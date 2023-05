–

No es dif铆cil inferir que la guerra del futuro pr贸ximo va a ser una cuesti贸n de m谩quinas de destruir dirigidas por m谩quinas de decidir las opciones m谩s convenientes. Los muertos y desplazados seguir谩n siendo humanos. Nota de Tortuga.

Omar Kardoudi

Investigadores del Instituto de Automatizaci贸n de la Academia China de Ciencias de Pek铆n han creado una inteligencia artificial capaz de desarrollar estrategias militares superiores a las ideadas por los humanos. La tecnolog铆a, dicen sus creadores, tambi茅n ha superado el test de Turing, que sirve para medir si el grado de inteligencia de una m谩quina es indistinguible de la de los humanos.

Los juegos de guerra son ejercicios que simulan distintas situaciones de un conflicto militar y que sirven tanto como entrenamiento como para elaborar estrategias o predecir los posibles resultados. La tecnolog铆a desarrollada por los investigadores chinos se llama 鈥楢lphaWar鈥, un nombre que es un gui帽o a 鈥楢lphaGo鈥, la inteligencia artificial creada por la compa帽铆a brit谩nica 鈥楧eepMind鈥 que fue capaz de ganar al campe贸n mundial en el complicado juego de mesa Go.

Como contamos en el episodio segundo de Control Z: La Guerra Definitiva (que pueden ver bajo estas l铆neas), este tipo de inteligencias artificiales t谩cticas tendr谩n un rol important铆simo en las guerras del futuro, sobre todo si se consigue una inteligencia artificial que sea similar a la de los humanos. En principio estas herramientas servir谩n solo para realizar an谩lisis estrat茅gicos que permitan tomar decisiones a los generales humanos m谩s r谩pidamente.

Aunque como nos coment贸 Paul Sharre, director de estudios del Centro para una Nueva Seguridad Americana (CNAS) y autor del libro 鈥楢rmy of None: Autonomous Weapons and the Future of War鈥, la implementaci贸n de las armas aut贸nomas en la guerra puede llevar a escenarios en los que las decisiones estrat茅gicas se tienen que tomar en segundos, por lo que dar el control de las operaciones a una IA t谩ctica puede ser la 煤nica manera de conseguir ventaja ante el enemigo.

La IA es mejor estratega que los humanos

Hacer una simulaci贸n de una batalla conlleva muchas variantes que son dif铆ciles de calcular incluso con los ordenadores m谩s potentes. Seg煤n cuentan los investigadores, una campa帽a militar moderna puede incluir a un enorme n煤mero de combatientes, personal de apoyo, distintos tipos de armas y de oponentes.

Adem谩s, cuando se compite contra seres humanos, como le sucede a las IA鈥檚 que se enfrentan a maestros en juegos como el Go o el ajedrez, 茅stos pueden cometer errores o llegar a soluciones imaginativas que pueden obtener buenos resultados que la m谩quina no considera posibles. Este tipo de decisiones en el campo de batalla, asegura el equipo, son muy dif铆ciles de aprender o imitar para este tipo de cerebros sint茅ticos.

Seg煤n el art铆culo publicado por los investigadores en la revista cient铆fica china Acta Automatica Sinica la semana pasada, y del que se ha hecho eco el diario hongkon茅s South China Morning Post, 鈥楢lphaWar鈥 mejora sus resultados aprendiendo de estrategas militares o jugando contra s铆 misma, consiguiendo idear estrategias m谩s eficientes que las de los humanos. Aunque, seg煤n dicen los investigadores, sigue cometiendo errores y la coordinaci贸n entre unidades y el uso de armas todav铆a le cuestan m谩s que a los estrategas de carne y hueso.



Generales sint茅ticos que llevan a帽os en desarrollo

Sin embargo, como apunta el diario hongkon茅s, la tecnolog铆a que han presentado los investigadores ya estaba desarrollada en 2020. Adem谩s, fue justo en aquel momento cuando pas贸 satisfactoriamente el test de Turing. El equipo de investigadores cree que todav铆a hay margen de mejora y que unir 鈥楢lphaWar鈥 con modelos ling眉铆sticos como 鈥楥hatGPT鈥 podr铆a aumentar el rendimiento del sistema.

Como es de imaginar China no es la 煤nica que busca tener IAs que les ofrezcan ventaja t谩ctica en el campo de batalla. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzados de Defensa de los EEUU, trabaja desde 2020 en una inteligencia artificial t谩ctica llamada 鈥楪ame Breaker鈥. Una de las empresas encargada de su desarrollo es Northrop Grumman.

“Gamebreaker busca una metodolog铆a para encontrar “estados rotos” en los juegos: situaciones en las que un participante del juego puede obtener ventajas inesperadas sobre un competidor”, coment贸 durante su presentaci贸n Joshua Bernstein, director de sistemas inteligentes avanzados de Northrop Grumman. “En estas aplicaciones, la IA encuentra condiciones asim茅tricas en un sistema (por ejemplo, el juego o un escenario del mundo real) y comunica estas condiciones a las partes interesadas, como los planificadores militares”.

