–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena October 12, 2021 88 puntos de vista

LA LLAVE DEL ESPEJO

Hermanas, hermanos del mundo

Somos los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que hacemos, con organizaci贸n, al Congreso Nacional Ind铆gena- Concejo Ind铆gena de Gobierno; hablamos con la lucha colectiva de quienes en nuestras geograf铆as no han dejado de so帽ar en extensos territorios, en colectivos de decenas, cientos o de miles de familias que hacemos eso que nosotros llamamos comunidad. Nos hablamos con nuestras luchas por defender la vida y en ese lenguaje nos entendemos, porque es el que nos abre la puerta para vernos y entendernos.

En medio de la tormenta hecha pandemia, que es capitalista y patriarcal, los pueblos originarios del CNI y el CIG, estamos en las regiones ind铆genas de nuestro pa铆s, resistiendo, construyendo y siendo redes cuando estamos separados. Cuando nos encontramos somos congreso, desde donde alzamos la mirada para ver en el horizonte que la tormenta no calmar谩 pronto, sino que arreciar谩.

Somos esa palabra hecha de esperanza y lucha en los pueblos y regiones rebeldes en Chiapas, Chimalapas, la Chinantla oaxaque帽a, Costa-Sierra de Michoac谩n, Meseta 鈥 Lago y Ca帽ada Pur茅pecha, Sierra Ju谩rez, Chontal de Oaxaca, Huasteca Potosina, Huasteca Veracruzana, el gran Nayar, el Istmo de Tehuantepec, Maya Peninsular, Territorio Yaqui- Mayo, Regi贸n Mazahua- Otom铆, regi贸n Mixe, Monta帽a y Costa Chica de Guerrero, Otom铆 de Hidalgo y Quer茅taro, Frontera Sur, Territorio mayo de Sinaloa y Sonora, Selva Lacandona, Sierra Norte de Puebla, regi贸n Cholulteca, Sierra Mazateca, regi贸n del Totonacapan, la Sierra Tarahumara, regi贸n de Los Tuxtlas, Sur de Veracruz, Sierra Cuicateca, Pen铆nsula de Yucat谩n, Sierra Negra, Ciudad de M茅xico, regi贸n Centro del pa铆s, Sur de Jalisco y Colima, Baja California, Laguna de Chapala y Ciudad de Guadalajara.

Los espejos de la resistencia del CNI hablan en colectivo, como de por si somos los pueblos. Y por eso decimos que nos constituimos como congreso estando juntos, desde donde nuestra palabra es colectiva, como tambi茅n, en colectivo habla nuestra delegaci贸n para la Gira por la Vida, que porta un espejo con nuestra esperanza dirigida al mundo. En ellas, en ellos somos congreso, para que broten a su paso nuevos espejos donde nos miren, y se miren los que haremos nacer un nuevo mundo.

Esto, porque sabemos que el reflejo antiguo que seguimos no est谩 inm贸vil esperando, sino que se mueve con la rebeld铆a de los pueblos de los espejos en los que nos miramos, donde nos hemos encontrado luchando en la solidaridad de quienes compartimos la geograf铆a y el territorio; ese que los megaproyectos del mal gobierno decidieron disputar con sangre y es por eso que, hoy, nos vemos en la lucha de nuestras hermanas y hermanos de los territorios de Puebla, Morelos y Tlaxcala en contra del Proyecto Integral Morelos, en Yucat谩n, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, donde el mal gobierno neoliberal quiere instalar su Tren Maya y en Oaxaca y sur de Veracruz, que quiere ser entregados al capital privado trasnacional mediante el corredor trans铆stmico.

Mientras los poderosos hacen pensar que nos oponemos a que construyan sus trenes, su termoel茅ctrica, sus carreteras, nosotros vemos el territorio vivo del que somos parte y el tren se nos olvida pensando en la tierra que nos est谩n quitando para entregarla a los due帽os del dinero, al ver amenazada la subsistencia de pueblos ind铆genas y culturas antiguas, al vivir o morir con el agua que se contamina y se agota, al ver destruidas las selvas y bosques que hemos defendido o por l@s que hemos sido pres@s, perseguid@s, desaparecid@s o asesinad@s por los gobiernos capitalistas. Eso es lo que representan para nosotros sus megaproyectos y no creemos nada las mentiras que nos dicen. Por eso los espejos se mueven, se juntan y se hacen en nuevos reflejos.

Entonces, los espejos que somos hechos de la lucha no tienen fronteras ni l铆mites, se mueven en la tierra, la mar, por el aire y por la consciencia. Los poderosos no los ven porque no se abren mas que con la llave, esa que se entiende en todas las lenguas que hacen resistencias y rebeld铆as alrededor del mundo. Para algunos es la dignidad, la supervivencia individual o colectiva, la madre tierra gritando por ayuda, los antepasados dictando los pasos de pueblos enteros.

As铆 hemos llenado de luchas, de dolores y de luto nuestra rebeld铆a, pero tambi茅n de esperanza para vernos en lo que est谩 m谩s all谩 de las fronteras y los muros.

Por eso, el Congreso Nacional Ind铆gena- el Concejo Ind铆gena de Gobierno seguimos siendo un espejo que hoy camina, vuela o flota por el mundo. En cuyas geograf铆as se reflejan los territorios y resistencias de nuestros pueblos; su rebeld铆a y dignidad hechas sue帽os que trasgreden las fronteras. Estamos pues, decididos a sostener, con la lucha, un nuevo mundo que renueve cada d铆a la lucha por la vida, que es el reflejo que brota del espejo, que tiene rostros y que es colectivo:

Espejo 1. De las v铆ctimas de la guerra:

El capitalismo, su corrupci贸n intr铆nseca y la guerra de la que depende para sobrevivir, ha dejado una estela de desolaci贸n, de dolor, desesperanza y anhelo de justicia. As铆 se han juntado miles de hombres y mujeres dign@s, que aun sin ayuda de nadie, a pesar del desprecio de los gobiernos y del riesgo de buscar con la vida propia a quienes ya no est谩n, no paran de gritar por verdad y justicia. No se rinden, no se venden y no se cansan. Es el espejo de la dignidad, y de la grandeza del esp铆ritu.

Espejo 2. De los pueblos del Istmo:

En el territorio, desde anta帽o ambicionado por el gobierno de los Estados Unidos, en el llamado Istmo de Tehuantepec, el mal gobierno que se hace llamar 4T, entrega con descaro a empresas nacionales y extranjeras el territorio de los pueblos zoque de los Chimalapas, Ayuujk en la zona baja de la sierra mixe, binniz谩 en la planicie costera, chontal en la colindancia con la sierra sur e ikoots en la zona lagunar costera, mirando de frente el oc茅ano Pacifico.

Mas de 50,000 hect谩reas se encuentran invadidas, con m谩s de 2,100 ventiladores e贸licos distribuidos en 29 parques privados. De los cuales, 20 son de empresas del estado espa帽ol, 3 francesas, 1 italiana, 1 estadounidense y 1 mexicana.

El mal gobierno mexicano, sirviendo a sus patrones capitalistas, quisiera ver a toda la regi贸n istme帽a como un corredor comercial, energ茅tico, industrial y militar que permita la extracci贸n y transformaci贸n de materia prima. A la fecha hay m谩s de 70 concesiones mineras que suman m谩s de 135,000 hect谩reas, aunado a los 6 parques industriales llamados Polos de Desarrollo como parte del megaproyecto denominado corredor Interoce谩nico Salina Cruz-Coatzacoalcos o Tren Trans铆stmico.

Con cinismo, inventando supuestos procesos de consulta, hace unos meses el mal gobierno federal mediante una simulaci贸n aprob贸 la realizaci贸n del 鈥淧olo de Desarrollo鈥 en el paraje conocido como El Pitayal que pretende despojar de tierras de uso com煤n para ponerlas a disposici贸n del gran capital, por lo que los pueblos binniza, ikoots, zoque y mixe sostienen la campa帽a 鈥淓l Istmo es Nuestro鈥.

Espejo 3. De Los pueblos del Volc谩n:

De nuestro hermano Samir Flores Soberanes, asesinado por el mal gobierno y sus grupos armados el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos.

Los pueblos amenazados por el Proyecto Integral Morelos (PIM), comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos, son el espejo donde se refleja la lucha contra 2 termoel茅ctricas de ciclo combinado, 1 gasoducto y 1 acueducto, proyecto que incluye la instalaci贸n de un gasoducto en las faldas de los volcanes Popocat茅petl e Iztacc铆huatl, adem谩s de robar el agua con la cual estar铆an enfriando las turbinas, a los ejidos del municipio de Ayala, Morelos, donde despojar铆an del agua a los campesinos que riegan sus cultivos con agua del r铆o Cuautla, para producir cebolla, ejote, verdolaga r谩bano, j铆cama, jitomate chile, cilantro, ca帽a y arroz.

La termoel茅ctrica de Huexca contaminar铆a el medio ambiente con el ruido que se eleva a m谩s de 110 decibeles. La secundaria y el k铆nder est谩n a s贸lo 150 metros de distancia. De hecho, en el 2015 se hicieron las primeras pruebas y en diciembre del 2020 ya empezaron las segundas. En marzo de 2021 hicieron mataz贸n de peces en la barranca Papayos.

Este mega proyecto est谩 resguardado por la guardia nacional y el ej茅rcito mexicano, quienes tienen su cuartel dentro de las instalaciones. Para poder hacer sus pruebas necesitaron m谩s de 150 pipas de agua de un balneario llamado el Almeal que se encuentra en Cuautla, Morelos. Dicha agua es potable y no como dice el manifiesto de impacto ambiental, de que el agua a usarse ser谩 residual.

Espejo 4. Del pueblo maya peninsular:

El pueblo maya en los estados de Yucat谩n, Campeche y Quintana Roo, enfrenta una embestida territorial nunca antes vista, la fragmentaci贸n y desmantelamiento de la propiedad colectiva ind铆gena, para dar paso a los mezquinos intereses que impulsa el mal gobierno de la 4T para su megaproyecto al que llaman Tren Maya, que est谩 empe帽ado en convertir el territorio peninsular mexicano en corredores industriales, urbanos y tur铆sticos al servicio del capital trasnacional.

El despojo de tierras ejidales mediante la especulaci贸n, la privatizaci贸n y mercantilizaci贸n del territorio ejidal est谩 dejando a miles de campesinos sin derechos agrarios, mientras los censos agrarios de los pueblos ind铆genas se llenan de empresarios extranjeros. Sin ning煤n escr煤pulo se est谩n instalando mega granjas porc铆colas que atentan contra los cenotes sagrados del pueblo maya. En Campeche, los campos f茅rtiles de la regi贸n de Los Chenes est谩n contaminados por cultivos transg茅nicos y qu铆micos, destruyendo miles de hect谩reas y la palabra traidora del mal gobierno no significa nada, m谩s que garant铆as para los se帽ores del gran capital.

En Calakmul, los malos gobiernos impusieron una Reserva de la Bi贸sfera para limitar el uso y disfrute a los recursos naturales de los pueblos, pero con descaro otorgan todos los permisos para destruir el monte para la construcci贸n del megaproyecto del Tren Maya.

Los fraudes inmobiliarios en zonas de alta biodiversidad de Quintana Roo, que son parte de la guerra entre poderosos para disputar lo que es de nosotros, arrasaron territorios ind铆genas y campesinos, amenazan los importantes ecosistemas de la regi贸n y roban tierra de las comunidades en toda la pen铆nsula.

La violencia de la delincuencia organizada para controlar la mercanc铆a prometida por el mal gobierno federal, o sea los llamados 鈥淧olos de Desarrollo鈥 est谩n penetrando la selva y amenazando la organizaci贸n comunitaria como pueblo Maya

Espejo 5. De Palenque, Chiapas:

En la zona de Palenque, Chiapas, las comunidades de Puyipa, Arimatea, Santa Cruz, Naranjo, Le贸n Brindis, San Jos茅 Babilonia, Nuevo Tumbal谩, El Retiro, viven el constante acoso y provocaci贸n de grupos paramilitares, que han cercado a los compa帽eros del colectivo Nuevo Camino, perteneciente al CNI, sembrando el temor de salir de sus comunidades, al mismo tiempo que el mal gobierno no detiene sus trabajos del megaproyecto de muerte llamado Tren Maya. Pero tampoco se detendr谩 la lucha de los pueblos por defender la tierra.

La siembra agroindustrial de palma est谩 provocando la escasez de agua en comunidades cercanas a Palenque. Generando enfermedades y adicciones y dando sentido a los objetivos urbano e industriales que acompa帽an los megaproyectos del gobierno federal.

Espejo 6. De la costa nahua de Michoac谩n:

La comunidad de Santa Mar铆a Ostula, luego de d茅cadas luchando por que se ponga alto al despojo territorial en la costa Michoacana por supuestas peque帽as propiedades, que fueron sembradas con violencia por poderosos caciques aliados con grupos de la delincuencia organizada, ha sufrido el asesinato de 35 comuneros y 6 desaparecidos. Entre ellos el comisariado de bienes comunales Francisco de As铆s Manuel. En Ostula est谩n organizados y resguardando la paz en contra de grupos delictivos, empresariales o estatales que intentan, con el apoyo de malos gobiernos, ingresar y llevar nuevamente la violencia y la guerra a este digno territorio al que quieren ver destruido, desolado y privatizado.

Ante la espalda de los tribunales agrarios, que pese a evidentes arbitrariedades t茅cnicas, no han dado soluci贸n al conflicto agrario, el pueblo nahua de Ostula pide a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, que atraiga el caso para que sea juzgado por esa, la 煤ltima instancia legal en M茅xico, y que se haga justicia, se garantice que un pueblo ind铆gena no sea despojado por probados errores t茅cnicos en los trabajos de medici贸n que llevaron a la resoluci贸n presidencial, que titul贸 los bienes comunales de Ostula, y al fraudulento plano definitivo con el que presuntamente de entregaron los terrenos comunales. Sin embargo, la Corte tambi茅n decide dar la espalada a Ostula.

Espejo 7. Del territorio aut贸nomo de Azquelt谩n:

En el fondo del Ca帽贸n de Bola帽os, exigiendo justicia para que sea castigado el cacique Fabio Flores S谩nchez, alias La Polla, ante los ataques reiterados a las y los comuneros, ante el despojo de terrenos de Azquelt谩n que no cesan y mientras el gobierno estatal de Jalisco emite ap贸crifos y fraudulentos t铆tulos de propiedad, el gobierno municipal de Villa Guerrero empodera la violencia de los ricos en contra de la comunidad, busca la divisi贸n y siembra la discordia.

Mientras tanto, sin dar pasos atr谩s en la defensa de su tierra y haciendo crecer la autonom铆a como 煤nico camino, la comunidad tepehuana y wix谩rika de San Lorenzo de Azquelt谩n, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, defiende con dignidad su territorio ancestral y germina el sue帽o de la cl铆nica aut贸noma, llamando a las compas, a los compas de todas partes del mundo con su consciencia y solidaridad, para que aprendamos que otro mundo donde podamos vivir, decidir y seguir so帽ando es urgente.

Espejo 8. Del territorio Wix谩rika:

En el occidente de M茅xico, el pueblo wix谩rika sigue ense帽谩ndonos a cuidar y defender a nuestra madre tierra, a caminar con los antepasados sembrando el mundo de esperanzas, de resistencia y rebeld铆a organizada en su extenso territorio, en el que siguen luchando por la recuperaci贸n de sus tierras ancestrales y esperando recuperar sus territorios en la comunidad aut贸noma de Bancos de San Hip贸lito, Durango, y el territorio invadido en Huajimic, Nayarit; territorio que, en cada caso, representa m谩s de diez mil hect谩reas que deben ser restituidas y reconocidas a sus leg铆timos due帽os. Es decir, el pueblo Wix谩rika.

Espejo 9. Del Totonacapan:

En el norte de Veracruz, en la Regi贸n del Totonacapan, la extracci贸n de hidrocarburos por el fracking, est谩 invadiendo todo, se est谩n perforando pozos, en los que se envenena el suelo y el agua, la tierra colectiva de ejidos y comunidades es sometida a una creciente presi贸n para que individualicen sus derechos, para que se venda la madre tierra usando la pobreza como arma en contra de los pueblos campesinos e ind铆genas, al mismo tiempo que no cesa la violencia en contra de los pueblos, la desaparici贸n y asesinato de hombres, mujeres y ni帽@s.

Son m谩s de 1300 pozos que el gobierno mentiroso de eso que llaman 4T ha permitido en el llamado Paleocanal de Chicontepec, aun en contra de la su propia palabra traicionada, que repiti贸 hasta el cansancio que no lo har铆a

Espejo 10. De la monta帽a y costa chica de Guerrero:

En la Regi贸n Costa Monta帽a, Costa Chica, Monta帽a Alta y Monta帽a Baja, los pueblos Na Savi, Me 虂ph谩谩, Nahua, Nan Cue 脩omndaa y Afromexicanos del estado de Guerrero, se organiza en el Consejo Ind铆gena y Popular de Guerrero 鈥 Emiliano Zapata desde 2008, pues los pueblos responden con organizaci贸n a la invasi贸n de mas de 200 mil hect谩reas de tierra en la Regi贸n Monta帽a Alta por las compa帽铆as mineras, tales como la Diana, CAMSIM, HOCHSCHILD, que vali茅ndose de los grupos armados del mal gobierno, sean militares, policiales o narco paramilitares, giran 贸rdenes de aprehensi贸n, encarcelan, matan, torturan, desaparecen, cercan y asedian a las comunidades, con el apoyo de grupos delictivos como Los Rojos o Los Ardillos, que con el cerco de violencia agravan las condiciones de pobreza y violaciones a los derechos humanos de miles de compa帽eros y compa帽eras de las comunidades.

Espejo 11. Del territorio Otom铆 -脩hath贸:

En el territorio Otom铆 脩hath贸, en defensa del bosque de agua, uno de los principales ecosistema de la regi贸n, las comunidades contin煤an fortaleciendo sus instituciones propias ante el embate del Gobierno del Estado de M茅xico y del gobierno federal que, mediante la represi贸n policial desproporcionada, la cooptaci贸n y la divisi贸n, han seguido adelante con su objetivo de privatizar en favor de empresas privadas que construyen la autopista Toluca- Naucalpan, que fue inaugurada sin estar concluida y en plena pandemia de COVID19. Lo anterior ha llevado los pueblos, due帽os de la tierra, a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n que se respete el territorio ind铆gena en las comunidades de San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco.

Espejo 12. Del pueblo nahua de Tuxpan, Jalisco:

Al sur de Jalisco, en la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, las agroindustrias del mercado internacional, como el aguacate o los berries, se apropian y destruyen miles de hect谩reas de tierras ind铆genas y campesinas, sobre explotan los acu铆feros y con el uso de ca帽ones antigranizo evitan que llueva, afectando los cultivos campesinos como ma铆z, frijol, calabaza, cacahuate, camote o jam谩ica, en una amplia zona del sur del estado de Jalisco.

En tanto, que en cada una de las calles, durante todo el a帽o, la comunidad ind铆gena renueva su organizaci贸n tradicional e identidad mediante las fiestas

Espejo 13. Del pueblo coca de Mezcala:

El mal gobierno mexicano contin煤a intentando robar y privatizar el territorio de la comunidad ind铆gena coca de Mezcala de una parte del lago de Chapala y la isla que le fueron reconocidas en su resoluci贸n presidencial y que ha defendido desde tiempos inmemoriales. Actualmente esta comunidad est谩 llamando llamando a las dem谩s comunidades del pueblo coca para reconstituirse, con su identidad y tradici贸n organizativa; sin dejar de luchar por la restituci贸n de 12 hect谩reas del predio conocido como El Pandillo, invadido por el empresario Guillermo Moreno Ibarra y por el resto del territorio.

Espejo 14. De la Chinantla:

Para imponer los megaproyectos en la regi贸n chinanteca, en el estado de Oaxaca, someten a los pueblos originarios a aceptar reservas ecol贸gicas que arrebatan el control territorial, proyectos carreteros, mineros, tur铆sticos y de hidrocarburos, al mismo tiempo que se alienta la divisi贸n entre los pueblos por conflictos agrarios inexistentes o fabricados por los propios malos gobiernos, mismos que insisten en la mercantilizaci贸n de los terrenos agrarios mediante los programas PROCEDE o FANAR.

Es el caso de la presa hidroel茅ctrica en el r铆o Cajonos, el R铆o San Juan Lalana y Ayotzintepec; los proyectos extractivos mineros en San Vicente, Arroyo Jabal铆 o los yacimientos de petr贸leo en San Juan Mart铆nez, Ayotzintepec y Monte Negro Jocotepec, as铆 como la utilizaci贸n del agua del R铆o Papaloapan para la extracci贸n minera o la industria refresquera.

Espejo 15. Del despojo en Puebla

La defensa del agua en la regi贸n cholulteca, en las faldas del volc谩n Popocat茅petl e Iztacc铆huatl, en el estado de Puebla, en las comunidades de Ometoxtla, Nextetelco, Almoloya, Cuanal谩, Zacatepec, Tlautla, Coronango, Cuautlancingo, Xoxtla, Tepalcatepec, Cuachayotla, Atzala y Cuapan, es por la vida y contra el capitalismo.

En este territorio Zapatista, el mal gobierno en sus tres niveles, junto con los due帽os del dinero, han pretendido saquear este territorio nahua, con proyectos de muerte, como es el Proyecto Integral Morelos, as铆 como el robo de agua que hace la empresa Bonafont, o la contaminaci贸n del r铆o Metlapanapa, que los malos gobierno pretenden implementar mediante el corredor industrial Ciudad Textil Huejotzingo, que con despojo y corrupci贸n instal贸 torres de alta tensi贸n y en el a帽o 2019 pretendi贸 verter sus desechos industriales al R铆o Metlapanapa.

En la Sierra Negra, la empresa minera Autl谩n, con la represi贸n y alianza con grupos criminales y gubernamentales impone el proyecto hidroel茅ctrico Coyolapa 鈥 Atzala.

Espejo 16. Del pueblo nahua de Tepoztl谩n, Morelos:

El pueblo nahua de Tepoztl谩n, en el estado de Morelos, est谩 sometido a procesos rapaces de privatizaci贸n de las tierras comunales y ejidales, al mismo tiempo que empresarios buscan adue帽arse de los terrenos de Tepoztl谩n para someterlos a la especulaci贸n inmobiliaria y al turismo y la construcci贸n de la autopista La Pera -Cuautla. Adem谩s de haber ocupado el territorio de manera ilegal y desventajosa, de haber destruido importantes superficies forestales.

Espejo 17. Del pueblo nahua de Ayotitl谩n, Jalisco :

En el pueblo nahua de Ayotitl谩n, en la sierra de Manantl谩n, Jalisco, el saqueo de millones de toneladas de minerales y maderas preciosas, ha sido motor de violencia en contra de l铆deres comunitarios, lo que no ha detenido la organizaci贸n en defensa de la tierra del Concejo de Mayores y del ejido, quienes siguen exigiendo, ahora desde la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, que les sean entregadas las tierras que les fueron reconocidas legalmente.

Al igual que otras partes del pa铆s, la explotaci贸n de los recursos naturales, as铆 como la represi贸n ante la organizaci贸n, est谩n fuertemente controladas por grupos de la delincuencia organizada.

Espejo 18. Del pueblo nahua de Zacualpan, Colima:

En el territorio nahua del estado de Colima, en la comunidad de Zacualpan, la invasi贸n por concesiones mineras, la suplantaci贸n de autoridades con el aval del Registro Agrario Nacional, y el robo del agua que nace en el manantial que abastece la ciudad de Colima y Villa de 脕lvarez, ha llevado a la organizaci贸n de abajo y al reconocimiento de los acuerdos de asamblea que la declaran como una comunidad libre de miner铆a.

Espejo 19. Del territorio pur茅pecha:

El pueblo P鈥檜rh茅pecha, que se encuentra en la regi贸n de la meseta, el lago y la ca帽ada; ve invadido su territorio por empresas trasnacionales de la agroindustria, que destruyen los bosques para poner plantaciones de aguacate que sobreexplotan los acu铆feros y que gozan con el apoyo de los grupos delictivos, sea cual sea el c谩rtel en turno, seg煤n el mal gobierno que va estando en el poder.

El mal gobierno desconoce y atenta contra la autonom铆a de las comunidades con el uso de la fuerza p煤blica para imponer sus elecciones partidistas.

En Zirahu茅n, la Fiscal铆a General del Estado persigue a la comunidad ind铆gena para imponer proyectos tur铆sticos; en Comuach茅n el 30% del territorio se ha perdido por la invasi贸n de narco aguacateras; existen 贸rdenes de aprehensi贸n en contra de compa帽eros que defienden su territorio, como en la comunidad de Santa F茅 de la Laguna en contra del comunero Jorge Ceja Ramos, as铆 como el asesinato del compa帽ero Jes煤s Miguel Jer贸nimo, quien siendo Jefe de Tenencia en la comunidad de Ocumicho, fue asesinado junto a su hijo en el a帽o 2020.

Espejo 20. Del pueblo nahua de San Pedro Tlanixco, Estado de M茅xico:

Desde 1989, ha sido robada descaradamente el agua de los manantiales de la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de M茅xico, mediante concesiones entregadas por el mal gobierno a empresas agroindustriales floricultoras, del municipio de Villa Guerrero, lo que llev贸 a una represi贸n terrorista por los grupos policiales hacia todo el pueblo, allanando casas y deteniendo a personas inocentes.

Dicha represi贸n llev贸 a la c谩rcel a los l铆deres de la comunidad Dominga Gonz谩lez Mart铆nez, R贸mulo Arias Mireles, Pedro S谩nchez Berrioz谩bal, Te贸filo P茅rez Gonz谩lez, Marco Antonio P茅rez Gonz谩lez y Lorenzo S谩nchez Berrioz谩bal por m谩s de quince a帽os, quienes luego de una incansable lucha se encuentran en libertad. Pero no gracias al mal gobierno, sino a la presi贸n nacional e internacional que, desde abajo, emprendimos junto a muchos y muchas, para construir la justicia con dignidad y organizaci贸n, con la radio comunitaria y sin dejar de defender el agua que se niega al pueblo ind铆gena, para d谩rsela de manera fraudulenta a las empresas nacionales y extranjeras.

Espejo 21. Del territorio Yaqui:

La tribu Yaqui, con una larga resistencia y ancestral rebeld铆a, luego de oponerse al robo del agua del r铆o Yaqui, base de la supervivencia de la tribu y de la producci贸n agr铆cola en la regi贸n, para llevarla a los corredores urbano- industriales de Hermosillo, Sonora, est谩 viviendo una invasi贸n por el gasoducto de la empresa Sempra Energy Lenova, que se ha valido de la divisi贸n y la represi贸n, que mantiene preso a nuestro compa帽ero Fidencio Aldama P茅rez, quien siendo parte de la guardia tradicional Yaqui, fue encarcelado por defender a su pueblo

Espejo 22. Del territorio N谩yeri:

En el territorio N谩yeri, la Comisi贸n Federal de Electricidad pretende construir la presa hidroel茅ctrica denominada 鈥渓as Cruces鈥. En el a帽o 2014 se anunci贸 por parte del gobierno federal la construcci贸n de esta presa, que de manera organizada los pueblos que habitan la cuenca del r铆o San Pedro Mezquital, N谩ayeris, O麓dam y Mexicanero, en la comunidad de Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit, han rechazado, formando el consejo Naayeri, para evitar que se destruyan 15 lugares sagrados y para detener la destrucci贸n que significan las concesiones mineras y proyectos de explotaci贸n a cielo abierto en la comunidad de Jazm铆n de Coquito, en contra de lo que se han interpuesto recursos jur铆dicos que han conseguido suspensiones judiciales.

Espejo 23. De la comunidad Otom铆 residente en la Ciudad de M茅xico:

Construyendo solidaridad, con consciencia y autonom铆a, el pueblo Otom铆 residente en la Ciudad de M茅xico ha mantenido una lucha en contra de la exclusi贸n y el racismo que los gobiernos ejercen y promueven, ante las exigencias por mejores condiciones de vida y de trabajo durante mas de 25 a帽os, por lo que exigiendo justicia para los pueblos ind铆genas zapatistas, tomaron de manera indefinida las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI), creando un espacio real de encuentro de los pueblos, un espacio de dignidad organizada donde se realizan trabajos colectivos y donde brilla la organizaci贸n ejemplar de nuestras compa帽eras y compa帽eros del pueblo Otom铆.

Espejo 24. Del Territorio disperso del pueblo Zoque:

Luego de que el pueblo zoque de Chapultenango en Chiapas se vi贸 desplazado a distintas geograf铆as de M茅xico y Estados Unidos, tras la erupci贸n del Volc谩n Chich贸n, que no solo acab贸 con la vida de miles de personas, sino que fu茅 la pauta para una reorganizaci贸n territorial agraria a partir de la privatizaci贸n neoliberal del territorio, los malos gobiernos, sin siquiera preguntar a los pueblos, han implementado agresivos proyectos mineros en el norte de Chiapas y han pretendido entregar superficies importantes a diversas empresas para la explotaci贸n de hidrocarburos.

La emergencia ante la amenaza real de destrucci贸n del territorio y los tejidos comunitarios, est谩 llamando al pueblo zoque a reorganizarse con sus ra铆ces dispersas en diferentes regiones, para voltear a ver la organizaci贸n propia que genera espacios organizativos y de conciencia, como es el Semillero Zoque en la ciudad de Guadalajara, que convoca a 54 familias para construir organizaci贸n.

Espejo 25. Del pueblo Otom铆 de Santiago Mexquititl谩n:

El pueblo Otom铆, en la comunidad de Santiago Mexqutitl谩n, en el estado de Quer茅taro, ante el robo del agua que los malos gobierno han estado realizando, decidi贸 tomar el pozo de agua del barrio 4, defendiendo su autonom铆a y modos de vida comunitario, que ante la gentrificaci贸n y mercantilizaci贸n del territorio para la implementaci贸n de corredores tur铆sticos, ha debido enfrentar la difamaci贸n, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y acciones de grupos violentos al servicio de los gobiernos.

Espejo 26. Del Sur de Veracruz:

Al norte del Istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz, los pueblos Nahua y Nuntaj+uy o popoluca , en la Sierra de Santa Martha, vieron fragmentado su territorio en proyectos de muerte como son las concesiones mineras en el coraz贸n de la sierra, el fracking en las planicies y ciudades petroleras vecinas o los parque e贸licos al servicio del capital urbano e industrial; mismos que buscan destruir el territorio, robando y contaminando los r铆os y manantiales, particularmente el r铆o Huazuntl谩n; y que tienen como respuesta la resistencia organizada.

Pese al hostigamiento que los malos gobiernos hacen para evitar que las comunidades cumplan con sus determinaciones colectivas y acuerdos de asamblea, el Proceso de Articulaci贸n de la Sierra de Santa Martha impulsa la autonom铆a mediante la salud y comunicaci贸n comunitaria, la auto generaci贸n de electricidad, la vigilancia y la econom铆a solidaria.

Espejo 27. Del pueblo nahua de Xochimilco y Milpa Alta:

En la ciudad de M茅xico, los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta, mismos qu conservan su identidad, costumbres y organizaci贸n, se enfrentan a los intereses inmobiliarios impulsados por los gobiernos que apuestan al desmedido crecimiento urbano e industrial que amenaza el territorio de los bosques, las chinampas, el ecosistema del humedal, as铆 como las tierras destinadas a la siembra del nopal y la milpa; que constituyen el principal medio de subsistencia de miles de familias, hacen posible la vida de la Ciudad de M茅xico y dan sentido e identidad a dichos pueblos.

Los espejos del mundo:

Y en cada uno de ellos, en cada espejo nos vemos reflejados en el colectivo de colectivos que somos el Congreso Nacional Ind铆gena y el Concejo Ind铆gena de Gobierno, donde brillan destellos de resistencia de todo el mundo, que se abren para que los vean los pueblos y las personas.

Es entonces que a trav茅s de la Delegaci贸n del CNI-CIG para la Gira por la Vida, buscamos el lenguaje que entendemos en todo el mundo y que es el de la lucha por la vida, miramos destellos de los pueblos del campo y la ciudad, naciones y tribus del mundo, a quienes hemos conocido personalmente, nos hemos encontrado en diversas geograf铆as y nos hemos manifestado solidaridad, respeto y entendimiento, en persona o a la distancia.

Honramos y saludamos el reflejo en el espejo de los pueblos que luchan por la vida. Honramos ese lenguaje del universo y de nuestra madre la tierra, que contiene, en la lucha que no se rinde y la consciencia que crece, las llaves del espejo que somos.

P.D. Los gobernantes al servicio del poder y los intereses que persiguen, los pol铆ticos corruptos que les sirven, los caciques y las empresas que son parte de esta guerra que se extiende en toda la geograf铆a ind铆gena de M茅xico, tienen rostro, nombre y apellido, que son tambi茅n, el reflejo en el espejo.

ATENTAMENTE

OCTUBRE DE 2021

POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN M脡XICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL IND脥GENA- CONCEJO IND脥GENA DE GOBIERNO