Lunes 25 de Julio. El Col贸n se visti贸 de Eva Per贸n, con sus formas plasmadas en figurantes que posan por el lugar escaleras arriba, en los descansos, peinados de 茅poca, trajes, rosas blancas y un lujo impropio de la actualidad.

En el hall Natalia Oreiro responde frente a las c谩maras que se agolpan por tener el mejor plano de su exquisito vestido brillante, emplumado, que resalta una belleza madura de mujer que ha sabido negociar con la vida y las grandes empresas.

Star+ desembarc贸 en Argentina hace un tiempo y avanzan sus producciones y lanzamientos al paso firme de un gigante capaz de montarse sobre un mito como Eva Per贸n, recibirnos con copas, bebidas y otras muchas delicias, poner m煤sicos, bailarines y actores a hacer sus gracias y a todos a aplaudir a su CEO que nos habla desde el centro del escenario, garantiz谩ndonos que si bien el pa铆s atraviesa un p茅simo momento, la industria audiovisual no. Incluso asegura ser un gran momento para nosotros. Declara que Natalia Oreiro hubiera hecho este trabajo gratis, pero esta empresa no lo permitir铆a. Con un micr贸fono de los que se sujetan en la oreja, con las manos libres, una vos suave, un sonido impecable y un seguidor que recorta su figura de la pantalla con la leyenda 鈥淪anta Evita鈥 en medio y Star+ por todas partes, Diego Lerner nos revela que las empresas son el refugio del arte. No es una charla Ted, no es una reuni贸n del Pro, no es una gran serie, pero podr铆a serlo. La mesa est谩 servida, la historia es insuperable, una empresa magn铆fica se apoder贸 del mito. Solo resta esperar y posiblemente no pase nada.

El primer cap铆tulo de esta serie que estar谩 en pantalla desde hoy en la plataforma de Disney, plantea la historia de Eva Duarte como un policial, donde lo primero que conocemos es el cuerpo enfermo de esta Eva, que muere y a partir de entonces y con su momia como protagonista, el tiempo ir谩 de adelante para atr谩s y de atr谩s para adelante entre el mito y la vida, los militares y los militantes. Un periodista que investiga y las variables que se abren entre la verdad y las formas de armar un relato, de construir un mito desde esta 茅poca que busca la deconstrucci贸n y refrita todo lo que encuentra a su paso. A la salida se obsequi贸 la novela Santa Evita, escrita por Tomas Eloy Mart铆nez, cuyo primer cap铆tulo se titula: 鈥渕i vida es de ustedes鈥

