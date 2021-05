Ferias por San Isidro en Madrid. GUILLERMO GUTERREZ CARRASCAL/SOPA IMAGES

Tengo unos vecinos que muy habitualmente cocinan falafel. El olor sube por el patio interior y se cuela en casa. Es una sensaci贸n muy agradable, no solo por el aroma de los garbanzos hidratados, sino por aquello a lo que me evocan: el paso previo al cocido que hac铆a mi madre muchos s谩bados al mediod铆a.

Por un momento vuelvo a abrir la puerta de casa de mis padres sudando, con mechones negros del flequillo pegados sobre la frente, con una mochililla a la espalda, una sudadera colgando del antebrazo y espinilleras en piernas de cuatro pelos. Vengo de jugar al f煤tbol en la liga de coles del barrio. Suenan vallenatos, M80 o Juan Pardo. Todav铆a estoy m谩s cerca de la edad en que le prob茅 un sorbo de cerveza a mi padre y dije que no tomar铆a semejante asquerosidad jam谩s que de beberme quince botellines con mis amigos. De eso y de no tener tiempo para nada, de retrasar whatsapps a gente querida porque antes hay que sacar un trabajo precario adelante, de este secuestro mental que es poco m谩s o menos que si te llamo y me l铆o no voy a poder pagar el alquiler. Nos ha jodido que te quieres sentar a mesa puesta a por ese cocido. Quedarte, de hecho, a vivir un rato m谩s en un recuerdo que proteges cerrando los ojos.

Un ERE es un proceso que no le deseo a nadie. Se trata de un despido colectivo empeorado porque es sostenido en el tiempo, aproximadamente un mes. El espect谩culo del s谩lvese quien pueda y la ficci贸n de normalidad son dif铆cilmente aguantables por cualquier persona honesta o sensible sin experimentar ansiedad, frustraci贸n o decepci贸n. Se calla mucho, pero se verbaliza otro tanto. Uno de los comentarios que m谩s me hiri贸 fue uno bienintencionado: 鈥渉ab茅is hecho algo m谩gico鈥, dijo una superiora 鈥搎ue por supuesto all铆 se quedaba鈥 sobre un trabajo a d铆a de hoy borrado. El cocido de mi madre tampoco era magia.

Era trabajo no pagado, por mucho que Proust le pusiera literatura. Tambi茅n el suavizante de las s谩banas. Trabajo, remunerado pero trabajo, eran los filetes empanados del comedor, el cloro de la piscina y la lej铆a del instituto. Podemos so帽ar con viajar al pasado pero la m谩quina del tiempo tambi茅n necesita mec谩nicos y tanto a Adam Smith como a Marx, mientras escrib铆an sobre la mano invisible o la plusval铆a, alguien les hac铆a la cena.

No autoenga帽arme me parece una de las varias maneras de respetarme. No envidio la vida de renuncia de mi abuela y mis t铆as abuelas sometidas por ese terrorismo emocional incuantificable que fue la moral cat贸lica fascista. De la lumbre al ultramarinos a misa. Ni a mi abuelo dejando de estudiar porque le obligaban, para seguir, a afiliarse al frente de juventudes falangista. Pag谩ndome ilusionado el primer cuatrimestre de matr铆cula de una carrera universitaria que ten铆a que abrir tantas puertas. Se me cae el alma al suelo cada vez que tengo que suavizarle una situaci贸n que no va del todo bien. Tampoco me generan envidia las vidas de mis padres, a pesar del trabajo, los hijos y la hipoteca. Que eso no vaya a volver me da menos angustia que dejarme llevar y convertirme en alguien que proyecta el propio miedo contra los dem谩s.

No sal铆 de un ERE suspirando por volver a tener la cara llena de churretes de Mikol谩piz, sino apuntalando mi convicci贸n de la necesidad de estar sindicados. No quiero vivir en un pueblo maquillando que los fondos buitres me expulsan de la ciudad. No voy a mirar mal a quien corre en el metro porque me transmita agobio, sino a pensar mal del jefe que le obliga a ello. No quiero fronteras cerradas, porque sencillamente no voy a aceptar un marco discriminatorio contra iguales. Han sido y son los movimientos feministas, antirracistas, vecinales, por el derecho a la vivienda o los sindicatos los que se baten el cobre por una estabilidad y seguridad aut茅ntica y radicalmente colectivas.

Se les ha despreciado y reprimido, literalmente, por ello, porque esa es la amenaza hacia arriba y la esperanza aqu铆 abajo. Suya es la osad铆a propositiva en todo caso, por pasar a la acci贸n por un beneficio com煤n y no quedarse en la enunciaci贸n de un lamento sin articular. El valor pol铆tico del hacer, de nuevo, contra la intuici贸n de rentabilidad personal del lo que nadie se atrevi贸 a decir.

Hacer pie, volver a experimentar ritmos a escala humana, y por supuesto una garant铆a material de vida son fundamentales si no eres rico o soci贸pata. La cuenta del banco, los afectos, los minutos, la pantalla, la legitimidad p煤blica, gustar para poder seguir trabajando, la opresi贸n en el pecho, oposiciones a la desesperada, la sobredimensi贸n del poco tiempo de ocio que tenemos para no herirnos de m谩s. Todo es ya, todo es la hostia, todo es incre铆ble, todo es insostenible. Somos casi 50 millones sintiendo algo seguramente muy parecido. Ni el gol de Iniesta.

Me alerta el envoltorio atractivo del repliegue. Ese que suelta palabras grandilocuentes a la vez que va estrechando su comunidad afectiva, su tribu. En otras coordenadas ideol贸gicas se ha hablado, por ejemplo, de PAUers. Quien en un trabajo lo har铆a todo por su familia, por la casa que tiene que mantener, no tiene por qu茅 ser precisamente sin贸nimo instant谩neo de buen compa帽ero. Quien satisfaga sus v铆nculos en un radio cada vez m谩s peque帽o necesitar谩 menos alianzas humanas fuera.

Ser 鈥渄e izquierdas鈥 鈥揳unque sea expresi贸n vieja鈥 no es un conjuro nominal que funcione as铆, con solo decirlo. No te pone en forma tener el carnet del gimnasio. Si hay una 鈥渋zquierda identitaria鈥 es esa. Por supuesto que es l铆cito mirar por lo propio, y m谩s cuando las necesidades m谩s b谩sicas no est谩n satisfechas, y claro que el cansancio y el des谩nimo son dos manchas de aceite cada vez m谩s pringosas, pero que un malestar compartido no se disfrace de millones de refugios 铆ntimos. Temo que sea rentable, a corto plazo, sacar los codos hacia donde no es, temo que los reveses, frustraciones o expectativas defraudadas, en 谩mbitos del pasional al laboral, nos sirvan de justificaci贸n para convertirnos en personas m谩s desconfiadas, esquinadas, reaccionarias. Lo temo porque es f谩cil confundir fragilidad con desventaja.

Hay una especie de narcisismo en la ni帽ez que encuentro precioso. Todo parece puesto ah铆 para ti, por primera vez o de la manera m谩s intensa. Descubres sabores que estaban esper谩ndote, casi vanos hasta que llegan a tu boca. Todo parece brillar m谩s, hasta uno mismo. En la novela Rebeldes, que Susan E. Hinton escribi贸 a los 16 a帽os, Johnny Cade le da la vuelta al poema de Robert Frost Nada permanece dorado para pedirle algo a su amigo Ponyboy Curtis: 鈥淪tay gold, Ponyboy鈥. No le est谩 exigiendo que pare el tiempo, sino que conserve esa luz. De la misma manera, la nostalgia, el recuerdo, puede ser una ventanita que nos sirva para ser mejores hoy. Aprovech茅mosla para honrar a ese cr铆o que una vez fuimos y que nunca, nunca, nunca se uni贸 a los matones que promet铆an protecci贸n. El ni帽o que nunca hizo eso ni cuando el miedo a un mundo incomprensible recorr铆a su espalda.