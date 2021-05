–

Este domingo, Eva, una de las abogadas que lleva las causa contra el arzobispo de Oviedo, monse帽or Sanz, quien vendi贸 edificios de la asociaci贸n religiosa por valor de m谩s de 12,5 millones de euros, ha sido entrevistada en el programa Salvados por Gonzo.

A las hermanas que est谩n en Madrid las quieren desahuciar porque el arzobispo vendi贸 el edificio en el que viven. En Barcelona tambi茅n se encuentran en un proceso de desahucio que se inici贸 aproximadamente hace unos cinco a帽os. Se ha dictado ya una sentencia de desahucio y est谩n a las puertas del desalojo, es decir, si un juez no lo evita las misioneras y las personas que viven ah铆 acogidas por las hermanas, porque no ten铆an donde vivir, pueden acabar en la calle.

En el a帽o 2009, el Vaticano nombr贸 al arzobispo de Oviedo Comisario Pontificio y Superior de la asociaci贸n Lumet Dei. La Santa Sede lo que hace es acordar la intervenci贸n de una asociaci贸n de fieles. Bloque贸 las cuentas bancarias de la asociaci贸n, cuentas bancarias que estaban nutridas con dinero de donaciones de las hermanas o incluso de personas afines a la asociaci贸n que hab铆an dado dinero para un fin concreto. 芦Al margen de tomar el control y bloquear las cuentas, lo que hicieron fue vender los bienes inmuebles de la asociaci贸n. No todos, los m谩s emblem谩ticos, pero bienes que eran muy importantes y dejaron de pagar y de atender gastos禄, explica la abogada Eva Alcalde.

芦Yo recuerdo un caso de una residencia de ancianos que tienen en Trujillo, en C谩ceres, en los que nos llamaron las hermanas y nos dijeron que les hab铆an dejado de atender los gastos de suministros, de comida, los gastos de seguro de la residencia y cuando se ped铆a que se activasen de nuevo esas cuentas para cubrir esos gastos, el arzobispo respond铆a que ellos mandaban ah铆 y que ellas no ten铆an nada que ver en la asociaci贸n y que ellos hab铆an tomado el control禄,a帽ade la abogada.

No les dejaron nada en las cuentas para poder seguir funcionando y las hermanas tuvieron que pedir donaciones de personas afines y pagar ellas en efectivo las cuentas. Aunque el nombramiento de monse帽or Sanz como Comisario fuese v谩lido no estar铆a habilitado para vender patrimonio o intervenir las cuentas donde est谩 el dinero de las hermanas.

Tal y como explica Alcalde, 芦desde el momento en que ellos procedieron a tomar el control de la asociaci贸n no dieron ning煤n tipo de informaci贸n sobre ni la gesti贸n que hac铆an con el dinero, ni mucho menos que iban a proceder a la venta de los inmuebles y, por lo tanto, tampoco les ofrecieron ning煤n tipo de alternativa禄.

El arzobispo de Oviedo ha conseguido m谩s de 12,5 millones de euros

El arzobispo, respecto a los edificios que ha vendido de la asociaci贸n religiosa, ha conseguido hacerse con algo m谩s de 12,5 millones de euros, un dinero que nadie sabe d贸nde est谩 ni a qu茅 se ha destinado.

芦Desde que tomaron el control de la asociaci贸n con la intervenci贸n y bloquearon las cuentas, las hermanas no tienen ni idea de qu茅 ha pasado ni con el dinero que hab铆a dentro de la asociaci贸n, que no era poco, ni con el dinero de las ventas de los inmuebles. No sabemos si se han ingresado en las cuentas de la asociaci贸n. No sabemos d贸nde est谩. No tenemos ni idea qu茅 ha pasado con el dinero禄, denuncia la joven.

Las monjas de Barcelona llevaron el caso a los tribunales por la sensaci贸n de injusticia y de impotencia. Llegaron incluso a amenazarlas con excomulgarlas, algo que para ellas es lo peor que les puede pasar y que les afect贸 emocionalmente de una manera atroz.

