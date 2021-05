–

Un peque帽o y castizo club ciclista fue el creador del legendario Batall贸n Ciclista Malatesta, la respuesta antifascista a los batallones fascistas del futurismo italiano

Durante la Primera Guerra Mundial los italianos hab铆an puesto en marcha espectaculares batallones de ciclistas, como en el que se alistaron en 1915 los futuristas, amantes del maquinismo y las m谩quinas, que no dudaron en marchar a la guerra a lomos de una bicicleta para cumplir el sue帽o de 芦la guerra como higiene del mundo禄. El Batall贸n Ciclista Futurista fue el sue帽o hecho realidad de Marinetti, su fundador, que se sum贸 a este, as铆 como otros destacados futuristas como Sant鈥橢lia, que cay贸 fulminado en el campo de batalla.

Las bicicletas se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, pero tambi茅n antes, como durante la Guerra Civil espa帽ola. En el peri贸dico La Voz, en noviembre de 1936, con el fascismo asediando la capital, pero detenido su avance en aquel terrible mes, se dio la noticia de la creaci贸n de un batall贸n ciclista con el nombre del legendario anarquista italiano Errico Malatesta, cuyas funciones eran el reparto de 贸rdenes del Estado Mayor en el inte颅rior de Madrid y las avanzadillas. Fue fundado por Miguel Vir铆bay, militante anarquista de la CNT y aficionado al ciclismo. El Batall贸n Ciclista cont贸 con secciones destacadas en todos los departamentos oficiales y en los frentes. Una de las que realizaba un trabajo m谩s intenso fue la destinada al servicio del Estado Mayor del Minis颅terio de la Guerra, que estaba dirigida por Jos茅 Iturria, otro amante de la bici. La mayor铆a de los integrantes del Batall贸n proven铆an del Velo Club Portillo, hoy en d铆a un hist贸rico club que por entonces (se hab铆a fundado en 1927) daba sus primeros pasos. Aunque actualmente ha incorporado el nombre de 芦Real禄, en su d铆a solamente se dedicaba a la bicicleta, de ah铆 la alusi贸n a 芦Velo Club禄, junto a 芦Portillo禄, barrio donde se fund贸 y partieron los primeros ciclistas anarquistas y de otras tendencias que formaron el legendario Batall贸n Ciclista Malatesta.

MIEMBROS DEL VELO CLUB PORTILLO FRENTE A SU SEDE EN LA CALLE ALONSO DEL BARCO. A脩OS 50

Junto al Velo Club, hab铆an otros clubs ciclistas en Madrid, como el Club Ciclista de Chamart铆n de la Rosa o el del barrio de Ventas. Presum铆a de ser el m谩s castizo. Portillo hab铆a sido y era uno de los barrios con m谩s historia del viejo Madrid. El portillo de Embajadores fue un postigo menor de la cerca que circundaba Madrid, a mitad de camino entre las puertas de Toledo y Atocha. Tras el derribo de la cerca en 1868, el terreno en el que se encontraba se convirti贸 con el tiempo en la actual glorieta de Embajadores.

INTEGRANTE DEL BATALL脫N CICLISTA MALATESTA (ABC, 10 DE ENERO DE 1937)

LAS CHICAS CICLISTAS DE PORTILLO (ESTAMPA, 13 DE JUNIO DE 1936)

TINA, CICLISTA DEL VELO CLUB PORTILLO (ESTAMPA, 4 DE JULIO DE 1936)

El Batall贸n, que se incaut贸 de la iglesia de la calle Conde de Pe帽alver n煤mero 36, tambi茅n cont贸 con mujeres, que el a帽o anterior de comenzar la Guerra Civil hab铆a creado su primer grupo ciclista completamente femenino al que llamaron As. Entre las fundadoras de As estaban las hermanas, 脕ngeles, Esperanza, Luisa y Carmen Carmona, todas ellas hijas de un industrial fabricante de bicicletas. Tambi茅n hab铆a corredores profesionales, como el ciclista Andr茅s Costau, que se hab铆a destacado como gran deportista tiempo antes.

芦Suena otra vez el timbre. Estamos preparados. Son las consignas. Cada cual con su m谩quina toma una direcci贸n, sin duda la del triunfo禄

EL BATALL脫N CICLISTA MALATESTA (MUNDO GR脕FICO, MARZO DE 1937)

锘En el n煤mero 26, del 20 de junio de 1937, del peri贸dico La Trinchera, perteneciente a la Brigada Mixta 7陋 Divisi贸n Mixta, se incluy贸 una declaraci贸n de los ciclistas de Malatesta titulada 芦Notas de unos combatientes del Batall贸n Ciclista禄:

芦Pertenecemos al Batall贸n ciclista Enrique Malatesta y prestamos los servicios de enlace y otros relacionados con los mismos. El t铆tulo con el cual encabezamos estas l铆neas es para poner de manifiesto que la mayor铆a de los ciclistas pertenecientes a este Batall贸n 茅ramos combatientes de las trincheras, de las cuales salimos trasladados al mismo, por ser de bastante utilidad nuestros servicios en dicho Batall贸n. El grupo con destino en esta Brigada mixta lo componemos doce ciclistas entusiastas de este deporte. Trabajamos incansablemente, ayudados de manera eficac铆sima por nuestras inseparables compa帽eras, las m谩quinas. Y digo nuestras porque cada cual ha tenido que aportar la suya para poder prestar este servicio a la causa, que, como en todas las guerras modernas, es imprescindible, ya que estos servicios llevan las 贸rdenes de ataques, repliegues, contrase帽as, se帽ales de aviaci贸n, etc., y realizan toda clase de servicios de enlace. Este Batall贸n se form贸 con el fin de conservar en todo lo posible los Servicios motorizados, que son util铆simos para otros m谩s necesarios y que nosotros con nuestra m谩quina no podemos realizar, como son los relevos de fuerzas, transporte de material, abastecimiento, etc., as铆 como al mismo tiempo economizar el combustible, gastando lo menos posible, con el fin de que no falte para otros servicios m谩s necesarios. Bien es cierto que la m谩quina consume, por lo menos, nuestra carne y a veces nuestra paciencia. 隆Si vierais qu茅 bien se curan los catarros cuando tenemos un parte urgente y el sol pega de plano!, 隆la impresi贸n que recibimos cuando estamos acostados muy a gusto, descansando del trabajo diario, y sentimos el timbre de los partes, nos tiramos de la cama medio adormilados, nos sentamos en nuestro ya familiar asiento, el sill铆n, y nos damos cuenta de que llueve y el piso est谩 encharcado! Entonces nos acordamos de los paraguas, aunque no sea m谩s que para que no se moje la m谩quina, o nuestro equipo. En este momento nos acordamos del parte que tiene que llegar a su destino, y nuestras piernas hacen presi贸n sobre las bielas de la m谩quina, y esta, en prueba de cari帽o, aumenta su velocidad, y el parte, claro est谩, se encuentra en dos minutos en su destino. Entonces emprendemos el regreso, aguantando el calor, la lluvia o el fr铆o. En nuestro cometido tenemos algunos curiosos. Vemos c贸mo en las carreteras y arroyos de las calles juegan, sin dar importancia al peligro, los ni帽os peque帽os y algunos mayorcitos, sin importarles que exponen su vida. Igualmente algunos perritos, cuando llevamos prisa, se nos cruzan en nuestro camino, y nosotros, con m谩s paciencia que Guti茅rrez, apretamos los frenos para no desplancharlos, y, claro est谩, damos con nuestros huesos en el suelo. Mientras nos levantamos vemos al gracioso perrito c贸mo corre con el rabo entre las piernas, sin duda para que no le tomemos la matr铆cula y le hagamos pagar las arrugas de nuestra bicicleta, que se ha quedado del golpe con m谩s arrugas que Lerroux. Nosotros hemos declarado la guerra a los perros porque no saben las leyes de la circulaci贸n ni tienen qui茅n se las ense帽e. No obstante, seguiremos con nuestro buen humor y satisfechos de nuestro servicio prestado a la causa, a la cual no abandonaremos hasta su fin. Suena otra vez el timbre. Estamos preparados. Son las consignas. Cada cual con su m谩quina toma una direcci贸n, sin duda la del triunfo. 隆Salud! Ciclistas de servicio en la Brigada禄.

