El clamor de un bosque herido, en su belleza irredenta

Fernando LLorente Arrebola

2022-12-05

(Publicado previamente en el blog VientoEnPopa65 dentro de la serie 芦Eco-graf铆as禄. Ha sido ligeramente adaptado para su publicaci贸n en 15/1515.)

Estas 煤ltimas semanas del verano inmisericorde estoy escuchando aqu铆 muy cerca la berrea de los ciervos, incluso logro distinguir el golpe seco del entrechocar de sus cornamentas. Est谩n justo aqu铆 arriba, donde la libertad y el azul se abrazan. Deben ser bastantes, me los figuro felices, instintivos, orgullosos, vehementemente esforzados en la selecci贸n del mejor y m谩s noble material gen茅tico que legar a su descendencia de la pr贸xima primavera. La berrea es un canto de esperanza, una m煤sica que apuesta por el futuro, una celebraci贸n de la belleza de lo salvaje, una plegaria de fe en el bosque. No saben los ciervos, o quiz谩 s铆, que a otros mam铆feros se les ha abierto la veda de su neurosis regresiva y paleol铆tica y est谩n subiendo a asesinarlos a p贸lvora y plomo, y tendr谩n que suspender sus rituales grupales de apareamiento, y tendr谩n que dispersarse y huir para tratar de salvar desesperadamente a algunas ciervas y sus embriones reci茅n inseminados.

Un ex-cazador me cont贸 c贸mo dej贸 esa barbarie el d铆a que abati贸 a una cierva y al destriparla (este era de los que aprovechaba la carne y al menos le daba un sentido a la muerte del animal, no como los que s贸lo buscan el trofeo y/o el placer de arrancar la vida a un ser indefenso) se encontr贸 un cervatillo todav铆a con el coraz贸n latiendo en su seno鈥 la muerte de aquella hembra y su v谩stago en gestaci贸n avanzada salv贸 a otros muchos animales de un sacrificio infausto e innecesario, pero sobre todo salv贸 a ese ser humano de continuar en la oscuridad y el pecado.

S铆, el pecado: porque los pocos animales salvajes que quedan (en las 煤ltimas d茅cadas hemos exterminado al 60% de los vertebrados del planeta, de los invertebrados no tenemos ni datos pero igualmente ha sido brutal el descalabro, un aut茅ntico Holocausto de la biodiversidad que nos deber铆a avergonzar y movilizar en masa鈥) son sagrados, como tambi茅n lo son los bosques, los r铆os, las monta帽as, los mares, etc. De modo que matar animales salvajes, quemar y talar bosques, contaminar y encementar r铆os, perforar y erosionar monta帽as o envenenar los mares son pecados, pecados mortales, pecados imperdonables e imprescriptibles que no s贸lo es que condenen a un hipot茅tico infierno futuro a sus responsables, sino que construyen y expanden de facto infierno en una tierra que ten铆a todos los elementos para haber sido para铆so.

芦En todo para铆so hay una serpiente禄 le铆 en una exposici贸n art铆stica de mi amigo Mario Vega en La Cabrera. Puedo dar fe a lo largo del cuarto de siglo que llevo hoyando este para铆so de que, a veces, hay m谩s de una. Mientras mis hermanos ungulados chocan las cornamentas arriba de la monta帽a azul, abajo en el llano mis hermanos hom铆nidos caminan al desastre clim谩tico-b茅lico. Sobre el tel贸n de fondo de una despiadada guerra contra la naturaleza llamada econom铆a, ahora se han empe帽ado en a帽adir a煤n m谩s sufrimiento con una guerra fratricida (todas las guerras, incluida la que hemos emprendido contra las otras especies, son fratricidas, pues toda guerra es por definici贸n entre hermanos) en las llanuras de pan m谩s f茅rtiles y ricas de la vieja y decadente Europa.

En su bestialidad sanguinaria no se ahorran ni la amenaza de una pesadilla at贸mica, de tal forma que el horizonte ominoso del holocausto nuclear se ha actualizado y es alentado por parte de unas 茅lites y gobernantes psic贸patas que se apoyan en unas masas ciudadanas hipnotizadas y sumidas en una especie de ego铆smo ciego 鈥攜 a la postre suicida鈥 en el que se incuban los peores monstruos. Y con estos gobernantes asesinos y estos convecinos ciegos es con los que tenemos que convivir y 鈥攈asta donde sea posible鈥 ser felices en medio del apocalipsis.

Procuro observar a mis compa帽eros no humanos en esta traves铆a y aprender de ellos a habitar esta cat谩strofe sin ceder a la tentaci贸n de la huida definitiva como 煤ltima protesta. Veo c贸mo, a pesar del sufrimiento, de la sequ铆a y la brutalidad de los term贸metros, los robles, los enebros y los casta帽os se empe帽an cada d铆a en presentarse bellos, se afanan en producir algunas semillas, insisten en respirar y bajar energ铆a del hermano Sol a la madre Tierra, se esfuerzan en retirar y fijar el CO2 que los animales humanos liberamos imprudentemente. Incluso, cuando no pueden m谩s, como en este verano atroz, no se rinden y se desprenden generosamente de sus hojas para abrigar al suelo y as铆 preservar la poca humedad que resta, alimentando las ra铆ces que pacientemente aguardan el agua de la oto帽ada para reiniciar el ciclo de la verde vida com煤n del bosque鈥

Y trato de imitarles y de resistir, trato de conservar semillas y aguardo el momento de plantarlas, y riego y enfr铆o la peque帽a esquina de Gaia que me han encomendado cuidar. A veces riego incluso con l谩grimas para poder seguir viviendo en este infierno que nos hemos dado, para seguir viviendo entre tantas serpientes que enturbian el para铆so. Y paseo.

Valoro como oro en pa帽o el empe帽o de los p谩jaros al cantar todas las madrugadas, me despido de los abejarucos y las orop茅ndolas que marchan a 脕frica. Quisiera marchar con ellas y no volver a este continente de la raza blanca imperial en su hora postrera, porque cuando quemamos los 煤ltimos bosques europeos, como hemos hecho este verano, es el momento de decir adi贸s a nuestra civilizaci贸n. Hemos fracasado: 隆quien quema, acaba! Y paseo.

Me adentro en el bosque y le pregunto qu茅 desea que cuente sobre el verano que ha finalizado, c贸mo explicar el castigo de la sequ铆a o c贸mo compartir con ustedes el dolor que este bosque siente al saber-sentir que han ardido tantos bosques buenos y complejos como 茅l, sacrificados por humanos que ignoran que los 谩rboles son nuestros pulmones extrac贸rporeos, nuestros hermanos lejanos, nuestro sustento, nuestro 煤nico horizonte de posibilidad de vida buena.

En la desesperante depresi贸n en que yazco desde que comenz贸 la Tercera Guerra Mundial he paseado casi todos los d铆as por el bosque de la monta帽a azul y no consegu铆a encontrar la respuesta a esta pregunta que le hac铆a al bosque, como si mis o铆dos estuvieran cerrados, como si mi alma cayera enfangada en el narcisismo de la tristeza, como si ya no pudiera escribir o no mereciera la pena. Entonces en el fondo de mi sordera, en la oscuridad de mi ceguera, en el fuego enfermizo de mi rabia comprend铆 鈥攐 m谩s bien me rend铆 a la comprensi贸n鈥 que no hab铆a un yo indagando y un bosque indagado, que no hab铆a un yo que observaba y un bosque ah铆 afuera, o que si hab铆a esa separaci贸n: ese era precisamente el error y la causa 煤ltima en que se funda el horror del ecocidio contempor谩neo. La clave es ser bosque, esto es: asumir la responsabilidad y gozar el privilegio de no estar ya solo, de no estar ya aparte y, desde luego, no estar por encima, sino estar en, ser parte de, sentir que el bosque al que pertenezco habla a trav茅s de m铆 como lo hace a trav茅s de las ranas, los grillos, los ruise帽ores o los ciervos que conforman la comunidad sintiente y amante de este bosque de Gaia. No hay separaci贸n entre los seres del bosque, no hay ni siquiera separaci贸n entre la biota y los elementos abi贸ticos: hay metamorfosis, hay intercambios, hay haces de relaciones de competencia (a nivel micro) y cooperaci贸n (a nivel micro y sobretodo macro), vida fluyendo por cuerpos que se metamorfosean en otros cuerpos.

En su espl茅ndido e inquietante ensayo Metamorfosis: la fascinante continuidad de la vida, Emanuele Coccia afirma que la metamorfosis es una teor铆a de la continuidad de la vida entre los cuerpos, y aqu铆 la preposici贸n 芦entre禄 es lo fundamental.

Dice:

鈥渘o podemos conformarnos con afirmar la interdependencia rec铆proca de los seres, su capacidad para constituir un sistema: todos los seres son la expresi贸n de una 煤nica y misma vida, est谩n en relaci贸n de continuidad y no de simple contig眉idad espacial鈥 La pol铆tica de Gaia no es otra cosa que esta construcci贸n cotidiana de una carne com煤n a todos los vivientes, que cada uno utiliza pero que circula no solo de lugar en lugar, sino tambi茅n de cuerpo en cuerpo, de individuo en individuo, de especie en especie鈥 y lo que llamamos 鈥渃onciencia鈥 no es m谩s que esta reflexi贸n de la Tierra sobre s铆 misma, y cada ser vivo es necesariamente conciencia del mundo (imagen del mundo, no como anatom铆a, sino como espejo)鈥.

El bosque que somos es tambi茅n historia, tiempo, memoria. Desde aquella primera hibridaci贸n entre bacterias y arqueas que dio a luz a la primera c茅lula eucariota, ese milagro de la simbiog茅nesis del que procedemos todas las formas de vida, todos los seres de todas las especies que han habitado esta monta帽a azul han dejado un relato, una huella, un vestigio, un mensaje que habita hoy y que yo creo que es escuchado por los 谩rboles, por los animales, por el reino misterioso de los hongos y, por supuesto, por las bacterias que 鈥攃ontra todo nuestro relato antropoc茅ntrico 鈥 son el principal reino de la Vida. S贸lo nosotros los humanos y s贸lo en los 煤ltimos tiempos, al separarnos de la Tierra (como si eso fuera deseable e incluso posible) hemos perdido la capacidad de escuchar el paisaje, de leer la historia que se inscribe en las formas del bosque, de entender los relatos de las otras especies, de descifrar los signos y s铆mbolos del flujo desbordante de la vida de Gaia de la que un bosque es imagen, espejo y plegaria de agradecimiento.

Portada de 鈥楽er bosques鈥. El bosque contiene tambi茅n una respuesta al gran enigma del sentido de la vida en los tiempos oscuros que recorremos, el bosque 鈥攄ice Jean-Baptiste Vidalou鈥 es el espacio de la deserci贸n, de la resistencia, de la experimentaci贸n. En su libro Ser Bosques: Emboscarse, Habitar y Resistir en los territorios en lucha, Vidalou (que es un seud贸nimo que emplea un activista de la ZAD 鈥攝one 脿 d茅fendre鈥 del bosque galo de Cevenas, al que pretend铆an convertir en biomasa) dice 芦las monta帽as, los bosques, desde siempre, parecen alzarse y ofrecer refugio a quienes quieren dejar de ser gobernados. Por su topograf铆a misma han sido refugio de hombres y mujeres libres, de herejes y m谩s tarde de resistentes禄, refugio de maquis dir铆amos en el caso de esta monta帽a azul hace s贸lo unas d茅cadas, o de brujas hace s贸lo unos siglos鈥 A帽ade Vidalou: 芦podr铆amos decir que hay bosque all铆 donde hay resistencia, all铆 donde hay rebeli贸n contra los estragos que genera esta civilizaci贸n. Hay bosque all铆 donde ya no se puede soportar la miseria existencial generalizada, esta neutralizaci贸n preventiva de toda vida. Hay bosques en los corazones y las mentes禄.

Por lo mismo hay bosque en las fronteras de Rusia y Ucrania cuando las cruzan los que desertan de la guerra, hay bosque en nuestro coraz贸n cuando no cedemos a la propaganda neur贸tica de guerra que derraman nuestros dirigentes todos y sus medios de (in)comunicaci贸n, hay bosque en los barcos de Open Arms que rescatan migrantes en el Mediterr谩neo, hay bosque en la insumisi贸n, en la desobediencia, en la denuncia de la subida de los presupuestos militares, hay bosque en la paz, la paz es un bosque que debemos cultivar y mimar en nuestro interior para que pueda volver en el exterior.

Desde Grecia y Roma todas las civilizaciones se han empe帽ado en arrasar los bosques del Mediterr谩neo y de Eurasia. Luego el delirio arboricida se export贸 a Am茅rica y a 脕frica, y el resultado de siglos de colonialismo y arboricidio es lo que recogemos hoy en forma de desastre clim谩tico y profunda, tenebrosa y doliente pobreza existencial y miseria espiritual. Pero tras casi 3 milenios de guerra contra los bosques no hemos sido derrotados del todo, tras cada incendio recomenzamos la aventura biol贸gica de la sucesi贸n ecol贸gica, tras cada tala, tras cada guerra, tras cada sequ铆a, tras cada volc谩n, siempre hay semillas que brotan y recomienzan el relato de la vida all铆 donde qued贸 suspendido.

Es necesario entender esto, es necesario reconectarse con el sentido de Gaia, con la pulsaci贸n de la vida, para no enloquecer de dolor, pero sobretodo para no rendirse, como no se rinden los robles de esta monta帽a azul, para seguir siendo bosques que se defienden. Acabamos con el pen煤ltimo p谩rrafo de Ser Bosques: 芦Que, en todas partes, en toda la superficie de la Tierra, esta incapacidad para relacionarse con lo sensible se haya impuesto como dominante, es, sin duda, una cat谩strofe. Y, para aquellos que a煤n ven un sentido en el mundo, se alza la exigencia de elegir.

Porque, en efecto, un d铆a habr谩 que elegir entre los apegos a la vida y quienes pretenden destruirla, en nombre de un desgarramiento universal. Es la 煤nica pol铆tica que merece la pena ser vivida禄.

芦No vamos a dejarnos gobernar m谩s. Somos el bosque que se defiende.禄

