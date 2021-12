–

“Hay quien aprovecha este momento para demostrar que lo p煤blico no funciona y convertirlo en residual”, denuncia la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica, al tiempo que usuarios destacan que la privada no descarga el sistema: “Llam茅 porque hab铆a tenido un contacto positivo y me remitieron al ambulatorio”.

“Mis viejos problemas digestivos volvieron en pleno confinamiento. Mi m茅dico de cabecera atend铆a por tel茅fono, no me trasladaba a un especialista, sent铆a dolor y no sab铆a qu茅 hacer. Por primera vez en mi vida, me sent铆 sanitariamente desamparada. Imagino que los agentes vendedores de seguros saben que muchos nos sentimos as铆 y por eso no me extra帽贸 empezar a recibir llamadas de una compa帽铆a ofert谩ndome seguros de vida, de defunci贸n y de salud. Al principio lo rechac茅 pero al final, como pasa con el negocio de los seguros, me pudo el miedo”. Elena, de 46 a帽os, es una de las personas que ha contratado un seguro privado de salud durante la pandemia. Con una sanidad p煤blica al l铆mite, el sector privado termina 2021 con datos especialmente buenos.

Si los seguros de salud ya viv铆an una 茅poca de crecimiento, la pandemia y la gesti贸n de la sanidad p煤blica en estos dos a帽os han terminado de consolidar esa tendencia. El n煤mero de personas con p贸lizas de asistencia sanitaria creci贸 un 4,4% entre 2019 y 2020, el incremento interanual m谩s abultado desde 2011, seg煤n los datos de la Asociaci贸n Empresarial del Seguro (Unespa). Entre 2019 y 2021, la facturaci贸n de los seguros de asistencia sanitaria ha crecido un 10,3%, una de las cifras m谩s elevadas de entre todo tipo de p贸lizas.

No era la primera vez que Elena contaba con un seguro de salud, en su familia, debido al empleo de su padre, contaron con uno durante unos a帽os. Cuando esa cobertura se acab贸, ella misma contrat贸 otro “por inercia”. “Lo estuve pagando unos cuantos a帽os hasta que me di cuenta de que era una contradicci贸n ideol贸gica, as铆 que di de baja. Me parec铆a un poco rid铆culo defender los servicios p煤blicos y hacer crecer el sistema de la sanidad privada, que me parece un negocio inmoral, pues creo que la sanidad y la educaci贸n deber铆an ser gratuitas y universales”, afirma. Diez a帽os despu茅s de ese momento, con las mismas ideas pero “con m谩s achaques y m谩s miedos” que entonces, Elena acept贸 la oferta unos d铆as despu茅s de esa llamada.

Esta migraci贸n, incluso a rega帽adientes, de muchas personas a la sanidad privada tiene que ver “m谩s que con la pandemia con las otras enfermedades”, dice el representante de la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica, Marciano S谩nchez Bayle. “La mayor铆a de poblaci贸n que ha tenido un problema importante con la COVID ha sido atendida en la sanidad p煤blica, que ha resuelto tambi茅n los casos m谩s graves. La mayor铆a de la gente sigue teniendo claro que el sistema publico es el que ofrece mejores alternativas a los problemas graves de salud pero la pandemia ha producido un incremento muy importante de las demoras tanto para el especialista como en pruebas diagn贸sticas”, prosigue.

A finales de 2020, casi un 50% de los pacientes del Sistema Nacional de Salud hab铆an esperado m谩s de seis meses para tener una cita con el especialista, y el tiempo de espera medio para una operaci贸n era de casi cinco meses. Castilla-La Mancha y Andaluc铆a son las comunidades aut贸nomas donde m谩s d铆as de media hay que esperar para someterse a una operaci贸n. Catalunya y Arag贸n son por su parte l铆deres en el retraso para conseguir una visitas de atenci贸n especialista.

La Comunidad de Madrid, la que menos recursos destina a la sanidad p煤blica, es la que m谩s poblaci贸n tiene con seguro privado, aunque el dato se explica en parte por la alta concentraci贸n de funcionariado de la administraci贸n del Estado en la capital.

Nada es casual, explica S谩nchez Bayle. “Madrid es un caso paradigm谩tico: este momento ha sido utilizado por la administraci贸n para deteriorar a煤n m谩s la sanidad p煤blica madrile帽a para expulsar a la gente a la privada. Deteriorar lo p煤blico para demostrar que no funciona y as铆 que la gente que pueda se escape al sector privado de manera que lo p煤blico se convierta en residual, en un sistema de segunda clase”, apunta.

Fuentes de Unespa subrayan a elDiario.es que sanidad p煤blica y privada son “complementarias” y no rivales. “Las atenciones que presta la sanidad privada son atenciones que se ahorra el sistema p煤blico sanitario. Quienes contratan un seguro de salud hacen uso del mismo y, aunque pueden ir a la sanidad p煤blica como cualquier contribuyente, van a la privada y alivian as铆 la carga de trabajo que tienen los centros p煤blicos”, dicen.

La letra peque帽a

La Organizaci贸n de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que la contrataci贸n de estos seguros ha crecido notablemente en los 煤ltimos dos a帽os. Entre los 12 millones y medio de personas que cuentan con uno en nuestro pa铆s (el 7% a trav茅s de las mutualidades de funcionarios) los motivos principales para tenerlo son acortar esperas, poder tener asesoramiento m茅dico en cualquier momento o disponer de servicios como la fisioterapia, seg煤n un estudio de la OCU.

Aunque el informe muestra que, en general, los usuarios est谩n satisfechos con sus seguros, no es oro todo lo que reluce. El 19% de las personas a las que encuestaron relataban que en alg煤n momento su p贸liza no le hab铆a cubierto un determinado tratamiento. Al 7% le subieron el precio debido a su estado de salud cuando iba a renovar el contrato. Al 5% no le autorizaron un tratamiento o medicamento pese a estar incluido. Un 4% tuvo que pagar un extra que no estaba incluido en las condiciones para poder usar el seguro.

“La gente va a lo privado porque piensa que si tiene un problema probablemente le atiendan con m谩s rapidez, pero seguramente se est谩n equivocando y utilizando una salida que no es la mejor”, apunta S谩nchez Bayle, que alerta adem谩s de esa “letra peque帽a” de los contratos de las p贸lizas, que a menudo esconden requisitos que dificultad el acceso a algunos tratamientos, establecen copagos o periodos de carencia elevados. En cualquier caso, el coste no ser谩 el mismo para una persona joven y sana que para alguien que supera los 60 y tiene, por ejemplo, diabetes.

Desde Unespa destacan que los seguros m茅dicos tienen 茅xito porque son productos que se comercializan “a precios competitivos y accesibles”, con una “amplia” oferta: “Permiten contar con opciones terap茅uticas complementarias y acceder al especialista r谩pidamente, ofrecen coberturas complementarias”.

“En pandemia, la privada te manda a la p煤blica para todo”, dice una usuaria de seguro privado. Otra se queja de que su seguro ofrece precios reducidos para pruebas de ant铆genos y PCR pero que apenas supone ahorro. “Llam茅 un d铆a porque hab铆a tenido un contacto positivo en el trabajo y me remitieron al ambulatorio”.

En el caso de Elena, espera poder prescindir de su seguro lo antes posible, aunque la cosa, dice, depender谩 de c贸mo evolucione la pandemia y la sanidad p煤blica en la Comunidad de Madrid, donde vive: “Estos negocios tienen sus trucos, y durante los seis primeros meses pagando el seguro hab铆a muchas cosas que no pod铆a hacer, o que ten铆a que pagar aparte. Y la atenci贸n es r谩pida, eso es verdad, pero hay una frialdad, una desatenci贸n, una sensaci贸n evidente de que eres cliente en lugar de paciente que no me gusta. No estoy contenta con pagar la sanidad privada pero tampoco me siento bien utilizando la sanidad p煤blica para ir pidiendo aqu铆 y all谩 pruebas que necesito pero que no son de vida o muerte. Creo que hago mal porque creo en los servicios p煤blicos pero, por otro lado, en un momento como este todo desahogo que se le pueda hacer a un sistema colapsado, viene bien”.

El representante de la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica, Marciano S谩nchez Bayle, lo tiene claro: “Hay que exigir que el sistema p煤blico tenga recursos suficientes y haya una atenci贸n sanitaria de calidad y en tiempos razonables. Cuanta mas poblaci贸n est茅 cubierta por el sistema privado, el p煤blico estar谩 m谩s d茅bil y se destinar谩n menos recursos”.

