El cinismo ante Afganistán

De parte de Nodo50 August 17, 2021 69 puntos de vista

En 2001 miles de periodistas, analistas y pol铆ticos clamaron en favor de una intervenci贸n militar en Afganist谩n como respuesta a los ataques del 11S que Al Qaeda perpetr贸 en Estados Unidos. La propaganda estadounidense, para convencer a la comunidad internacional, asegur贸 que adem谩s liberar铆a a las mujeres afganas de la opresi贸n del r茅gimen talib谩n. Si vivi茅ramos en un mundo id铆lico podr铆amos creer que los Ej茅rcitos armados no arrojan bombas, solo construyen paz. Pero como no vivimos en un mundo id铆lico es obligaci贸n analizar la realidad para no caer en la trampa de cualquier propaganda.

Los mismos que defendieron aquella intervenci贸n militar, la ocupaci贸n del territorio afgano, la imposici贸n de la fuerza armada e incluso los m煤ltiples ataques estadounidenses que en todos estos a帽os han matado a poblaci贸n civil, son los que ahora lamentan la situaci贸n en la que queda el pa铆s con el avance de los talibanes. De forma asombrosa desvinculan por completo la presencia de EEUU y su aliados de la OTAN durante veinte a帽os en el pa铆s de todo lo que ha ocurrido en Afganist谩n desde 2001.

Nada alcanza el horror impuesto por el r茅gimen talib谩n en su d铆a, cuando las mujeres no pod铆an salir a la calle sin la compa帽铆a de un hombre, ni estudiar, ni re铆r en p煤blico, ni hacer ruido al andar. Pero en dos d茅cadas de ocupaci贸n militar ni EEUU ni sus aliados lograron evitar que Afganist谩n siga siendo uno de los peores pa铆ses del mundo para las mujeres, como han advertido organizaciones de derechos humanos, activistas y periodistas afganas, sin conseguir nunca suficiente reacci贸n internacional. Ahora la toma del pa铆s por los talibanes amenaza con empeorar a煤n m谩s sus vidas.

Dos tercios de las j贸venes afganas no est谩n escolarizadas y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir 16 a帽os

Uno de los peores pa铆ses para las mujeres

“No uso el transporte p煤blico, evito la calle y los lugares p煤blicos, el acoso es continuo o incluso dir铆a que ha aumentado 煤ltimamente, tanto verbal como f铆sico”, denunciaba en 2019 en una conversaci贸n una activista afgana que me pidi贸 mantener su anonimato. Dos tercios de las j贸venes afganas no est谩n escolarizadas, el 80% de las mujeres siguen siendo analfabetas, m谩s de la mitad han sufrido violencia machista en el seno de su propia familia y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir 16 a帽os. Todo ello, cuando a煤n estaban las tropas de la OTAN en el pa铆s, antes de que los talibanes conquistaran territorio y llegaran hasta Kabul.

Durante los veinte a帽os de presencia militar extranjera se han seguido registrando ataques a mujeres cuando se desplazan a la escuela o al trabajo. Los porcentajes de violaciones y de casos de violencia machista son muy elevados, as铆 como los 铆ndices de abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad.

Hay quienes solo elevan su voz ahora que EEUU se marcha. Pareciera que quisieran aceptar el argumento falaz de que las cosas solo empiezan a ir mal cuando las tropas estadounidenses se van

ONG, activistas y periodistas han denunciado durante a帽os la situaci贸n de las afganas, pero Europa consider贸 que Afganist谩n era un pa铆s seguro para ellas y prefiri贸 no aceptarlas como personas refugiadas que asum铆an riesgos si eran deportadas. Casi nadie puso el grito en el cielo entonces, a pesar de que muchas hu铆an de agresiones sexuales, violencia de g茅nero sistematizada, discriminaci贸n y ausencia de futuro. Hay quienes solo han querido elevar su voz ahora que Estados Unidos y sus aliados se marchan. Pareciera que consciente o inconscientemente quisieran aceptar el argumento falaz de que las cosas van bien con la presencia de tropas estadounidenses y solo empiezan a ir mal cuando estas abandonan.

Lo cierto es que en 2015 y 2016 miles de personas refugiadas afganas llegaron a Europa, desesperadas, en busca de una salida. Superaban en n煤mero a los refugiados sirios e iraqu铆es. En Grecia, en Macedonia, en Serbia o Hungr铆a nos rogaban a los periodistas que cont谩ramos sus historias. Salvo excepciones, los pa铆ses europeos consideraron que no eran merecedoras de ayuda. Durante cuatro d茅cadas Afganist谩n ha sido uno de los pa铆ses que m谩s personas refugiadas ha generado. Pero los Gobiernos europeos apenas han aceptado a medio mill贸n.





Despilfarro en ‘seguridad’ y violaciones de derechos humanos

En 2021 casi la mitad de la poblaci贸n afgana est谩 en situaci贸n de necesidad humanitaria. En veinte a帽os miles de millones de d贸lares de EEUU han ido a parar a la compra de armamento y la inversi贸n en ‘seguridad’. Mucho menos se invirti贸 en educaci贸n, sanidad p煤blica, gobernanza, desarrollo, democratizaci贸n, infraestructuras. Cada vez que he estado en Afganist谩n me he topado con decenas de historias de mujeres maltratadas, viudas abandonadas, j贸venes violadas o menores que han intentado suicidarse porque no les permiten estudiar y son obligadas a casarse a temprana edad. La emancipaci贸n de las mujeres se limita a las grandes ciudades, y de forma parcial. A煤n as铆, en 谩reas urbanas como Kabul o Herat muchas han podido acceder a la universidad.

En todos estos a帽os de atr谩s la corrupci贸n era palpable para cualquiera: eternos proyectos que recib铆an millones de d贸lares y que no terminaban de ver la luz, cargos altos y medios que viajaban en cochazos blindados despilfarrando dinero y oportunidades y que tras ello se iban del pa铆s y, sobre todo, una estrategia centrada excesivamente en la militarizaci贸n, en la guerra, en armamento. No hac铆a falta ser un lince para darse cuenta de ello. El caos era evitable, pero 驴quer铆an todos los participantes en esa guerra evitar el caos?

La honestidad de muchos empleados de organismos internacionales que han trabajado en Afganist谩n se ha topado de bruces una y otra vez con evidentes din谩micas de corrupci贸n 鈥損royectos fantasma, retrasos perpetuos en los planes, desv铆o de fondos, debilidad de las instituciones鈥 que pod铆amos detectar quienes 铆bamos y ven铆amos. Si testigos externos eran capaces de percibir el saqueo y el despilfarro en el 谩mbito militar frente a necesidades mucho m谩s cruciales, 驴c贸mo no iban a verlo los responsables de la ocupaci贸n?

Como ha pasado en tantos pa铆ses ocupados o intervenidos militarmente por tropas extranjeras, Afganist谩n se convirti贸 en un polvor铆n con demasiadas armas que ahora est谩n tomando los talibanes. Ya en 2004 la poblaci贸n se quejaba de que los tanques estadounidenses que se paseaban por pueblos y ciudades apuntaban sus ca帽ones hacia abajo, hacia la calle, hacia la gente. Las tropas estadounidenses han sido percibidas en sectores importantes de la poblaci贸n como elementos hostiles. No en vano, la c谩rcel secreta de Bagram, gestionada por EEUU, fue escenario de torturas y violaciones sistem谩ticas de los derechos humanos. Entre sus paredes se generaron traumas y enorme sufrimiento, al igual que en Guant谩namo, por donde pasaron algunos de los hombres que ahora engrosan las filas de los talibanes.

Hace unas horas la afgana Fatima Ayub recordaba que ‘hace 11 a帽os las fuerzas estadounidenses asesinaron a 8 miembros de mi familia mientras dorm铆an’

Ataques de EEUU y sus aliados contra civiles

En estos veinte a帽os de ocupaci贸n militar se han registrado multitud de ataques contra civiles perpetrados por las tropas de Washington y sus aliados. Solo entre enero y mayo de 2019 los ataques de EEUU y la OTAN mataron a 145 civiles, la mitad de ellos mujeres y ni帽os. En total las fuerzas estadounidenses y sus aliados 鈥搃ncluidas las fuerzas afganas鈥 mataron en ese periodo a m谩s civiles 鈥305鈥 que los talibanes.

Entre enero y noviembre de 2008 los ataques de las fuerzas internacionales 鈥損rincipalmente los bombardeos estadounidenses鈥 provocaron la muerte de unos cuatrocientos civiles, muchos de ellos mujeres y ni帽os. Buena parte de los casos, dados a conocer por testigos directos, fueron denunciados por oficiales de la Administraci贸n afgana y reconocidos por la propia OTAN. En algunas operaciones durante estas dos d茅cadas de atr谩s los aviones estadounidenses han matado a m谩s de noventa civiles en un solo ataque.

Hace unas horas recordaba en las redes sociales que “hace once a帽os las fuerzas estadounidenses asesinaron a ocho miembros de mi familia, mientras dorm铆an en plena noche. 驴Qu茅 nueva miseria aguarda ahora?”. Y a帽ad铆a: “La mayor铆a de la gente es incapaz de darse cuenta de que 20 a帽os de guerra produjeron el peor resultado posible. Entonces, 驴por qu茅 ayudar铆a m谩s violencia y muerte?”.

La paz solo llega con inversi贸n en educaci贸n y sanidad p煤blicas, con libertad, con democracia, con pol铆ticas de igualdad. No con injerencias militares al servicio de intereses ajenos a los de la poblaci贸n, ni con “inversiones” corruptas, ni con bombas, ni con el suministro de armamento. Eso solo perpet煤a la violencia.

En 2004 Abdul, un refugiado afgano alojado en la periferia de Kabul 鈥揷uya historia relato en el libro El hombre mojado no teme la lluvia鈥 me dec铆a que “si Estados Unidos gastara menos en esfuerzos militares y m谩s en planes humanitarios, quiz谩 esta poblaci贸n aceptar铆a mejor a sus tropas”. En 2006, en la capital afgana, entrevist茅 por segunda vez a Massuda Jalal, una m茅dica que se hab铆a presentado un par de a帽os antes como candidata en las elecciones presidenciales:

“Las afganas siguen sufriendo como siempre 鈥搈e dijo Massuda鈥 Son v铆ctimas de matrimonios forzados a muy temprana edad, muchas soportan la violencia dom茅stica y apenas tienen acceso a un asesoramiento legal. Es para alarmarse: Hay una expresi贸n que a煤n se usa en las 谩reas rurales que dice que una mujer deber铆a tener su primera regla en casa de su marido, y algunos padres se empe帽an en hacer que sus hijas lo cumplan”.

Esos se帽ores de la guerra han sido, en muchos casos, los aliados de Estados Unidos en el pa铆s

Los ‘se帽ores de la guerra’ aliados de Washington

Ese mismo a帽o la diputada Malalai Joya recibi贸 insultos y amenazas en el propio Parlamento despu茅s de que ella acusara a algunos diputados de haber sido criminales de guerra. En 2007 fue inhabilitada por un periodo de tres a帽os. Varias organizaciones internacionales mostraron su apoyo a Malalai, as铆 como seis mujeres Premio Nobel e intelectuales como Naomi Klein o Noam Chomsky. La asociaci贸n Paz Ahora emiti贸 un comunicado en el que se帽alaba que “el 21 de mayo de 2007, con una amplia mayor铆a, el Parlamento dominado por se帽ores de la guerra y narcotraficantes inhabilit贸 a Joya por un periodo de tres a帽os y orden贸 al Tribunal Supremo que abriera diligencias contra ella”. Esos se帽ores de la guerra han sido, en muchos casos, los aliados de Estados Unidos en el pa铆s.

En estos a帽os, con las tropas extranjeras en suelo afgano, mujeres emprendedoras y pioneras han recibido continuas amenazas y agresiones. Muchas fueron asesinadas. Entre ellas, la periodista Zakia Kaki, directora de una radio en la provincia de Parwan, con programas dedicados a los derechos humanos, la educaci贸n y la emancipaci贸n de las mujeres. En junio de 2007 le dispararon siete tiros delante de su hijo de ocho a帽os. Ser mujer y libre en Afganist谩n es dif铆cilmente compatible. Las integrantes de la organizaci贸n afgana RAWA llevan denunci谩ndolo desde 1977. Algunas viven en Afganist谩n; otras muchas han optado por refugiarse en el extranjero.





En 2008 lamentaron en un comunicado que tras la invasi贸n de su pa铆s “los sufrimientos y actos depravados contra las mujeres no se han reducido; es m谩s, ha aumentado el nivel de opresi贸n y la brutalidad que d铆a a d铆a afecta a la poblaci贸n m谩s d茅bil de nuestra sociedad. El gobierno corrupto y mafioso y sus guardianes internacionales est谩n jugando de manera desvergonzada con el intolerable sufrimiento de las mujeres afganas, al que usan como su instrumento de propaganda ante la gente enga帽ada de todo el mundo”.

En 2019, dieciocho a帽os despu茅s de la invasi贸n y ocupaci贸n estadounidense de Afganist谩n, justificada por muchos porque iba a “liberar a las mujeres”, Estados Unidos inici贸 una negociaci贸n con los talibanes, excluyendo la presencia de mujeres en las reuniones y sin poner encima de la mesa la necesidad de luchar contra la violencia machista a trav茅s de medidas legislativas.

En ese momento diputadas y activistas afganas exigieron participar, pero Washington las mantuvo fuera en los primeros encuentros. “Est谩n negociando a puerta cerrada, sin transparencia, los talibanes quieren aplicar la sharia, estamos muy preocupadas”, me dijo entonces Sima Samar, directora de la Comisi贸n Independiente de Derechos Humanos de Afganist谩n. El cambio de Gobierno en Washington no ha significado una modificaci贸n en los planes. El presidente Joe Biden apost贸 por proseguir con lo trazado por el Gobierno de Trump: negociaci贸n con los talibanes y retirada de tropas.

La situaci贸n geogr谩fica de Afganist谩n explica que a d铆a de hoy siga siendo un tablero clave de lo que en el siglo XIX se llam贸 el Gran Juego

Afganist谩n, como ‘una cabra entre dos leones’

Afganist谩n, punto estrat茅gico de Asia Central, importante lugar de paso para posibles rutas de hidrocarburos, comparte frontera con Ir谩n y China, entre otros pa铆ses. Su situaci贸n geogr谩fica explica que a d铆a de hoy siga siendo un tablero clave de lo que en el siglo XIX se llam贸 el Gran Juego, cuando Reino Unido y Rusia se disputaban la influencia en la regi贸n. Londres no logr贸 dominar del todo aquel territorio y su tropas terminaron derrotadas y expulsadas en 1919. En los a帽os setenta Estados Unidos no dud贸 en financiar a muyahidines para que lucharan contra la URSS en territorio afgano. Aquellos se帽ores de la guerra que recibieron millones de Washington se convertir铆an posteriormente en el germen de los talibanes.

Desde entonces Afganist谩n, un Estado bisagra, es un escenario en el que ya no solo Mosc煤 o Washington, sino China y algunos pa铆ses de la regi贸n 鈥揑r谩n, India, Pakist谩n鈥 se disputan intereses y liderazgo. En 1897 un por entonces joven periodista llamado Winston Churchill, futuro primer ministro brit谩nico, destinado en Afganist谩n con las tropas inglesas, escribi贸 que aquel era un pa铆s en el que “todo hombre es un soldado” y en el que “la mano de todo hombre est谩 contra la del otro, y todos a su vez contra el extranjero”.

En 1900, el emir afgano Abdul Rahman Khan, tras veinte a帽os en el poder 鈥搚 con un pa铆s en el que se hab铆an librado ya dos guerras contra los ingleses y que serv铆a de escenario para el pulso que manten铆an Londres y Mosc煤鈥 se pregunt贸 c贸mo Afganist谩n, que se encontraba “como una cabra entre dos leones o como un grano de harina entre dos enormes ruedas de molino, podr铆a sostenerse en medio de las piedras sin ser reducido a polvo”.

Ayer Europa rechazaba aceptar a refugiadas afganas, ante demasiados silencios. Hoy la hipocres铆a p煤blica lanza SOS por ellas

Washington invadi贸 Afganist谩n porque quer铆a demostrar que respond铆a ante los atentados del 11S. Su objetivo no fue mejorar la vida de los afganos o democratizar el pa铆s. En veinte a帽os de ocupaci贸n lo ha dejado claro. En un mundo id铆lico podemos creer en los unicornios. Pero en la vida real las invasiones con ej茅rcitos buscan intereses propios que a menudo chocan con los de la poblaci贸n aut贸ctona. Y en medio de todo ello, las mujeres suelen ser un argumento de quita y pon para justificar operaciones militares y estrategias geopol铆ticas.

Ahora parece que las afganas preocupan, al fin. Veinte a帽os tarde. No son las 煤nicas que viven una terrible opresi贸n. Pero la geopol铆tica decide qui茅nes merecen atenci贸n y qui茅nes no (ah铆 est谩n las saud铆es, por ejemplo). Las personas refugiadas en Europa son estigmatizadas en demasiados sectores, algunos de los cuales ahora se echan las manos a la cabeza ante la situaci贸n de Afganist谩n. Ayer Europa deportaba a la poblaci贸n afgana o la encerraba en centros de internamiento, ante demasiados silencios. Hoy la hipocres铆a p煤blica lanza SOS por ella. Esperemos que ahora s铆 toque.