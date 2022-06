–

De parte de Congreso Nacional Indígena June 1, 2022

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

01 junio de 2022

Compa帽eros, compa帽eras, compa帽eroas, hermanos y hermanas de M茅xico y del mundo:

Los d铆as pasan y nuestra rabia crece. Porque la violencia contin煤a en nuestras

comunidades y al Estado Mexicano no le interesa. Los grupos narco-paramilitares, no cesan en el hostigamiento hacia quienes habitamos la Monta帽a Baja de Guerrero y los tres niveles de gobierno, guardan silencio frente a esta situaci贸n, lo que delata su complicidad, as铆 como su inter茅s en desaparecernos, pues no toleran que haya pueblos que rechacen sus migajas y busquen autodeterminarse.

Nuestra organizaci贸n crece, a pesar del dolor y la muerte que se pasean por nuestras

comunidades; hombres y mujeres, abuelos y abuelas, saben que para defender la vida, la

organizaci贸n comunitaria es necesaria. De ah铆 que como CIPOG-EZ, a pesar de los m煤ltiples ataques, seguimos creciendo y seguiremos, porque no somos una organizaci贸n

impuesta, sino que nacemos del seno mismo de las comunidades; las nuevas generaciones

de ni帽os y ni帽as, tendr谩n que crecer libres y sin miedo, por eso nuestra lucha y resistencia, por la vida de cada integrante de nuestras comunidades.

Porque quienes gobiernan, se han olvidado del pueblo. El Estado mexicano, los tres niveles de gobierno, han demostrado una y otra vez que no les interesa la vida. Sus discursos son s贸lo mentiras y chocan contra la realidad, en la que todos los d铆as, nuestras vidas est谩n en riesgo. A pesar de las denuncias internacionales y nacionales, a pesar de que la ONU ha llamado al Estado Mexicano a resolver las situaciones de desaparici贸n en nuestras comunidades, a pesar de los muertos y peor a煤n, a pesar de que saben qui茅nes son los responsables, el gobierno federal de la 鈥淐uarta Transformaci贸n鈥, el estatal de Evelyn Pineda, tambi茅n del partido Morena y los gobiernos municipales, no han hecho nada por resolver el tema de inseguridad ni por mejorar en algo la vida de las comunidades.

Es por lo anterior, por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos, porque no olvidamos y no perdonamos, que seguiremos resistiendo y buscando de todas las formas posibles, defender la vida y nuestro territorio.

Les queremos avisar, compa帽eros y compa帽eras, que el 6 de junio de 2022, nos

movilizaremos en nuestro territorio. Realizaremos bloqueos carreteros, demandando la

aparici贸n con vida de nuestros hermanos desaparecidos, la desarticulaci贸n de los grupos

narco-paramilitares, as铆 como la entrega de los recursos que corresponden a las

comunidades, que sabemos que hist贸ricamente, son robados por los presidentes

municipales.

Sin m谩s, llamamos a los colectivos, medios de comunicaci贸n, organizaciones de derechos

humanos y al pueblo en general, a estar atentos y dar seguimiento a nuestra acci贸n. De la

misma forma, responsabilizamos al mal gobierno de cualquier cosa que nos pueda pasar.

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA