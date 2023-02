–

De parte de Nodo50 February 28, 2023 25 puntos de vista

En Laboro ya explicamos que es obligatorio que las empresas paguen los gastos que cause el teletrabajo, tanto en medios, como en equipos, como en herramientas. Porque as铆 lo ordena el art.12 de la Ley 10/21 y a callarse todo el mundo. Pero otra cosa es cu谩nto tienen que pagar, dado que en algunas empresas han salido a la pista los payasos del circo de los hermanos Sindicalisten y han dicho que se paga poquito o nada.

El importe de los gastos de teletrabajo deber铆a ser objeto del acuerdo individual de teletrabajo. T煤 sabr谩s lo que debes pedir y t煤 sabr谩s lo que acuerdas. Sin olvidar que podr铆as reclamar igualmente los gastos de teletrabajo aunque no estuvieran determinados en tu acuerdo o incluso aunque no tuvieras acuerdo.

Como se pueden reclamar aunque no se hayan acordado por escrito, las empresas se pusieron a pensar en alguna forma de no pagarlos, porque en esos gastos se incluyen la calefacci贸n hasta 17潞C y la refrigeraci贸n a 27潞C, la electricidad, internet, tel茅fono, etc. En general, cualquier tema que afecte a los medios, a los equipos y a las herramientas. Entonces se leyeron el art.12.2 y vieron que pone lo siguiente: 鈥淟os convenios o acuerdos colectivos podr谩n establecer el mecanismo para la determinaci贸n, y compensaci贸n o abono de estos gastos鈥.

Se ve que alguien pens贸: 鈥減os yast谩, ponemos en el convenio o en un acuerdo que los gastos de teletrabajo son 15鈧 al mes y as铆 los trabajadores no pueden reclamar m谩s鈥. Algo parecido a lo que ya han hecho muchas otras veces en otros temas. Recordemos cuando, misteriosamente, los 鈥渟indicatos鈥 empezaron a estar de acuerdo en quitar los pluses de antig眉edad y nocturnidad de los convenios cuando el gobierno del PSOE los quit贸 del Estatuto de los Trabajadores. Recordemos tambi茅n cuando, misteriosamente, los “sindicatos” empezaron a estar de acuerdo en quitar las cl谩usulas de revisi贸n salarial con el IPC real, lo que ha permitido que millones de trabajadores hay谩is perdido para siempre un 15% de salario desde enero de 2021. Pues se ve que algunos pensaron que a ver qui茅n les iba a impedir hacer algo similar con la ocurrencia de pagar los gastos del teletrabajo, que se ha inventado una ministra que no hace nada m谩s que molestar a los “sindicatos” que siempre han sabido comportarse. Vamos a poner unos pocos ejemplos y quien quiera que ponga m谩s en los comentarios, que para eso est谩n:

El convenio de empresas vinculadas a Telef贸nica dice: “Todos los costes asociados a la adaptaci贸n o mejora de las instalaciones domiciliarias, a las condiciones de trabajo y ambientales, as铆 como los gastos de electricidad, agua, calefacci贸n, etc., correr谩n por cuenta del empleado .” Faltan comillas para ponerles a los 鈥渟indicatos鈥, habr谩 que pedir m谩s.

dice: Faltan comillas para ponerles a los 鈥渟indicatos鈥, habr谩 que pedir m谩s. En el convenio estatal de la banca firmaron: 鈥 por la totalidad de los gastos restantes que por cualquier concepto pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia percibir谩 una cantidad m谩xima de 55 Euros mensuales que se abonar谩 en proporci贸n al porcentaje de jornada acordada en teletrabajo.鈥 Camarero, otra de comillas, una cazuelita de gambas y dos botellitas de vino del bueno.

firmaron: Camarero, otra de comillas, una cazuelita de gambas y dos botellitas de vino del bueno. La mejor para el final. En el preacuerdo del 鈥渃onvenio TIC鈥 (empresas consultoras), que es donde m谩s teletrabajadores hay porque afecta a todas las empresas de servicios de inform谩tica, dice que van a firmar una 鈥渃ompensaci贸n econ贸mica por los gastos ocasionados por la prestaci贸n de servicios en trabajo a distancia de 17鈧/mes para personas trabajadoras a jornada completa y 100% de trabajo a distancia鈥. Camarero, m谩s comillas que empalmamos con la cena y ya vamos a calz贸n quitao鈥

Lo malo, para ellos, es que esto no les vale de nada salvo para demostrar su ignorancia y sus comillas. T茅cnicamente no tienen ni p鈥 idea de lo que ponen por escrito, igual que cuando en el convenio de las ETT pusieron que las ETT les pueden negar las vacaciones a los trabajadores con contratos de menos de un a帽o, que es como poner que en agosto es invierno porque me lo han firmao los 鈥渟indicatos鈥.

No les vale para nada porque antes del art.12.2 est谩 el 12.1, que dice textualmente: 鈥El desarrollo del trabajo a distancia deber谩 ser sufragado o compensado por la empresa, y no podr谩 suponer la asunci贸n por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral鈥. Como es m谩s que obvio, 17鈧/mes suponen que el trabajador asuma casi todos los gastos de internet, electricidad, climatizaci贸n, etc. Incluso 55鈧/mes podr铆an no llegar a cubrir esos gastos en muchos casos. 驴Que los 鈥渟indicatos鈥 dicen que s铆? Pues como si dijeran que en enero es verano o como cuando pusieron que cuando ellos lo dicen hay trabajadores sin derecho a vacaciones.

Por si lo anterior no fuera suficiente, hay que tener en cuenta que el art.12.2 no dice que los convenios puedan fijar el importe de los gastos de teletrabajo, que es lo que han pretendido hacer en estos convenios citados y en muchos otros. Lo que dice el art.12.2 es que los convenios 鈥減odr谩n establecer el mecanismo para la determinaci贸n鈥 de esos gastos. Establecer el mecanismo para calcularlos no es fijar un importe m谩ximo. Establecer el mecanismo ser铆a disponer un medio o f贸rmula para que se pudieran calcular de forma objetiva los gastos de electricidad, internet, climatizaci贸n, etc. Siempre sin olvidar que, sea cual sea ese m茅todo o importe calculado, nunca puede suponer que el trabajador pague todos o una parte de los gastos, porque directamente lo proh铆be el art.12.1.

Por todo ello, los trabajadores pueden reclamar los gastos reales de teletrabajo que puedan demostrar aunque sean superiores a los que hayan pactado los “sindicatos”. Sobre todo, los sindicatos podr铆an presentar demandas de impugnaci贸n de los convenios colectivos que firmaran los “sindicatos” con gastos rid铆culos de este tipo y los que establezcan un m谩ximo irrazonable. Ah铆 se la dejamos, botando al borde del 谩rea. Igual que para lo de las vacaciones de las ETT.

Pero ojo que hay sindicalistos y empresaurios que llegan incluso m谩s lejos en su ignorancia, porque dicen que las empresas no tienen que pagar ning煤n gasto de teletrabajo cuando este es de menos del 30% de la jornada. Lo dicen repitiendo como loritos el art.1 de la citada Ley 10/21. Pero se les olvida, o m谩s bien no tienen ni idea, de que por encima de esta Ley est谩 el Estatuto de los Trabajadores, que obliga y siempre ha obligado a pagar los gastos de teletrabajo en todos los casos y a que la empresa proporcione los medios; por la sencilla raz贸n de que lo primero que dice el ET es que la relaci贸n laboral es por cuenta ajena, no por cuenta del empleado. O sea, que los gastos y medios de teletrabajo los tiene que poner la empresa siempre, igual que tambi茅n los ten铆a que poner cuando a煤n no exist铆a la reciente Ley 10/21. Otra cosa es que las empresas no tengan que aplicar otros elementos de esta Ley, que no est茅n regulados en el ET, cuando el teletrabajo sea inferior al 30%.

Para finalizar, os invitamos a nuestros numerosos suscriptores, seguidores y lectores ocasionales a que escrib谩is un comentario diciendo a cu谩nto os pagan los gastos de teletrabajo en vuestra empresa y qu茅 鈥渟indicatos鈥 o sindicatos los han acordado.