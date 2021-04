–

108 miembros destacados del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), el tercer partido m谩s grande en el Parlamento turco, se enfrentar谩n a un juicio-espect谩culo el 26 de abril, por el cual podr铆an ser encarcelados de por vida.

Hace seis a帽os y medio, el mundo vio con horror c贸mo ISIS arrasaba Siria y parec铆a a punto de devorar la ciudad kurda de Kobane.

En este momento, se estaban llevando a cabo manifestaciones en todas partes pidiendo el apoyo a los defensores de la ciudad sitiada. En Turqu铆a, hubo m谩s frustraci贸n e ira. En primer lugar, los kurdos en Turqu铆a se identificaron con sus hermanos y hermanas en Siria, donde las banderas negras de ISIS se pod铆an ver desde el otro lado de la frontera. En segundo lugar, a pesar de su oposici贸n declarada a ISIS, la 煤nica intervenci贸n del gobierno turco fue evitar que los voluntarios cruzaran a Siria para ayudar en la defensa de Kobane.

Los 108 miembros que integraban el Comit茅 Ejecutivo Central del HDP llamaron a la gente, v铆a Twitter, a salir a las calles. Los manifestantes fueron atacados por miembros de las fuerzas de seguridad, por islamistas de extrema derecha y nacionalistas turcos. En la violencia que sigui贸, alrededor de 50 personas perdieron la vida, la gran mayor铆a de ellos manifestantes que apoyaban a Kobane.

El HDP ha hecho reiterados llamamientos para que se lleve a cabo una investigaci贸n completa sobre esa violencia, pero todos han sido rechazados. Ahora, seis a帽os y medio despu茅s, un caso judicial pol铆tico enfrenta tanto la l贸gica como la humanidad, al acusar a los miembros del HDP, a la luz de esos tuits, de 鈥渉omicidio鈥 de los manifestantes asesinados, y de alterar la unidad e integridad del Estado.

Selahattin Demirta葯, ex copresidente del HDP, fue detenido como parte de este caso, que qued贸 bajo el escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El tribunal pidi贸 su liberaci贸n inmediata en diciembre del a帽o pasado, argumentando que el caso no ten铆a fundamento y que la detenci贸n era puramente pol铆tica. En cambio, el Estado turco extendi贸 el caso para abarcar a los 108 miembros del Comit茅 Ejecutivo del HDP. Como si eso no fuera suficiente, est谩n intentando utilizar esto como base para cerrar el HDP por completo.

Fondo

Este caso es parte de un ataque cada vez m谩s intenso contra el HDP, al que se busca eliminar de la pol铆tica turca. En los 煤ltimos seis a帽os, alrededor de 6.000 miembros del partido han sido encarcelados, incluidos diputados y alcaldes electos y ex copresidentes del partido, y la polic铆a ha detenido a muchos miles m谩s. Si se aprueba la prohibici贸n, este ser谩 el sexto partido pol铆tico pro-kurdo que ser谩 prohibido en Turqu铆a.

Turqu铆a nunca ha reconocido los derechos de las minor铆as kurdas. Un siglo de asimilaci贸n forzada ha visto masacres y desapariciones, y el desplazamiento de millones de kurdos, as铆 como el desarrollo de una guerra civil con el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n), que no ve铆a ninguna esperanza de que se reconocieran los derechos de los kurdos por medios parlamentarios.

Pero los kurdos se han negado a darse por vencidos en la ruta parlamentaria, y en 2014 las relaciones parec铆an ir en una direcci贸n positiva, con conversaciones de paz entre el gobierno y el l铆der encarcelado del PKK, Abdullah 脰calan, di谩logo que el HDP estaba ayudando a facilitar.

Al mismo tiempo, el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan quer铆a evitar el surgimiento de una administraci贸n aut贸noma en las 谩reas predominantemente kurdas del norte de Siria. Se neg贸 a distinguir entre las fuerzas kurdas sirias (las Unidades de Protecci贸n Popular, YPG y YPJ) que estaban liberando su patria, primero de la opresi贸n baazista y luego de ISIS, y el PKK, que Turqu铆a clasifica como terrorista.

A finales de febrero de 2015, las negociaciones con 脰calan parec铆an estar llegando a un acuerdo inicial, y los negociadores del HDP y el viceprimer ministro turco presentaron conjuntamente el 鈥淐onsenso de Dolmaba莽e鈥.

Pero Erdogan no estaba dispuesto a aceptar el creciente papel kurdo, ni en la forma de un enclave kurdo aut贸nomo en el flanco sur de Turqu铆a ni en el creciente apoyo al HDP, que hab铆a sido alentado por el proceso de paz. R谩pidamente, se retir贸 y declar贸 que un acuerdo estaba 鈥渇uera de discusi贸n鈥.

El acoso y la opresi贸n del HDP crecieron, y esto se increment贸 a煤n m谩s despu茅s de que el HDP gan贸 el 13 por ciento de los votos en las elecciones generales de junio de 2015, cruzando c贸modamente el umbral del 10 por ciento necesario para la representaci贸n y asegurando que el AKP perdiera su mayor铆a. La situaci贸n empeor贸 a煤n m谩s con la represi贸n general de todas las formas de oposici贸n que sigui贸 al fallido golpe de Estado de 2016.

La intensidad actual del ataque al HDP parece ser una respuesta a la dependencia del gobierno del AKP de sus socios ultranacionalistas del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), combinada con los temores del AKP de que, sin eliminar a la oposici贸n del HDP, perder谩 el poder en las pr贸ximas elecciones.

Cuando se trata de retener el poder, Erdogan ve al sistema judicial como un aliado vital. Los casos legales contra el HDP y sus miembros se basan en la negativa del gobierno a distinguir entre el partido pol铆tico legalmente constituido y el PKK, y en su definici贸n enormemente el谩stica de terrorismo. Los casos han sido posibles gracias a la eliminaci贸n de la separaci贸n entre el gobierno y el Poder Judicial.

驴Qu茅 pas贸 en 2014?

En el oto帽o de 2014, un ISIS a煤n invicto asediaba la ciudad kurda de Kobane, en el norte de Siria, justo al otro lado de la frontera turca. Aunque Turqu铆a hab铆a actuado como el principal conducto para que los yihadistas internacionales ingresaran a Siria, el gobierno turco se negaba a permitir que nadie cruzara la frontera para unirse a la defensa de Kobane.

Ankara afirm贸 estar luchando contra ISIS y hab铆a prometido hacer lo necesario para ayudar a Kobane, pero las tropas turcas en la frontera no estaban haciendo nada para detener los ataques a la ciudad y, en cambio, se centraron en evitar que los kurdos acudieran a su rescate.

Hasta ese momento, debido a la delicadeza de las negociaciones de paz, el HDP se hab铆a abstenido de criticar al gobierno, pero la urgencia de la situaci贸n exig铆a acciones. Se estaban haciendo llamadas en todo el mundo para que los kurdos y otros salieran a las calles.

En la noche del 6 de octubre, la Junta Ejecutiva Central del HDP public贸 un llamado, en Twitter, para que la gente se uniera a las protestas callejeras contra ISIS y contra el embargo (sobre Rojava) del gobierno del AKP. La ira contra el gobierno aument贸 a煤n m谩s al d铆a siguiente, cuando Erdogan pronunci贸 un discurso en el que anunci贸 que 鈥淜obane est谩 a punto de caer鈥. En lugar de brindar la ayuda prometida, pareci贸 complacido de anunciar esta inminente derrota.

Las manifestaciones fueron recibidas por la polic铆a con balas de goma, gases lacrim贸genos, ca帽ones de agua y munici贸n real. Tambi茅n en las calles, hab铆a manifestantes que no deseaban ver a los kurdos sirios derrotar a ISIS, incluidos miembros de la organizaci贸n islamista de extrema derecha H眉da Par, y nacionalistas turcos.

La primera muerte ocurri贸 en el distrito de Varto, donde la polic铆a dispar贸 contra los manifestantes y asesin贸 a un joven miembro del HDP. M谩s manifestantes murieron en Batman, cuando personas que no han sido identificadas les dispararon. Se extienden las tensiones, la violencia y la destrucci贸n. Las cifras oficiales reconocen 37 muertos, pero el n煤mero real de personas asesinadas probablemente fue de unas 50, la mayor铆a de ellos manifestantes a favor de Kobane.

En declaraciones hechas el 7 y 9 de octubre, Demirta葯 enfatiz贸 la oposici贸n del HDP al uso de la violencia, se帽alando que est谩n dispuestos a trabajar con el gobierno si el Ejecutivo identifica a los agitadores detr谩s de la violencia.

Pero no se hizo nada en respuesta a esto; y el ministro del Interior, Efkan Ala, le dijo al diputado del HDP, Sirri S眉reyya 脰nder, durante las protestas, que 鈥渘o pod铆a controlar a los elementos rebeldes dentro de la polic铆a鈥. Desde entonces, el HDP ha realizado al menos 10 solicitudes para una investigaci贸n completa sobre la violencia, pero nada se ha llevado a cabo.

El surgimiento y crecimiento del Caso Kobane

Nueve parlamentarios del HDP, incluidos los copresidentes del partido, Demirta葯 y Figen Y眉ksekda臒, fueron arrestados el 4 de noviembre de 2016 y puestos en prisi贸n preventiva.

Los tuits del HDP, del 6 de octubre de 2014, se citaron como evidencia de incitaci贸n p煤blica a cometer un delito, y el hecho de que el PKK hiciera una llamada similar, se utiliz贸 para dar a entender que eran la misma organizaci贸n.

Los casos pol铆ticos de Turqu铆a pueden volverse muy complicados, con personas sujetas a una gran cantidad de cargos diferentes pero similares, y tambi茅n cargos menores que pueden mantenerlos en el sistema penitenciario.

El oto帽o pasado, muchos m谩s miembros del HDP fueron acusados 鈥嬧媏n relaci贸n con las protestas de Kobane de 2014, y ahora el caso se ha ampliado para incluir a las 108 personas que estuvieron presentes en la reuni贸n del Consejo Ejecutivo Central del HDP que acord贸 los tuits.

El Tribunal Penal de Ankara acept贸 una acusaci贸n formal el 7 de enero, que se hab铆a presentado el 30 de diciembre, pidiendo que los 108 acusados 鈥嬧媐ueran condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Los cargos incluyen 37 casos de homicidio y alteraci贸n de la unidad e integridad territorial del Estado.

Este caso, que tendr谩 su primera audiencia el 26 de abril, tambi茅n se cita como justificaci贸n para el cierre del HDP. El Fiscal General de la Corte de Casaci贸n present贸 una acusaci贸n al Tribunal Constitucional, el 17 de marzo, pidiendo el cierre del partido y la prohibici贸n de la actividad pol铆tica a 687 miembros del HDP durante cinco a帽os. Esta fue una respuesta a las reiteradas y virulentas demandas del l铆der del MHP, Devlet Bah莽eli.

La acusaci贸n se formul贸 tan mal, un reflejo de sus or铆genes pol铆ticos m谩s que legales, que incluso incluy贸 a personas que ya no est谩n vivas. Actualmente, ha sido enviado de vuelta para su nueva redacci贸n, con la cr铆tica de que, tal como est谩, no logra justificar un v铆nculo causal entre las acciones del HDP y de qu茅 se les acusa. Si el caso Kobane falla contra del HDP, se utilizar谩 como prueba de ese v铆nculo.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Demirta葯 ha apelado su detenci贸n ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, y el caso fue visto por la Gran Sala, el 22 de diciembre. La sentencia se puede ver en l铆nea y proporciona un resumen claro de los hechos.

Una consideraci贸n vital para el tribunal fue si, en el momento de su detenci贸n preventiva, exist铆an 鈥渉echos o informaci贸n que pudieran satisfacer a un observador objetivo de que hab铆a cometido los presuntos delitos鈥.

Al concluir que no hubo -y que Demirta葯 deber铆a ser liberada de inmediato-, los jueces dejaron claro que los tuits 鈥渘o pueden interpretarse como un llamado a la violencia鈥, y que 鈥渓os actos de violencia que tuvieron lugar entre el 6 y el 8 de octubre de 2014 por lamentables que fueran, no pueden verse como una consecuencia directa de los tweets en cuesti贸n鈥. (P谩rrafo 327).

El tribunal tambi茅n determin贸 que otras pruebas contra Demirta葯, a partir de discursos pol铆ticos y participaci贸n en 鈥渞euniones leg铆timas鈥, tampoco proporcionaban un v铆nculo claro con los delitos por los que fue detenido. Concluyeron: 鈥淟os cargos contra el demandante no solo se basaron esencialmente en hechos que no pod铆an considerarse razonablemente como conducta delictiva en el derecho interno, sino que se relacionaron principalmente con el ejercicio por 茅l de sus derechos bajo la Convenci贸n鈥. (P谩rrafo 339).

El tribunal concluy贸 adem谩s que el caso no solo carec铆a de fundamento, sino que ten铆a motivaciones pol铆ticas: 鈥淓l tribunal determina que se ha establecido m谩s all谩 de toda duda razonable que la detenci贸n del demandante, especialmente durante dos campa帽as cruciales relacionadas con el refer茅ndum y la elecci贸n presidencial, persigui贸 el prop贸sito ulterior de sofocar el pluralismo y limitar la libertad de debate pol铆tico, que es el n煤cleo mismo del concepto de sociedad democr谩tica鈥. (P谩rrafo 437).

La expansi贸n del caso Kobane por parte de Turqu铆a, solo ocho d铆as despu茅s de este fallo, es otro ejemplo de su desprecio por las leyes internacionales a las que se han adherido. Las conclusiones de la Corte Europea pueden y deben extrapolarse a todo el caso Kobane.

驴Y qu茅 hay de Kobane?

Kobane ha sido reconstruido y disfruta de su libertad como parte de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES). Pero, en caso de que alguien tuviera alguna duda sobre las actitudes de Erdogan hacia la libertad kurda y el islamismo de extrema derecha, no ha ocultado el deseo de Turqu铆a de invadir y ocupar la ciudad, utilizando a mercenarios yihadistas que ya han tra铆do un r茅gimen de brutalidad en las 谩reas ocupadas por los turcos en Afrin, Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Sp卯.

Lo 煤nico que los detiene es el alto el fuego supervisado por Rusia, que solo actuar谩 como disuasivo mientras sirva a sus intereses. La vida de los residentes que a煤n permanecen en las tierras ocupadas por Turqu铆a se ha comparado con la de ISIS, lo cual no es sorprendente, ya que las milicias que los controlan incluyen a muchos ex combatientes de ISIS.

FUENTE: Sarah Glynn / Green Left / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

