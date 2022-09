–

, en “El club de la lucha: 驴verdadera o falsa transgresi贸n?”, en Archipi茅lago, n潞 53, noviembre de 2002, p谩gs. 47-51, traducido del ingl茅s por ; y conviene leerlo si ya has visto la pel铆cula, escribi贸: I

“El club de la lucha” de David Fincher (1999), un extraordinario logro de Hollywood, se mete directamente en este callej贸n sin salida. El h茅roe de la pel铆cula (extraordinariamente interpretado por Edward Norton), v铆ctima de insomnio, sigue el consejo de su m茅dico y, con tal de comprender qu茅 es realmente el sufrimiento humano, empieza a visitar grupos de apoyo a los pacientes de c谩ncer de test铆culo. No tarda en descubrir, sin embargo, que esta pr谩ctica de amor hacia el pr贸jimo parte de una posici贸n subjetiva falsa (la compasi贸n del voyeur) y pronto se involucra en una pr谩ctica mucho m谩s radical.

En un vuelo conoce a Tyler (Brad Pitt), un joven carism谩tico que le habla de la esterilidad de su vida, hecha del fracaso y del vac铆o de una cultura consumista. Le ofrece una soluci贸n: 驴por qu茅 no luchar y darse una tremenda paliza uno al otro? A partir de esta idea, se desarrolla gradualmente un movimiento entero: en secreto y de madrugada, se celebran combates de boxeo en los s贸tanos de bares por todo el pa铆s. El movimiento se politiza r谩pidamente y organiza ataques terroristas contra las grandes multinacionales鈥 En medio de la pel铆cula hay una escena, insoportablemente dolorosa, digna de los momentos m谩s extremos de David Lynch, que sirve de clave para el sorprendente giro final de la pel铆cula: con tal de chantajear a su jefe para que le pague a cambio de no trabajar, el narrador se arroja contra las paredes y los objetos de su oficina y se hiere hasta sangrar, antes de que los cuerpos de seguridad del edificio lleguen. Ante el inc贸modo jefe, el narrador representa sobre s铆 mismo la agresividad que el jefe est谩 sintiendo hacia 茅l. Posteriormente el narrador reflexionar谩 en voz interior: 鈥淧or alguna raz贸n, pens茅 en mi primera pelea 鈥 con Tyler鈥. Esta primera pelea entre Tyler y el narrador, que tiene lugar en un parking fuera de un bar, es observada por cinco j贸venes que r铆en e intercambian miradas divertidas y alucinadas:

鈥淧orque la lucha est谩 siendo observada por gente que no conoce a los participantes, nos inclinamos a creer que lo que estamos viendo es lo que ellos ven: esto es, una lucha entre dos hombres. No es hasta el final que descubriremos que lo que est谩n mirando es al narrador arroj谩ndose por el suelo del parking y apale谩ndose a s铆 mismo鈥 [1].

Hacia el final de la pel铆cula aprendemos que el narrador desconoce que ha estado llevando una doble vida hasta que la evidencia se hace tan aplastante que ya no puede negar el hecho: Tyler no tiene existencia fuera de su mente. Cuando otros personajes interact煤an con 茅l, lo est谩n haciendo en realidad con el narrador, que ha incorporado a la persona de Tyler. Pero no basta con leer la escena de Norton peg谩ndose a s铆 mismo ante su jefe como una simple indicaci贸n de la inexistencia de Tyler. El efecto insoportablemente doloroso y desconcertante de la escena da testimonio del hecho de que revela y escenifica una verdad fantasmal que se rechaza.

驴Qu茅 significa esta lucha contra s铆 mismo? En una primera aproximaci贸n, est谩 claro que su apuesta fundamental es la de alcanzar y reestablecer la conexi贸n con el Otro real, es decir, suspender la frialdad y la abstracci贸n fundamental de la subjetividad capitalista, magn铆ficamente ejemplificada en la figura del individuo mon谩dico y aislado que, solo delante de la pantalla del ordenador, se comunica con el mundo entero. En contraste con la compasi贸n humanitaria que nos permite mantener nuestra distancia respecto al otro, la violencia misma de la pelea se帽ala la abolici贸n de esta distancia. A pesar de que esta estrategia es arriesgada y ambigua (f谩cilmente puede retroceder hacia l贸gicas proto-fascistas con vinculaciones violentas y machistas), este riesgo tiene que ser asumido. No hay otra salida directa del encierro de la subjetividad capitalista. La primera lecci贸n de “El club de la lucha” es que no se puede pasar directamente de una subjetividad capitalista a una subjetividad revolucionaria: la abstracci贸n, la extinci贸n de los otros y la ceguera hacia su sufrimiento y dolor tiene que quebrarse en un gesto que asuma el riesgo y se acerque directamente al sufrimiento; un gesto que, porque hace a帽icos el n煤cleo mismo de nuestra identidad, no puede aparecer sino como extremadamente violento.

Sin embargo, en esta lucha contra s铆 mismo hay otra dimensi贸n en juego: la identificaci贸n escatol贸gica (excrementicia) del sujeto, que equivale a adoptar la posici贸n del proletario que no tiene nada que perder. El sujeto puro emerge 煤nicamente a trav茅s de esa experiencia de autodegradaci贸n en la que permito/provoco que el otro me deje hecho una mierda y me despoje, as铆, de todo contenido sustancial, de todo soporte simb贸lico que pudiera conferirme a煤n un m铆nimo de dignidad. Por consiguiente, cuando Norton se golpea a s铆 mismo ante su jefe, el mensaje que le est谩 dirigiendo es: 鈥淪茅 que quieres pegarme, pero ves: tu deseo es tambi茅n el m铆o, por eso si me pegaras estar铆as satisfaciendo el rol de sirviente de mi perverso deseo masoquista. Pero eres demasiado cobarde para exteriorizar tu deseo, as铆 que voy a hacerlo yo en tu lugar 鈥揳qu铆 tienes lo que realmente quer铆as. 驴Por qu茅 te sientes tan inc贸modo? 驴No est谩s preparado para aceptarlo?鈥. Es crucial, aqu铆, el salto entre la fantas铆a y la realidad: el jefe, por supuesto, jam谩s hubiera pegado a Norton, s贸lo fantaseaba con hacerlo. El efecto doloroso de la lucha contra s铆 mismo gira sobre el hecho mismo de que escenifica el contenido de la fantas铆a secreta que su jefe nunca ser谩 capaz de actualizar.

Parad贸jicamente, esta escenificaci贸n es el primer acto de la liberaci贸n: a trav茅s de ella, la sumisi贸n libidinal masoquista del sirviente hacia su amo es llevada a la luz del d铆a, y el sirviente adquiere, as铆, una distancia m铆nima al respecto. Incluso a un nivel puramente formal, el acto de golpearse a s铆 mismo evidencia el hecho de que el amo es superfluo: 鈥溌縌ui茅n te necesita para atemorizarme? 隆Puedo hacerlo yo mismo!鈥 Por tanto, es a trav茅s de esta primera paliza contra uno mismo que uno empieza a hacerse libre: el verdadero gol de esta pelea es destruir aquello que me ata a mi amo. Cuando, hacia el final de la pel铆cula, Norton se dispara a s铆 mismo (y sobrevive al disparo porque en realidad s贸lo ha matado a 鈥淭yler dentro de s铆 mismo鈥, su doble), se libera entonces tambi茅n del espejo dual. Relaci贸n de la lucha: en esta culminaci贸n de la autoagresi贸n esta l贸gica se cancela a s铆 misma y Norton ya no tendr谩 que pegarse a s铆 mismo. Es ahora cuando ser谩 capaz ya de atacar al verdadero enemigo: el sistema. Por cierto, 茅sta es la misma estrategia que, en ocasiones, se utiliza en las manifestaciones pol铆ticas. Cuando una multitud es bloqueada por la polic铆a dispuesta a cargar, la manera de provocar un giro sorprendente de la situaci贸n es que los mismos individuos de la multitud empiecen a pegarse entre ellos. En su ensayo sobre Sacher-Masoch [2], desarrolla con detalle esta cuesti贸n: lejos de proporcionar ninguna satisfacci贸n al espectador s谩dico, la auto-tortura del masoquista frustra al s谩dico porque le priva de su poder. El sadismo implica una relaci贸n de dominaci贸n, mientras que el masoquismo es el primer paso necesario hacia la liberaci贸n. Cuando estamos sujetos a alg煤n mecanismo de poder, esta sujeci贸n siempre y por definici贸n est谩 sustentada por alg煤n tipo de aportaci贸n libidinal: la sujeci贸n misma genera, por s铆 misma, un placer a帽adido. Esta sujeci贸n se encarna en una red de pr谩cticas corporales 鈥渕ateriales鈥. Es por eso que no podemos desprendernos de nuestra sujeci贸n a trav茅s de una simple reflexi贸n intelectual. Nuestra liberaci贸n tiene que ser escenificada en alg煤n tipo de performace corporal y, m谩s all谩 de eso, esta performance tiene que ser de naturaleza aparentemente masoquista, tiene que escenificar un proceso doloroso de devolverse el golpe a s铆 mismo.

II

Pero una objeci贸n se plantea: 驴no es esta idea de un 鈥渃lub de la lucha鈥, del encuentro nocturno de unos hombres que juegan al juego de pegarse los unos a los otros, el modelo mismo de esa falsa trasgresi贸n/excitaci贸n, del passaje 脿 l鈥檃cte [3] impotente que precisamente da testimonio del fracaso de la intervenci贸n en el cuerpo social? 驴No es “El Club de la Lucha” un caso ejemplar de la transgresi贸n inherente que, en vez de minar el sistema capitalista, representa de manera obscena la cara oscura del sujeto capitalista 鈥渘ormal鈥? Esta cuesti贸n ha sido desarrollada con detenimiento por Diken y Laustsen, en su excepcional 鈥淓njoy your fight!鈥, que es el an谩lisis m谩s representativo de “El club de la lucha”:

鈥淓l sujeto normalizado y que vive conforme a la ley est谩 acechado por el espectro de un doble, por un sujeto que materializa la voluntad de transgredir la ley con un placer perverso (鈥) Por eso “El club de la lucha” dif铆cilmente es una respuesta 鈥渁nti-institucional鈥 al capitalismo, como tampoco la creatividad, la perversi贸n o la transgresi贸n tienen porqu茅 ser hoy necesariamente emancipadoras. (鈥) M谩s que un acto pol铆tico, “El club de la lucha” parece ser una experiencia subjetiva de trance, una especie de actividad carnavalesca pseudo-b谩quica en la que el ritmo de la vida de cada d铆a se suspende s贸lo temporalmente. (鈥) El problema de “El club de la lucha” es que cae en la trampa de presentar su problem谩tica y su violencia desde una distancia c铆nica. Por supuesto que “El club de la lucha” es reflexiva e ir贸nica. Pero se puede afirmar que es una iron铆a sobre el fascismo鈥 [4].

El fundamento 煤ltimo de esta iron铆a es que, de acuerdo con la mercantilizaci贸n global del tardo-capitalismo, “El club de la lucha” ofrece como 鈥渕ercanc铆a de experiencia鈥 el intento mismo de hacer estallar el universo de comodidades: en vez de una pr谩ctica pol铆tica concreta, lo que obtenemos es una explosi贸n est茅tica de violencia. Adem谩s, siguiendo a Deleuze, Diken y Laustsen perciben en “El club de la lucha” dos peligros que invalidan su intenci贸n subversiva: en primer lugar, la tendencia a llevar hasta el extremo el espect谩culo de una (auto)destrucci贸n ext谩tica, en la que la pol铆tica revolucionaria se diluye en una org铆a de la aniquilaci贸n, esteticista y despolitizada. En segundo lugar, la explosi贸n revolucionaria 鈥渄esterritorializa y masifica, pero s贸lo en vistas a bloquear la desterritorializaci贸n e inventar nuevas territorializaciones鈥; 鈥渆n vez de ser el comienzo de una desterritorializaci贸n, “El club de la lucha” acaba transform谩ndose en una organizaci贸n fascista con un nombre nuevo: Proyecto Mayhem. La violencia se exterioriza y culmina en un plan de terror organizado con el objetivo de socavar los cimientos de la sociedad consumista鈥. Estos dos peligros son complementarios, puesto que 鈥渓a regresi贸n a lo indiferenciado o a la completa desorganizaci贸n es tan peligrosa como la trascendencia y la organizaci贸n鈥.

III

驴Estar铆a la soluci贸n en la 鈥渏usta medida鈥 entre estos dos extremos: ni la Organizaci贸n ni la regresi贸n a la violencia indiferenciada? Lo que habr铆a que problematizar aqu铆 es m谩s bien la oposici贸n entre desterritorializaci贸n y reterritorializaci贸n, es decir, la idea deleuziana de la tensi贸n irreductible entre la 鈥渂uena鈥 colectividad, esquizo-molecular, y la 鈥渕ala鈥 colectividad, de tipo paranoico-molar: lo molar/r铆gido versus lo molecular/flexible; los flujos rizom谩ticos, con su segmentaci贸n molecular (basada en mutaciones, desterritorializaciones, conexiones y aceleraciones), versus las clases y los s贸lidos, con su segmentaci贸n r铆gida (organizaci贸n binaria, resonancia, sobrecodificaci贸n)鈥 [5] Esta oposici贸n (una variaci贸n de la vieja tesis de , de la Cr铆tica a la raz贸n dial茅ctica, acerca de la conversi贸n de la praxis de la aut茅ntica dial茅ctica de grupo en la l贸gica pr谩ctico-inerte de la instituci贸n alienada 鈥 Deleuze mismo se refiere a menudo a Sartre) es una falsa (鈥渁bstracta鈥) universalizaci贸n, en tanto que no ofrece ning煤n espacio en el que articular la distinci贸n clave entre las dos l贸gicas distintas de conexi贸n entre lo micro- y lo macro-, lo local y lo global: el Estado 鈥減aranoico鈥 que 鈥渞eterritorializa鈥 la explosi贸n esquizofr茅nica de la multitud molecular no es el 煤nico marco imaginable de organizaci贸n colectiva social global; el partido revolucionario leninista encarna (o, mejor dicho, anuncia) una l贸gica radicalmente distinta de colectividad. Brevemente, lo que desaparece en esta perspectiva es la intuici贸n marxista fundamental de que el Estado molar tiene que 鈥渢otalizar鈥 la multitud molecular porque un antagonismo radical est谩 ya en movimiento dentro de esta multitud.

Como ya estaba claro para el propio Deleuze, no es posible proporcionar de antemano un criterio inequ铆voco que nos permita delimitar el 鈥渇also鈥 estallido violento del 鈥渕ilagro鈥 de la aut茅ntica ruptura revolucionaria. La ambig眉edad es en este punto irreductible, puesto que 鈥渆l milagro鈥 s贸lo puede ocurrir a trav茅s de la repetici贸n de fracasos previos. 脡sta es tambi茅n la raz贸n de que la violencia tenga que ser un ingrediente necesario de un acto pol铆tico revolucionario. Lo que hay que preguntarse entonces es: 驴cu谩l es propiamente el criterio de un acto pol铆tico? Evidentemente, el 茅xito como tal no cuenta, ni siquiera si lo defini茅ramos, por la v铆a dial茅ctica a la que recurre , como la apuesta de que el futuro redimir谩 retroactivamente nuestros horribles actos presentes (as铆 es como en Humanismo y terror [6] Merleau-Ponty proporcion贸 una de las justificaciones m谩s inteligentes del terror estalinista: retroactivamente, podr铆a justificarse que su resultado final ser铆a la verdadera libertad); tampoco sirve de nada la referencia a alg煤n tipo de normas abstractas y universales. El 煤nico criterio es absolutamente inherente: el de la utop铆a escenificada. En una ruptura propiamente revolucionaria, el futuro ut贸pico ni est谩 simplemente realizado por completo, presente, ni es meramente evocado como una promesa distante que justificar铆a la violencia actual. Es m谩s bien como si, en una suspensi贸n 煤nica de la temporalidad, en el cortocircuito entre el presente y el futuro, nos fuera permitido por un instante 鈥揷omo por acto de Gracia- actuar como si el futuro ut贸pico estuviera no completamente aqu铆 pero s铆 en nuestra mano, a punto de ser agarrado. La revoluci贸n no tiene que ser experimentada como la serie de penalidades que tenemos que sufrir para la felicidad y la libertad de las generaciones futuras, sino precisamente como esas penalidades presentes sobre las que esta felicidad y libertad futuras proyectan ya su sombra. En ellas, ya somos libres cuando estamos luchando por la libertad, y ya somos felices mientras luchamos por la felicidad, por dif铆ciles que sean las circunstancias. La revoluci贸n no es la apuesta de Merleau-Ponty, un acto suspendido en un futur anterieur [7] que tendr谩 que ser legitimado por el resultado a largo t茅rmino de los actos presentes. Ella es su propia prueba ontol贸gica, el 铆ndice inmediato de su verdad.

