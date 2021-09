–

El primer juicio por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo todav铆a no tiene sentencia firme. En 2009 se conden贸 a los responsables de la desaparici贸n de Floreal 鈥渆l Negrito鈥 Avellaneda, el ni帽o de 15 a帽os, militante del Partido Comunista y secuestrado en su domicilio junto a su madre, Iris Pereyra. Despu茅s de una serie de apelaciones el caso lleg贸 a la Corte Suprema de Justicia, que intent贸 beneficiar a los genocidas con la ley del 2脳1. Ocho a帽os despu茅s, devolvi贸 el expediente a la C谩mara de Casaci贸n.

El caso de Floreal Avellaneda es emblem谩tico. Se trata de uno de los primeros casos conocidos de los Vuelos de la Muerte. Rodolfo Walsh, en la m铆tica Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, denunci贸 las torturas que sufri贸 el Negrito y que su cuerpo fue encontrado en la costa de Uruguay. Pese a eso, contin煤a desaparecido. En di谩logo con Oral y P煤blico, Iris Pereyra de Avellaneda, su madre tambi茅n secuestrada en el mismo operativo, dijo: 鈥淓n la Corte Suprema se burlan de nosotros鈥, en referencia a la reciente decisi贸n de mantener el expediente sin sentencia firme. 鈥淒espu茅s de ocho a帽os encajonaron la causa en la Corte y ahora la mandan a Casaci贸n; es una burla. No nos respetan a nosotros, los sobrevivientes, el dolor que uno siente por la p茅rdida de un hijo鈥, se帽al贸.

Sucede que 3 de los acusados recibieron penas bajas y las querellas apelaron. Se trata de los represores Alberto Aneto, Ra煤l Harsich y C茅sar Fragni. 鈥淣o est谩bamos de acuerdo con las condenas, y no quedaron firmes y quedaron sueltos鈥, detall贸. El caso lleg贸 a la Corte Suprema y ah铆 qued贸 hasta que lo devolvi贸 a Casaci贸n.

鈥淟os genocidas se est谩n muriendo. Los testigos ya estamos grandes, seguimos perdiendo tiempo, que te llaman a declarar. Yo declar茅 ocho veces. Entonces no puede ser esto, por eso vamos a exigir que pongan las barbas en remojo y que los metan presos鈥, exigi贸.

15 de abril de 1976

Iris relat贸 su secuestro y el de su hijo como si no hubieran pasado 45 a帽os, con la entereza de quien lucha, milita y persigue justicia. 鈥淓n el 76 fueron tan siniestros los casos. Lo que pas贸 con tanta desaparici贸n de gente y el caso nuestro que fue a los pocos d铆as, el 15 de abril鈥, arranc贸. 鈥淛usto al mes del secuestro nuestro, que El Negrito cumpl铆a los 16 a帽os, aparece en los vuelos de la muerte. Yo estaba presa todav铆a, porque yo me com铆 m谩s de tres a帽os en distintas c谩rceles, y reci茅n me entero cuando salgo que El Negrito hab铆a sido asesinado y tirado en los vuelos de la muerte鈥, record贸.

Madre e hijo fueron torturados en Campo de Mayo. Iris piensa que se llevaron a ellos dos porque no se pudieron llevar a Floreal, el padre del Negrito, que se escap贸 por los techos de la casa. El cuerpo del Negrito apareci贸 en las costas uruguayas junto al de otras nueve personas, en bolsas negras. Se lo reconoci贸 por un tatuaje con sus iniciales. 鈥淟a FA y un coraz贸n en el brazo, igual que su pap谩鈥, grafic贸 Iris.

鈥淚maginate cuando salgo en libertad y me entero de todo esto. Mi desesperaci贸n de saber el porqu茅, d贸nde est谩n, pero est谩bamos con el golpe militar. Hasta el 83 que vino la democracia, reci茅n pudimos movilizarnos un poco, viajamos al Uruguay tres veces. Los jueces se declararon incompetentes鈥, detall贸 Iris. 鈥淐uando salgo en libertad para m铆 fue una desesperaci贸n. Han pasado 45 a帽os y no sabemos que pas贸 con el cad谩ver鈥, agreg贸.

Iris cont贸 que solo tiene del Negrito unas fotos escalofriantes, que un fot贸grafo tom贸 de casualidad paseando por la playa: 鈥淵 de ah铆, como apareci贸, desapareci贸. No se sabe si fue a fosa com煤n o lo enterraron en alg煤n lado. Por eso exigimos que nos abran los archivos para saber qu茅 pas贸 con nuestra gente鈥.

Las empresas

Iris Pereyra tambi茅n exige a la Justicia que se juzgue a los empresarios que fueron parte del genocidio. 鈥淨ueremos hacer juicio a las empresas鈥 que ten铆an v铆nculo directo con el Ej茅rcito Argentino que comandaba el Centro Clandestino de Detenci贸n Tortura y Exterminio El Campito, montado en Campo de Mayo. 鈥淰arios militares estuvieron en Tensa. Imaginate si nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que esta gente que se enriqueci贸 en forma, a costilla de nosotros, los secuestrados. Eso no se puede perdonar鈥, dijo. En Tensa trabajaba Floreal padre.

Por 煤ltimo, Pereyra de Avellaneda sostuvo que el camino para revertir la impunidad y lograr algo de justicia es el mismo de siempre: 鈥淣osotros queremos hacer una movilizaci贸n porque la lucha se gana en las calles, no queda otra. Nosotros lo que queremos es eso鈥.

