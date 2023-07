–

CaixaBank lleva a帽os promocionando entrenadores que basan su 鈥渏uego鈥 en el patad贸n para arriba, la disciplina f茅rrea, la presi贸n alta y el resultadismo. Sin embargo, este estilo de juego ha generado un ambiente irrespirable en el equipo que pone en riesgo la supervivencia total del proyecto, la plantilla ya est谩 harta de dedos en los ojos, de malas formas y de insistir en la presi贸n hasta romper f铆sica y mentalmente a los compa帽eros.

Ni uno solo de los 36.000 jugadores que configuramos la plantilla de CaixaBank creemos que los mismos entrenadores que nos han llevado a convertir el ambiente del vestuario en este foso infecto puedan ser los responsables de que nuestro equipo empiece a jugar mejor.

NO OS CREEMOS. A NINGUNO.

Es necesaria una renovaci贸n TOTAL de los estamentos superiores del club, empezando por el Director de Negocio que en apenas seis meses ha demostrado su incapacidad para transformar la din谩mica del equipo, pasando por todos los directores territoriales, responsables de la ausencia de trato humano y de la devastaci贸n que se vive en la plantilla, hasta los propios t茅cnicos de recursos humanos, de los que la mayor铆a de la plantilla desconoce desde sus responsabilidades hasta sus caras.

CaixaBank tiene una plantilla de Champions abocada a jugar por el descenso por un equipo directivo que ha convertido la venta de palomitas y bocadillos de ch贸ped en el modelo de negocio m谩s all谩 de los logros en el campo, m谩s comprometidos con su 茅xito personal y de los accionistas que con su equipo, destrozando la vida as铆 de miles de jugadores y aficionados (clientes y trabajadores).

Los mismos t茅cnicos de RRHH reconocen que la presi贸n no va a reducirse, que el plan estrat茅gico hasta el 2025 no va de ganar t铆tulos, va de exprimir jugadores y, cuando se lesionen, cambiarlos por otros. Entonces, 驴si ya nos est谩n avisando de que no va a cambiar nada, para qu茅 sirve todo este postureo?

HAY QUE CAMBIARLOS A TODOS.

Nuestra plantilla ya ha demostrado con creces estar muy por encima de su nivel directivo, lo que necesita son entrenadores a su altura. No podemos permitir que nuestra profesionalidad, nuestra honorabilidad, nuestra dignidad, nuestra salud y la de nuestras familias sigan dependiendo de a quienes les dimos el primer banco de nuestro pa铆s y lo han convertido en El Chiringuito, SU chiringuito.