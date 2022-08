–

De parte de Amor Y Rabia August 29, 2022 169 puntos de vista

A finales de septiembre de 2022, todo se derrumbar谩…

No soy de los que escriben muchos hilos, pero publicar茅 esto aqu铆 para mi propia posteridad. Les dir茅 lo viene y me creer谩n o no lo har谩n, pero en 煤ltima instancia, me gustar铆a pensar que este hilo sobrevivir谩 a la prueba del tiempo como una verdadera advertencia del futuro que seguramente tendr谩 lugar.

Lo que escribo puede parecer una locura, pero a medida que pase el tiempo, ver谩n que al menos lo intent茅… Puede que no sea nadie, pero he estado en esta atalaya en solitario durante mucho tiempo, he logrado hacer algunos amigos en el camino que me han explicado el futuro como se lo explicar茅 a ustedes, pero en 煤ltima instancia, no soy nadie que intente ayudar…

El estadounidense t铆pico observa la situaci贸n econ贸mica y no puede rectificar en sus propias mentes c贸mo el mercado dice una cosa y sus ojos y o铆dos perciben otra.

Vemos un n煤mero r茅cord de personas sin hogar, vemos un n煤mero r茅cord de muertes por drogas, vemos degradaci贸n moral en nuestras escuelas, vemos una decadencia acelerada en cada una de nuestras ciudades, y vemos a los medios de comunicaci贸n y al gobierno que han sido ocupados de manera fraudulenta. Vemos un unipartidismo que existe para enriquecerse a s铆 mismo y no al pueblo. Vemos la mayor brecha de riqueza en la historia de nuestro pa铆s sin que haya un final a la vista…

A ello se debe que no podamos entender c贸mo es posible que el mercado (la bolsa de Wall Street, AyR) val铆a actualmente 20.000 puntos m谩s que hace una d茅cada. Debido a nuestro modo de vida no podemos ver que los precios de la vivienda son absurdamente altos, y c贸mo el precio de un SFH (pr茅stamo para poder comprar una vivienda unifamiliar, AyR) ha pasado de 190.000 $ a 370.000 $ en s贸lo diez a帽os. Debido a nuestro modo de vida no podemos entender c贸mo de media se pagan 2.000 $ de alquiler, o que los costes de servicios p煤blicos y alimentaci贸n son hoy el triple de lo que era hace dos a帽os, y sin embargo, las valoraciones de los activos NUNCA parecen caer.

Vemos a personas sin hogar, vemos la desesperaci贸n, vemos las muertes por drogas, vemos la decadencia absoluta de la sociedad occidental en cada esquina de Am茅rica y Europa. Vemos nuestros pueblos y ciudades rurales vaciadas debido a no tener ni trabajo ni esperanza.

Vemos todo esto y nos maravillamos… 驴c贸mo es posible que los precios sean tan altos? Durante 14 a帽os, los inversores pesimistas han visto con sus propios ojos y o铆dos que los precios no tienen absolutamente ning煤n sentido. Han aplicado la L脫GICA a un momento IL脫GICO de la historia, por lo que no pueden entender c贸mo ambas cosas son posibles. Debido a esto, te dicen sin parar que todo se est谩 derrumbando porque no hay forma de que esto dure.

Est谩n equivocados.

Durante los 煤ltimos 14 a帽os, el mundo ha estado colapsando hacia EEUU. Esta es la raz贸n principal de la desconexi贸n entre los sentidos de un ciudadano com煤n de EEUUy los precios de mercado de su pa铆s.

隆Es el CAPITAL EXTRANJERO!

Uno puede ver el efecto de esto en bienes ra铆ces en, digamos, California, Oreg贸n o Washington: puede ver de primera mano cu谩ntos de los compradores de sus bienes ra铆ces de valores inflados no son de este pa铆s.

Lo mismo ha estado sucediendo en nuestro mercado de valores. La diferencia es que no se puede ver esa realidad en las acciones tan f谩cilmente como se puede ver con los bienes ra铆ces en su propia ciudad.

Este capital extranjero tiene problemas MUCHO m谩s grandes que nosotros. Nosotros, como estadounidenses, nos mantenemos enfocados en nuestra propia naci贸n y no podemos comprender la crisis que se ha desarrollado m谩s all谩 de nuestras fronteras.

Un ejemplo de esto ser铆a en 2014, cuando el BCE (Banco Central Europeo) puso en marcha la medida sin precedentes de imponer tasas de inter茅s negativas en el BCE. En varios momentos de los 煤ltimos 8 a帽os, los mercados de bonos de los miembros de la UE han arrojado resultados negativos. Hubo varios momentos a lo largo de 2019-2021 en los que EEUU fue el 脷NICO mercado de bonos en el mundo occidental que NO rindi贸 a los tipos de inter茅s NEGATIVOS.

隆No debe subestimarse la locura que esto implica!

Existe un mercado de bonos para obtener capital: usted me da X y yo a cambio le doy Y de rendimiento despu茅s de un per铆odo de tiempo Z. El concepto es simple y ha sido utilizado por los gobiernos a lo largo de la historia para generar dinero. Los ciudadanos invierten en el gobierno y el gobierno les da una tasa de rendimiento garantizada. Si el gobierno necesita dinero, el rendimiento AUMENTA para hacer que el bono sea m谩s atractivo. Si los tiempos son buenos y el gobierno no necesita el dinero, el rendimiento se mantiene bajo. As铆 es como se supone que debe funcionar, pero una vez que nos embarcamos en la QE4 (la expansi贸n cuantitativa, o QE, consiste en aumentos artificiales de la masa monetaria por los bancos centrales para evitar que los mercados no se derrumben, AyR), destruimos por completo la funci贸n del mercado de bonos en s铆.

Afortunadamente para los Estados Unidos, nunca fuimos lo suficientemente est煤pidos como para dejar que los rendimientos fueran negativos…

Pero, 驴qu茅 sucede cuando realmente das la vuelta a los rendimientos y los pones negativos, como hizo el BCE? 驴Qu茅 sucede cuando, literalmente, comienza a expulsar capital de tus mercados porque sus rendimientos ya no tienen ning煤n sentido l贸gico para invertir?

Usted, como individuo, se da cuenta de que ha PERDIDO la tasa de rendimiento que garantizaban los mercados de bonos de su pa铆s, entonces, 驴qu茅 hace? Bueno, te diriges a los bonos estadounidenses, que a煤n dan ALG脵N rendimiento. Vea que el inversor extranjero promedio entiende que los mercados estadounidenses son los m谩s seguros del mundo: estamos protegidos por dos oc茅anos. Nuestras fronteras son pr谩cticamente impenetrables. Nuestra moneda no ha sido sido afectada por ning煤n impago gubernamental en casi 160 a帽os. Nuestro poder铆o militar es inigualable. No hay otra naci贸n industrializada en el mundo sobre la que puedas hacer estas afirmaciones. Ni una. Este es el verdadero valor de Estados Unidos.

El inversor extranjero termina m谩s interesado en proteger su capital en Bienes Ra铆ces y acciones estadounidenses. Los rendimientos de los dividendos en nuestro mercado de valores se han convertido en la NUEVA TASA DE RENDIMIENTO GARANTIZADA a medida que las personas se dan cuenta de que rendir谩n m谩s en dividendos de acciones que en bonos. Tambi茅n existe un gran riesgo de incumplimiento de la deuda en el mundo occidental y, en ese escenario, est谩 100% jodido si ha invertido en bonos. Al menos con las acciones mantienes la propiedad de algo REAL. Los bonos son solo promesas en papel de un gobierno al que no se puede demandar.

As铆 que inviertes tu dinero en los mercados estadounidenses… en bienes ra铆ces, acciones, bonos y en el D脫LAR, a fin de cuentas.

Como inversor extranjero, no importa cu谩l sea el nivel de vida del estadounidense promedio. No importa que los mercados de EEUU ya no reflejen la situaci贸n econ贸mica del pa铆s. Solo est谩 protegiendo su propio capital y c贸mo lo haga el estadounidense promedio no tiene una relaci贸n real con su inversi贸n. Todas las razones mencionadas anteriormente con respecto a la geograf铆a, el ej茅rcito y nuestra moneda no cambian independientemente de c贸mo le vaya al consumidor estadounidense.

No te importa lo que le pase a los ciudadanos de EEUU. Solo compras cuando baja y aguantas porque ves que el mundo colapsa en direcci贸n a los mercados de Estados Unidos y el d贸lar primero.

Lo que me lleva a hablar del d贸lar…

Este proceso tambi茅n ha estado en curso en el d贸lar durante alg煤n tiempo. Es por eso que los amantes del oro no pueden entender c贸mo el oro y la plata no aumentan de valor en este contexto.

Cuando el BCE introdujo los rendimientos negativos, el USDX (valor del d贸lar frente a una canasta con el valor de las principales monedas del mundo, AyR) estaba en 80. Para 2018, el USDX estaba en 90. Hoy parece que cerrar谩 en 108, el cierre m谩s alto para el d贸lar desde el verano de 2002.

A pesar del n煤mero r茅cord de d贸lares impresos en los 煤ltimos 10 a帽os, esto no ha dado lugar a ninguna DIFERENCIA en el valor del d贸lar en s铆. De hecho, el valor del d贸lar ha aumentado un 35% en los 煤ltimos 10 a帽os.

Siga adelante y reflexione sobre eso: 隆EL D脫LAR HA AUMENTADO SU VALOR UN 35% EN LOS 脷LTIMOS 10 A脩OS! Ahora preg煤ntese cu谩ntos art铆culos sobre “El d贸lar est谩 muriendo” ha le铆do en ese mismo per铆odo de tiempo. Todos y cada uno de ellos estaban completamente equivocados. Tengo todo el respeto del mundo por personas como Peter Schiff, porque mi introducci贸n en los mercados fue en 2008 con Ron Paul y el ingresar a la escuela austriaca, pero de lo que todas estas personas NO se dieron cuenta es que nuestra capacidad de EXPORTAR nuestros d贸lares fuera de nuestras fronteras nos dio la capacidad de seguir imprimi茅ndoles sin preocuparnos por un posible colapso del valor del d贸lar.

La pregunta del mill贸n es 驴qu茅 har谩 que todos esos d贸lares regresen a EEUU? 驴Cu谩l es la alternativa al d贸lar en este momento? La verdad es que no existe una moneda que pueda actuar como alternativa en este momento en el comercio mundial. Ninguna. En los pr贸ximos a帽os eso puede cambiar, pero por el momento no hay alternativa.

驴No me crees?

Piensa en esto…

Estamos en el verano de 2019… la Fed (la Reserva Federal, el banco central de EEUU, AyR) ha estado subiendo los tipos de inter茅s o manteni茅ndolos planas pr谩cticamente en todos los trimestres que Trump ha estado en el cargo (Nota al margen: es curioso c贸mo las tasas subieron o se mantuvieron planas en todos los trimestres que Trump estuvo en el cargo y el valor del DOW (el 铆ndice Dow Jones de Wall Street, AyR) se duplic贸 en el mismo per铆odo de tiempo y los bienes ra铆ces siguieron hiperinfl谩ndose. Sin embargo, hoy los mismos “expertos” le dir谩n que el aumento de las tasas colapsar谩 los mercados a pesar de que literalmente acabamos de ver que los mercados se duplicaron en 3 a帽os con el aumento de las tasas durante la Presidencia de Trump) en agosto de 2019, LOS MERCADOS DE REPOS EXPLOTARON (en realidad explotaron en septiembre, AyR). Este fue un suceso incre铆blemente importante que fue totalmente ignorado (intencionalmente, debo agregar) por los principales medios de informaci贸n financiera.

El mercado de repos es, en cierto sentido, un mercado de bonos a un d铆a. Mientras los mercados est谩ndar de bonos operan en meses, a帽os o d茅cadas, los bonos repo son bonos nocturnos. Por lo general, el rendimiento de estos bonos se mantiene muy por debajo de entre el 0,5% y el 1% porque es literalmente algo cuya existencia dura s贸lo entre 12 y 24 horas.

En agosto (septiembre, AyR) de 2019, las tarifas aumentaron al 10% en una sola noche. Fue un suceso hist贸rico porque demostr贸 que hab铆a una GRAVE escasez de d贸lares en el sistema. La Fed entr贸 en p谩nico porque hab铆a insistido en endurecer su pol铆tica (aumentando los tipos de inter茅s, AyR), y con la valoraci贸n de los mercados en m谩ximos hist贸ricos en 2019, no hab铆a absolutamente ninguna justificaci贸n para revertir el curso de las tasas o de reducir los est铆mulos.

Tuvieron que fabricar una crisis porque la DEMANDA DE D脫LARES era enorme.

La decisi贸n se tom贸 en agosto de 2019 para restablecer el sistema PORQUE la demanda de d贸lares era tan incre铆ble que estaba colapsando el Euro. En octubre de 2019 se llev贸 a cabo el Event 201, nuestra simulaci贸n de la pandemia del Coronavirus. Para diciembre, el COVID estaba entre las principales noticias. En marzo se impuso un confinamiento y se aument贸 un 40% la masa monetaria, creando la mayor cantidad de d贸lares que ha existido en la historia.

NO fue por el Covid, sino porque el mercado estaba literalmente a punto de morir si no recib铆a una inyecci贸n masiva de nuevos d贸lares. As铆 es como supe que Covid era un cuento desde el d铆a 1. Cualquiera que hubiera prestado atenci贸n a la situaci贸n econ贸mica del d贸lar entend铆a EXACTAMENTE lo que estas personas estaban haciendo en realidad (desde Amor y Rabia avisamos el d铆a 14 de abril con nuestro comunicado “Cambiar todo para que todo siga igual” . 隆Todo era una farsa para crear los d贸lares que necesitaban! fue por el Covid, sino porque el mercado estaba literalmente a punto de morir si no recib铆a una inyecci贸n masiva de nuevos d贸lares. As铆 es como supe que Covid era un cuento desde el d铆a 1. Cualquiera que hubiera prestado atenci贸n a la situaci贸n econ贸mica del d贸lar entend铆alo que estas personas estaban haciendo en realidad. 隆Todo era una farsa para crear los d贸lares que necesitaban!

Todo esto se hizo para inyectar d贸lares en el sistema monetario global. 隆As铆 de importante es la demanda en d贸lares! Estas personas estaban literalmente dispuestas a destruir la econom铆a global (mediante las “medidas contra el Coronavirus, AyR) solo para encontrar una raz贸n por la que solo ten铆an que crear todos esos d贸lares.

Dos a帽os y medio despu茅s, el d贸lar sigue ganando fuerza a pesar de toda la creaci贸n de moneda en la que se embarc贸 la Fed cuando comenz贸 el Covid.

驴Conclusi贸n? La demanda de d贸lares es casi imposible de atender. La inflaci贸n de hoy no tiene nada que ver con el valor del d贸lar o la moneda que imprimieron. Nada. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar el gr谩fico del USDX para ver la verdad. Las personas que siguen culpando al d贸lar no entienden lo que realmente est谩 sucediendo.

En los 煤ltimos 10 a帽os, nuestro d贸lar ha subido un 35%, el DOW ha subido un 100%, el precio de un cr茅dito para comprar una vivienda unifamiliar (SFH) ha subido un 75%.

驴C贸mo puede ser posible todo esto si el d贸lar est谩 condenado a desaparecer y nuestros mercados est谩n condenados a colapsar?

Todo este rally de 14 a帽os de duraci贸n ocurri贸 pese a tener enfrente a una narrativa BAJISTA masiva de los medios de comunicaci贸n alternativos. Pr谩cticamente nadie en los medios alternativos predijo lo que suceder铆a. Nadie. De hecho, no solo no sab铆an, sino que estaban completamente equivocados: los medios alternativos fueron el dinero TONTO durante todo este tiempo. 隆Se dedicaron a profetizar sin sentido que el cielo iba a derrumbarse durante TODO el rally que dur贸 14 a帽os! Se puede decir con seguridad que este ha sido el Mercado alcista m谩s ODIADO en la historia de los Estados Unidos.

El prop贸sito de estas narrativas bajistas era mantenerte POBRE para que fueras m谩s f谩cil de controlar cuando todo colapsara. Sab铆an que el juego hab铆a terminado en 2008, por lo que crearon una situaci贸n en la que pod铆an comprar todo al 0% y convertirte al mismo tiempo en un siervo. Al creer a los analistas pesimistas durante todo este tiempo, te has quedado atr谩s… Los malos siempre supieron c贸mo terminar铆a esto, pero al hiperinflarte fuera de una vida normal, b谩sicamente te hicieron impotente para detenerlos.

Pero, 驴por qu茅 es importante todo esto? Porque pone claro lo que est谩 a punto de suceder en septiembre…

La Fed cre铆a que si la inflaci贸n se descontrolaba debido a las acciones que tom贸 en marzo de 2020, simplemente subir铆an los tipos de inter茅s y desinflar铆an las burbujas especulativas de activos, llevando la deflaci贸n a los precios de los activos y evitando un colapso hiperinflacionario.

La Fed se embarc贸 en esto hace m谩s de un a帽o, con el rendimiento de un bono del Tesoro a 10 a帽os en torno al 0,7%.

Hoy el rendimiento es de aproximadamente el 3% y las burbujas no han estallado. Hemos tenido ca铆das, pero no en relaci贸n con el aumento de las tasas.

De hecho, estamos experimentando una hiperinflaci贸n en nuestros mercados energ茅ticos que est谩 causando hiperinflaci贸n en todo lo dem谩s. No importa lo que digan las tasas de inter茅s o el d贸lar, la ENERG脥A est谩 impulsando la hiperinflaci贸n. 隆Y la Fed no puede controlarlo!

La Fed se equivoc贸 al no entender que ya no estamos en 1980. En un escenario t铆pico, aumentar铆an los tipos de inter茅s y el consumidor pagar铆a las deudas, destruyendo los d贸lares, y generando deflaci贸n. Hoy en d铆a, el GOBIERNO posee la GRAN mayor铆a de la deuda, NO EL CONSUMIDOR, por lo que el aumento de los tipos de inter茅s NO PODR脕 IMPEDIR que el Gobierno gaste. Simplemente continuar谩n pidiendo prestado sin importar cu谩l sean los tipos de inter茅s . Podr铆a ser del 20% y el gobierno no dejar谩 de gastar. Por eso, subir los tipos de inter茅s para desinflar los precios de los activos NO FUNCIONAR脕.

La Fed hizo su trabajo al conseguir que el USDX subiera a 108, con rendimientos de 10 a帽os superiores al 3%. 隆PERO! Lo que no anticiparon fue que la nueva administraci贸n COLAPSAR脥A los mercados mundiales de energ铆a por sus propios motivos pol铆ticos.

La combinaci贸n de la administraci贸n Biden destruyendo nuestros mercados de energ铆a, con CERO alternativas, combinada con el hecho de que el gobierno tiene toda la deuda ahora, y no el consumidor, cre贸 una situaci贸n en la que aumentar los tipos de inter茅s NO AFECTA EN NADA A LA INFLACI脫N Y EN REALIDAD LA EMPEORA.

隆Es por eso que todo el mundo est谩 empezando a entrar en p谩nico!

La Fed ha disparado todas sus balas y todav铆a estamos experimentando una hiperinflaci贸n. El modelo econ贸mico keninesiano les aseguraba que esto no era posible. Literalmente no pueden comprender lo que est谩 sucediendo.

El valor del d贸lar est谩 subiendo, los tipos de inter茅s est谩n subiendo, el valor de los mercados est谩 subiendo, el valor de los bienes ra铆ces est谩n subiendo, el precio de la energ铆a est谩 subiendo, el precio de la comida est谩 subiendo, TODO EST脕 HIPERINFL脕NDOSE fuera de su control y el aumento de los tipos de inter茅s no lo detendr谩. No tienen idea de qu茅 m谩s pueden hacer, aparte de seguir aumentando los tipos de inter茅s, con la esperanza de que detenga la inflaci贸n.

隆Eso no suceder谩!

La cuesti贸n energ茅tica est谩 totalmente separada de las cuestiones financieras. La Fed no puede controlar lo que el gobierno hace con el petr贸leo, el gas y el di茅sel. El colapso de nuestros mercados energ茅ticos es lo que actualmente est谩 impulsando la hiperinflaci贸n aqu铆 y en todo el mundo. Pero preg煤ntese qu茅 sucede una vez que tienen que cambiar de rumbo y volver a hundir el valor del d贸lar. Imag铆nese si el USDX vuelve a 72 mientras hay una escasez de energ铆a. 隆As铆 es como se llega a un valor de 10-15 $ por de la gasolina!

Estas personas se est谩n dando cuenta de que no pueden simplemente explotar la burbuja mediante el aumento de los tipos de inter茅s. No funcionar谩. Seguir谩n intent谩ndolo porque les quedan cero cartas por jugar, pero al final no cambiar谩 nada.

隆ESTE ES EL HURAC脕N FINANCIERO DEL QUE DIMON, MUSK, BEZOS, ETC. HAN ESTADO AVISANDO! 隆No va a ser una ca铆da de la bolsa, idiotas, lo que va a haber es un colapso hiperinflacionario! Van destruir tu existencia al aumentar hasta la estratosfera los precios para intentar CONTROLARLO y de paso CONTROLAR TU VIDA. 隆Lo que te han hecho en los 煤ltimos 14 a帽os SOLO SE ACELERAR脕!

Lo que hace que esta vez sea diferente…

Rusia y China, las naciones BRICS y sus aliados, se han dado cuenta de lo que est谩 sucediendo y no est谩n muy contentos.

Ellos son los productores reales de este juego y no van a aguantar m谩s. El WEF (World Economic Forum) est谩 empe帽ado en destruir sus mercados energ茅ticos y los BRICS se niegan a aceptarlo. Los BRICS reconocen que el juego ha terminado y, por lo tanto, han llegado a la cual ser谩 la conclusi贸n inevitable del juego: la GUERRA.

Los rusos han hecho su movimiento en Ucrania y en este momento los chinos se est谩n preparando para una invasi贸n de Taiw谩n y el mar del Sur de China (tal vez incluso m谩s). Los confinamientos en China tratan de convertir su econom铆a en una m谩quina de guerra sin que la gente se d茅 cuenta: lo discutido en una reuni贸n de 60 minutos del PCCh sobre esto que se filtr贸 y public贸 hace unos meses lo confirma.

Los rusos y los chinos se dan cuenta de que el juego ha terminado y ahora se est谩n preparando para la siguiente fase. Rusia dio el primer paso, por lo que EEUU y Europa se empantanar铆an en un frente, y despu茅s China abrir谩 el segundo frente este oto帽o.

La Tercera Guerra Mundial ya est谩 aqu铆. Comenzar谩 este oto帽o.

Los problemas financieros de Occidente han crecido demasiado, y ya no hay absolutamente ninguna manera de que puedan salir de este l铆o. Mientras tanto, Rusia y China ven una ventana de oportunidad para convertirse en las principales superpotencias del mundo a medida que EEUU y Europa se desmoronan econ贸micamente y no pueden proporcionar a sus poblaciones suficiente ENERG脥A en el futuro.

La verdadera crisis que enfrentan EEUU, Europa, Canad谩 y Jap贸n es que 15 a帽os de tasas de rendimiento del 0% o negativas han llevado a la quiebra a sus fondos de pensiones nacionales. Exigieron, por ley, que estos fondos de pensiones fueran bonos con una gran sobreponderaci贸n y la falta de rendimiento DESTRUY脫 estos fondos. 驴C贸mo puedes vencer a la inflaci贸n cuando el 50% de tu fondo de pensiones se invierte en un bonos de deuda que rinden un 1% durante 15 a帽os?

Occidente tiene que explicarle a toda su poblaci贸n que TODAS las promesas de estado de bienestar que hicieron fueron FALSAS y que NUNCA se atrever谩n a llevarlas a cabo, por lo que la GUERRA tendr谩 lugar. Es por eso que absolutamente NADIE en Estados Unidos est谩 interesado en la paz en Ucrania o en cualquier otro lugar. NECESITAN ESTA GUERRA.

Se culpar谩 a la guerra de las consecuencias de la mala gesti贸n financiera de los 煤ltimos 51 a帽os, y no a la clase pol铆tica ni a los bancos centrales, como deber铆a ser. Har谩n todo lo que est茅 a su alcance para convencerte de que los chinos y los rusos son la raz贸n por la que ahora est谩s en la ruina. Ya est谩n intentando hacer esto con los rusos en relaci贸n al precio de los con alimentos y el gas.

D茅jame ser el primero en decirte que eso es una mentira absoluta.

La clase pol铆tica occidental es la raz贸n por la que vas a terminar en la ruina. Los rusos y los chinos no tuvieron nada que ver con eso. No lo olvides, ya que la propaganda est谩 a punto de entrar en marcha la Tercera Guerra Mundial.

D谩ndose cuenta de que Occidente necesita esta guerra para restablecerse, Rusia dio el primer paso y ahora China se prepara para dar el suyo…

Entonces, 驴qu茅 obst谩culo representan esos dos pa铆ses?

Estas naciones saben que la mayor fortaleza que tienen en este momento son sus sectores energ茅ticos. No quieren escalar las tensiones actuales hasta que las temperaturas comiencen a caer.

Sospecho firmemente que nuestra clase pol铆tica y militar son muy conscientes de que la Tercera Guerra Mundial llegar谩 este oto帽o, pero no quieren entrar en p谩nico porque saben que la guerra crear谩 una hiperinflaci贸n nunca antes vista que har谩 que lo que vimos el 煤ltimo a帽o parezca un picnic. Si la gente supiera la verdad, entrar铆a en p谩nico de una manera masiva en un grado mucho mayor al actual.

Es por eso que el tema del control de armas ahora est谩n primer plano y en el centro de la discusi贸n (de refiere a la discusi贸n en marcha en EEUU sobre el control del acceso a las armas de la ciudadan铆a, AyR). Saben que lo que viene ser谩 incontrolable y que cuantas menos armas tenga la gente, mejor para ellos.

En septiembre se sabr谩 que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado oficialmente…

Una vez que las masas se hayan dado cuenta de que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, LA BURBUJA FINALMENTE EXPLOTAR脕 y ser谩 tan intensa, si no m谩s, que marzo de 2020. Veremos varios d铆as en los que el incidente Dow Jones caer谩 diariamente entre 2.000 y 3.000 puntos. El mercado se derrumbar谩, la vivienda se desplomar谩, los tipos de inter茅s aumentar谩n, el USDX de disparar谩 hacia los 120. El Dow Jones se derrumbar谩 y caer谩 hasta los 18.000 – 21.000, la vivienda se desplomar谩 aproximadamente un 25% y las materias primas se desplomar谩n.

Sospecho que estamos a entre 3 y 4 semanas de distancia de ese colapso masivo. En el momento en que entremos en el oto帽o (septiembre de 2022), los chinos har谩n su movimiento y ser谩 obvio para todos lo que est谩 sucediendo.

Frente a este colapso de activos, y al darse cuenta de que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, la Fed se ver谩 obligada a hacer lo 煤nico que puede hacer: con la intensa fortaleza del d贸lar y los mayores rendimientos que traer谩 la Tercera Guerra Mundial, la Fed revertir谩 el curso, NUEVAMENTE, y crear谩 d贸lares en una cantidad nunca vista y de nuevo los rendimientos tambi茅n bajar谩n, pero lo que empeorar谩 las cosas es que se necesitar谩 GASOLINA y DIESEL para la guerra.

No va a ser como marzo de 2020, donde el colapso afect贸 la energ铆a y salv贸 a las personas al hundir los precios.

Llegados a este punto, la hiperinflaci贸n ser谩 impulsada TANTO por la escasez de energ铆a como por la ca铆da del valor del d贸lar debido al reinicio de la pol铆tica de expansi贸n cuantitativa / QE y los est铆mulos a la econom铆a. As铆 es como llegaremos a niveles de precios nunca antes vistos, mucho peores que los de hoy…

La gasolina y el diesel ser谩n racionados. Lo mismo pasar谩 con la mayor铆a de los alimentos. Viviremos de nuevo como lo hicieron nuestros abuelos y padres durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro gobierno utilizar谩 el caos de esta situaci贸n para avanzar en su agenda del Gran Reinicio (Great Reset)…

Ser谩 entonces cuando sospecho que el gobierno justificar谩 m谩s confinamientos y que las elecciones s贸lo puedan tener lugar por correo, usando alg煤n tipo de bandera falsa pol铆tica relacionada con el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.

Los confinamientos ser谩n muy beneficiosos para la clase pol铆tica, ya que obligar谩n a votar por correo, evitar谩n que la poblaci贸n use gasolina y diesel, mantendr谩n a las personas encerradas y segregadas (con menos probabilidades de organizarse) y har谩n que el racionamiento sea m谩s f谩cil de llevar a cabo.

Pase lo que pase en las pr贸ximas elecciones, la mitad del pa铆s creer谩 que la otra mitad hizo trampas, lo que crear谩 m谩s angustia entre la poblaci贸n en general.

A medida que la Fed rompa el d贸lar y baje los tipos de inter茅s nuevamente para la guerra, en 2024 el 铆ndice Dow Jones se acercar谩 a los 40.000 – 50.000, el valor promedio de un pr茅stamo inmobiliario para comprar una casa unifamiliar (SFH) alcanzar谩 los 600.000 $ -700.000 $, y un gal贸n de gasolina valdr谩 m谩s de 10 $ (si puede comprarlo), y sospecho que veremos todos estos niveles de precios antes de las pr贸ximas elecciones presidenciales.

Esta ser谩 es la madre de todos los enga帽os contra nosotros, el pueblo… Pero el colapso que estamos a punto de presenciar este oto帽o representar谩 una de las mayores oportunidades de compra de la historia y, al igual que la primavera de 2020, la oportunidad tendr谩 una ventana temporal muy PEQUE脩A (3-4 meses).

Los chinos y los rusos van a avanzar mientras tengamos escasez de energ铆a, alimentos y un invierno en el que podremos o no mantenernos calientes. Sin mencionar la angustia general y la divisi贸n entre la izquierda y la derecha que obtendremos de las pr贸ximas elecciones de mitad de per铆odo… todo juega a su favor.

Los analistas pesimistas, como siempre, estar谩n ah铆 para decirte que el fin ha llegado, y en algunos aspectos tendr谩n raz贸n, ya que el mundo nunca ser谩 el mismo, pero, al final, en los pr贸ximos 10 a帽os pasar谩 exactamente lo mismo que sucedi贸 en los 煤ltimos 14 a帽os. Experimentaremos la misma hiperinflaci贸n una y otra vez y si crees a los analistas pesimistas, seguir谩s empobreci茅ndote como lo has hecho en los 煤ltimos 14 a帽os.

El capital extranjero, que ahora tiene que hacer frente a una Guerra Mundial que llega a sus puertas, huir谩 hacia el d贸lar, los bienes ra铆ces estadounidenses y las acciones estadounidenses (donde los rendimientos de los dividendos representar谩n la nueva tasa de rendimiento garantizada). Habr谩 cada vez menos compradores de bonos a medida que sea evidente que la guerra acabar谩 con los mercados de bonos.

El d贸lar subir谩, las tasas subir谩n, el mercado subir谩, los bienes ra铆ces subir谩n, las materias primas subir谩n, las criptomonedas subir谩n, todo subir谩 y absolutamente nadie se lo creer谩.

Observaremos c贸mo nuestros mercados pasar谩n de unas ca铆das masivas este oto帽o a un crecimiento hiperinflacionario a medida que la guerra avanza en el periodo 2023-2032.

隆Cuando el choque golpea este oto帽o hay que ESTAR LISTO PARA COMPRAR!

Entiendelo… A fin de cuenta, nadie tiene idea de c贸mo va a terminar todo esto. Ni Klaus, Ni Biden, Ni Trump. 隆NADIE PUEDE CONTROLAR ESTE NIVEL DE LOCURA! Es muy posible que estalle una revoluci贸n en EEUU incluso antes de que entremos en la guerra. Es posible que tengan 茅xito en usar la guerra para poner en marcha el Gran Reinicio (Great Reset). Nadie sabe c贸mo se desarrollar谩 el futuro despu茅s de la guerra y la hiperinflaci贸n, pero el nombre del juego es simple: POSEER ACTIVOS PRIVADOS.

Las acciones estadounidenses ser谩n una gran inversi贸n despu茅s del desplome de oto帽o porque el rendimiento de los dividendos se convertir谩 en la nueva tasa de rendimiento garantizada que sol铆an ser los bonos. La vivienda continuar谩 dispar谩ndose debido al colapso de la energ铆a y las grandes cantidades de capital extranjero que buscan invertir en nuestro pa铆s. Experimentaremos el racionamiento de todos los productos b谩sicos esenciales y lo que era la tecnolog铆a en la d茅cada de 2010, lo ser谩 en la d茅cada de 2020 la alimentaci贸n y la agricultura.

Al final del d铆a, querr谩s invertir en acciones estadounidenses, bienes ra铆ces estadounidenses y productos b谩sicos como el oro y la plata. Querr谩s tener TODO EN ACTIVOS PRIVADOS porque nadie sabe c贸mo es el mundo despu茅s de esta guerra, pero al menos poseer谩s algo REAL y, sean como sean el nuevo sistema monetario y los mercados de bonos, tus ACTIVOS PRIVADOS REALES mantendr谩n un valor relativo a todo lo dem谩s. Es por eso que BlackRock y los grandes no dejar谩n de comprar. Todos saben muy bien lo que est谩 pasando aqu铆.

Urano en G茅minis es el ciclo que estas personas usan para restablecer el orden de Am茅rica. Ha sido as铆 desde los in inicios mas贸nicos de EEUU…

de 1773 a 1780

de 1857 a 1864

de 1941 a 1948

de 2025 a 2032

Eso hace que el pr贸ximo a帽o sea el equivalente a 1939… podemos ver claramente lo que est谩 teniendo lugar aqu铆 y all谩 es su l铆nea de tiempo para este pr贸ximo suceso. Entre ahora y 2033 no habr谩 m谩s que una monta帽a rusa horrible. El nombre del juego es sobrevivir llegando al final de este periodo con activos privados a tu nombre.

Sospecho que aproximadamente la mitad de la poblaci贸n mundial no estar谩 aqu铆 dentro de diez a帽os. El hambre, las pandemias causadas por la desnutrici贸n, la tercera guerra mundial, las armas biol贸gicas (muertes por la vacunaci贸n), el colapso energ茅tico, el cambio clim谩tico que se avecina (fr铆o o calor), elija lo que crea m谩s posible, pero es probable que sea una combinaci贸n de todos ellos, y supongo que al menos la mitad de nosotros no lograremos sobrevivir.

El juego consiste en lograr llegar vivo al final de este periodo poseyendo alg煤n tipo de riqueza. Est谩n dando la vuelta al tablero y no les importa cu谩nto nos da帽e a usted o a m铆. Son incapaces de admitir lo que le han hecho al sistema monetario y a los fondos de pensiones, ya que temen que la gente probablemente se rebele y los mate si se sinceran. No les queda m谩s remedio que darle la vuelta al tablero y comenzar la Tercera Guerra Mundial.

Aquellos de ustedes que escuchen y compren este oto帽o cuando todo se derrumbe ganar谩n una inmensa cantidad de dinero a medida que la hiperinflaci贸n se apodere de los pr贸ximos a帽os, si logran sobrevivir. Solo recuerde que, cuanto m谩s altos sean los precios, peor ser谩 el malestar civil en Estados Unidos porque cuanto MAYOR sea la brecha entre ricos y pobres, y cr茅anme, la brecha de riqueza empeorar谩 MUCHO antes de mejorar.

Abr贸chense el cintur贸n, amigos… este oto帽o… cuando nos demos cuenta de que ya est谩bamos en la Tercera Guerra Mundial, estaremos ya yendo a 140 kil贸metros por hora. Me doy a m铆 y a todos ustedes un 50% de posibilidades de sobrevivir a lo que se avecina. De nuevo, no soy m谩s que alguien en una caba帽a en el bosque, pero a煤n as铆 no me gustan mis posibilidades.

驴Qu茅 puedes hacer para prepararte?

鈻 No hace falta decir que si todav铆a est谩s en una ciudad, debes irte. Encuentra una manera de trabajar desde casa, pero vende tus bienes ra铆ces ahora y trasl谩date a una zona rural. Sal de los centros de poblaci贸n mientras puedas. Las ciudades ser谩n la zona cero.

鈻 隆COMIDA, COMIDA, COMIDA! 隆Necesitas comida! Necesita comprar alimentos ahora que tarden mucho en caducar. He pasado los 煤ltimos dos a帽os comprando pasivamente una bolsa de arroz de 10-20 libras cada vez que voy de compras y me he esforzado por no comer ninguna de ellas. Necesitar谩s alimentos con una larga vida 煤til y, si apilas productos congelados, aseg煤rate de tener la energ铆a para mantener el congelador encendido.

鈻 Armas y munici贸n. El argumento es simple… es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos.

鈻 Un mont贸n de Plata. Olv铆dese del oro cuya posesi贸n volver谩n a ilegalizar e incluso si no lo hacen, no tiene valor en peque帽as transacciones. Si tienes algo de oro, gu谩rdalo, pero las compras futuras deben ser solo de plata. En medio de esta hiperinflaci贸n, ofrecer谩n CDBC (Monedas Digitales del Banco Central) como soluci贸n, 隆HUYE DE ELLAS! Al final podr铆a ser que no tengamos otra opci贸n para usarlas, pero una vez que todo el dinero se coloque en la red, la plata ser谩 la nueva moneda subterr谩nea. Una vez que las CBDC entren en funcionamiento, llegar谩 finalmente el d铆a de los metales.

鈻 Cualquier cosa que impulse el WEF, hazlo frente: esa organizaci贸n es la que mueve los hilos de toda esta pesadilla y etas personas son el verdadero enemigo de la humanidad. Todo lo que podamos hacer para liberarnos de estos tiranos debemos intentar hacerlo. Los gobiernos occidentales est谩n total y completamente controlados por esta organizaci贸n, y hemos decidido escucharlos porque su soluci贸n significa m谩s poder para nuestra clase pol铆tica. Debemos luchar contra estas personas, y sus horribles ideas, en cada paso del camino, independientemente de la presi贸n que ejerzan sobre nosotros. No pueden ganar esta ventana temporal, o ganar谩n para ellos el pr贸ximo ciclo de 84 a帽os.

He hecho todo lo posible para explicar la situaci贸n como realmente es. Tanto si me escuchas como si no, es tu elecci贸n, pero este viaje salvaje de una vez en un siglo est谩 a punto de comenzar.

Prep谩rate. Has sido advertido.