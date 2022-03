El capitalismo es cultura, estúpidos

–

February 28, 2022

El capitalismo es cultura, est煤pidos

Carlos G. Osto

Que un pobre vote para legitimar a un rico, y continuar siendo un pobre, podr铆a pasar por estulticia (algo de verdad existe en esta estimaci贸n), pero nunca habr谩 de cansarse en decir que en el punto de mira se tendr铆a que poner a la educaci贸n, cimentadora de la cultura que esa persona ha estado mamando desde que naci贸.

La ideolog铆a no es pensable sin la incidencia cultural a la que el sujeto se ve sometido desde el nacimiento, entre cuyos aprendizajes no se ense帽a/potencia pensar por s铆 mismo, independencia de la persona no deseable para los poderes establecidos, trabajando estos poderes para que la persona sea un ser mero legitimador de lo establecido.

Los medios de comunicaci贸n, incluidos los supuestamente mas alternativos (incluido este) son responsables directos (al no difundir/bloquear argumentaciones disruptivas con lo establecido) por la exigencia de estar/permanecer/exigir una pertenencia a unos c谩nones decididos por una direcci贸n que impone la l铆nea de, o perfil de lo que publica, imposici贸n que alumbra, y que se resume al final, una vez m谩s, en un posicionamiento de pragmatismo/alineaci贸n pol铆tica partidista, que solo lleva a repetir lo ya dicho, a la lamentaci贸n por lo que es la sociedad, pero, intencionadamente o no, a posibilitar lo ya establecido, y limitar el malestar social enfocando las esperanzas desesperanzadas de las gentes en partidos pol铆ticos que al estar inmersos en el sistema, lo 煤nico que hacen es fortalecerlo con la publicitaci贸n de 鈥渓ogros鈥 que lo humanizan.

Es la informaci贸n/formadora de opini贸n dirigida hacia intereses que pretendiendo supuestamente una contrainformaci贸n (siempre a la zaga) de defensa, que como tal, no lleva nunca la iniciativa, se conforma con ser respuesta in谩nime a lo ya hecho, dejando realmente en manos del Poder, el futuro, ya que la cultura actual dirige este, siendo la situaci贸n todav铆a mas penosa porque la respuesta no llega siquiera a contracultura (siempre marginal y deudora de lo establecido), no llegando a la brillantez cultural de movimientos como el hipismo, o el underground, menos al Beat ligado al jazz y grandes escritores, qued谩ndose solo en quejas perdidas en un oc茅ano de las mismas, que solo forman ondas de desesperaci贸n y frustraci贸n.

La situaci贸n mencionada es posible porque, por desgracia, tanto el dominio de los medios de comunicaci贸n, como la ideolog铆a culturalmente establecida e imperante mayoritariamente en las sociedades, es la peque帽o burguesa, por lo que todos, debemos estar alertas, no acomodarnos, y combatir esta ideolog铆a ya se convierte en 茅tica, en hacer de la persona, con lo que esto supone para toda sociedad, ante lo cual no vale escribir y hacer pol铆tica 鈥渆ntendible鈥, ni recurrir a consignas que no van all谩 de propaganda y promoci贸n del pol铆tico profesional de turno, ya que este tipo de acciones se quedan por dem谩s, en limitarse a citar a otras personas, el lamento por algo por lo que de verdad no se ha potenciado, figurar entre los diletantes (en su segunda acepci贸n) que nunca salieron de los limites de sus aprendizajes peque帽oburgueses, y sus hechos, aunque de forma 鈥渋ntelectual鈥 y promocional, se pretenda otra imagen

Digo peque帽a burgues铆a porque la pretendida y publicitada clase media es una invenci贸n capitalista que solo se explica como la clase (da igual que sea de cuello blanco, o mono de trabajador de industria favorecida por el 鈥渄esarrollo鈥) afecta a lo establecido, de tal forma que en cualquier ratio demosc贸pico todos se identifican (por tanto son) como clase media, con lo que se puede apreciar no solo la estigmatizaci贸n del pobre, sino que sirve para poder explicar el apoyo electoral a las ideas/formas/partidos pol铆ticos m谩s conservadores, m谩s tradicionales, m谩s patriarcales, porque sin esta clase de empobrecidos pobres, educados, ideologizados en el conservadurismo, el nazismo en la Alemania del siglo pasado no hubiera sido posible, as铆 como el fascismo.

El capitalismo es cultura de tal forma que comentaristas serios como Alba Rico hacen contrainformacion diciendo que consignas como 鈥淣o a la Guerra, no a la OTAN鈥 est谩n fuera de realidad y oportunidad por ser 鈥渆slogan hoy solo puede interpretarse o como reg眉eldo de la Guerra Fr铆a o como mera yuxtaposici贸n de males鈥 (Publico 25/02/2022); demasiados gur煤s con mentalidad peque帽o burguesa dirigiendo la formaci贸n de opini贸n en supuestos medios alternativos. Incidiendo en la oportunidad del eslogan, reclamar la oportunidad y visi贸n de futuro de la segunda parte del mismo 鈥淏ases fuera鈥.

Al capitalismo no es posible humanizarlo ni acotarlo; el capitalismo es una sociedad soci贸pata dirigida por psic贸patas, en la que se educa a las gentes en la insolidaridad, el ego铆smo, en la competencia sin m谩s finalidad que la infelicidad del Otro, por lo que no es de extra帽ar que las democracias no lo sean, la libertad se identifique con salir a tomar copas, y los ricos se vayan de excursi贸n al espacio, mientras los pobres mueren de miseria y hambre en tierras que no pueden identificar como suyas, como comunes. Todo esto es posible por la interiorizaci贸n de unos aprendizajes, de una ideolog铆a, de la interiorizaci贸n cultural de la desigualdad por parte de la mayor铆a de la poblaci贸n, realidad esta que no se combate por los medios de comunicaci贸n, fomentadores estos del status quo.