El jovent organitzat en aquest espai autogestionat, que va néixer el maig de 2019 tot i que no va arribar a la seva ubicació actual fins al gener de 2020, fa una crida a la solidaritat i convoca una concentració de suport per evitar el desallotjament previst per dilluns 5 de juliol

El Casal Popular Lina Òdena (CPLO), ubicat a un local del carrer Mallorca, 132 del barri barceloní de l’Esquerra de l’Eixample, s’enfronta a un desallotjament imminent. Per aquest motiu, el col·lectiu okupant apel·la a la solidaritat del veïnat per protegir el projecte i convoca a una concentració de suport i un esmorzar popular que tindrà lloc el dilluns 5 de juliol a les 7.30 h del matí davant del mateix espai, coincidint amb la data del primer llançament judicial. El Casal Lina Òdena és un espai autogestionat que ofereix propostes d’oci alternatiu i assequible per a les joves en un barri on els preus s’han multiplicat i algunes veïnes es veuen obligades a marxar.

Mantenir el casal obert al barri ha comportat un llarg camí de batalles judicials, que han acabat amb una sentència a favor de la propietat. Tanmateix, aquesta lluita als jutjats s’ha lliurat amb unes garanties limitades. La gestora del casal no ha pogut defensar-se en el procés civil perquè se li exigia una caució de mil euros per prendre part. És per això que el jovent de l’Esquerra de l’Eixample crida a protegir i preservar aquest punt de trobada i demana al Districte que ofereixi alternatives per l’organització popular.

El 8 de març va tenir lloc la primera vista del judici civil, del qual van ser excloses les persones dinamitzadores perquè no podien assumir el cost de presentar cap al·legació. No poder exercir el dret a la defensa posa de manifest que la justícia no és ni universal ni gratuïta. Sota el paraigua dels desnonaments per dret real inscrit, englobat dins l’article 250.1.7 de la llei d’enjudiciament civil, les empreses immobilià ries poden fer fora els inquilins més vulnerables de manera rà pida i inapel·lable.

Concretament, darrere d’aquest procés s’hi troba la immobilià ria Esgar Puig SL d’Àgata Ylla, propietà ria de més de deu locals al barri amb qui el Casal Popular Lina Òdena demana poder asseure’s a negociar per mantenir l’activitat. “El CPLO posa en escac les dinà miques especulatives de la zona que expulsen les veïnes”, remarquen des de la gestora, que denuncia també la falta d’espais de reunió pels joves.



Què és el Casal Popular Lina Òdena?

El Casal Popular Lina Òdena es va constituir fa gairebé dos anys com un projecte de reapropiació popular d’espais des de l’okupació i l’autogestió, com a única sortida possible davant un model de ciutat on “preval el benefici i el negoci d’uns pocs amb els habitatges, el sòl urbà i les vides de les habitants”, en opinió de les mateixes okupants. L’espai rep el nom d’una militant comunista, referent en la lluita contra el feixisme i nascuda a l’Eixample Esquerre, amb l’objectiu de recordar la importà ncia de preservar la memòria històrica, especialment aquella menystinguda pel patriarcat.

Durant la pandèmia, el CPLO ha estat un actiu indispensable per donar resposta a les problemà tiques del barri desateses per les institucions. Ha estat el punt de recollida i distribució d’aliments per a les famílies de la Xarxa de suport mutu de l’Eixample Esquerre. Alhora, la seva activitat habitual consta de xerrades i projeccions de documentals, classes d’idiomes com el català o l’anglès, classes d’escacs, espai per exposicions, aula d’estudi i biblioteca. Davant del possible tancament, les joves de la gestora tenen una sentència clara: “Triem projectes i teixit de barri enfront de locals buits per l’especulació”.

https://directa.cat/el-casal-popular-lina-odena-sota-amenaca-de-desallotjament-imminent/