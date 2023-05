–

De parte de Lobo Suelto May 11, 2023 181 puntos de vista

鈥淎 diferencia de lo que ocurr铆a hace dos a帽os (鈥) podemos respirar un poco m谩s tranquilos y decir, con responsabilidad y esperanza, que hoy es el primer d铆a de un futuro mejor para el pa铆s. Es el primer d铆a de un nuevo comienzo para Chile鈥. Jos茅 Antonio Kast. Discurso de la Victoria. Santiago, 07 de mayo.

Tras las recientes elecciones al Consejo Constitucional, hemos asistido al triunfo abrumador del naciente Partido Republicano (2019). Todo indica que el organismo que redactar谩 la nueva Constituci贸n chilena, ha precipitado un 芦tiempo espartano禄 que viene a defenestrar los partidos de la transici贸n chilena (1990-2019). Una vez que el conglomerado alcanz贸 23 esca帽os con facultad de veto, lo prevalente ser谩 -obviando matices- una legalidad de derechas con vocaci贸n post-pinochetista. Ello se podr铆a plasmar en una 鈥渟ubsidiariedad activa鈥, sin devoci贸n hayekiana, pero sin un ethos de gobernabilidad. Tampoco podemos descartar que, en nuestro mundo gaseoso, el texto constitucional salga del escritorio presidencial con una pluma apretada. Un rictus o una sombra que, en este caso, ser铆a la risa como 鈥渆spasmos del diafragma鈥 que son -vaya teolog铆a- 鈥渆spasmos del alma鈥. Quiz谩, en medio de tanta beatitud y luego de la resaca, vendr谩 un tiempo de enmiendas, e intersticios, que 鈥渕itigar谩鈥 las desdichas kafkianas de Apruebo-Dignidad.

En semanas editadas desde una agenda securitaria (histeria y clamor) por un 芦Estado policial禄 derivamos en la producci贸n de miedos que han capturado la subjetividad del mundo popular y las capas medias. De all铆 que el l铆der del Partido Republicano ha sido enf谩tico en restituir el 芦principio de autoridad禄 ante la agon铆a de instituciones, 茅lites, dinast铆as pol铆ticas y empresarios, sin capacidad de restituir pax social. En un paisaje donde el p谩nico es una tecnolog铆a de gubernamentalidad, Jos茅 Antonio, ha restituido las est茅ticas xen贸fobas, aludiendo a un tiempo reconstructivo. En su discurso con visos de estadista se帽al贸, 鈥recuperaremos Santiago para los chilenos y juntos derrotaremos al narcotr谩fico鈥. Y agreg贸 con tono barroco, 芦no hay nada que celebrar禄

A su vez ha fustigado a los grupos que han corrompido la probidad institucional y el dictum de las tradiciones nacionalistas. En suma, el texto anfibio de Kast cuestiona derechas aliancistas y econom铆as concertacionistas cuando compromete un verbo lum铆nico. Una vez que se esfumaron los fetiches de la revuelta (2019), irrumpi贸 un conservadurismo mitol贸gico que expresa un orden sensorial y f谩ctico -veridicci贸n- donde la Kastizaci贸n deviene en un proyecto gramsciano. Y as铆. se ha colonizado el sentido com煤n, a saber, el taxista, el profesional de capa media, el vendedor minorista, el trabajador despolitizado y la porosidad popular, han suscrito con beatitud al mesianismo conservador.

La promesa refundacional del 芦l铆der禄 de Republicano ha interpelado los estratos de lo popular y nos promete una tierra de expiaciones luego de un tiempo narcotizante donde han primado traves铆as licenciosas. En suma, el narcopoder, las migraciones, los especuladores de la oferta, los mayordomos transicionales y el fraude empresarial, ser铆an parte de consumos fren茅ticos, que carecen de tradiciones, ni familias. Toda la econom铆a de la org铆a, violencia, delincuencia y corrupci贸n, ha migrado hacia un mundo que carece de tomistas. A no dudar, luego de la derrota en el plebiscito de entrada, el 芦progresismo posible禄 -sin espacio pol铆tico- tendr谩 que tolerar los espolonazos de un Kast napole贸nico contra aquel clivaje de acuerdos transicionales -liberalizante- que habr铆a desdibujado las bases doctrinales del Chile Portaliano.

A la saz贸n, una izquierda en su m谩s penosa orfandad hermen茅utica, acorralada y sin promesas, no ha superado la ficci贸n de la supremac铆a 茅tica. Tras el domingo de comicios, la dirigencia pol铆tica y sus empleados cognitivos a煤n susurran con sofismas transformadores, especulan con mandatos populares, y se empecinan en sostener, de modo abstracto-conjetural que el grueso del voto nulo (inflado), responder铆a a un deseo anti-olig谩rquico que puja por un orden post-neoliberal. Tal espejismo supone que la ciudadan铆a sin domicilio electoral -aquella que enjuici贸 al presidente Boric-Font- volver谩 en diciembre (2023) a renovar sus votos democr谩ticos en favor de Apruebo-dignidad. Ante tama帽a audacia cabe preguntarse si tal retorno del electorado cautivo, ser铆a parte, o no, de una disputa hegem贸nica con el monopolio medi谩tico que viraliza los p谩nicos, o bien, nos enfrentaremos a un voto 茅tico-testimonial. Todo indica que luego del 04 de septiembre de 2022, y tras la colosal derrota del domingo 07 de mayo -dos profanaciones sucesivas al Allendismo- el gobierno de Boric-font (que abraz贸 la estrategia Alwynista y el ritual del perd贸n) padecer谩 una incesante agon铆a divorciante. Una tormenta cultural llamada 鈥body positive鈥 ha perpetrado los c贸digos y lenguajes del nuevo realismo. Entonces, al gobierno transformador no le queda m谩s que estetizar su decadencia en el tiempo l煤dico de las porcelanas. En suma, el polo de izquierdas s贸lo tendr铆a su doloroso momento de reconstituci贸n y reagrupamiento una vez que Jos茅 Antonio Kast asuma una eventual presidencia de la Rep煤blica (2026). A poco andar, precozmente, muchos proyectan una especie de 芦Frente Popular禄 en tiempos algor铆tmicos

Dado que el presidente del Partido Republicano ha tenido una destreza felina para imponer una 芦gram谩tica proyectual禄 -un mesianismo conservador- ha pautado el debate de la seguridad. Hoy no es una ficci贸n sugerir que la izquierda, producto de su 芦anorexia imaginal禄, agudice sus concesiones y termin茅 negociando su agon铆a administrativa frente a la agenda hegem贸nica del mundo conservador (Kastizaci贸n).

En suma, 芦familia, orden y autoridad禄 es el lema del Partido Republicano frente a la descomposici贸n org谩nica de las instituciones. Pese a sus complicidades con el bolsonarismo, no podemos agotar el proceso en un 芦pinochetismo monol铆tico禄 -sin fisuras- que pueda ser tildado de mero fascismo, cual golpe de Putsch. La nueva derecha, generosa a la hora de compartir sus goces napole贸nicos, ha sentenciado a las 芦茅lites de curules禄, emplazando a los grupos de poder apostados en oficinas y c铆rculos elitarios. Todo ello supone nuevos 芦pactos culturales禄 y 芦contratos simb贸licos禄, pero en el marco de una ofensiva neoconservadora. La reducci贸n demogr谩fica de la derecha transicional revela de facto la fuerza decisional -茅pica- del eje integrista.

A la luz de los resultados del domingo anterior, Kast representa el fin de la transici贸n chilena y un conservadurismo (re)fundacional. En suma, el l铆der de Republicano impugna la permisividad del pacto transicional, restituyendo la autenticidad del 芦milagro chileno禄. El orden implica volver al mito cincelado en los a帽os 80鈥, bajo las coordenadas del modelo chicago-hacendal (Jaime Guzm谩n) pero obviando la viciada agenda de la gobernabilidad transicional. El sujeto de marras deja offside el paradigma transitol贸gico y su adicci贸n a lo 芦pol铆tico-virol贸gico禄 (鈥淐hile Vamos/RN/PS/PPD y DC鈥).

Ha sonado la 煤ltima trompeta del 煤ltimo jinete y es admisible un neoliberalismo constitucional. No habr谩 segunda modernizaci贸n si el deseo constitucional no se somete a la pasi贸n autoritaria (orden qua orden). Sin duda, la kastizaci贸n de la pol铆tica tiene una dimensi贸n erotizante donde el 芦principio de autoridad禄 provee abundante placer sensorial. Pero aqu铆 tambi茅n irrumpe la parte masoquista del deseo: 驴Todos deseamos un Kast?

A no dudar, qu茅 chileno endeudado, abusado por las instituciones crediticias, o bajo la amenaza de narcos en el vecindario, no reclama a su justo l铆der, a saber, Jos茅 Antonio. Por su parte, un segmento de la izquierda chilena fuera de s铆, dir谩 驴y qu茅 alem谩n endeudado en 1923 con el capitalismo bancario no esperaba su Reich?

Por fin, una somera aproximaci贸n psicoanal铆tica nos dice que aqu铆 es donde v铆ctima y victimario anudan el drama de una relaci贸n masoquista. De otro modo, el masoquista se proyecta en el objeto del sadismo higienizante para re-encontrar placer en su accionar purgador.

Un placer en el dolor del 芦otro禄 que posee un efecto restitutivo. 隆El 芦supery贸禄 hace una promesa de goce al 芦yo禄; debes renunciar a tu placer inmediato y despu茅s tendr谩s m谩s y mejor! Por ello, los angustiados, los endeudados, los depresivos, los bipolares, y todos los vulnerables del mercado laboral, buscan placer en una ret贸rica de la 芦limpieza 茅tnica禄. Limpieza conservadora que hoy reclama estatalidad. Placer que detiene la aniquilaci贸n propia. El Partido Republicano nos alecciona que es necesario el goce de la 芦violencia institucionalizada禄 para legitimar una 芦figura autoritaria禄 frente a imaginarios narcotizantes. De all铆 que irrumpa un Kast, doloroso y gozoso, ante la masificaci贸n del abuso.

Una vez destruidas las leyes del obrar humano aparece el L铆der de nuestra 茅poca. Un Dios s谩dico. Y ya lo sabemos: 芦Sin autoridad no hay modernizaci贸n posible禄.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado