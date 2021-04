–

El cine ind铆gena canadiense est谩 empezando a ser reconocido por el gran p煤blico tras a帽os de ostracismo y falta de oportunidades, dijeron a Efe algunas directoras que participar谩n en la IV edici贸n del Festival de Cine Canadiense de Madrid, a partir del martes.

El festival proyectar谩 seis pel铆culas, entre ellas 鈥淏eans鈥, de la directora Tracey Deer, que refleja la perspectiva de una joven mohawk durante la crisis de Oka en 1990, cuando el ej茅rcito canadiense se enfrent贸 a grupos ind铆genas en una comunidad de Quebec.

Otras de las cintas que se exhibir谩n ser谩n 鈥淩estless River鈥, sobre la vida de una comunidad inuit, los ind铆genas del 脕rtico de Canad谩; y 鈥淭he Embargo Project鈥, una serie de cortos realizados por cinco directoras ind铆genas.

Zoe Leigh Hopkins, directora de 鈥淪kyworld鈥, uno de los cortos de 鈥淭he Embargo Project鈥, apunt贸 a Efe que 鈥渆s un poco ofensivo鈥 que los medios de comunicaci贸n canadienses hablen del 鈥渞enacimiento鈥 de la cultura ind铆gena y el papel de las artes pl谩sticas y el cine, cuando los creadores ind铆genas nunca han tenido la oportunidad de exhibir sus obras.

鈥淓sto no es un renacimiento. Es en cierta manera un poco ofensivo porque hemos estado intentando sobrevivir, trabajar, existir, prosperar y mostrar la belleza de nuestra existencia. M谩s que un renacimiento es la apertura de la puerta. Y no es que realmente est茅 abierta, es solo un resquicio鈥, indic贸 Hopkins.

De forma similar se expres贸 Tracey Deer, quien se帽al贸 que no es nada nuevo en su comunidad, ya que han sido artistas desde siempre: 鈥淗a sido el latido de nuestras comunidades. Ahora es cuando se est谩 haciendo espacio en Canad谩 y lo que tenemos que ofrecer est谩 llegando al pa铆s鈥, subray贸.

Una muestra son los Premios del Cine y la Televisi贸n Canadiense, que se dar谩n a conocer entre el 17 y el 20 de mayo. Este a帽o, la cifra r茅cord de 45 actores, programas de televisi贸n, cines, documentales, periodistas y presentadores ind铆genas han sido nominados para alguna de las categor铆as de la novena edici贸n de los premios.

Deer, cuyo nombre completo es Tracey Penelope Tekahentakwa Deer, fue la primera mujer mohawk que gan贸 un Premio Gemini, el antecesor de los Premios del Cine y la Televisi贸n Canadiense, en 2008 por su documental 鈥淐lub Native鈥, y su serie de televis贸n 鈥淢ohawk Girls鈥, estuvo en pantalla cinco temporadas, entre 2014 y 2017.

Deer atribuy贸 gran parte de la producci贸n de cine y televisi贸n por parte de creadores ind铆genas a la formaci贸n hace 20 a帽os de Aboriginal Peoples Television Network (APTN), la primera televisi贸n ind铆gena del pa铆s.

鈥淓l cr茅dito del fortalecimiento de la creaci贸n de contenido en nuestra comunidad es de APTN porque las puertas estaban cerradas y finalmente con APTN se cre贸 un espacio para nuestras historias. Y ahora lo estamos sobrepasando鈥, explic贸.

La actriz inuit Malaya Qaunirq Chapman, que interviene en 鈥淩estless River鈥, de las directoras Marie-H茅l猫ne Cousineau y Madeline Ivalu, forma parte de una nueva generaci贸n de artistas ind铆genas, que, como ella misma explica, quieren su espacio en el mundo del cine y la televisi贸n.

鈥淢is antepasados no eran gente vociferante. Yo soy una nueva generaci贸n y me van a escuchar. Voy a ocupar espacio. Voy a hacer que me escuchen. En la tierra de los inuit, se est谩n empezando a hacer filmes y los fondos empiezan a estar disponibles. No vamos a seguir siendo la gente en una esquina, la gente que permite a asi谩ticos u otros representar a los ind铆genas. No gracias. Hazte a un lado, es mi turno鈥, remarc贸 Qaurniq Chapman.

