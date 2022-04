EL COLAPSO DE INTERNET

Publicado el 02/02/2022.

He escrito ya mucho sobre este asunto, he explicado con bastante detalle muchos de los problemas que har谩n o podr铆an hacer que la red de redes caiga, pero quer铆a aprovechar hoy para entrar en detalle en c贸mo ser谩 y adem谩s por desgracia tenemos un sitio donde ver como est谩 pasando el L铆bano.

Si lo pienso he hablado del colapso de internet desde el punto de vista del colapso de el capitalismo en su conjunto afectando sobre todo a la fabricaci贸n de chips, como crisis globales, la falta de energ铆a y guerras acabar铆an completamente con la industria tecnol贸gica de los chips en muy poco tiempo, explico tambi茅n c贸mo todas estas opciones acabar谩n produci茅ndose en mis art铆culos como EL FIN DE LA MEMORIA, tambi茅n hablo de c贸mo los estados pueden censurar internet en cualquier RC6.17 INTERNET, REDES EN COLAPSO Y CENSURA GUBERNAMENTAL. Y es que en caso de guerra mundial cortar los cables submarinos que hay por todo el mundo es cuesti贸n de horas y defenderlos es tarea imposible pues son cientos de miles de kil贸metros desplegados por todo el planeta.

En el art铆culo de EL FIN DE LA MEMORIA, tocaba un poco de forma tangencial tambi茅n que pasar铆a a un pa铆s pobre que no pudiera pagar por la tecnolog铆a en un momento de descenso energ茅tico, pero creo que no entr茅 en el detalle concreto de c贸mo ser铆a el colapso en un pa铆s cualquiera que no tenga capacidad de producir su tecnolog铆a y que adem谩s tenga problemas con la cantidad de energ铆a disponible, como el L铆bano.

Y es que por desgracia en el L铆bano est谩n viviendo ya un colapso serio que empez贸 con escasez de gasolina y que poco a poco ha ido simplificando todo y donde empresa y estado luchan por mantener los servicios funcionales mientras todo se desmorona.

Para empezar vamos a empezar con la red misma de internet y lo que est谩 pasando en el pa铆s. Muchos hablan de que se puede desacoplar la econom铆a de la energ铆a usando la nube e internet, es un discurso absurdo por definici贸n pero que si no eres de nuestro mundillo colapsista es como cuando te dicen que puedes ir sin pedalear en una bici el茅ctrica con una dinamo porque el motor el茅ctrico se va cargando con la dinamo seg煤n avanza la bici con lo que nunca se acabar铆a la energ铆a鈥 algo as铆 es lo que muchos economistas esperan de internet y la econom铆a como desacople de la energ铆a.

Es interesante por cierto que uno de los 鈥済randes鈥 pol铆ticos de el L铆bano sea un magnate de las comunicaciones que estuvo implicado en 2019 en un pol茅mico decreto que quer铆a cobrar 6$ al mes por hacer llamadas voip como por whatsapp o telegram porque consideraban que era competencia de las empresas de comunicaciones, que por cierto ya pintaba maneras el pa铆s en 2019 con cortes el茅ctricos, subidas de productos b谩sicos, la comida y la energ铆a.

Pero el problema es que internet est谩 por encima de la energ铆a no por debajo y en el L铆bano nos lo est谩n mostrando a d铆a de hoy de forma muy obvia. Se va la luz porque las centrales de producci贸n de electricidad no tienen gasoil, gas o carb贸n y esto a su vez hace que se apague la red de redes. As铆 de sencillo, la red no es un ente que exista m谩s all谩 de la energ铆a y los enchufes donde se conectan sus aparatos. No ha ca铆do todo internet en el mundo, pero s铆 en todo el L铆bano porque los cables est谩n enchufados a m谩quinas que est谩n enchufadas a la red el茅ctrica, tener que explicar esto me da verg眉enza pero muchos no lo saben y piensan que es magia.

Y claro cae internet y cae toda la sociedad de la informaci贸n, desde los bancos, las empresas, particulares y todo el acceso a la nube, que aunque algunos la tienen en un data center en Estados Unidos que no se ha apagado es f铆sicamente imposible acceder porque las m谩quinas intermedias de el L铆bano est谩n apagadas. Dicen las noticias que han ca铆do las agencias de propaganda, perd贸n de prensa, con lo que por unos instantes no se est谩 bombardeando a la ciudadan铆a con noticias interesadas lo que podr铆a provocar que reciban las mismas por fuentes alternativas algo que ser铆a una cat谩strofe para el control del gobierno.

Otra cosa que les est谩 pasando en el L铆bano es que cae la administraci贸n p煤blica que con tanta alegr铆a nos hablaba de las bondades de la administraci贸n digital, sus certificados y sus citas online, les ha ca铆do la red de vacunaci贸n y citas para el COVID, con lo que la gente que se vacuna no recibe sus citas, ni puede cambiarlas ni se queda registrado en ning煤n sitio que has sido vacunado por ejemplo, o el pasaporte covid si lo tuviesen que no lo se.

Por otro lado, de la misma manera que en mi pueblo cae la red m贸vil cuando se va la luz, en 茅l 墓ibano est谩n teniendo problemas serios para mantener las torres GSM enchufadas y por lo visto los costes operativos de mantener la red funcionando se han disparado por el coste energ茅tico.

鈥La red de telefon铆a m贸vil tambi茅n peligra. En el L铆bano hay un duopolio con dos compa帽铆as, Alfa y Touch, que volvieron a manos del Estado en 2020, cuando la crisis ya era m谩s que una realidad. A medida que los ingresos han ca铆do en picado, se enfrentan a gigantescos sobrecostes para alimentar con di茅sel sus generadores. Hace un a帽o, el combustible representaba un 7% del gasto; para este 2022 la proyecci贸n es de un 70%.鈥 EL MUNDO.

Como la econom铆a de el L铆bano se desmorone, algo dif铆cil aun en su totalidad y se convierta en un estado fallido, pero que podr铆a pasar, el gobierno y organizaciones no podr铆an renovar sus equipos inform谩ticos si se estropeasen y empezar铆an a ser un art铆culo de lujo, de hecho probablemente ahora, en medio de el actual colapso, sea complicado conseguir un disco duro o memoria ram o cualquier cosa importada para mantener las redes privadas funcionando.

Es interesante tambi茅n por cierto c贸mo est谩n siendo muchos particulares y gente con dinero los que est谩n aportando en el L铆bano generadores y gasoil para mantener las redes funcionando usando propiedad privada para el asunto, imagino que en principio de forma voluntaria.

Por otro lado les est谩 pasando algo que me recuerda a la crisis de 2012 en Espa帽a cuando adem谩s de empezar a aparecer personas rebuscando en contenedores en las partes traseras de los supermercados empezaron a desaparecer kil贸metros y kil贸metros de cables sobre todo de cobre que se reciclaban de forma clandestina en el mercado negro. Y es que en colapso conseguir algo de dinero para poder comprar comida o simplemente por la ausencia de un estado fuerte hace que el pillaje del cobre y las redes sea un hecho. Si caen y est谩n apagadas, las redes de todo tipo, el茅ctricas y de telecomunicaciones son un blanco f谩cil para los saqueadores. No quiero ni imaginar el dinero que costar铆a extender una red de cobre por las ciudades para poder cargar los coches el茅ctricos y lo poco que durar铆an llegado el momento o incluso sin colapso en ciertos barrios. Con lo que estos pillajes aumentan el caos y la posibilidad de que internet caiga pues los cables robados tienen que ser repuestos y seg煤n como est茅 el estado o las empresas privadas, o con la actual escasez de chips, es probable que si la crisis contin煤a est茅n semanas o meses sin hacerlo, imaginad si encima fuese una crisis global donde los aparatos no pueden ser repuestos, ser铆a de facto EL FIN DE INTERNET.

