No todo es Covid. La pandemia ha dejado en un segundo plano otras enfermedades o dolencias igual de importantes. Se han anulado consultas y retrasado operaciones. Pero siguen ahí, tal y como evidencia la situación del hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Este centro vive un auténtico caos en sus urgencias por un cúmulo de circunstancias que han puesto al descubierto –una vez más- los problemas de la sanidad en la Comunidad de Madrid.

Falta de profesionales, y excesiva carga de trabajo para los que hay, y cierre de camas por el verano. Este ‘cóctel’, habitual en muchos centros de la región, ha dado como resultado el “colapso total” en las urgencias del Infanta Sofía. Así lo denuncian los sindicatos, que dan cuenta de los problemas en este servicio en los últimos días.

Según Amyts, “este lunes 12 había en la Urgencia 44 personas pendientes de ingreso en planta, algunas de ellas desde el viernes”. Y la situación no mejoró con el paso de los días. El jueves todavía había 38 pacientes pendientes de ingreso “sin ninguna solución al respecto”. Todo esto, con dos plantas de hospitalización cerradas este mes, que podrían dar cabida “al menos” a 60 pacientes. Y es que, no hay personal para abrirlas.

“El centro no puede abrir camas para hospitalizar porque no tiene profesionales que las atiendan”, critica CCOO, que destaca que el hospital “aprobó el cierre de más de una veintena de camas este verano y tiene cerrada desde su inauguración la Torre 4, con capacidad para 200 camas y una UCI de 16 puestos para pacientes en estado crítico”. Algo, lamenta, ante lo que la Consejería de Sanidad hace oídos sordos.

Las quejas de los sindicatos al respecto se han sucedido esta semana, pero la Comunidad, afirma Comisiones, se niega a que profesionales desplazados al hospital Isabel Zendal regresen al Infanta Sofía para abrir camas y hospitalizar a los “atrapados” en Urgencias. Estos pacientes, además, apunta, son en su mayoría de mucha edad y que no tienen patología asociada al coronavirus. “Necesitan hospitalización y el centro no puede abrir camas porque no tiene personal de Enfermería para ello”, censura.

Personal “al límite”

Ambos sindicatos, Amyts y CCOO, coinciden en la situación de sobrecarga en la que está la plantilla del centro, lo que se repite en muchos otros hospitales y centros de salud madrileños. Los sanitarios de la Comunidad no dan abasto sea cual sea su puesto de trabajo. Y esto se debe a la falta de profesionales, que lleva a los que hay a estar “al límite”.

En el caso del Infanta Sofía, por ejemplo, detalla Comisiones, “la ratio recomendada es de una enfermera por cada 10 pacientes” y ahora cada profesional “atiende a 14-15 pacientes y muchos de ellos están doblando turno voluntariamente para mantener al máximo rendimiento la hospitalización”.

Sin noticias de la Torre 4

El hospital de San Sebastián de los Reyes se inauguró en 2008 y la puesta en marcha de la Torre 4 estaba prevista para el año 2017. Pero a día de hoy no se ha producido. Sigue cerrada. Las promesas de los gobiernos del PP al respecto no se han materializado. Por ello, desde el ayuntamiento de esta localidad se ha insistido en la “urgencia” abrir ya esta instalación.

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, remitió a principios de mes una carta al consejero Enrique Ruiz Escudero en la que reiteró la necesidad de poner en marcha la Torre 4 del hospital. Y es que, las protestas tanto sindicales, como de los propios trabajadores del centro o del mencionado ayuntamiento en este sentido, por ahora no han dado sus frutos. Esta parte del Infanta Sofía permanece cerrada y sin uso.

