Los dem贸cratas 鈥渧erdes鈥 olvidan que es un sue帽o insustancial pedir al capital que renuncia a maximizar su rentabilidad. Un capitalismo verde es imposible: no ser铆a rentable

En el discurso pol铆tico contempor谩neo, la ecolog铆a se ha vuelto omnipresente: transici贸n energ茅tica, capitalismo verde, reformismo eco-responsable 鈥 Pero, si b谩sicamente nada cambia, no es por la ceguera de los l铆deres pol铆ticos, es por un asunto de car谩cter estructural: la incompatibilidad entre ecolog铆a y capitalismo.

Inevitable e ilimitado

Calificada como industrial 鈥 y hoy como postindustrial 鈥 la sociedad moderna est谩 formada por empresas, cuyo objetivo es el lucro y el crecimiento. Un investigador puede ser apasionado y un ingeniero puede querer con toda su alma construir represas, pero sus proyectos solo se hacen realidad si est谩 de por medio el inter茅s mercantil de la empresa que los emplea. El objetivo de la empresa siempre ser谩 vender un producto competitivo, acumular ganancias, re-invertirlas para hacer crecer el capital.

鈥淓l desarrollo de la producci贸n capitalista requiere una ampliaci贸n continua del capital colocado en una empresa, y la competencia impone leyes inmanentes de la producci贸n capitalista como leyes coercitivas externas a cada capitalista individual. Estas leyes no le permiten conservar su capital sin aumentarlo, y no puede incrementarlo a menos que se acumule gradualmente. [鈥 Acumular para acumular, producir para producir, tal es la consigna de la econom铆a pol铆tica que proclama la misi贸n hist贸rica del per铆odo burgu茅s鈥 (Marx, El Capital, cap铆tulo XXIV, 搂 3).

La prueba de que vivimos en un mundo capitalista es que la hipertrofia industrial, lejos de ser un fen贸meno aut贸nomo, est谩 sujeta a las exigencias de la revalorizaci贸n del capital. Para que una f谩brica de autom贸viles o una acer铆a siga funcionando debe ser suficientemente rentable, si no, inevitablemente, cierra.

El burgu茅s no tiene derecho a dormirse en los laureles: un capitalismo que no crezca es signo de decadencia. Durante doscientos a帽os, esta megam谩quina se ha renovado peri贸dicamente mediante la autodestrucci贸n 鈥渃reativa鈥 鈥 El destino de las f谩bricas del 鈥渃intur贸n del 贸xido鈥 de EEUU signific贸 casi el fin de la industria en esas regiones. Las t茅cnicas, los sistemas de producci贸n, los sitios de fabricaci贸n fueron reemplazados para hacer frente a la competencia.

Cargado con un inevitable peso material, el capitalismo hoy sue帽a con ser virtual, digitalizado, sin proletarios. Pero los trabajadores siguen siendo imprescindibles para transformar los cientos de millones de toneladas de mineral, madera, acero, cemento, pl谩stico鈥 necesarias para la producci贸n de los millones de artefactos y pantallas del mundo digital.

Las prioridades permanentes de un 鈥渂uen capitalista鈥 son intensificar el trabajo de los proletarios, reducir los costos de producci贸n y, si es necesario, agotar las bases materiales de la producci贸n. Constructor y demoledor incansable, devorador de recursos y siempre contaminador, el capitalismo por definici贸n ignora la sobriedad. Austero o derrochador, el burgu茅s no es necesariamente codicioso, pero siempre est谩 al servicio de la l贸gica del sistema. Para el patr贸n m谩s ben茅volo las buenas intenciones sociales o ambientales son totalmente secundarias, la competencia es la que manda.

芦Crecimiento禄 es el nombre que toma el 芦progreso禄 cuando se aplica a la econom铆a. Desde la m谩quina de vapor de James Watt hasta la electr贸nica de Silicon Valley, la fe en el progreso es esencial para la burgues铆a, pero el 鈥減rogreso鈥 solo se convierte en fuerza material cuando acumula valor. El modo de producci贸n capitalista no s贸lo es un sistema industrial devastador, tambi茅n es reacio a hacerse cargo de sus estragos.

Un mundo de empresas

El mundo en el que vivimos nunca ser谩 manejable como una sola gran empresa. No habr铆a competencia. Una multinacional global es una utop铆a. Bujarin no fue el 煤nico que analiz贸 la hip贸tesis (improbable seg煤n 茅l) de 芦un plan racional desde el punto de vista del capital con una clase capitalista unificada鈥. Cualesquiera que sean los obst谩culos geopol铆ticos 鈥 que en todo caso son insuperables 鈥 la l贸gica del modo de producci贸n capitalista hace que la 芦confianza禄 sea estructuralmente imposible. Qui茅n dice mercado (nacional o global) dice competencia.

Cada empresa es responsable s贸lo de s铆 misma y de su hoja de balance. Funciona como un organismo, con un interior distinto al exterior, pero poroso. Hay inversiones, materias primas, empleados, instalaciones t茅cnicas que producen bienes generadores de dinero. Pero, aunque la empresa est谩 en contacto con la sociedad sus jefes s贸lo son responsables de no perder dinero. Tienen que respetar la legislaci贸n y pagar los impuestos (que normalmente tratan de evitar), pero cumplidas estas dos condiciones, el resto no les concierne: 鈥淣o debo nada al p煤blico鈥 proclam贸 en el siglo XIX J.P. Morgan.

Las empresas habitualmente rechazan los efectos negativos que se producen como consecuencia de su actividad. Para tener en cuenta estas 鈥渆xternalidades negativas鈥, la sociedad capitalista tuvo que empezar a sufrir los da帽os que provoca cada empresa en su entorno. Y ahora se ha vuelto urgente comparar el costo de las inversiones con el costo de las p茅rdidas producidas por el calentamiento global. Pero lo que en realidad busca el sistema es alcanzar un umbral de emisiones de CO2 que 芦econ贸micamente sea 贸ptimo禄.

La burgues铆a no es ni monol铆tica ni ciega, y no carece de ‘think tanks’ que le ayuden a afrontar sus conflictos y contradicciones. Sin embargo, tiene grandes dificultades para actuar de acuerdo con el inter茅s colectivo de su clase. Pese a que medidas dr谩sticas contra cambio el clim谩tico podr铆an beneficiar a toda la burgues铆a, cada empresa es reacia a aumentar sus costos de producci贸n. El beneficio individual (el individuo es ante todo la empresa) y la cooperaci贸n burguesa rara vez van de la mano: por m谩s verde que sea un patr贸n, nunca correr谩 el riesgo de reducir la competitividad de su empresa.

Futuro Oscuro

Para el 2050 se cuadruplicar谩 el volumen de la carga internacional, se duplicar谩 el tr谩fico a茅reo, habr谩 una explosi贸n del turismo, aumentar谩 en un 100% la producci贸n de ropa (a costa del enorme consumo de agua y del uso masivo de pesticidas), crecer谩 la producci贸n de pl谩stico y el 5G consumir谩 m谩s energ铆a 鈥 La tecnolog铆a digital requiere metales transformados, su uso absorbe sobre el 10% de la electricidad mundial y las tecnolog铆as de la informaci贸n contribuyen negativamente al cambio clim谩tico tanto como el transporte a茅reo: 鈥淓n t茅rminos de destrucci贸n, todav铆a no hemos visto nada鈥 nos dice el ec贸logo Philippe Bihouix.

Y como sabemos no ser谩 la crisis de Covid-19 la que revertir谩 esta nociva tendencia. La electro-movilidad amplificar谩 la explotaci贸n de los recursos naturales, y se ha demostrado que la extracci贸n y refinaci贸n de los metales raros requieren procesos altamente contaminantes. Pero, 隆qu茅 importa! el coche de 鈥減etr贸leo o diesel鈥 ya tuvo su 茅poca. El coche el茅ctrico es el pr贸ximo paso de la 芦modernidad禄.

Irlanda afirma que lograr谩 la 鈥渘eutralidad de carbono鈥 en 2050 gracias a los coches el茅ctricos. Pero no nos enga帽emos, todo depende de c贸mo hagamos las cuentas: como las empresas no incluyen las emisiones de gases invernadero durante el proceso de producci贸n, el productor de un auto el茅ctrico est谩 autorizado a decir que su vehicula es ecol贸gico.

Moverse es una necesidad humana y un placer, pero el capitalismo hace de la movilidad una necesidad. Todo debe circular en el trabajo y fuera del trabajo. Movilidad e individualidad significa poder escuchar 鈥渕i鈥 m煤sica en cualquier momento, gracias a un dispositivo port谩til que llevo conmigo. Libertad es conducir un coche personal pese que hay 芦buses con cero emisiones禄.

En cuanto a la durabilidad, la obsolescencia programa forma parte del funcionamiento obligatorio de los objetos, en particular de los electr贸nicos. Y, parad贸jicamente la recuperaci贸n, el compartir, la no propiedad, el reciclaje, los talleres cooperativos, el trueque鈥 son propugnados por personas que generalmente no ven objeciones a la llegada de la 鈥渇ibra鈥.

El 4G est谩 siendo reemplazado por el 5G, esencial para los objetos conectados a la red, la computaci贸n en la nube, las ciudades 芦inteligentes禄. Mientras ya estamos esperando el 6G y quienes critican estos desarrollos lo hacen principalmente por sus efectos sobre la salud y rara vez por su uso: estar conectado a todo y a todos en cualquier momento. Son tecnolog铆as que satisfacen las necesidades del 芦hombre moderno individualista鈥. 驴El resultado?, nadie quiere que los barcos-contenedores reduzcan su actividad transportando cinco o diez veces menos iPhones, Playmobil y Nike.

Aunque la energ铆a solar y e贸lica lleguen a ser m谩s baratas que los combustibles f贸siles, la mayor productividad del capital exige la construcci贸n de centrales nucleares, nuevas infraestructuras de energ铆as f贸siles, oleoductos, carreteras, centrales el茅ctricas de carb贸n, y sobre todo producci贸n de m谩s pl谩stico (el consumo de este producto petroqu铆mico se ha duplicado en los 煤ltimos diez a帽os)

Entre la 鈥渕itigaci贸n鈥 (la esperanza de frenar el calentamiento global) y la adaptaci贸n a un oscuro futuro, el segundo camino tiene prioridad para la clase dominante. La historia del siglo XX, impredecible para Marx, muestra c贸mo las burgues铆as nunca han anticipado el futuro, tanto en sus avances t茅cnicos como en sus cat谩strofes. La guerra de 1914, la crisis de 1929, el nazismo, la guerra de 1939-1945鈥 fueron y siguen siendo atribuidos a escorias del pasado, fracasos, aberraciones. Lo mismo ocurrir谩 con la crisis clim谩tica.

驴Keynesianismo verde?

鈥淪i el capitalismo realmente tom贸 铆mpetu despu茅s de 1980, su victoria no fue lo que se cree habitualmente. Las deficiencias de la d茅cada de 1970 siguen presentes cuarenta a帽os despu茅s enmascaradas por los beneficios de una minor铆a de empresas (monopolios u oligopolios) y del sector financiero鈥 (Esto es lo que dijimos en 2017).

Hoy, en una situaci贸n generalizada de d茅ficit de rentabilidad, las inversiones para la 芦mitigaci贸n禄(suponiendo que se realicen) agravar谩n la crisis y, esto a pesar que una parte de la burgues铆a tendr谩 importantes beneficios. Las sumas en juego ser铆an inconmensurables en relaci贸n con las movilizadas en 2008 para rescatar a los bancos.

鈥淯n bill贸n para el clima鈥, recomiendan Jean Jouzel y Pierre Larrouturou (para evitar el caos clim谩tico y financiero), queriendo demostrar que una pol铆tica verde no solo ser铆a posible, sino socialmente beneficiosa (creaci贸n de un mill贸n empleos) y, con una ventaja adicional, ser铆a bueno para la econom铆a y la competitividad del pa铆s鈥 y de Europa.

Este proyecto 鈥渧erde鈥 trata de otorgar al modo de producci贸n capitalista lo que no es capaz de hacer por s铆 mismo. Pero, tal como van las cosas, en un futuro previsible, no habr谩 keynesianismo verde ni keynesianismo social. No debemos esperar una movilizaci贸n de todos los recursos como lo hizo EEUU despu茅s de Pearl Harbor. En esos a帽os, Roosevelt destino gran parte del presupuesto a la econom铆a armamentista, el estado federal administr贸 desde la producci贸n de aviones hasta las municiones. En menos de un a帽o, la industria se hab铆a reconvertido; Chrysler fabricaba fuselajes; Ford bombarderos, General Motors tanques, etc.

Despu茅s de Pearl Harbor era inaceptable para las grandes empresas de EEUU que los japoneses controlar谩n los recursos econ贸micos y minerales del Pacifico. La amenaza fue precisa y sus consecuencias concretas. Ochenta a帽os despu茅s, el capitalismo estadounidense y europeo no ir谩 a la guerra contra el CO2.

En EEUU, hoy en d铆a, una tendencia del Partido Dem贸crata milita en el llamado 鈥淕reen New Deal鈥. Su programa es que norteam茅rica cuente con una red el茅ctrica que funcione al 100% gracias a las energ铆as renovables en el 2030 . Este 芦nuevo禄 New Deal olvida que se necesit贸 la crisis de 1929 y una ola de huelgas con ocupaciones de f谩bricas para que Roosevelt impusiera ciertas restricciones a la burgues铆a.

Los dem贸cratas 鈥渧erdes鈥 olvidan que es un sue帽o insustancial pedir al capital que renuncia a maximizar su rentabilidad. No se trata de la relaci贸n (negociable) entre salario y beneficio, sino de la base del funcionamiento del modo de producci贸n capitalista. Un capitalismo verde es imposible: no ser铆a rentable. Por tanto, es leg铆timo preguntarse qu茅 鈥渇racciones鈥 de la burgues铆a tienen inter茅s en 鈥渆nverdecer禄 el sistema.

La cuesti贸n es reconocer una verdad del porte de una catedral: el capitalismo seguir谩 da帽ando los equilibrios naturales. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5 o un 10% anual se requiere un esfuerzo colectivo de toda la humanidad, una centralizaci贸n de los poderes de decisi贸n, una econom铆a energ茅tica planificada. Se necesita ir m谩s all谩 del marco nacional y a contramano del capitalismo 芦verde禄.

