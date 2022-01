–

De parte de Tejiendo Historia January 17, 2022 11 puntos de vista

El Conde Rossi, en uno de sus discursos en Mallorca en septiembre de 1936. Archivo LUCE.

Los fascistas con pedigr铆, los italianos que envi贸 Mussolini a Espa帽a en 1936, quedaron horrorizados ante el clasismo de la sociedad mallorquina. Es curioso ver c贸mo los fascistas de verdad, no los de ahora 鈥攓ue puede ser cualquiera que lleve la contraria a alguien鈥, a pesar de ser un movimiento interclasista, acabaron aborreciendo a los llamados butifarras (nobles) y a cualquier burgu茅s o vividor con alergia al trabajo.

He recogido tres italianos que escribieron sobre ello durante su paso por la isla. El m谩s duro fue el capit谩n de nav铆o Antonio Legnani. En un informe enviado a Roma, explicaba que en Mallorca hab铆a dos clases sociales, la dirigente y la obrera. Sobre la primera, dec铆a que era 鈥渄e ideas conservadoras de fondo militarista, explotadora de la clase obrera, m谩s por vanidad que por necesidad material, y que gusta de mantenerse distante y rodearse de una fastuosidad y una pompa con las que 煤nicamente pretende ocultar su impresionante vac铆o de car谩cter y de ideas鈥. Sobre la clase obrera, aseguraba que 鈥渉asta ahora ha obedecido a la clase dirigente por tradici贸n y conveniencia鈥.

Legnani a帽adi贸 que, en general, los mallorquines ten铆an una vida 鈥渇谩cil y simple鈥 gracias a la agricultura y el turismo, y que 鈥la clase dirigente se aprovecha de ello para mantener un rango y una situaci贸n que no les pertenecen鈥.

El fascista m谩s conocido, el apodado Conde Rossi, alardeaba en sus informes de los desfiles que organizaba en Palma, con obreros y campesinos mostrando sus herramientas de trabajo, y reconoc铆a que su labor de fascistizaci贸n ten铆a dos obst谩culos: 鈥Los masones y los capitalistas鈥.

El capit谩n Luigi Mancini pas贸 un a帽o en la isla y tambi茅n denunci贸 en sus memorias que 鈥渓os nobles requer铆an muchas atenciones鈥. 鈥En Palma hay un formalismo excesivo debido a las diferencias entre los grados de nobleza y los niveles sociales de la poblaci贸n鈥. Cuenta an茅cdotas de condes y marqueses que se hab铆an refugiado en Mallorca y que esperaban siempre un grado de cortes铆a superior al resto.

Tambi茅n habla de un joven vasco que serv铆a en el crucero Baleares. No da el nombre, solo dice que era de familia 鈥渕uy rica, con importantes astilleros en San Sebasti谩n鈥. Reconoce que en el barco se comportaba como 鈥渦n 贸ptimo marinero鈥, pero 鈥渃uando bajaba a tierra, se convert铆a en el millonario acomodado que era鈥. Mancini afirma que 鈥渉ac铆a lo que quer铆a porque muchos oficiales de alto grado eran amigos de su familia鈥 y que 鈥渓o peor es que sus jefes no solo no le re帽铆an, sino que le imitaban鈥. El marinero muri贸 en marzo de 1938 cuando el Baleares fue hundido por la marina republicana.

El crucero Baleares fue hundido por la marina republicana en marzo de 1938 cerca del Cabo de Palos (Murcia).

(Columna Tejiendo historia, publicada en el diario Ultima Hora (Mallorca) el viernes 14 de enero de 2022. Sale cada 15 d铆as en papel y digital)