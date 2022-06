–

De parte de La Corda June 3, 2022

Seguimos dando eco a las voces que nos hablan del CIRE y del trabajo de lxs presxs en la cárcel. Esta carta es de un compañero preso en Brians II al que le faltan pocas semanas para salir en libertad y que lleva tiempo currando en el talego, y que nos va mandando cosas para contribuir a la denuncia pública de este engranaje de explotación.

Cárcel de Brians II.

Hola kompas,

En primer lugar, si de CIRE vamos a hablar, comenzar a olvidar sus siglas, pues su iniciativa no es la reinserción, sino la explotación laboral de las personas privadas de libertad, mano de obra más que barata, que genera unas cantidades económicas desorbitadas a repartir entre este lobby tan oscuro. Trabajadorxs sin opción de queja. Trabajadorxs que lo hacen bajo coacción, pues si no trabajas no sales de permiso, y tantos otros que trabajamos para poder mantenernos y gastarnos el miserable sueldo que nos dan en sus “botigas CIRE”, donde los precios, ajustados al precio del establecimiento más cercano “una gasolinera”, son elevadísimos.

De CIRE se puede hablar mucho. CIRE no es una abuelita vieja y cansada. CIRE es la madre superiora y sus sarnosos cachorros. CIRE representa el mal, personificado como entidad sin ánimo de lucro. CIRE representa al capitalismo salvaje, con tintes de nacionalsocialismo. De sus campos de trabajo que benefician grandes empresas.

Puedo afirmar que a lo largo de los demasiados años que llevo en prisión, he realizado trabajos para multinacionales como Corte Inglés, Seat, o empresas dedicadas a la manufactura de bolsas de compra para tiendas como Loewe, Roberto Verino, Custó, Carolina Herrera, Zara y otra más. También se realizan actualmente trabajos de lavandería para el CART (Centre de Alto Rendimiento) del Barça. Y sobre todo, se realizan sábanas de hospitales, batas, toallas y otros muchos productos.

Algo de lo que CIRE se aprovecha en connivencia con la Administración Penitenciaria, es la explotación de las personas presas extranjeras con orden de expulsión pendiente. Estas son legales para trabajar en la cárcel pero no para obtener “beneficios” penitenciarios y posteriormente, a las ¾ partes de la condena no se ejecutan las expulsiones, de modo que acaban cumpliendo condenas a pulso !eso sí! trabajando para el CIRE.

Tengo prisa que salgo para el vis a vis. Siento no extenderme más. No lo olvidéis, CIRE es como el coco o como el hombre del saco. Si alguna vez pensáis haceros empresarios podéis asustar a vuestros currantes diciéndoles “Vamos, vamos, que viene el CIRE!”. Pero si sois personas comprometidas con lxs presxs y con esta causa, entonces podéis darnos voz, pues nuestras voces siempre son calladas.

Salud y gracias por lo que hacéis.