March 23, 2021

En Chubut la voluntad popular fren贸 el avance de la miner铆a a cielo abierto. Pero las empresas transnacionales no se resignan y, en alianza con los gobiernos locales m谩s el aval de la Naci贸n, avanzan sobre los recursos naturales en busca de d贸lares frescos. Mientras tanto les vecines luchan por apagar incendios forestales, padecen el retraso de los salarios estatales e intentan repeler el insistente lobby minero. Desde Esquel, un informe sobre la letra chica de un conflicto que seguir谩 provocando pasiones.

Pan American Silver es una empresa canadiense propietaria del yacimiento Navidad, un proyecto minero que abarca ocho dep贸sitos minerales, cinco de los cuales se encuentran en una misma l铆nea continua de casi seis kil贸metros de largo. Se ubica en el centro de la meseta chubutense, 鈥渃erca鈥 鈥揹ir铆amos aqu铆 en la Patagonia鈥 de las localidades de Telsen, Gan Gan y Gastre. De acuerdo al informe t茅cnico preliminar encargado por Pan American Silver, Navidad contiene un estimado de 52.874.000 toneladas de mineral de cobre-plata, 36.571.000 toneladas de plata y 418.083.000 toneladas de material 鈥渘o mineralizado鈥 o 鈥渘o econ贸mico鈥. Esto lo coloca como uno de los m谩s grandes yacimientos argent铆feros de Am茅rica. Si bien las estimaciones var铆an de acuerdo al conocimiento del subsuelo y la inversi贸n que se est茅 dispuesto a realizar, se calculan las reservas de plata por encima de los 600 millones de onzas (cada onza pesa 31.1 gr). La onza de plata vale hoy 26 d贸lares en el mercado internacional.

miner铆a sin c贸digos

Pero Navidad est谩 prohibido. Pan American Silver reconoce en su p谩gina web: 鈥淟a provincia de Chubut aprob贸 una ley en 2003 (Ley 5001) que proh铆be en toda la provincia la miner铆a a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, obstaculizando por ende el desarrollo de Navidad. Hasta la fecha esta ley permanece vigente. Nuestras actividades en Navidad en este momento est谩n orientadas por un plan de inversi贸n que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de miner铆a actual. Planeamos continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo econ贸mico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable鈥.

La ley 5001 (para ser rigurosos, su nombre actual es Ley XVII-N掳 68) fue una consecuencia inmediata de la movilizaci贸n antiminera de Esquel. Entre 2002 y 2003 la poblaci贸n rechaz贸, mediante la acci贸n callejera, la instalaci贸n de una mina de oro y plata que pretend铆a ubicarse a escasos seis kil贸metros del centro de la ciudad. Un plebiscito, forzado por esta movilizaci贸n y realizado en la ciudad el 23 de Marzo de 2003, arroj贸 un 81% de rechazo. Sobre estos c贸mputos el diputado (PJ) Eduardo de Bernardi propuso un proyecto de ley que prohibiera el uso de cianuro al oeste de la Ruta Nacional 40 y que, por contraposici贸n, lo permitiera hacia el este. Sin embargo, como no se llev贸 adelante 鈥搇uego de aprobada la ley鈥 la zonificaci贸n provincial que el proyecto establec铆a, la prohibici贸n de cianuro qued贸 vigente para todo el territorio provincial.

驴Por qu茅 la prohibici贸n del uso de cianuro es tan determinante para la actividad minera? Porque el cianuro se utiliza para separar qu铆micamente los metales de la roca minada de una manera que resulta para las empresas pr谩ctica y rentable. Si no pueden usar cianuro el margen de ganancia se achica tanto que prefieren no invertir.

La miner铆a en gran escala y a cielo abierto en Argentina es relativamente nueva. Existi贸 una gu铆a para inversores, 鈥淒iez razones para invertir en Miner铆a Argentina鈥, publicada en 2001 por la Subsecretar铆a de Miner铆a, perteneciente en aquel entonces al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que traz贸 los lineamientos generales de esta explotaci贸n. Si bien hay tradici贸n minera en ciertas regiones, el incentivo y desarrollo de la actividad se inici贸 a mediados de la d茅cada del noventa, gracias a la reforma de la Constituci贸n de 1994 que asigna a las provincias el control del subsuelo, hasta entonces de potestad nacional. Tambi茅n la reforma del C贸digo de Miner铆a fue un impulso, pues garantiz贸 a las empresas 鈥渄erechos de propiedad perpetuos, transferibles y no discriminatorios: el derecho a explotar y usar la mina es exclusivo y su espectro es amplio, es perpetuo y transferible sin discriminaci贸n de nacionalidad del comprador, permitiendo la venta y leasing del activo, siendo tambi茅n susceptible de hipoteca y dem谩s derechos reales sin necesidad de autorizaci贸n previa鈥. Se suma, a diferencia de otros pa铆ses, la inexistencia de restricciones por sustancia: el c贸digo de Miner铆a se basa en la posibilidad de explotaci贸n privada sin exclusiones de cualquier sustancia mineral (inclusive estrat茅gicas, nucleares y otras). A su vez, las barreras de acceso a las tierras son casi inexistentes. As铆 lo deja en claro la gu铆a: 鈥淗ay pocos l铆mites para acceder a las 谩reas mineras, a diferencia de lo que sucede en otros pa铆ses como consecuencia de los derechos de los abor铆genes y temas relacionados con Parques Nacionales鈥.

La facilidades impositivas y tributarias garantizadas por estas reformas incluyen baj铆simos c谩nones, retenciones nimias, reembolsos varios y plazos de explotaci贸n ilimitados. Al mismo tiempo, los planes PASMA I y PASMA II (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), financiados por el Banco Mundial, 鈥渕odernizaron鈥 agencias como el Servicio Geol贸gico Minero Argentino (SEGEMAR), vincul谩ndolas directamente (tambi茅n al mapa geol贸gico minero argentino y los conocimientos producidos por universidades y agencias estatales espec铆ficas) con el capital transnacional.

Como en tantas otras 谩reas, Menem lo hizo pero los dem谩s lo continuaron. Entre 1994 y 2021 ocuparon el cargo presidencial Carlos Menem (dos mandatos), Fernando de la R煤a, Ram贸n Puerta y Adolfo Rodr铆guez Sa谩 (muy ef铆meramente), Eduardo Duhalde, N茅stor Kirchner, Cristina Fern谩ndez (en dos oportunidades), Mauricio Macri y Alberto Fern谩ndez. M谩s all谩 de mover para arriba o para abajo el porcentaje de retenciones, la pol铆tica minera se mantuvo intacta, en una clara muestra de que cuando se quiere sostener una pol铆tica de Estado, se puede.

pap谩 noel (ex)trae juguetes

Pan American Silver (PAS) se llama parecido a Pan American Energy (PAE), la empresa petrolera de Bulgheroni, que tambi茅n act煤a en Chubut, pero no tienen nada que ver. PAS es una empresa canadiense fundada por Ross Beaty en 1994. Beaty 鈥quien est谩 pr贸ximo a retirarse鈥 hace gala de una imagen de empresario innovador, 鈥self-made鈥, comprometido y preocupado por el medio ambiente, al punto de regentear una fundaci贸n que se dedica a la conservaci贸n de panteras, por lo que recibi贸 un premio.

En 2016 se viraliz贸 una foto de Ross Beaty dialogando con el entonces presidente Mauricio Macri en el marco del 鈥淢ini-Davos鈥 realizado en septiembre de 2016. Tambi茅n se luc铆an en la fotos el Ministro Juan Jos茅 Aranguren y Eduardo Elzstain, de IRSA, que compr贸 el 40% del Proyecto Suyai para explotar el Cord贸n Esquel en 2016. En esa ocasi贸n se inform贸 que Beaty le hab铆a agradecido al presidente 鈥渓os esfuerzos realizados por el Gobierno nacional para promover el desarrollo de la miner铆a responsable en todo el pa铆s鈥. Mientras que Macri confirm贸 que 鈥渁 partir del di谩logo, la transparencia de los procesos y una operaci贸n ambientalmente impecable, se lograr谩n condiciones necesarias para generar nuevas fuentes de trabajo en Chubut鈥.

Adem谩s de PAS, Beaty fund贸 y dirigi贸 varias empresas mineras que explotan yacimientos en diferentes lugares del mundo, como Equinox Gold Corp. y Lumina Copper Corp. Beaty suele dar entrevistas, a trav茅s de las que cultiva su perfil entrepreneur, de hombre de negocios din谩mico y sin pelos en la lengua. 鈥淵o soy un ambientalista y creo que hay algunos emprendimientos mineros que no deber铆an hacerse鈥, declar贸 en una entrevista en La Naci贸n. Claro que los yacimientos que desde su perspectiva no deber铆an explotarse no suelen coincidir con los que gestionan sus empresas.

El discurso de Beaty sobre los proyectos mineros no se diferencia demasiado de los de otros CEOs colegas ni de los promotores mineros locales: habla de crear trabajo, de aprovechar lugares donde aparentemente 鈥渘o hay nada鈥, de ir por los 鈥済randes proyectos鈥 y no por los 鈥渃hicos鈥 que tienen los mismos problemas pero menores retribuciones e incluso que hay que ir a trabajar a lugares 鈥渄uros鈥 como Rusia, Indonesia o China.

Si bien dice estar enamorado de la Argentina desde que escal贸 el Aconcagua en la d茅cada del setenta, comenz贸 a invertir en el pa铆s durante el kirchnerismo y Manantial Espejo, la mina que PAS controla en Santa Cruz, est谩 activa desde 2009. Supuestamente est谩 pr贸xima a cerrar pero constantemente se le estira la vida 煤til. Haber hecho buenos negocios no le impide ser un rabioso cr铆tico del kirchnerismo: 鈥淓l sector minero no se desarroll贸 por culpa del gobierno anterior. Ellos Kirchner fueron pro miner铆a, pero sus pol铆ticas no lo fueron. Muchas compa帽铆as se quemaron en los a帽os de Cristina Kirchner, y es dif铆cil hacer que vuelvan a confiar鈥.

Desde 2009 Manantial Espejo declara haber minado del suelo cruce帽o 2,6 millones de onzas de plata. Es un caso extra帽o de un Pap谩 Noel que no trae regalos sino que los extrae y se los lleva lejos.

no es no

Mariano Arcioni lleg贸 a la vicegobernaci贸n de Chubut en la f贸rmula que Mario Das Neves encabez贸 en 2015. Das Neves fue el responsable del endeudamiento en d贸lares que hoy jaquea a la provincia, pero se muri贸 y dej贸 a su vice con la misi贸n de pagar los platos rotos.

La dupla gubernamental hab铆a basado su campa帽a y los primeros tramos de gesti贸n en un discurso fuertemente asociado a la defensa del agua y el no a la miner铆a. En aquel momento las fuerzas del Partido Justicialista m谩s cercanas al kirchnerismo gobernaban la provincia e impulsaban las transformaciones legales que permitieran el desembarco minero. Una situaci贸n en negativo de lo que ocurre hoy.

Chubut produce primordialmente petr贸leo, aluminio, electricidad y pesca. Pero no captura pr谩cticamente nada de dichas rentas. Es la provincia m谩s lanera y ovejera del pa铆s, aunque ello apenas significa un 2% de su producto geogr谩fico bruto. Tiene condiciones ecol贸gicas como para autoabastecer sus necesidades alimentarias, pero importa frutas y verduras desde el norte del r铆o Colorado. Con estos recursos y una poblaci贸n de apenas 600.000 personas, no puede hacer frente a sus gastos corrientes. Sin embargo, la propuesta no es construir un modelo productivo sino profundizar un esquema de enclave extractivo con la promesa de un futuro derrame de empleos y bienestar que ya se ha demostrado fallido en Catamarca, San Juan o Santa Cruz.

Frente a lo que parec铆a ser una derrota inminente, en 2019 Arcioni se lanz贸 como candidato a gobernador con el apoyo de Sergio Massa, actual presidente de la C谩mara de Diputados por el oficialismo. Acord贸 paritarias superiores al 40% con todos los gremios estatales y se puso al d铆a con el pago de salarios atrasados. Pero apenas gan贸 volvi贸 al pago escalonado que llev贸 en 2020 y 2021 a un retardo de dos y tres meses en los haberes.

Durante 2020, en plena pandemia, comenz贸 con 铆mpetu su carga para sancionar la ley de zonificaci贸n minera, normativa hecha a la medida de Pan American Silver y sobre la que todos sospechamos que se trata de la cabeza de playa que prepara un desembarco masivo para todas las regiones de la provincia. Entre diciembre y marzo, cuatro veces estuvo a punto de votarse en la Legislatura Provincial el proyecto de zonificaci贸n repudiado por la poblaci贸n. Las cuatro veces la movilizaci贸n popular, forzada a organizarse a pesar del riesgo de contagio y el hast铆o de no ser escuchada, oblig贸 a suspender su tratamiento.

El ingenio popular bautiz贸 como 鈥淭raicioni鈥 al escribano oriundo de Comodoro Rivadavia, que ha tenido la habilidad de sobrevivir en el cargo de gobernador a pesar de haber tenido a todos los gremios estatales en contra, haber perdido meses de clases en la escuelas y tener paralizados a los hospitales y los tribunales.

Los que nunca se pelearon con Arcioni fueron los petroleros. Todo parece apuntar a que la alianza entre el petr贸leo, la pesca, el aluminio y el latifundio ha liado un s贸lido nudo en la hegemon铆a provincial. Por m谩s que los trabajadores y las trabajadores estatales recurran a las medidas m谩s extremas, no bastan para romper el balance que sostiene la espiral descendente del Chubut.

el desquite

Lo que detuvo en 2003 al proyecto minero El Desquite, en Esquel, fue una masiva movilizaci贸n que forz贸 al poder municipal a realizar un plebiscito que adopt贸 forma de ley en la 5001. Una resistencia ciudadana similar pudo detener el proyecto de zonificaci贸n minera necesario para la operatoria legal de Pan American Silver. Pero estas demandas no encuentran canalizaci贸n posible en el marco institucional chubutense. No es que formalmente los canales no existan sino que est谩n bloqueados, ocluidos o distorsionan todo lo que all铆 circula.

El proyecto de ley de iniciativa popular es un ejemplo. Chubut prev茅 constitucionalmente que la ciudadan铆a pueda presentar directamente proyectos de ley si los avalan con una cantidad de firmas proporcional a la poblaci贸n. Las asambleas de la provincia presentaron dos veces un proyecto para prohibir la miner铆a a cielo abierto. La primera termin贸 en un esc谩ndalo cuando los legisladores no s贸lo pervirtieron la letra del proyecto para convertirlo en una zonificaci贸n encubierta sino que un fot贸grafo registr贸 en el recinto a Gustavo Mu帽iz recibiendo instrucciones por celular de parte de un gerente minero durante el tratamiento de la ley. La segunda iniciativa popular est谩 en comisiones en este momento, durmiendo el sue帽o de los justos mientras con la mano izquierda se apura el proyecto de zonificaci贸n de PAS.

Las marchas y actos se repiten regularmente, pero ni los votos, ni las movilizaciones, ni la presentaci贸n de proyectos de ley conlleva efecto alguno para formalizar las decisiones de una mayor铆a de la poblaci贸n que las instituciones se niegan a reconocer. Hoy el conflicto est谩 cada vez m谩s en manos de la represi贸n policial, alimentada por la actitud que el ministro de Seguridad Federico Massoni le imprime a una dirigencia que no puede dar respuestas pol铆ticas.

Las piruetas discursivas de los actores pol铆ticos son otro 铆ndice de la degradaci贸n de la dirigencia chubutense. Desde Sebasti谩n L贸pez (PRO), que ped铆a 鈥渃ien lucas鈥 para hacer lobby minero hasta Carlos Linares (FdT), quien pas贸 de reunirse en Telsen con el exministro de Energ铆a de Mauricio Macri, Juan Jos茅 Aranguren, a ser antiminero ahora que tiene aspiraciones a Gobernador. Y por supuesto 鈥淭raicioni鈥, quien puede decir una cosa como la otra.

Y es que no se pueden ganar elecciones en Chubut con un discurso prominero. De manera que la par谩bola es recurrente para la clase pol铆tica local: es antiminera en la oposici贸n y prominera en el gobierno, con las honrosas excepciones de algunos legisladores y legisladoras y cuadros intermedios y territoriales.

En definitiva, aqu铆 la antipol铆tica nace desde las instituciones pol铆ticas. El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras sobrevuela la provincia 煤nicamente detenido por una ciudadan铆a que ha fijado el No a la Mina como unas de esas l铆neas que se trazan en el suelo e indican que, m谩s all谩 de este punto: no se puede.

tierra de fuego y rocas

A mediados de marzo, Alberto Fern谩ndez y una comitiva llegaron al noroeste de Chubut unos d铆as despu茅s de que el fuego destruyera m谩s de 360 casas, miles de hect谩reas de bosques y toda la infraestructura habitacional de la regi贸n. Pese a la voluntad presidencial de anunciar subsidios y apoyos para la reconstrucci贸n, el veh铆culo en que se trasladaba a Fern谩ndez result贸 apedreado por 鈥渕ilitantes antimineros鈥.

Este es un hecho nuevo. Otros presidentes y altos funcionarios han estado cerca de la zona, incluso en momentos complicados, y nunca resultaron agredidos. Las asambleas y los movimientos antimineros siempre fueron pac铆ficos en sus modos de manifestaci贸n y protesta. De hecho, repetidamente han resultado v铆ctimas de las agresiones, sea por la polic铆a o por patotas pol铆ticas o sindicales promineras. No es un medio propio de las asambleas antimineras el recurso a la acci贸n violenta.

Pero es necesario comprender el contexto en que una decena de manifestantes agredieron a la comitiva presidencial. Los 煤ltimos a帽os han sido dram谩ticos en el Chubut, especialmente en la zona cordillerana: incendios, desalojos, represiones, desapariciones y muertes se han sucedido sin tregua. A nivel provincial la conflictividad asociada a la falta de pago de salarios, que se ha extendido por m谩s de tres a帽os, determina el 谩nimo social en las 煤ltimas 茅pocas.

Sumado a ello, todo el verano pand茅mico estuvo atravesado por marchas, manifestaciones, escraches y movilizaciones destinadas a frenar un madrugazo legal que habilite el proyecto de zonificaci贸n en todas las ciudades de la provincia.

En este marco, diferentes interpretaciones -algunas m谩s, otras menos aberrantes- se suceden como explicaciones posibles de los incendios. Una versi贸n muy extendida en la comarca cordillerana afirma que los fuegos en Lago Puelo, El Hoyo, El Mait茅n, el paraje Golondrinas (que es parte de Puelo) y Cholila, fueron no s贸lo intencionales sino una forma de represalia por manifestarse contra la megaminer铆a; que los mineros quemaron la Cordillera. Otra, complementaria, dice que el presidente comparte la vocaci贸n minera de Arcioni y que su supervivencia como gobernador s贸lo responde al apoyo que ha recibido por parte del gobierno nacional. Si bien Alberto dice que es un tema de los chubutenses, las acciones del Secretario de Miner铆a parecen indican otra cosa.

Este estado de efervescencia y posdesastre, caldo de cultivo para operaciones policiales, judiciales y pol铆ticas de diversa 铆ndole, quiz谩s aporte elementos para interpretar lo acontecido con la caravana presidencial as铆 como el car谩cter que podr铆an asumir las confrontaciones en el Chubut en adelante.

REVISTA CRISIS

FOTOGRAF脥A: LUAN 鈥 COLECTIVA FOTOGR脕FICA

