de la constituci贸n

econ贸mica global. Esta nueva legalidad, adem谩s de alterar el procedimiento de

toma de decisiones, precisa tambi茅n de un sistema judicial ad hoc, de parte. De

esta manera, al igual que los acuerdos bilaterales firmados en las 煤ltimas

d茅cadas, ahora todos los tratados de nueva generaci贸n incorporan un cap铆tulo o

hacen expl铆cita referencia a la protecci贸n de las inversiones. Se aboga as铆 por

implantar a escala global una serie de tribunales privados de arbitraje, con

mayor capacidad jur铆dica que la propia justicia p煤blica.禄 Fern谩ndez,

Gonzalo (2018) Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el

capitalismo del siglo XXI, Barcelona: Icaria. P谩g. 108

(5).- Las palabras son de Katharina Pistor, profesora de derecho de la Universidad de Columbia y directora del Center on Global Legal Transformation de la misma instituci贸n, autora del libro The Code of Capital (Princeton University Press, 2019). La cita est谩 extra铆da de la entrevista realizada por Hern谩n Garc茅s publicada el 19 de sep. 2019: https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/concentracion-riqueza-aumento-desigualdad-derecho_132_1351846.html

(6) ibid.

(7).- Ver https://www.jacobinmag.com/2016/06/keynes-roosevelt-fdr-depression-inflation-imf-world-bank/

En todo caso, no hay que perder de vista que la idea

de 芦Estado m铆nimo禄 neoliberal se basa en una visi贸n

instrumentalista del Estado, fundamentada en un poder judicial y un poder

coercitivo 鈥損olic铆a y ej茅rcito鈥, cuya funci贸n principal es la protecci贸n y

defensa de los intereses del capital, mientras que la funci贸n de gobierno e

instituciones se limita a una funci贸n de agencia encargada de las labores de

gesti贸n diaria de las necesidades del mercado.

(8).- Thomas Biebricher, The political theory of neoliberalism. Stanford University

Press, 2018

(9).- T. Biebricher, The political

theory of neoliberalism, p. 31.

(10).- Ver Selina Todd, El pueblo. Auge y declive de la clase

obrera (1910-2010) (Akal, Madrid, 2018).

(11).- https://www.sinpermiso.info/textos/el-pueblode-selina-todd-un-libro-de-historia-para-pensar-hoy-la-clase-obrera

(12).- La idea kantiana de que 芦la libertad de cada uno sea compatible

con la de los dem谩s禄 fundamenta no solo la doctrina positivista de Hans

Kelsen, sino tambi茅n la de John Rawls en su libro de 1993 芦El

liberalismo pol铆tico禄. Rawls traduce la idea kantiana de

compatibilidad en derechos b谩sicos iguales para todos, fijando la idea de

equidad en el formalismo abstracto de la 芦igualdad de oportunidades禄 para

justificar a continuaci贸n las desigualdades mediante lo que denomina 芦principio

de la diferencia禄, que no es otra cosa que la ilusi贸n moral de la econom铆a

de goteo. Es decir: que un mayor beneficio privado resulta justo a condici贸n de

que tambi茅n se beneficien con la ganancia aquellos que obtienen menos. Sin

embargo, inversi贸n y fiscalidad no resuelven el problema fundamental del

capitalismo en su intento de conciliar libertad e igualdad en un contexto

democr谩tico. As铆, la creciente desigualdad inherente al desarrollo del

capitalismo bajo el impulso de las tecnolog铆as, expulsa cada vez m谩s personas

del sistema que dejan de ser sujetos libres, y due帽os de su propia vida, para

convertirse en objetos de carga sin v铆nculo alguno con la sociedad. Incluso

urban铆sticamente los excluidos tienden a compartir realidad en las

ciudades con otros excluidos en zonas muy determinadas, a los efectos

centr铆fugos de que no pueden compartir realidad con los 芦incluidos禄. Y solo a

los efectos de supervivencia hay excluidos que pueden percibir, como derecho,

un subsidio limitado, nunca un v铆nculo de integraci贸n. Otros subsisten de la

caridad contingente.

(13).-

Ver; https://www.eldiario.es/theguardian/Atrevete-dar-muerto-capitalismo-mate_0_892411706.html

(14).-https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbara_Stiegler#S鈥檃dapter,_un_credo_n%C3%A9olib%C3%A9ral

(15).- Barbara

Stiegler, 芦Il faut s鈥檃dapter禄. Sur un nouvel imp茅ratif politique, Paris,

Gallimard, coll. 芦NRF Essais禄, 2019.

(16).- Ibid,

p谩g. 209.

(17).- Ibid,

p谩g. 230.

(18).-

Ver; https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=128&tipo=2

(19).- Ver http://www.revistasmarcialpons.es/revistaderechopublico/article/view/573/580

(20).- Ibid,

apartado 4. Conclusiones.

Blog del autor: https://lacalledecordoba21.blogspot.com/2021/08/fe-y-progreso-en-la-democracia-de-los.html