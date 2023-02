–

Art铆culo original escrito por Lucrezia Tiberio y publicado en Valigia Blue:

El caso del anarquista Cospito, condenado en r茅gimen 41bis, y la necesaria reflexi贸n sobre nuestro sistema penitenciario

La reciente noticia de la detenci贸n del capo de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ha abierto nuevamente el debate sobre la c谩rcel dura *[carcere duro: expresi贸n usada en el lenguaje com煤n para definir las condiciones carcelaria m谩s duras de lo convencional que se aplica para el cumplimento de las penas previstas por unos determinados tipo de delito, introducido para delitos relacionados con la lucha armada 鈥 similar al r茅gimen FIES aplicado en el estado espa帽ol 鈥 y utilizado tambi茅n para cumplir condenas por asociaci贸n mafiosa NDT], la cadena perpetua y en general, sobre la funci贸n de la pena en nuestro pa铆s. La primera ministra Giorgia Meloni, en los d铆as siguientes a la detenci贸n del capo, declar贸 (min. 4鈥56禄 del audio) que Matteo Messina Denaro 芦ir谩 a c谩rcel dura porque esa instituci贸n sigue existiendo gracias a este gobierno禄, confundiendo el r茅gimen penitenciario previsto por el art铆culo 41-bis, sobre el que el Gobierno no ha tomado ninguna medida, con el art铆culo 4-bis que regula la cadena perpetua, y en el que s铆 se han realizado modificaciones parciales, a ra铆z de un complejo asunto jurisprudencial. De esa manera, las declaraciones de Meloni han creado a煤n m谩s confusi贸n en un tema delicado, que ya de por si -y a menudo- se suele tratar de manera imprecisa en el debate pol铆tico.

Otro caso que ha vuelto a poner bajo los focos la legitimidad de estos institutos jur铆dicos es el de Alfredo Cospito, el anarquista actualmente recluido en la c谩rcel de m谩xima seguridad de Bancali, Cerde帽a. Nacido en Pescara en 1967, adem谩s de una condena de 16 a帽os y 6 meses por herir en 2012 al Directivo de Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, fue condenado en primer y segundo grado, al ser reconocido autor material de la explosi贸n de dos paquetes bomba de bajo potencial la noche del 2 y 3 de junio de 2006 en las inmediaciones de la Escuela para Cadetes Carabinieri de Fossano (Cuneo). Los hechos remontan al juicio Scripta Manent, llevado a cabo por la fiscal铆a de Tur铆n, que desemboc贸 en un macro-juicio contra los militantes de la Federazione Anarchica Informale (Federaci贸n Anarquista Informal), de la que Cospito, seg煤n las acusaciones, era 芦jefe y organizador de una asociaci贸n con finalidades de terrorismo禄. Por estos delitos, Cospito fue condenado en primer y segundo grado a 20 a帽os de reclusi贸n. En julio 2022 la Corte di Cassazione [el 贸rgano judicial correspondiente al Tribunal Supremo del Estado espa帽ol NDT] recalific贸 el delito de 芦masacre contra la seguridad p煤blica禄 a 芦masacre contra la seguridad del Estado禄, hecho delictivo por el cual est谩 previsto el Ergastolo Ostativo [trad: cadena perpetua obstativa, similar a la pena de prisi贸n permanente revisable], es decir: la imposibilidad de disfrutar de los denominados beneficios penitenciarios. Actualmente Alfredo Cospito es la 煤nica persona detenida en r茅gimen de m谩xima seguridad por estos cargos. Adem谩s, a Cospito se le ha aplicado el r茅gimen penitenciario denominado 41bis, m谩s bien conocido como c谩rcel dura, por considerarse que todav铆a puede mantener el contacto con la organizaci贸n subversiva.

Este caso, adem谩s de tener un significado para el mundo anarquista y para la expresi贸n de disenci贸n, ha planteado dos cuestiones importantes sobre el r茅gimen penitenciario duro y sobre la cadena perpetua obstativa que deben mantenerse separadas. En el transcurso del juicio de segundo grado ante el Tribunal de Apelaci贸n de Tur铆n (Corte d鈥檃ssise d鈥檃ppello), la defensa hab铆a pedido a los jueces que revisaran la aplicaci贸n del r茅gimen 41bis, pero la solicitud fue rechazada por el Tribunal de Vigilancia; ahora se ha interrumpido el proceso y se ha remitido la decisi贸n al Tribunal Constitucional, que deber谩 pronunciarse sobre la obstatividad. La norma sobre la que se solicita esta particular intervenci贸n de la Corte es la que impide que se conceda la atenuante del 鈥渉echo de leve entidad鈥 si el imputado es considerado reincidente. Los jueces que acogieron la instancia reconocieron la leve entidad en el atentado imputado al anarquista, considerando adem谩s la ausencia de da帽os o lesiones. A las mismas conclusiones hab铆an llegado por otra parte los fiscales, en los juicios anteriores. Si la Corte Constitucional aceptase las excepciones formuladas por la defensa, la pena podr铆a reducirse a un periodo de entre los 21 y 24 a帽os de prisi贸n.

Cospito, en protesta por su condici贸n carcelaria, ha emprendido una huelga de hambre desde hace m谩s de 108 d铆as manifestando su clara voluntad de seguir ayunando y de rechazar cualquier alimentaci贸n forzada. Concentraciones y protestas contra el r茅gimen del 41bis contin煤an estos d铆as en muchas ciudades, reabriendo as铆 el debate p煤blico sobre el sistema penitenciario en Italia.

Qu茅 es 41bis

El r茅gimen penitenciario previsto en el art铆culo 41 bis es un r茅gimen de detenci贸n que solo puede imponerse en presencia de determinados requisitos y de hecho representa una excepci贸n, o mejor dicho, la suspensi贸n de las reglas del r茅gimen penitenciario normal; el instituto, introducido en el ordenamiento jur铆dico de 1986 para tratar situaciones particularmente graves, fue luego regulado con un decreto ley en 1992 (con el decreto legislativo 8.6.1992, n. 306, convertido en ley 7.8.1992, n. 356), cuando se ampli贸 su aplicabilidad para combatir masacres mafiosas. El c贸digo del sistema penitenciario vigente prev茅 la coexistencia tanto de 芦graves motivos de orden y seguridad p煤blicos禄 como de delitos susceptibles de facilitar 芦asociaciones de tipo mafioso, criminal, terrorista o subversivo禄. El objetivo de este r茅gimen penitenciario es romper todo v铆nculo entre el recluso y la organizaci贸n a la que pertenece.

En concreto, al recluso en r茅gimen de 41bis se le limitan algunas de las facultades previstas para todos los dem谩s presos. Se permite un solo vis-a-vis por mes, exclusivamente con familiares y convivientes; y las reuniones, excepto las que se mantienen con el defensor, se registran siempre. Adem谩s, existe una limitaci贸n de los contactos que el interno puede tener con otros sujetos dentro del centro penitenciario, una fuerte limitaci贸n de los objetos que puede recibir del exterior y el intervalo fuera de la celda puede durar un m谩ximo de dos horas. Por 煤ltimo, y quiz谩s lo m谩s problem谩tico de todo, hay el control sobre la correspondencia entrante y saliente. Sin embargo, seg煤n la lectura de la ley, todos los dem谩s derechos no deber铆an verse afectados, pero de hecho no es as铆, debido a las muy graves deficiencias estructurales de las prisiones en Italia.

Luigi Manconi, periodista, profesor universitario, escritor y presidente de la comisi贸n de derechos humanos del Senado, ha subrayado fuertemente la desprotecci贸n de los presos en r茅gimen 41 bis, en particular sobre el asunto Cospito. De hecho, la hora de aire se limita a 60 minutos pasados 鈥嬧嬄籩n un cub铆culo de paredes muy altas desde donde se ve un trozo de cielo a trav茅s de una rejilla禄. Las interacciones sociales se reducen al m铆nimo: Cospito deber铆a poder interactuar con otros tres reclusos, pero sus defensores han declarado que 芦en realidad se reducen a uno en consideraci贸n al hecho de que un interno es sometido a aislamiento diurno durante dos a帽os y otro ya no suele salir m谩s de su celda鈥. Adem谩s, la correspondencia desde el exterior est谩 bloqueada; Cospito, a causa de un decreto del ministro de Justicia, es considerado 芦capaz de mantener contacto con exponentes en libertad e la organizaci贸n subversiva a la que pertenece禄, no pudiendo as铆 recibir correspondencia del exterior. Hasta hace unos meses pod铆a comunicarse con el exterior, enviar escritos y art铆culos, colaborar en revistas del 谩mbito anarquista, recibir correspondencia y disfrutar de visitas presenciales y telef贸nicas.

Seg煤n Manconi, todo lo anterior expresa la clara voluntad del sistema penitenciario de 芦comprimir su identidad cultural-pol铆tica hacia el exterior y su participaci贸n en el debate pol铆tico禄. El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Casaci贸n han expresado reiteradamente su opini贸n sobre la importancia de la libre correspondencia para el preso, dictaminando que 鈥渓os contenidos del pensamiento pol铆tico no pueden discriminar la posibilidad de expresarlo鈥. El estado de derecho, que garantiza la libertad de expresi贸n de todas las personas, est谩 en peligro con la censura aplicada a Cospito y muchos otros detenidos. Otro aspecto, no menos importante, es el de la salud mental, puesta duramente a prueba por un r茅gimen tan estricto.

驴Qu茅 es la cadena perpetua obstativa?

Diferente del 41 bis es la cadena perpetua obstativa: regida por el art铆culo 4 bis del c贸digo del sistema penitenciario, es un r茅gimen penitenciario que excluye de la aplicabilidad de los beneficios penitenciarios (libertad condicional, trabajo en el exterior, permisos premio, semilibertad) a los autores de delitos considerados reprobables tales como delitos de crimen organizado, terrorismo, subversi贸n, cuando el condenado no colabore con la justicia o tal colaboraci贸n sea imposible o irrelevante.

La cadena perpetua no es un r茅gimen excepcional entre las cadenas perpetuas, al contrario, seg煤n datos del Garante Nacional de las personas privadas de libertad, en 2021 en Italia hay 1.259 presos por delitos obstativos, el 70% del total de cadenas perpetuas. Introducido en 1991 y posteriormente endurecido con el recrudecimiento de las matanzas mafiosas, surge de una presunci贸n legal absoluta de peligrosidad social, que se basa exclusivamente en el t铆tulo del delito cometido. Esta presunci贸n es tan fuerte que hace incompatible al condenado con cualquier m茅todo de resocializaci贸n extramuros, salvo en el caso de que colabore con el poder judicial.

Normalmente, para los sujetos que tienen que cumplir una pena bajo detenci贸n en prisi贸n, est谩 prevista la que se conoce como progresi贸n del tratamiento: una serie de medidas encaminadas a permitir un contacto cada vez mayor con el mundo exterior hasta el final de la pena. Y es precisamente en esta progresi贸n que se expresa la funci贸n reeducativa de la pena prevista por el art铆culo 27 de la Constituci贸n. El destino del 芦final de pena: nunca禄 asociada a la cadena perpetua ha suscitado acalorados debates a lo largo de los a帽os precisamente por su dudosa legitimidad constitucional. En 2021 los jueces de la Consulta se pronunciaron sobre la cadena perpetua obstativa, detectaron un contraste con los principios constitucionales e invitaron al Parlamento a modificar este instituto. Al poco tiempo de entrar en el cargo, el Gobierno de Meloni intervino actuando un decreto ley que en realidad mantiene el 4bis, pero modifica las modalidades de acceso a los beneficios penitenciarios: ya no solo a trav茅s de la colaboraci贸n con la justicia, sino demostrando que ha cortado cualquier v铆nculo con la criminalidad organizada y haber mantenido una conducta penitenciaria correcta. Esta modificaci贸n, sin embargo, no se aplica a las personas detenidas bajo el r茅gimen 41-bis.

Todo el sistema sancionador de nuestro ordenamiento jur铆dico est谩 -o deber铆a estar- orientado a los principios de la reeducaci贸n de la pena, pero una instituci贸n como la de la cadena perpetua obstativa, de hecho, priva a una categor铆a de presos de la reapropiaci贸n de la libertad personal. Seg煤n la mayor铆a del mundo acad茅mico, la regla tambi茅n estar铆a en marcado contraste con los principios de igualdad, libertad moral y personal, obligando al condenado a elegir entre colaborar con la justicia o no llegar nunca al final de la pena. Cabe destacar adem谩s el contraste con el derecho a la defensa, garantizado constitucionalmente por el art. 24 coma 2 de la Constituci贸n: el derecho penal se basa en el principio latino nemo tenetur se detegere, es decir, el derecho al silencio y a no culparse, que debe aplicarse no solo en la fase de juicio sino tambi茅n durante la ejecuci贸n de la sentencia. Por 煤ltimo, destaca la dudosa legitimidad ante la prohibici贸n de las penas inhumanas, consagrada tambi茅n en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Convenio al que tambi茅n Italia se ha adherido.

La complicada relaci贸n entre Italia y la jurisprudencia europea

Italia cuenta con numerosas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente por lo inadecuado de su sistema penitenciario. A partir de la c茅lebre sentencia Torreggiani de 2013, en la que se plante贸 la cuesti贸n del hacinamiento ante el Tribunal de Estrasburgo, con el recurso de apelaci贸n de siete personas detenidas durante muchos meses en las prisiones de Busto Arsizio y Piacenza, en celdas triples y con menos de cuatro metros cuadrados por persona a disposici贸n. La sentencia de condena contra Italia todav铆a hoy se define como una sentencia piloto, debido a su importancia. Sin embargo, Italia nunca ha seguido las directrices de la Corte, previendo, en caso de que un preso se encuentre en una situaci贸n de hacinamiento grave, una indemnizaci贸n o una breve reducci贸n de pena. Seg煤n Marina Castellaneta, profesora titular de Derecho Internacional en la Universidad de Bari y voz autorizada en el debate sobre derechos humanos, son precisamente las propias estructuras penitenciarias las que se convierten en la base de tratos inhumanos y degradantes, contrarios al derecho internacional.

Un caso m谩s reciente que habla de las dificultades de Italia precisamente en relaci贸n con los deberes impuestos por la comunidad internacional es el caso de Marcello Viola, un mafioso condenado a cadena perpetua, que present贸 un recurso de apelaci贸n tras el rechazo de las solicitudes con las que ped铆a beneficios penitenciarios; la negativa se debi贸 a que, a pesar de la buena conducta, no se hab铆a acreditado la colaboraci贸n con el poder judicial. Seg煤n la Corte, 芦la falta de colaboraci贸n con el poder judicial determina una presunci贸n irrefutable de peligrosidad social禄 que tiene como consecuencia privar al recluso de toda perspectiva de libertad en contraposici贸n al respeto a la dignidad humana que est谩 en el centro del sistema implementado por la Convenci贸n.

Italia forma parte en una de las convenciones internacionales m谩s importantes de la historia, eso es, el Pacto de Derechos Civiles y Pol铆ticos de 1976, que cambi贸 para siempre el panorama internacional sobre la cuesti贸n de la justicia. La convenci贸n contiene varias disposiciones sobre penas y la prisi贸n, seg煤n la profesora Castellaneta, representa la base para la correcta aplicaci贸n de la reeducaci贸n de la pena 鈥 entendida como un recorrido al interior de las c谩rceles para luego devolver a los presos a la sociedad. De acuerdo con esta visi贸n, que Italia ha ratificado, la justicia no puede ni debe ser retributiva, de lo contrario se convierte en la ley del tali贸n.

驴Hay una cuesti贸n moral?

El peligro a la vuelta de la esquina en los debates sobre la cadena perpetua, sobre la c谩rcel dura, es el de encontrarse ante un interlocutor que confunde conceptos y acusa a quienes defienden los derechos de los presos de estar del lado 芦equivocado禄, del lado de los mafiosos o, como en el caso Cospito del lado de los presuntos terroristas contra el Estado. Este interlocutor suele refugiarse en una especie de posici贸n moral, pero la cuesti贸n moral, aun admitiendo que exista, no concierne al reo, sino al trato que el Estado decide reservarle en la ejecuci贸n de la justicia.Ya sea que se decida adoptar un enfoque legal o echar un vistazo a la filosof铆a del derecho, solo hay un punto de llegada: el sistema penitenciario debe ser repensado a la luz de las garant铆as constitucionales.

Deber铆amos de preguntarnos: 驴para qu茅 sirve la pena? En extrema s铆ntesis, puede decirse que el sistema actual responde a los principios de reeducaci贸n de la pena, de proporcionalidad entre el delito y la pena impuesta, sobre la responsabilidad personal por un hecho delictivo y sobre la prohibici贸n de infligir tratos contrarios al sentido de humanidad. No hay ninguna referencia a la esfera moral. Es fisiol贸gico de la vida en sociedad sentir desprecio por algunos delitos y la opini贸n p煤blica muchas veces orienta estos sentimientos; cuando se habla de justicia, se suele mencionar la necesidad de que la ley sea igual para todos. Y tal vez esta igualdad deba existir tambi茅n en la pena, que no puede significar la exclusi贸n perpetua de la sociedad. No se trata de negar la culpabilidad de unos sujetos, sino de la ejecuci贸n de la pena. El Estado no puede utilizar contra los presos instrumentos que sean punitivos hasta el punto de negar toda reapropiaci贸n de la libertad en el futuro, porque el Estado no puede ser inhumano. Cualquiera que sea el delito cometido, independientemente de la desaprobaci贸n social que de 茅l derive, la prisi贸n no puede destruir la identidad de la persona, debiendo preservar la identidad del estado de derecho. Y esta es la 煤nica cuesti贸n moral que subyace en la historia de Cospito y de cualquier sujeto restringido al 41bis o con pena perpetua.