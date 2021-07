–

Una de las alertas m谩s recientes procede del economista jefe de Moody鈥檚 Analytics, Mark Zandi, que prev茅 una correcci贸n del mercado de hasta el 20%, ya que a la Reserva Federal no le queda m谩s remedio que subir los tipos de inter茅s en medio de la creciente inflaci贸n. Esta vez, a diferencia de otras ca铆das bruscas del pasado, Zandi sostiene que no se producir谩 una recuperaci贸n r谩pida, sobre todo porque el mercado est谩 muy sobrevalorado.

Los analistas de Morgan Stanley tambi茅n advierten que los principales 铆ndices burs谩tiles estadounidenses se encuentran en una 鈥渃orrecci贸n rodante鈥, a pesar de haber registrado una serie de nuevos m谩ximos. 鈥淎 medida que los inversores se apartan de los nombres de mayor riesgo y que la amplitud del mercado disminuye, los principales 铆ndices seguir谩n siendo vulnerables鈥, dijeron en la nota los analistas dirigidos por el estratega de renta variable Michael Wilson. 鈥淏ajo la superficie, los mercados financieros han adoptado una postura mucho m谩s defensiva鈥, se帽ala la nota. Esto significa que est谩n observando las fases iniciales de la ca铆da de la bolsa, ya que los inversores han empezado a abandonar los activos de riesgo. Hasta este momento, Morgan Stanley ha compartido una visi贸n menos optimista y m谩s realista de los mercados en comparaci贸n con otros bancos. Los analistas dijeron que esperan plenamente que se produzca una transici贸n en el mercado y que, en el proceso, varios valores sobrevalorados se enfrenten a un desplome hasta finales de este a帽o.

S贸lo hace falta 鈥渦n copo de nieve m谩s para iniciar una avalancha鈥 y que esto explote鈥, dijo el veterano inversor, economista y analista financiero Harry Dent en una reciente entrevista. Dent afirm贸 que es probable que la 茅pica burbuja del mercado 鈥渆stalle a finales de este mes, si no en septiembre鈥. Sostuvo que las acciones ya no tienen cabida en las carteras de los inversores, y predijo que la mayor铆a de las acciones se desplomar谩n un 80% en oto帽o. 鈥淪er谩 el mayor desplome de nuestra vida鈥, subray贸.

鈥Hemos estado repuntando desde que [la crisis sanitaria] nos estrell贸 en marzo del a帽o pasado. Los est铆mulos se salieron de madre. Los bancos centrales dijeron: 鈥淰amos a triplicar鈥. Pero no creo que el rebote vaya a durar, y los mercados no creen que vaya a durar. As铆 que la pregunta es: 驴Cu谩ndo estalla?鈥.

Y a esa pregunta, present贸 la previsi贸n de que 鈥渆l final de este mes es uno de los momentos m谩s probables, si no septiembre鈥. Dent se encuentra entre los expertos que ven que lo que estamos enfrentando es una 鈥渂urbuja de todo鈥 que incluye acciones, viviendas y bonos. Un solo fallo puede provocar el estallido simult谩neo de los tres mercados, y el analista da la voz de alarma sobre la burbuja del mercado inmobiliario. 鈥淓l sector inmobiliario sigue burbujeando, pero las ventas de viviendas en Estados Unidos han bajado un 22% o 23% en cuesti贸n de los 煤ltimos cinco o seis meses. Eso es una se帽al de que la burbuja tiene un l铆mite. As铆 que ese es el principio鈥.

Del mismo modo, el economista que predijo con exactitud el colapso financiero de 2008 agita ahora una bandera roja sobre otro desastre que se avecina. Sin embargo, esta vez, las cosas son mucho peores de lo que parecen. Nouriel Roubini, economista de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, sostiene que el pr贸ximo desplome del mercado de valores ser谩 el catalizador de una crisis de proporciones extraordinarias que podr铆a llevarnos a un colapso social devastador.

Roubini a帽ade que, debido a la inminente crisis de la deuda, el gobierno ser谩 insolvente y, por tanto, no podr谩 rescatar a los bancos, las empresas y los hogares. En otras palabras, nadie vendr谩 a rescatarnos. Nos quedaremos con una econom铆a que se derrumba, con los mercados colapsados, con las empresas en quiebra y sintiendo los impactos catastr贸ficos de un poder adquisitivo en decadencia. Esto significa que el pr贸ximo estallido de la burbuja de todo podr铆a ser el principio del fin. Este choque de trenes en c谩mara lenta parece inevitable. Pronto veremos c贸mo la estanflaci贸n de los a帽os 70 se une a la crisis de la deuda del periodo posterior a 2008 y se funden en el desastre econ贸mico y financiero m谩s devastador de la historia. La cuesti贸n no es si, sino cu谩ndo.

Este colapso no se producir谩 solo, por arte de magia, ser谩 inducido por todo un entramado capitalista que opera desde la City de Londres y que, conectado con Wall Street y con Suiza, posee el Banco Internacional de Pagos y la mayor铆a de Bancos centrales y Bancos Universales del mundo (bancos que son tanto comerciales, como de inversiones, como de emisi贸n de moneda). Parece que la pandemia es la estocada definitiva que enmascara el cambio de modelo dentro de un sistema, de una 茅lite de poder al que el capitalismo, tal y como lo conocemos, ya no le sirve para sus planes de control y pretende afianzar su poder instaurando otro monstruo aun peor, antes de que el derrumbe de su antiguo y querido sistema arrastre a esa elite tambi茅n.

Pero, qui茅nes son los principales miembros dirigentes de esta 茅lite. Fundamentalmente la City de Londres.

La Ciudad Corporativa de Londres (City of London Corporation) es un bloque de una milla cuadrada en Londres desde donde operan las 110 Livery Companies. 脡stas representan a todas las industrias en el mercado global. La mayor铆a de las grandes corporaciones de hoy en d铆a est谩n conectadas con las Livery Companies a trav茅s de proxies o subsidiarios. Los negocios en la ciudad de Londres son en su mayor铆a privados y ocultan la propiedad a trav茅s de contratos privados. Los Caballeros Templarios de Londres ten铆an su sede en el templo interior de la ciudad de Londres y hoy son la Orden de la Jarretera encabezada por la familia real brit谩nica y la nobleza brit谩nica. La Corporaci贸n de la Ciudad de Londres, los Caballeros Templarios y la Orden de la Jarretera usan la misma cruz roja como s铆mbolo. Los Caballeros Templarios eran mercaderes y banqueros que ten铆an oro para los peregrinos que viajaban a Jerusal茅n y les proporcionaban billetes bancarios que se usaban en las tiendas de los mercaderes de los templarios a lo largo del camino. Los Caballeros Templarios establecieron bancos modernos. Los comerciantes de Londres tienen el monopolio del oro y la plata que utilizan como influencia sobre los mercados y el sistema monetario. Tambi茅n manipulan el precio del oro y la plata de Londres.

Ralph Palmer el duod茅cimo Bar贸n Lucas es un noble brit谩nico y Liveryman de la Worshipful Company of Mercers y su abuelo fue Maestro de la Compa帽铆a de Mercers y el t铆o de Ralph John Palmer el 4t掳 Conde de Selborne tambi茅n fue Maestro de la Compa帽铆a de Mercers y ex-director de Lloyds Bank. Clive Palmer es un rico hombre de negocios de Australasia involucrado en la miner铆a. Este comerciante templario y el sistema bancario est谩n manipulados y funcionan como monopolios encubiertos a trav茅s de conglomerados corporativos ocultos.

Muchas universidades, bancos y compa帽铆as comerciales est谩n conectadas a las cartas emitidas por la Corporaci贸n de la Ciudad de Londres. Algunas familias mercantes y bancarias que operan en Londres incluyen a las familias Grosvenor, Goldsmith, Rothschild, Montagu, Norman, Guinness, Bailey, Sassoon y Barclay. Los hermanos multimillonarios David y Frederick Barclay poseen Press Holdings, que incluye Telegraph Media Group.

Janus Henderson se encuentra en la City of London Corporation y tiene activos estimados en alrededor de 330 mil millones. Janus Capital fundada por Tom Bailey se fusion贸 con Henderson Group. La familia Bailey son banqueros anglo-irlandeses que est谩n casados 鈥嬧媍on la familia Guinness. Diageo, que opera desde Londres, fabrica Guinness e hizo alrededor de 2,300 millones en 2016. Diageo es parte de Worshipful Company of Distillers.

Barclays es un banco que opera en City of London Corporation y tiene activos en alrededor de 1,2 billones. La familia Barclay son barones escoceses y cu谩queros con Peter Charles Barclay como jefe. Ben Goldsmith cofund贸 WHEB Group, una firma de inversi贸n ubicada en Londres.

La familia Montagu cre贸 Montagu Private Equity, una firma de compraventa con sede en Londres. El duque Richard Walter John Montagu Douglas Scott y el bar贸n Ralph Douglas-Scott-Montagu son miembros de alto nivel del clan Montagu. Hugh Grosvenor vale aproximadamente 16 mil millones y posee el Grupo Grosvenor ubicado en Londres con activos de alrededor de 60 mil millones. Hoy el bar贸n James Sassoon es un banquero extremadamente influyente de Londres cuya familia dirig铆a negocios en China, Irak y la India como filiales de la Compa帽铆a de las Indias Orientales de la Ciudad de Londres.

HSBC fue cofundada por el caballero brit谩nico Thomas Sutherland. La familia Sutherland es un clan escoc茅s que tiene t铆tulos de Barones con la condesa Elizabeth Sutherland y Lord Alastair Sutherland como miembros actuales. Lloyds Bank tiene su sede en City of London Corporation. Barclays tambi茅n tiene su sede en City of London Corporation. Los cu谩queros est谩n muy involucrados con la banca. Hudson鈥檚 Bay Company fue emitida por la Corporaci贸n de la Ciudad de Londres por la familia Stuart. Todas estas familias son nobles brit谩nicos y caballeros que trabajan bajo la Corona.

Baron Mervyn, King of Lothbury, es un Caballero de la Orden de la Jarretera y ex-Gobernador del Banco de Inglaterra y miembro de la organizaci贸n financiera del Grupo de los Treinta con sede en Washington DC. Lothbury es un distrito de una milla cuadrada en City of London Corporation. El ex- gobernador del Banco de Inglaterra es Mark Carney, que recibi贸 una eduaci贸n jesuita en la St. Francis Xavier High School. Francis Xavier fue cofundador de los jesuitas.

El Bar贸n Peter Carington es un Caballero de la Jarretera y ha trabajado como pol铆tico de alto nivel en el Reino Unido como Secretario de Estado de Defensa, Secretario General de la OTAN y L铆der de la Oposici贸n M谩s Leal de Su Majestad, cargo actualmente ocupado por Jeremy Corbyn, que es caballero de la corona encubierta. El bar贸n Robin Butler de Brockwell es un Caballero de la Jarretera y ha sido consejero no ejecutivo del Grupo HSBC, as铆 como secretario privado del Tesoro de Su Majestad y secretario privado de la Secretar铆a Financiera del Tesoro.

El bar贸n Charles Kay-Shuttleworth es un Caballero de la Jarretera y ha trabajado para el patrimonio personal del Duque de Lancaster, que incluye propiedades, bienes y riqueza. La reina Isabel II es la duquesa de Lancaster. Este es solo uno de sus recursos personales. Sir John Mayor obtiene su 鈥淪ir鈥 de ser Caballero bajo la Orden de la Jarretera y fue ex-Primer Ministro del Reino Unido, al igual que Theresa May, miembro de la Sociedad Fawcett con la Dama de la Corona, el Imperio Brit谩nico Angela Mason como l铆der miembro. El Pr铆ncipe Ricardo el Duque de Gloucester es un Windsor y Montagu y un Caballero de la Jarretera de alto nivel. El hijo del Pr铆ncipe Richard es Earl Alexander Windsor.

Los miembros extranjeros de la Orden de la Jarretera incluyen al Rey Juan Carlos de Espa帽a, el Rey Carl XVI Gustavo de Suecia, la Reina Margrethe II de Dinamarca, el Rey Harald V de Noruega, la Reina Beatriz de los Pa铆ses Bajos y el Emperador Akihito de Jap贸n. Son miembros de la Orden de la Jarretera porque hacen negocios encubiertamente en Londres.

Los Estados Unidos son una corporaci贸n federal definida bajo el c贸digo estadounidense 3002 secci贸n 15 y es realmente una continuaci贸n de la Compa帽铆a de Virginia. La Compa帽铆a de Virginia fue emitida por la Corona Brit谩nica de la Corporaci贸n de la Ciudad de Londres para los asentamientos de Am茅rica del Norte. El ex-gobernador del Banco de Inglaterra Bar贸n Montagu Norman ayud贸 a establecer el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y trabaj贸 con empresarios nazis. Est谩n utilizando el BIS como un proxy para robar a los gobiernos corporativos a trav茅s de contratos de impuestos extranjeros, como el Belgian Scheldt Dues. Luego blanquean y ocultan la riqueza en cuentas bancarias privadas suizas.

Washington DC se estableci贸 como un estado corporativo municipal y sede de los Estados Unidos a trav茅s de la Ley Org谩nica del Distrito de Columbia de 1871 basada en las deudas contra铆das con entidades extranjeras como Hudson Bay Company, el Gobierno de Irlanda y el Reino de B茅lgica.

El Pr铆ncipe Lorenz de B茅lgica trabaja en el banco Gutzwiller en Basilea, Suiza, cerca del Banco de Pagos Internacionales y ha estado supervisando las cuentas privadas de las familias reales y nobles. El British HSBC Bank es internacional y opera en Suiza. Algunos influyentes banqueros londinenses incluyen a Evelyn de Rothschild, el bar贸n Jacob Rothschild, Ben Goldsmith, Frank Zac Goldsmith, el bar贸n James Sassoon, el bar贸n Mervyn King of Lothbury, el bar贸n Norman Blackwell, el duque Hugh Grosvenor, Joe Lewis, John McFarlane, Mark Tucker, Douglas Flint, Mike Carney, Bill Winters, Peter Sands y Andrew Bailey.

El capitalismo no es un ente imaginario, aunque es un sistema y produce una mentalidad, tambi茅n es una estructura en modo de red, que est谩 gestionada por seres con nombres y apelllidos, 煤ltimos responsables no solo de un sistema econ贸mico y social sino tambi茅n de todo un entramado de poder que utiliza dicho sistema como instrumento de dominaci贸n. Estos grandes banqueros proceden de linajes muy antiguos, algunos originados incluso en la edad media, que vienen ostentando el poder desde hace siglos.

Si el sistema se modifica pero ellos siguen dominando 鈥 como parece ser el caso, mediante la creaci贸n y utilizaci贸n de la 鈥減andemia鈥 鈥 el problema persiste, e incluso se agrava, pero si simplemente se les sustituye, aunque se cambien el sistema, si sigue habiendo una jerarqu铆a y gente en disposici贸n de utilizar su poder para dominar a otros, solamente habremos cambiado las sillas y el problema tambi茅n persistir谩.

El pr贸ximo colapso no nos har谩 empezar de cero, sino que har谩 que esta 茅lite, que lleva siglos acaparando todas las riquezas y todo el poder del planeta, conserve sus recursos y su dominio y nos convertir谩 en sus esclavos dependientes de forma total y absoluta, gracias a su propiedad privada y a la tecnolog铆a.

Llevamos tiempo avisando pero quiz谩s ya empiece a ser tarde. Probablemente este oto帽o sea nuestra 煤ltima oportunidad, no ya de cambiar el mundo, sino de sobrevivir.

