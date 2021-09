–

Decía Félix Guattari que “la maquinaria capitalista se aferra al funcionamiento de base de los comportamientos perceptivos, sensitivos, afectivos, cognitivos, lingüísticos, etc. cuya parte desterritorializada “invisible” es la más terrible y eficaz. No podemos aceptar las explicaciones teóricas del sometimiento de masas a partir de no se sabe qué triquiñuela ideológica o qué pasión colectiva masoquista. El capitalismo se apodera de los seres humanos desde su interior”

Este capitalismo que conforma -como diría Suely Rolnik-, el inconsciente-colonial-capitalista tiene sus fundamentos de análisis en algunos de los textos más reseñados de Marx. El Fragmento sobre las máquinas o el capítulo VI (inédito) de El Capital son dos de los referentes donde Marx sentó las bases para entender como el capitalismo se expande como si fuese la única verdad del mundo conquistando todas las esferas de la vida.

En esta sesión haremos un enlace entre aquellos textos de Marx y el pensamiento de Deleuze y Guattari como forma de entender los desarrollos y formaciones capitalistas que vivimos desde finales de los años 70.