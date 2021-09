–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena September 6, 2021 29 puntos de vista

AL EJ脡RCITO ZAPATISTA DE LIBERACI脫N NACIONAL

AL CONCEJO IND脥GENA DE GOBIERNO

AL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESI脫N

LAS REDES DE REBELD脥A Y RESISTENCIA

LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N

6 de septiembre de 2021.

El pasado 4 de septiembre, se llev贸 a cabo una reuni贸n virtual de Comisi贸n de Coordinaci贸n y Seguimiento del Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Concejo ind铆gena de Gobierno, para tratar los asuntos relacionados de la Gira por la Vida, en la que compa帽eros, compa帽eras y compa帽eroas del EZLN, CNI-CIG, as铆 como del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, se encontrar谩n con colectivos y organizaciones de Europa, renombrada Tierra Insumisa. Dicha reuni贸n se prolong贸 por m谩s de 7 horas, como resultado de acciones de infiltraci贸n; miembros del CNI fueron amenazados con frases como 鈥渢e vamos a buscar鈥. Las amenazas fueron directas hacia el compa帽ero Carlos Gonz谩lez, compa帽ero que se ha destacado por asesorar y defender jur铆dicamente a muchas organizaciones y comunidades, oponiendo as铆 una fuerte resistencia en contra de los malos gobiernos y de empresas trasnacionales, que pretenden despojar del territorio a nuestros hermanos y hermanas ind铆genas a lo largo y ancho del pa铆s. No s贸lo fueron las amenazas verbales, sino que intervinieron n煤meros telef贸nicos, grupos cerrados de WhatsApp y la reuni贸n virtual en varios momentos.

Siempre fue sabido, pero hoy es m谩s evidente y p煤blico, como los malos gobiernos ocupan recursos p煤blicos, el dinero de la gente y del pueblo trabajador, para espiar a quienes les resultan una amenaza para mantener la crisis establecida, para mantener el capitalismo. Adem谩s nos queda claro que aunque se amenaz贸 directamente al compa帽ero Carlos Gonz谩lez, las hostilidades del Estado, los capitalistas y el crimen organizado, se dirigen contra todas y todos aquellos que defendemos la tierra, el agua, los bosques, la vida.

Y no porque el actual gobierno haya hecho p煤blico los datos de espionaje de los gobiernos anteriores podr谩 lavarse las manos y decir que es inocente, culpando como ya lo ha hecho en otros asuntos, a los gobiernos anteriores. Sabemos que el actual gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador es igual y peor que los gobiernos anteriores y que las acciones de espionaje e infiltraci贸n, se mantienen e intensifican, pero ahora, con objetivos bien claros: contra quienes nos oponemos al despojo, desprecio, explotaci贸n y represi贸n.

Aquellos y aquellas que defendemos la vida, siempre seremos un peligro para los malos gobiernos, siempre querr谩n saber qu茅 hacemos y a d贸nde vamos para as铆 evitarlo. Pero hay algo que aun no han entendido y jamas entender谩n, que cuando abajo decimos que somos semilla, es porque no importar谩 la infiltraci贸n, las amenazas y hostigamiento, nosotros y nosotras germinaremos y algo m谩s importante; siempre seguiremos organiz谩ndonos, resistiendo y construyendo.

Todo lo anterior aunado al cerco medi谩tico que el estado, los medios televisivos y prensa, han impuesto a la visita del EZLN a Europa, encabezada por el Escuadr贸n 421 que desde el 22 de de junio ha visitado innumerables zonas, de ese continente y que en pr贸ximos d铆as se nutrir谩 con la llegada de 190 compa帽eros y compa帽eras zapatistas y del Congreso Nacional Ind铆gena. De esto, no circula ni una nota el la TV, radios, peri贸dicos ni en ninguno de los medios de comunicaci贸n que bien sabemos est谩n controlados y pagados para callar lo que les incomoda.

Es por lo anterior que como Consejo Ind铆gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, perteneciente al CNI-CIG manifestamos nuestro total respaldo al compa帽ero Carlos Gonz谩lez y agregamos que:

Denunciamos y repudiamos el espionaje del que somos v铆ctimas y responsabilizamos al gobierno de la 4T, encabezado por AMLO.

Condenamos cualquier agresi贸n en contra de cualquier compa帽ero, compa帽era o compa帽eroa del EZLN y CNI-CIG, ya que el defender la tierra y la vida, e impulsar procesos que fortalecen a las comunidades, no deber铆a ser motivo de desprecio ni persecuci贸n.

Repudiamos que se censure a aquellos compa帽eros y compa帽eras de colectivos y organizaciones cuyo coraz贸n late con el nuestro y que por todos los medios, a twitazos, nacionales e internacionales, con su pensamiento y palabra escrita u oral, con colectas y acciones a sus modos y formas, acompa帽an nuestro caminar y buscan romper el cerco medi谩tico.

No estamos solos, no estamos solas, no tenemos miedo, con esas acciones de intimidaci贸n lo 煤nico que el mal gobierno logra es cohesionarnos y que nuestra rabia se convierta en organizaci贸n y m谩s organizaci贸n; continuaremos en la lucha por la defensa de la tierra y de la vida. Sepan que no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos.

Atentamente:

Consejo Ind铆gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.