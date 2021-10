–

Raúl Bocanegra

Ra煤l Bocanegra

鈥揈sto no es un ojo. Es una m谩scara para que yo parezca normal, dice 脫scar Alpuente, que tiene un ojo izquierdo de pega.

鈥揈l impacto de la pelota revienta el globo ocular, abunda Carles Guillot, que lleva un parche negro, al estilo pirata, sobre su ojo derecho. Despu茅s, no se ve lo mismo. Ves en dos dimensiones. La distancia yo no la veo. Por ejemplo, al poner agua en un vaso, si no pones el cuello de la jarra sobre el vaso, igual el vaso est谩 aqu铆 y echas el agua all铆. Por m谩s que se ampl铆e, el cerebro busca campo de visi贸n, pero no. Estoy harto de darme golpes, agrega con dosis de humor.

鈥揈s como si cerraras un ojo. A los 4 meses, el cerebro se acostumbra, los efectos de las sombras te las pone, pero es cierto que al echar agua, primero tengo que tocar el vaso, dice Alpuente.

鈥揂 nivel cotidiano son cosas as铆, molestias. Pero luego hay una parte psicol贸gica de c贸mo t煤 te ves, cuando te miras al espejo, a la hora de tener relaciones afectivas. Al final, estamos mutilados. Es la mirada, es la vista, dice Guillot.

Alpuente y Guillot conversan con P煤blico sentados en dos sillones en la sede de la Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Andaluc铆a (APDHA), en Sevilla. Ambos perdieron, cuando ten铆an 29 a帽os uno de sus ojos 鈥揂lpuente el izquierdo en 2009; Guillot el derecho en 2001鈥 debido al impacto de balas de goma utilizadas por los Mossos d鈥橢scuadra, hoy prohibidas, despu茅s de a帽os de lucha, en las fuerzas auton贸micas de Catalunya, Euskadi y Navarra, pero a煤n permitidas para la Polic铆a Nacional.

Alpuente y Guillot, junto con otros, montaron la Asociaci贸n Stop Balas de Goma con varios objetivos: prohibir su uso, cambiar el modelo policial y su l贸gica de intervenci贸n y modificar el discurso vigente de criminalizaci贸n de la protesta. Su idea es que la reivindicaci贸n llegue al Congreso de los Diputados y para ello promueven un manifiesto al que buscan que se adhieran ONG y asociaciones de defensa de derechos humanos y todo el que quiera.

El uso de balas de goma est谩 desaconsejado por Naciones Unidas y por el Comit茅 contra la tortura del Consejo de Europa. “Es un arma incontrolable, no es precisa y tiene una capacidad de impacto brutal y es potencialmente letal”, afirma Alpuente. “Lo que est谩 clar铆simo es que, cuando sale la pelota de la bocacha, nadie sabe d贸nde va a ir a parar. Pues no puedes usar una herramienta que puede ser letal. No es como si estuvieras disparando tiros, pero la realidad es que hay muertos. En un pa铆s que se dice democr谩tico no puedes ir a una protesta y salir mutilado”, afirma Guillot.





脫scar Alpuente y Carles Guillot, en Sevilla.

“Desde el a帽o 2000 鈥搒eg煤n la ONG catalana Iridia-Centro de Derechos Humanos鈥 y hasta el 煤ltimo caso conocido de afectaci贸n grave en 2017, se contabiliza que las balas de goma han dejado, al menos, 1 persona muerta por impacto directo 鈥撁嵜眎go Cabacas鈥 y 11 personas que han perdido la visi贸n de un ojo. Adem谩s 14 personas murieron ahogadas cuando buscaban llegar nadando a las costas de la playa del Tarajal (Ceuta), en 2014, mientras la Guardia Civil disparaba balas de goma”. Guillot y Alpuente creen que hay m谩s e invitan a quien haya tenido miedo a denunciar a que se pongan en contacto con la asociaci贸n.

La normativa de la ONU proh铆be disparar a la cabeza, al cuello, al pecho y a la ingle, aseguran en Iridia. “Pese a esto, m谩s de la mitad de las v铆ctimas documentadas en el Estado espa帽ol en esta investigaci贸n, 18 personas (el 69%), recibieron impactos en la zona de la cabeza y 5 en el tronco. En estos casos el per铆metro ocular fue la zona m谩s afectada, con 13 de 18 casos. De estos, 7 acabaron con una mutilaci贸n del globo ocular y 4 con p茅rdidas de visi贸n”, contabiliza Iridia en el informe llamado Stop Balas de Goma.

La imagen

Guillot perdi贸 el ojo en el a帽o 2001. Le alcanz贸 una bala de goma lanzada por un polic铆a nacional 鈥揺ntonces a煤n estaban desplegados en Catalunya鈥, despu茅s del desalojo de la casa okupada Kan Nyoki de Barcelona, cuando los agentes “asaltaron” otro centro social, la Casa de la Monta帽a. “Ven铆amos de una 茅poca que si te pasaba eso, era porque t煤 te lo hab铆as buscado, algo estar铆as haciendo. Pues igual no estabas haciendo nada. Y despu茅s, da igual si estabas haciendo algo o no. Ni un contenedor ni un escaparate ni nada eso vale una vida humana como en el caso de 脥帽igo Cabacas, ni una mutilaci贸n. No es proporcional. Ese discurso quer铆amos cambiarlo. Hay una parte pol铆tica y hay que decir, no, no, aqu铆 lo que hay es una brutalidad policial, una violencia policial exagerada”, afirma.

Alpuente perdi贸 su ojo en la celebraci贸n del triplete del Barcelona del a帽o 2009, cuando ya se marchaba. Alguien que nada ten铆a que ver con 茅l lanz贸 una botella de litro de cerveza a los mossos. Y la respuesta de estos, en lugar de perseguirlo, fue disparar las balas. Una de ellas le golpe贸 y lo dej贸 ko. “Me acuerdo de estar en el mercado de mi pueblo, cuando estaba con el parche, al principio del tratamiento; acababa de salir del hospital. Y una se帽ora, ay, 驴qu茅 te ha pasado? Pues que he podido el ojo? Ay, pobrecito. 驴Y eso? Pues la polic铆a que me ha disparado una bala de goma. Uy, pues algo estar铆as haciendo. Hostia. Y me sent贸 fatal. Porque yo iba al coche para irme a casa”, cuenta Alpuente.

“[Perder el ojo] me cambi贸 la perspectiva de la realidad. Yo viv铆a en una realidad, enga帽ado. Cre铆a que los pol铆ticos 鈥損rosigue Alpuente鈥 estaban para servir a la ciudadan铆a, que la polic铆a estaba para proteger a los ciudadanos y de golpe y porrazo te encuentras en la cama de un hospital, viendo c贸mo la polic铆a est谩 mintiendo en la televisi贸n, c贸mo la televisi贸n est谩 tergiversando los hechos y sientes mucha rabia e impotencia. Y a partir de ah铆, empiezas a moverte en movimientos sociales y ves muchas injusticias. Eso me cambi贸. Me impliqu茅. Al final, ves que se pueden conseguir resultados: conseguimos que se prohibieran en Catalunya las balas de goma, eso se consigue con la lucha ciudadana, colectiva”.

Guillot afirma: “Nosotros estamos en contra de todo tipo de proyectiles que usa la polic铆a, entendemos que no tienen sentido, y menos de la manera en que se usan, sin protocolos claros y rendici贸n de cuentas. Si me dices, vamos a poner foam, vale, yo lo que quiero es que cada uno de los polic铆as que tiene una escopeta, tenga unas balas de foam concretas, que se sepa d贸nde las ha usado, c贸mo las ha disparado, es decir鈥 lo mismo que sirve para fiscalizar a cualquier otro cuerpo administrativo del estado, hay que fiscalizar as actuaciones de la Polic铆a”.

Iridia recomienda al Gobierno del Estado espa帽ol que proh铆ba el uso de balas de goma y que se promueva la creaci贸n de “una Fiscal铆a especializada en violencia institucional que supervise todos los procesos que est茅n relacionados con la misma, incluidos los casos de balas de goma u otros proyectiles de impacto de energ铆a cin茅tica”. “Nuestra idea es que no haya ning煤n caso m谩s. No necesitamos m谩s, tenemos la informaci贸n suficiente. Quien tiene que prohibir esto es el Congreso”, remacha Guillot.

Alpuente incide en la imagen que se da de las v铆ctimas. “Me acuerdo de que a mi madre la invitaron a TV3 y las im谩genes que iban poniendo era de gente reventando escaparates, contenedores, quemando sem谩foros. Claro, el mensaje que recibe la gente es: algo estar铆an haciendo. Esto no tiene nada que ver con d贸nde nosotros estamos. Y aunque yo est茅 haciendo eso, 驴merezco estar en la UCI debati茅ndome entre la vida y la muerte? 驴Voy a perder la vida por haber quemado un contenedor? Se trata de debatir el modelo policial que hay”.

La impunidad

驴Hubo alguna consecuencia para los autores de los disparos en los casos de Guillot y Alpuente? Todo qued贸 en nada. Seg煤n Iridia-Centro de Derechos Humanos, “en ninguno de los 40 casos identificados entre el 2000 y el 2020 se ha condenado al autor material del disparo. Solo en un caso, el de I帽igo Cabacas, se conden贸 a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido por imprudencia grave, por no detener la carga policial”.

“En el caso de Roger Espa帽ol 鈥揳grega la ONG鈥 a pesar de tener individualizado al agente y el momento del disparo, ni los mandos, ni los agentes presentes, ni el Cuerpo Nacional de Polic铆a identificaron al autor. Esta es una din谩mica recurrente en casos de violencia policial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atenci贸n al Estado espa帽ol en 13 ocasiones por no investigar denuncias de malas praxis policiales”.

Guillot afirma con contundencia: “Durante todo este tiempo lo que se nos ha demostrado es que hay un corporativismo policial que funciona como la omert谩. Aqui nadie ve nada, nadie oye nada, nadie habla de su compa帽ero, hay un corporativismo imposible de penetrar”.

“Cuesta mucho llevar el caso adelante 鈥揳firma Alpuente鈥, en mi caso ten铆a sentado en el banquillo al mosso que me dispar贸; tenia un informe hecho por los mismos mossos y ten铆a un informe de bal铆stica de Polic铆a Nacional, donde se demostraba que si hab铆a dos mossos y uno dispara arriba y el otro abajo, en la calle donde yo estaba me ten铆a que haber disparado el que disparaba para abajo. Y a煤n as铆 no se pudo demostrar porque igual ven铆a una bala de rebote de otro lado. Es casi imposible. Tuve la suerte de que me pas贸 delante del edifico de la bolsa, y se grab贸: se ve que voy caminando, y caigo al suelo y al fondo se ven los furgones. En ese momento, un chaval que hab铆a 20 metros m谩s adelante, lanz贸 una litrona contra los furgones. Nosotros nos quedamos gritando al chaval que haba lanzado la botella. Pensamos. que la Polic铆a le iba a persegu铆 y lo que hicieron fue disparar contra quienes est谩bamos en la acera”.

“Toda esta impunidad 鈥搑eflexiona Guillot鈥 les fortalece: no va a pasar nada, da igual lo que yo haga. Cuando no es corporativismo, [resulta que] el poder judicial es c贸mplice鈥.

