El legendario Centro Ib茅rico, fundado por espa帽oles antifranquistas y veteranos activistas armados, se convirti贸 en el epicentro de la escena anarcopunk. The Mob, Conflict, Poison Girls, The Subhumans o Throbbing Gristle, entre muchos otros, tocaron en su s贸tano. Una estupenda, y hasta la fecha desconocida, colecci贸n de fotos recoge todo aquel irrepetible momento

Hab铆an estado llegando de las c谩rceles franquistas. Anarquistas y activistas armados, miembros de c茅lulas clandestinas dispuestas a echar por tierra los planes supuestamente 芦aperturistas禄 de una dictadura que atra铆a cada vez m谩s a turistas de medio mundo. Uno de ellos era Miguel Garc铆a Garc铆a, que hab铆a pasado dos d茅cadas encerrado y conocido en la prisi贸n de Carabanchel a Stuart Christie, detenido a mediados de los sesenta, cuando no era m谩s que un adolescente, por intentar atentar contra Franco. 芦Miguel y yo 鈥揷uenta Christie en sus memorias鈥搈antuvimos una estrecha relaci贸n durante una d茅cada y media, hasta su muerte en 1981. Lo que m谩s me impresion贸 de 茅l, en aquel nuestro primer encuentro, fue su indudable fuerza de car谩cter, forjada por sus experiencias en la resistencia como guerrillero urbano y “falsificador”. Tambi茅n la extraordinaria calidad de su ingl茅s, un idioma que hab铆a adquirido 铆ntegramente de los presos angloparlantes. Ning煤n otro preso pol铆tico que conoc铆 durante mis tres a帽os de prisi贸n en las c谩rceles franquistas ten铆a ese dominio禄.

MIGUEL GARC脥A EN LA COCINA DEL CENTRO IB脡RICO (1975). COLECCI脫N DE PHIL RUFF

STUART CHRISTIE, EN EL CENTRO, JUNTO A SU PAREJA BRENDA, DURANTE UNA RUEDA DE PRENSA EN LAS OFICINAS DE TIME OUT DURANTE EL PROCESO CONTRA LA ANGRY BRIGADE (1972)

MIGUEL GARC脥A DURANTE UNA CONFERENCIA EN LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (1976). FOTOGRAF脥A: PHIL RUFF

Garc铆a, finalmente, fue puesto en libertad en 1969, tras cumplir veinte a帽os de una condena de treinta. Nada m谩s salir se fue a vivir a Londres junto a Christie. Lleg贸 a una sociedad muy diferente a la espa帽ola de la inmediata posguerra. Adem谩s, casi no pod铆a hablar. Con la ayuda de Octavio Alberola, legendario activista armado y fundador de Defensa Interior y Grupo Primero de Mayo, ambos organismos ilegales dedicados a la agitaci贸n armada, lo llevaron a ver a un especialista, que dictamin贸 haber sufrido una par谩lisis en las cuerdas vocales el d铆a de su liberaci贸n por la conmoci贸n que sufri贸.

En la capital inglesa, Garc铆a fue nombrado Secretario Internacional de la Cruz Negra Anarquista, fundada un poco antes por Christie y el editor y propagandista libertario Albert Meltzer, coeditor del bolet铆n Black Flag y editor de Cienfuego Press. El grupo denunciaba la represi贸n contra los disidentes espa帽oles y la dictadura, aglutinando a un sinf铆n de personajes en una di谩spora que continuaba cada semana. El grupo de apoyo a la Angry Brigade, por ejemplo, una organizaci贸n armada en la que Christie estuvo vinculado, ten铆a su cobertura en la Cruz Negra Anarquista, con sede en el Centro Ib茅rico, establecido inicialmente en Chalk Farm a principios de la d茅cada de los setenta. M谩s tarde, cuando tambi茅n era conocido como Centro An谩rquico o Alternativo 芦A禄, lo har铆a en un sal贸n parroquial de Holborn.

ALBERT MELTZER BROMEA Y EMPU脩A UNA PISTOLA EN LAS OFICINAS DEL DAILY TELEGRAPH (CIRCA 1979). COLECCI脫N DE PHIL RUFF

ALBERT MELTZER Y STUART CHRISTIE DURANTE UN CONCIERTO BEN脡FICO EN EL CENTRO IB脡RICO DE CONWAY HALL (1975). COLECCI脫N DE PHIL RUFF

MELTZER EN EL CENTRO IB脡RICO (1975). COLECCI脫N DE PHIL RUFF

芦Acud铆an j贸venes maravillosos de todo el mundo, as铆 como supervivientes de innumerables revueltas pol铆ticas禄

El Centro Ib茅rico, desde su nacimiento, estuvo vinculado al pop y, posteriormente, a la escena anarcopunk. 芦La imprenta, en la que se imprimi贸 Black Flag y otro material anarquista 鈥揷uenta Albert Meltzer鈥 estaba en un enorme s贸tano de Haverstock Hill (tras la desaparici贸n de la librer铆a Wooden Shoe), que por lo dem谩s era la sala de ensayos de un grupo de pop. El grupo cobraba un alquiler semanal de la librer铆a de arriba, en sustituci贸n de un grupo religioso de j贸venes (de una iglesia o sinagoga vecina, no s茅 cu谩l). Su l铆der/p谩rroco/rabino, o quien fuera, lo hab铆a alquilado a la tienda de arriba cuando era una fruter铆a y el s贸tano estaba pr谩cticamente inhabitable. Lo repararon bien, pero cuando la tienda cambi贸 de manos para convertirse en una casa de apuestas el gur煤 se opuso tanto al cambio de usuario como a la licencia de apuestas [鈥. Sin notificar al propietario el cambio de planes y haci茅ndole creer que segu铆a siendo el mismo grupo pop (que nunca apareci贸), lo convertimos en el nuevo Centro Libertario Internacional/Centro Ib茅rico, un club anarquista al que acud铆an j贸venes maravillosos de todo el mundo, as铆 como supervivientes de innumerables revueltas pol铆ticas禄. Todo ese ambiente aparece reflejado en la colecci贸n fotogr谩fica de Philip Ruff que te mostramos.

ENTRADA DEL CENTRO IB脡RICO A FINALES DE LOS SETENTA

Entre los visitantes se encontraban el militante e historiador Jos茅 Peirats o Emilienne Durruti, pareja de Buenaventura Durruti. Otro asiduo del Centro Ib茅rico era el dirigente de ETA Pedro Ignacio P茅rez Beotegui, tambi茅n conocido como “Wilson”, que particip贸 en la planificaci贸n del asesinato de Carrero Blanco, en diciembre de 1973.

El Centro Ib茅rico sigui贸 reuni茅ndose semanalmente durante un tiempo en el Community Centre, Archway Rd., Londres N19, en una iglesia reconvertida justo enfrente del metro de Highgate. Luego se instal贸 al oeste de Londres, en el 421 de Harrow Road, junto al canal, en una antigua escuela ocupada en 1977.

Mientras tanto, hab铆a surgido el punk, evolucionando a partir de bandas como Crass hacia el anarcopunk. En el Centro Ib茅rico, tras el desalojo del Autonomy Centre, hogar musical para muchos de aquellos primeros punks, desfilaron las principales bandas, como The Mob, Conflict, Omega Tribe, Poison Girls, The Subhumans o Throbbing Gristle, entre much铆simas m谩s. Luego, en su odisea por varios puntos de la ciudad, se instal贸 en Westbourne Park Road, hasta que en 1982 el edificio fue desalojado.

VARIOS PUNKS DURANTE UN CONCIERTO EN EL CENTRO IB脡RICO (CIRCA 1982)

PINTADAS EN LAS PAREDES DEL CENTRO IB脡RICO. FOTOGRAF脥AS: KILL YOUR PET PUPPY

Por entonces, hab铆a dejado un recuerdo imborrable para muchos punks, as铆 como discos grabados en directo. El incansable Miguel Garc铆a Garc铆a hab铆a dejado Londres y trasladado a Barcelona para abrir un restaurante anarquista, La Fragua, en Barrio Chino. Sigui贸 conectado con Londres, manteniendo su piso en Finsbury Park. La Fragua estaba en el n煤mero 15 de la calle de la Cadena, en el distrito del Rabal, no lejos de donde los pistoleros de la patronal catalana abatieron a tiros al conocido l铆der de la CNT Salvador Segu铆 y a su amigo Francesc Comes. La calle Cadena, sin embargo, dej贸 de existir tras su derrumbamiento para hacer la actual Rambla del Raval, inaugurada a finales de los noventa tras demoler los edificios existentes entre las calles Sant Jeroni y la misma calle Cadena.

La Fragua, bajo la direcci贸n de Garc铆a, abri贸 en 1979, convirti茅ndose en un centro habitual para los anarquistas m谩s d铆scolos de la oficialidad cenetista, el grupo alrededor de Luis Andres Edo o Alberola, ambos antiguos militantes armados. Garc铆a no vivi贸 aquello durante mucho tiempo. Muri贸 de tuberculosis en un hospital de Londres en diciembre de 1981 y fue incinerado en Muswell Hill.

DISCO EN DIRECTO EN EL CENTRO IB脡RICO DE CONFLICT (1982)

UN JOVENC脥SIMO CHRIS LOW, BATER脥A DE THE APOSTLES, ENTONCES CON SOLO 13 A脩OS, EN 1982 DURANTE UN CONCIERTO EN EL CENTRO IB脡RICO. FOTOGRAF脥A NICHOLAS BULLEN

芦Varias chicas, tras acusar a Wattie de machista y mis贸gino, le arrojaron agua sucia de los retretes禄

El Centro Ib茅rico no solamente acog铆a conciertos punk. Varios miembros de bandas anarcopunks participaban activamente en el Centro Ib茅rico. Uno de ellos era Andy Martin, un chico gay con dispraxia, un trastorno psicomotriz. Martin era muy conocido como vocalista de The Apostles. El Centro Ib茅rico, con el punk evolucionando hacia chaquetas negras de cuero y mohawks, tambi茅n fue protagonista de extra帽os y bizarros incidentes, como la visita de Wattie Buchan, cantante de The Exploited, acusado de simpatizar con la ultraderecha. Una noche, seg煤n narr贸 Martin, acudi贸 al Centro Ib茅rico junto a la artista anarquista Annie Anxiety, vinculada a Crass, para asistir a un concierto. Inmediatamente fue rodeado y acosado por fans de Crass que, tras conducirlo a los ba帽os, le interrogaron sobre sus letras y sus supuestos v铆nculos con bandas nazis. Varias chicas, tras acusarlo de machista y mis贸gino, le arrojaron agua sucia de los retretes. Wattie huy贸, pero la pol茅mica se mantendr铆a durante a帽os hasta la actualidad.

ANDY MARTIN, CANTANTE DE THE APOSTLES (1981)