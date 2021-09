–

Imagínate que el grupo

terrorista más amenazante del mundo tuviera en sus manos mortíferos

drones, misiles de crucero, ojivas nucleares, portaaviones y cientos

de bases militares distribuidas por todo el mundo. E imagínate que dicho grupo comenzara a librar guerras, a invadir países y a destruir a cuantos

desobedecieran sus dictados…

En un momento en que

nuestra especie se precipita hacia su propia desaparición,

deberíamos unirnos y trabajar al unísono para evitar el desastre,

pero es tan grande el poder de la propaganda que nos induce a hacer

exactamente lo contrario.

La publicidad hace que

percibamos mal nuestros propios cuerpos y las auténticas fuentes de

satisfacción, lo que conduce a los obsesivos hábitos de consumo

necesarios para hacer girar los engranajes del capitalismo.

Caitlin

Johnston

Traducción del inglés:

Arrezafe

