De parte de La Haine September 23, 2021 68 puntos de vista

Siempre subir, siempre especular.

El capitalismo de la actualidad es meramente especulativo, sus ganancias provienen en un alto porcentaje de la compra de activos y lotes financieros que no tienen ning煤n sustento en productos f铆sicos. Es un capitalismo especulativo donde se compra, se vende y se trocean hipotecas, planes de pensiones o incluso activos o participaciones en la propiedad y venta de productos b谩sicos como los alimentos o la energ铆a.

Esa especulaci贸n lleva a concentrar en menos manos y bajo ning煤n control del poder ejecutivo y legislativo las necesidades b谩sicas. Un proceso especulativo cuyo 煤nico fin es el beneficio econ贸mico, pedirle al propio sistema organizador de todo esto que sea humano y asegure lo mas m铆nimo es pedir un imposible. Solamente asegurar谩 lo mas m铆nimo para conseguir la actual y siguiente generaci贸n de mano de obra, una mano de obra cada vez menor y mas precarizada por cierto.

Todo sube.

El proceso especulativo y la rapi帽a empresarial se han acelerado, necesitan mas rapi帽a para mantener el mismo nivel de beneficios. Ejemplo inequ铆voco de un sistema moribundo, que no muerto, que necesita apretar mas a cada vez mas capas de la sociedad para seguir con su margen de beneficio. Un apriete que cuenta con la complicidad de todos los gobiernos capitalistas del globo, a pesar de discursos baratos diciendo lo contrario y postureos varios.

Una subida generalizada de la energia y la luz, de la cesta de la compra ( encarecida incluso un 40%, de los combustibles, del agua o la nueva burbuja inmobiliaria responden a esa l贸gica: el capitalismo necesita apretarnos mas para seguir manteniendo su margen de beneficios o incluso aumentarlo.

驴 Qu茅 hacemos ?

Propuestas de todo tipo se escuchan en los medios de comunicaci贸n, propuestas que buscan en el mejor de los casos reducir el precio para los consumidores pero siempre sin tocar la parte del pastel que les corresponde a los empresarios y los fondos buitres. Las propuestas de bajada del IVA, los acuerdos con fondos buitres para pagar con dinero p煤blico parte del alquiler, suspender impuestos a la energia,鈥 Responden todos a esa l贸gica de no tocar al empresario y dar la sensaci贸n de plantear soluciones.

La soluci贸n pasa por romper la baraja, por sacar del mercado e impedir la comercializaci贸n y lucro con productos b谩sicos. Sacar la vivienda del juego especulativo, la energ铆a y los alimentos de la rapi帽a empresarial son un primer paso hacia un control y cobertura de las necesidades.驴 Qu茅 esto choca con el sistema y la ley ? Claro. Pero la situaci贸n apremia.

Los desahucios aumentan sin parar ( En Hego Euskal Herria en 1er. semestre de 2021 han aumentado un 95,42% los desahucios ), la energ铆a no se que m谩ximo acaba de tocar y productos b谩sicos como la fruta o la verdura se encarecen sin parar.

驴 C贸mo lo hacemos ?

Dif铆cil pregunta, pero en realidad no lo es. Toca entender y asimilar que las medidas de cortoplacismo pueden solucionar brevemente situaciones muy jodidas pero que no son soluciones reales. Explicar en medio de tanto ruido que el problema final es el sistema actual no es algo tan complicado como parece. La gente no entiende de primeras de revoluciones y tomas del poder, pero si de programas claros y contundentes. No entiende en su gran mayor铆a de romper con el sistema pero si de que la vivienda, la comida y la luz no dependan de ricachones y gobiernos titeres.

Adecuar la forma del mensaje, hacerlo llegar a la gente organizada y la calle. Plantearlo sin miedo y sin muros legales. Hacer la revuelta.

https://ostegunetan.com/2021/09/23/siempre-subir-siempre-especular/